L'energia che ci ha fatto crescere: i momenti salienti del 2025
Il 2025 si è rivelato un susseguito di cambiamenti a catena, ognuno più incisivo e clamoroso del precedente.
La nuova leadership ha portato una ventata di freschezza, i progressi nell'intelligenza artificiale hanno aggiunto precisione e le innovazioni di prodotto hanno spinto MGID verso nuovi traguardi. Insieme, questi momenti hanno caratterizzato l'anno di crescita e trasformazione di MGID.
Ecco uno sguardo più da vicino alle energie che ci hanno animato durante l'anno.
Capitolo 1
Nuove energie: tappe fondamentali del 2025
Il 2025 è stato sicuramente un anno interessante. Abbiamo sperimentato nuove soluzioni, migliorato i nostri strumenti e celebrato alcuni traguardi importanti. Ecco i momenti salienti che hanno reso questo percorso significativo.
Febbraio: lasciare il segno in India
Pixalate ha nominato MGID uno dei migliori SSP in India, dandoci una solida spinta di fiducia. Noi di MGID India stiamo crescendo con partner affidabili, supportando gli editori con una monetizzazione trasparente e costruendo il successo in uno dei nostri mercati più forti.
Marzo: Combattere la stanchezza pubblicitaria con l'IA
A marzo, MGID ha lanciato CTR Guard, uno strumento di intelligenza artificiale che individua tempestivamente l'affaticamento pubblicitario e mantiene freschi i contenuti creativi. È il tuo designer creativo personale, sempre pronto con nuove idee per aiutare le campagne a mantenere una forza costante prima che le prestazioni calino.
Aprile: una partnership intelligente in Germania
Abbiamo stretto una partnership esclusiva con finanzen.net, il più grande portale finanziario tedesco, per offrire annunci nativi più intelligenti a milioni di utenti e sostenere la crescita degli editori. La partnership rafforza la nostra presenza in Germania e apre nuove opportunità nel mercato europeo.
CTR Guard ha vinto il Bronze Stevie Award per l'innovazione, a riprova del fatto che le tecnologie creative intelligenti e di facile utilizzo non passano inosservate. Questo riconoscimento sottolinea come la nostra IA mantenga le campagne sempre aggiornate e pronte per il futuro.
Giugno: clic più intelligenti, risultati reali
A giugno è stato introdotto CPA Tune, uno strumento di intelligenza artificiale che regola automaticamente le offerte CPC per generare conversioni più reali. Utilizzando segnali di performance in tempo reale e storici, dà la priorità al traffico di alta qualità e aiuta gli inserzionisti a raggiungere più rapidamente i loro obiettivi CPA.
Ottobre: volti nuovi, motori più potenti
A ottobre, MGID ha dato il benvenuto a Ivan Doruda come CEO e Sergii Denysenko come presidente, un cambio al vertice che ha tracciato una chiara direzione per il futuro. Anche i nostri strumenti si sono evoluti, con CPA Tune che si è ampliato con Search Feed e CTR Guard che ha acquisito una maggiore flessibilità creativa.
Novembre: sbloccare il vero engagement
Abbiamo lanciato Engagement Metrics per monitorare meglio ciò che accade dopo il clic. Ora è possibile vedere come gli utenti esplorano il sito, per quanto tempo rimangono e quanto è importante ogni visita per prendere decisioni più intelligenti.
Capitolo 2
L'energia delle prestazioni: il motore del settore
Le prestazioni sono la nostra fonte di energia preferita, quella che mantiene vive le idee e fa crescere i risultati. Quest'anno abbiamo migliorato i nostri strumenti, affinato la nostra IA e reso l'ottimizzazione molto più fluida.
CTR Guard
Cos’è
Una funzionalità basata sull’Intelligenza Artificiale che rileva in anticipo l’ad fatigue, crea automaticamente nuove creatività e mantiene le campagne sempre performanti.
