Kami kembali dengan berita terbaru dalam seri pembaruan produk kami, penuh dengan alat dan fitur canggih untuk menyederhanakan pengalaman Anda dengan MGID. Dalam edisi ini, kami akan berbagi pembaruan menarik yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan fungsi platform kami baik untuk penerbit maupun pengiklan. Mari kita jelajahi apa yang baru dan bagaimana perbaikan ini dapat berdampak pada Anda!

Untuk Penerbit

Memperkenalkan MGID+: Solusi Komprehensif untuk Penerbit

Seiring transformasi digital yang mendefinisikan kembali lanskap penerbitan, penerbit membutuhkan lebih dari sekadar monetisasi tradisional untuk tetap unggul. Itu sebabnya MGID meluncurkan MGID+, sebuah rangkaian layanan lengkap yang melampaui hanya menghasilkan pendapatan, menggabungkan alat monetisasi, akuisisi, dan keterlibatan pemirsa dalam satu platform. Dengan MGID+, Anda mendapatkan pandangan lengkap tentang periklanan, kinerja situs web, dan konten untuk membuat keputusan yang lebih cerdas.

Manfaat Utama MGID+

Pendapatan berkelanjutan: Dari permintaan Google hingga tampilan dan video programatik, MGID+ membuka berbagai sumber pendapatan. ‘Campaign Studio’ memungkinkan Anda meluncurkan kampanye native langsung, memberikan kendali penuh atas iklan, sementara Contextual Intelligence memungkinkan penargetan tanpa cookie untuk menjaga data pemirsa tetap aman.

Dari permintaan Google hingga tampilan dan video programatik, MGID+ membuka berbagai sumber pendapatan. ‘Campaign Studio’ memungkinkan Anda meluncurkan kampanye native langsung, memberikan kendali penuh atas iklan, sementara Contextual Intelligence memungkinkan penargetan tanpa cookie untuk menjaga data pemirsa tetap aman. Akuisisi pemirsa: MGID+ membantu memperluas pembaca Anda dengan alat sindikasi konten dan pertukaran pemirsa eksternal, mengurangi ketergantungan pada platform pencarian dan sosial. Rekomendasi SEO dan Core Web Vital memastikan situs Anda tetap dioptimalkan, mengarahkan lebih banyak traffic organik.

MGID+ membantu memperluas pembaca Anda dengan alat sindikasi konten dan pertukaran pemirsa eksternal, mengurangi ketergantungan pada platform pencarian dan sosial. Rekomendasi SEO dan Core Web Vital memastikan situs Anda tetap dioptimalkan, mengarahkan lebih banyak traffic organik. Keterlibatan pembaca: Rekomendasi konten yang dipersonalisasi dan Audience Hub membuat pembaca lebih lama di situs Anda dan mengajak mereka kembali. Dengan Analytics Hub, Anda dapat melacak setiap metrik yang penting, membuatnya mudah untuk menyempurnakan konten dan meningkatkan keterlibatan.

Dengan MGID+, penerbit mendapatkan seperangkat alat yang kuat untuk menghadapi tantangan penerbitan saat ini, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan loyalitas pemirsa yang kuat.

Advanced Reporting: Dapatkan Wawasan Mendalam untuk Keputusan yang Lebih Cerdas

Tingkatkan lagi kemampuan penerbitan Anda dengan fitur berikutnya: Advanced Reporting. Pembaruan ini menghadirkan alat pelaporan yang canggih yang memungkinkan Anda memantau metrik penting, mengatasi masalah, dan mendalami perilaku pemirsa. Dengan filter yang dapat disesuaikan dan wawasan mendetail, Anda dapat melihat tren dan membuat penyesuaian yang mendorong pertumbuhan pendapatan. Advanced Reporting adalah sumber daya utama Anda untuk analisis kinerja situs yang lebih transparan dan mendalam.

Untuk panduan rinci tentang cara memaksimalkan dampak Advanced Reporting, lihat postingan blog terbaru kami.

Untuk Pengiklan

Pelaporan Granular: Fitur Lanjutan untuk Analisis Kampanye yang Mendalam

Untuk pengiklan, kami telah meluncurkan Pelaporan Granular — alat yang kuat yang menggabungkan semua data kampanye Anda dalam satu tempat. Sekarang Anda dapat membuat laporan khusus, menerapkan analisis multi-dimensi, dan mengakses wawasan tingkat akun di seluruh kampanye. Pelaporan Granular menawarkan beberapa manfaat utama:

Pelacakan kampanye harian berdasarkan tanggal, sumber, atau bahkan jam, untuk melihat tren dan mengoptimalkan jadwal;

Pembagian geografis untuk membantu menyempurnakan penargetan regional;

Perbandingan kinerja iklan, sehingga Anda dapat membuat penyesuaian strategis terhadap pesan Anda.

Berikut adalah rincian laporan utama yang tersedia dan wawasan yang mereka berikan.

Ikhtisar kampanye berdasarkan tanggal: Melacak tren kinerja harian di seluruh kampanye, membantu mengidentifikasi hari-hari yang berkinerja tinggi dan rendah.

Melacak tren kinerja harian di seluruh kampanye, membantu mengidentifikasi hari-hari yang berkinerja tinggi dan rendah. Kinerja kampanye berdasarkan widget/sumber: Menganalisis sumber atau widget mana yang paling berkontribusi pada keberhasilan kampanye, menciptakan alokasi sumber daya yang lebih baik.

