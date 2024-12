Autor

Nickolas Rekeda

Diretor de Marketing

Nickolas Rekeda é Diretor de Marketing da MGID, com mais de 12 anos de experiência em marketing estratégico para grandes públicos. Iniciando sua carreira em agências de mídia e criação, Nickolas trabalhou anteriormente como editor e com o gerenciamento da marca FMCG antes de se mudar para a indústria de tecnologia de publicidade, onde foi vice-presidente de marketing da VertaMedia e Adtelligent Inc. Nickolas é apaixonado por marketing baseado em dados e abordagens de publicidade inovadoras, e atualmente lançou mais de dez projetos e marcas na Ucrânia, EUA, UE e Israel, ganhando vários prêmios pelas empresas em que trabalhou.