Cosa fa
CTR Guard monitora le performance, individua i segnali di esaurimento delle creatività, invia notifiche e genera automaticamente nuovi annunci ad alte prestazioni, garantendo continuità alle campagne anche in assenza di nuovi asset creativi.
Perché è un vantaggio
Le tue campagne restano dinamiche e coerenti, mentre l’AI si occupa del lavoro più complesso, migliorando i risultati con un minore intervento manuale.
CPA Tune
Cos’è
Una strategia di bidding basata sull’AI che sposta l’ottimizzazione dai clic alle conversioni reali, mantenendo il modello di pagamento CPC.
Cosa fa
CPA Tune analizza i segnali in tempo reale, regola automaticamente le offerte e dà priorità al traffico con la maggiore probabilità di conversione, riducendo il lavoro manuale e le decisioni basate su ipotesi.
Perché è un vantaggio
Ottieni più conversioni a costi stabili, cicli di apprendimento più rapidi e una scalabilità fluida, senza dover gestire manualmente le offerte o ottimizzare continuamente le campagne.
Aggiornamenti della Dashboard
Cos’è
Una suite di strumenti rinnovata che rende la dashboard MGID più veloce, intuitiva e potente, sia per editori che per inserzionisti.
Cosa fa
Questi aggiornamenti migliorano la configurazione delle campagne, aumentano l’engagement su mobile, migliorano la visibilità, semplificano il tracciamento e forniscono insight in tempo reale sul pacing, per ottimizzare più rapidamente e incrementare i ricavi.
Perché è un vantaggio
Flussi di lavoro più fluidi, risultati più solidi e un maggiore controllo su ogni aspetto della monetizzazione e della gestione delle campagne.
Capitolo 3
L'energia delle persone: leadership e cultura
Quando le persone giuste apportano l'energia giusta, accadono cose positive. Quest'anno abbiamo dato il benvenuto a nuovi leader con idee innovative e abbiamo continuato a costruire una cultura in cui tutti contribuiscono al successo dell'intero team.
Ivan Doruda, CEO
Il 2025 è stato un anno di risultati significativi per MGID — dall’innovazione di prodotto al rafforzamento delle partnership in tutto il settore. È per me un onore assumere il ruolo di CEO in un momento così cruciale e costruire su solide fondamenta create dal team. Nel 2026 il nostro obiettivo è chiaro: offrire una crescita sostenibile, basata sui dati, e un ROI concreto per ogni partner. Grazie per la fiducia e la collaborazione dimostrate quest’anno. Vi auguro un sereno periodo di festività e un nuovo anno ricco di successi!
Capitolo 4
L'energia della conoscenza: i libri da leggere assolutamente nel 2025
Crediamo fermamente nell'importanza della formazione. Quest'anno abbiamo pubblicato nuove guide, approfondimenti e analisi dettagliate che hanno aiutato i nostri lettori a rimanere aggiornati e motivati. Ecco gli articoli che non potrai smettere di leggere.
Capitolo 5
Energia del futuro: tendenze per il 2026 e oltre
Si percepisce chiaramente: ciò che il 2026 ha in serbo sta già prendendo forma. L'intelligenza artificiale sta diventando più precisa, la creatività più libera e la trasparenza sta finalmente assumendo un ruolo centrale. Ecco cosa ci aspetta dietro l'angolo.
Per gli inserzionisti: l'era dell'intelligenza misurabile
1. La performance è il nuovo branding
I budget di marketing si stanno riducendo e ogni investimento deve dimostrare il proprio valore. Gli inserzionisti passano dalle impression ai risultati, valutando i partner in base a ROI, trasparenza e performance verificate, non a promesse o semplici clic. Il media buying orientato ai risultati e l’ottimizzazione guidata dall’AI stanno sostituendo le campagne di branding tradizionali come principali motori di crescita.
2. La fiducia come metrica definitiva
Con l’aumento dei siti MFA e del traffico opaco, la brand safety e l’integrità dei media sono sotto i riflettori. Gli inserzionisti richiederanno piena visibilità su fonti dei dati, posizionamenti e logiche algoritmiche, soprattutto in mercati rigorosi come la Germania, dove trasparenza e conformità sono imprescindibili.
