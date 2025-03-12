Create account
9930
What is AdTech
MGID
Che cos'è l'AdTech? Una guida completa alla tecnologia pubblicitaria

Riesci a immaginare di comprare o vendere spazi pubblicitari in modo manuale oggi? Se ti sfugge, all...

12 mar 2025 • 1 minuti di lettura
7957
1 minuti di lettura
Sources Optimization Use Cases
Oleksii Borysov
Sources Optimization di MGID: Maggiore c...

Gestire le campagne pubblicitarie in modo efficace richiede più di un semplice insieme di dati...

11 feb 2025 • 1 minuti di lettura
9935
2 minuti di lettura
MGID
Vacanze di successo: Strategie vincenti ...

Hai già una strategia di marketing pronta a fare il bottto in queste vacanze ? Anche se fuori ...

30 set 2024 • 2 minuti di lettura
6650
1 minuti di lettura
Karina Klymenko
Come ottenere il massimo dai tuoi conten...

Nel 2023 siamo entrati in una nuova era della pubblicità: un'era che, se non l'avrai notato, è...

16 feb 2024 • 1 minuti di lettura
7902
2 minuti di lettura
MGID
Libera la creatività: Esplora le funzion...

In un mondo in cui la creatività regna sovrana, sfruttare la potenza dell'intelligenza artific...

15 feb 2024 • 2 minuti di lettura
5844
1 minuti di lettura
MGID
Come migliorare gli aspetti tecnici di u...

In un panorama digitale in continua evoluzione, avere un sito web ben ottimizzato è fondamenta...

29 giu 2023 • 1 minuti di lettura
2210
1 minuti di lettura
MGID
Vincere l'economia dell'attenzione: come...

Con un'enorme quantità di pubblicità diffusa online e offline, l'affaticamento pubblicitario e...

29 giu 2022 • 1 minuti di lettura

