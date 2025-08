Autore

Alex Chaban

Direttore delle vendite

Alex Chaban è responsabile delle vendite di MGID e dell'acquisizione di clienti in tutti i territori. Prima di entrare in MGID, Alex ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze ingegneristiche e ora utilizza le sue capacità analitiche per sviluppare strategie commerciali e affinare i modelli operativi. È entusiasta di illustrare i vantaggi delle nuove soluzioni digitali e di creare relazioni commerciali; crede che alla base di tutto anche nel mondo degli affari ci siano le persone.