3. Adozione dell’AI con prudenza
L’interesse verso l’AI è elevato, ma lo è anche lo scetticismo. Gli inserzionisti sperimenteranno automazione, agentic AI e analisi predittiva, aspettandosi però soluzioni etiche, spiegabili e conformi alla normativa sulla privacy. Le partnership basate sulla chiarezza supereranno le promesse di performance “black box”.
4. Oltre l’automazione: strategia umana potenziata
L’AI può prevedere, ottimizzare e personalizzare, ma la strategia richiede ancora intelligenza umana. Gli inserzionisti che combinano machine learning e creatività supereranno chi punta esclusivamente all’efficienza.
Per gli editori: Reinvenzione nell'era degli algoritmi
1. Dal traffico al valore
La ricerca guidata dall’AI e le esperienze zero-click stanno riducendo le fonti di traffico tradizionali. Con i modelli linguistici che diventano nuovi gatekeeper, gli editori devono ottimizzare la visibilità per l’AI, assicurandosi che i propri contenuti siano correttamente rappresentati nei motori di risposta e negli assistenti.
2. Qualità prima della quantità
I clic non sono più la valuta principale: lo è il contesto. Gli editori che puntano su efficienza CPM, rilevanza contestuale e qualità dell’audience resteranno competitivi anche con una reach complessiva inferiore.
3. Diversificazione dei ricavi
Per garantire sostenibilità, gli editori vanno oltre il programmatic. Content commerce, retail media ed ecosistemi di membership diventano i pilastri dell’indipendenza, premiando l’engagement.
4. Non competizione con l’AI, ma collaborazione
Le redazioni sperimenteranno l’AI per la creazione dei contenuti e l’automazione dei workflow, ma i veri vincitori saranno coloro che uniranno tecnologia e giudizio editoriale, mantenendo autenticità e fiducia al centro.
Forze cross-ecosistemiche da tenere d'occhio nel 2026
|Tema
|Inserzionisti
|Editori
|Trasformazione dell’AI
|L’automazione e i workflow agentici ridefiniranno la pianificazione e l’ottimizzazione delle campagne, trasformando l’AI in un partner strategico centrale per il marketing.
|Nel 2026 si assisterà a un maggiore focus sulla visibilità dei contenuti per l’AI e sull’efficienza editoriale, garantendo il posizionamento all’interno dei risultati generati dall’AI e una produzione più snella.
|Misurazione
|Prevediamo un passaggio dai clic a performance basate sui risultati concreti e a un tracciamento del ROI trasparente.
|Il 2026 porterà metriche sempre più contestuali e orientate all’engagement, capaci di riflettere il reale valore del lettore.
|Etica e fiducia
|Il 2026 richiederà maggiore trasparenza, controllo dei dati e ambienti brand-safe.
|Gli editori daranno priorità a contenuti affidabili e di alta qualità, inseriti in contesti pubblicitari sicuri.
|Monetizzazione
|Strategie di targeting più intelligenti e basate su dati di prima parte sostituiranno i modelli fondati sui cookie.
|Prevarranno modelli di ricavo diversificati tramite content commerce, retail media e partnership premium.
|Equilibrio uomo + macchina
|L’AI potenzierà la strategia, ma creatività e insight umani resteranno elementi chiave del successo.
|L’AI supporterà efficienza e autenticità, mentre il giudizio editoriale continuerà a preservare la fiducia.
Capitolo 6
Impulso finale: conclusioni
Il 2025 ha ricaricato la nostra visione, rafforzato le nostre partnership e preparato il terreno per il futuro. Ai nostri clienti, editori e team: grazie per aver partecipato a questo viaggio! L'energia che abbiamo costruito insieme è solo l'inizio.
Grazie per aver contribuito al successo del 2025 insieme a noi: il meglio deve ancora venire.