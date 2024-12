Autore

Nickolas Rekeda

Direttore marketing

Nickolas Rekeda è Direttore Marketing di MGID e vanta oltre 12 anni di esperienza nel marketing strategico per un ampio bacino di utenti. Dopo aver iniziato la sua carriera in agenzie creative e di comunicazione, Nickolas ha lavorato in precedenza nel campo dell'editoria e della gestione di marchi di beni di largo consumo, prima di passare al settore dell'ad tech, dove è stato vicepresidente del settore marketing di VertaMedia e Adtelligent Inc. Nickolas è appassionato di marketing basato sui dati e di approcci pubblicitari innovativi, e attualmente ha lanciato più di dieci progetti e marchi in Ucraina, Stati Uniti, UE e Israele, facendo ottenere numerosi riconoscimenti alle aziende in cui ha lavorato.