Menganalisis sumber atau widget mana yang paling berkontribusi pada keberhasilan kampanye, menciptakan alokasi sumber daya yang lebih baik. Wawasan kampanye berdasarkan jam: Menunjukkan bagaimana kampanye berkinerja pada berbagai waktu dalam sehari, mendukung penjadwalan dan strategi penawaran yang lebih efektif.

Menunjukkan bagaimana kampanye berkinerja pada berbagai waktu dalam sehari, mendukung penjadwalan dan strategi penawaran yang lebih efektif. Pembagian kampanye berdasarkan negara: Mengidentifikasi wilayah berkinerja terbaik dengan melacak hasil kampanye berdasarkan negara, berguna untuk menyempurnakan penargetan geografis.

Mengidentifikasi wilayah berkinerja terbaik dengan melacak hasil kampanye berdasarkan negara, berguna untuk menyempurnakan penargetan geografis. Kinerja berdasarkan iklan: Membandingkan efektivitas berbagai iklan, memungkinkan penyesuaian strategi kreatif berdasarkan data.

Membandingkan efektivitas berbagai iklan, memungkinkan penyesuaian strategi kreatif berdasarkan data. Keberhasilan kampanye berdasarkan platform: Menyediakan wawasan kinerja berdasarkan platform (misalnya, seluler atau desktop) untuk mengoptimalkan penargetan spesifik perangkat.

Menyediakan wawasan kinerja berdasarkan platform (misalnya, seluler atau desktop) untuk mengoptimalkan penargetan spesifik perangkat. Laporan spesifik widget dan kampanye: Menawarkan tampilan mendetail tentang bagaimana setiap widget berkontribusi pada keberhasilan kampanye, penting untuk mengidentifikasi sumber yang berkinerja terbaik.

Laporan-laporan ini memungkinkan pengiklan untuk melacak klik, tayangan, konversi, dan lainnya, dengan filter fleksibel untuk menyesuaikan tampilan data. Untuk gambaran lengkap tentang cara Pelaporan Granular dapat meningkatkan analisis kampanye Anda, baca postingan blog lengkap kami.

Transparansi Sumber Traffic untuk Keputusan Iklan yang Lebih Baik

Fitur lain yang kami antusias adalah pembaruan terbaru pada antarmuka Penawaran Selektif — sekarang disebut Optimasi Sumber. Versi terbaru ini meningkatkan transparansi dengan menunjukkan sumber traffic (domain, nama aplikasi, dan pengenal lainnya) sebagai pengganti UID widget, memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pengiklan tentang asal traffic mereka dan siapa yang melihat iklan mereka.

Dengan Optimasi Sumber, pengiklan dapat:

Melihat kinerja berdasarkan sumber: Melacak efektivitas setiap sumber traffic, termasuk situs web dan aplikasi spesifik.

Melacak efektivitas setiap sumber traffic, termasuk situs web dan aplikasi spesifik. Menyesuaikan pengganda CPC: Menetapkan penawaran berdasarkan kinerja setiap sumber traffic untuk pengeluaran yang lebih tertarget.

Menetapkan penawaran berdasarkan kinerja setiap sumber traffic untuk pengeluaran yang lebih tertarget. Mengaktifkan atau menonaktifkan sumber: Mendapatkan kontrol mendalam dengan mengelola sumber traffic untuk mengoptimalkan penempatan iklan.

Pembaruan ini membantu pengiklan dalam membuat keputusan berbasis data yang lebih selaras dengan perilaku pemirsa dan tujuan kampanye, meningkatkan kinerja keseluruhan dan ROI.

Pelacakan Konversi Baru dengan Integrasi Native

Untuk menyederhanakan pelacakan dan meningkatkan akurasi, MGID memperkenalkan Integrasi Native — cara mudah untuk melacak konversi langsung di dashboard MGID Ads. Tidak perlu lagi pengaturan manual atau coding yang rumit; dengan Integrasi Native, Anda dapat menghubungkan kampanye MGID ke platform pihak ketiga hanya dengan beberapa klik.

Kami dengan bangga mengumumkan bahwa mitra Integrasi Native pertama kami adalah Voluum, platform pelacakan terkemuka. Kemitraan ini memastikan pelacakan yang mulus dan akurat yang membantu Anda fokus pada pengoptimalan kampanye daripada mengelola detail teknis.

Untuk mencoba Integrasi Native, buka bagian pembuatan kampanye di MGID Ads dan ikuti instruksi pengaturan yang disederhanakan untuk mulai melacak dengan lebih pintar hari ini.

Kesimpulan

Itu adalah rangkuman pembaruan terbaru kami! Dengan semua pembaruan canggih ini, MGID terus mendefinisikan ulang apa yang dapat dicapai oleh penerbit dan pengiklan. Apakah Anda ingin mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, mendapatkan wawasan yang lebih mendalam, atau memaksimalkan efisiensi kampanye, alat dan fitur terbaru kami siap membantu Anda. Jelajahi, temukan kemungkinan baru, dan lihat langsung bagaimana inovasi MGID dapat mengubah kesuksesan Anda. Manfaatkan alat yang membuat keputusan lebih cerdas menjadi lebih mudah, sehingga Anda bisa fokus pada yang paling penting — terhubung dengan pemirsa Anda dan mencapai tujuan Anda. Mari kita membuat setiap klik berarti!