Apa yang berhasil beberapa bulan lalu belum tentu menghasilkan konversi hari ini. Minat pengguna berubah, performa traffic bergeser, dan peluang baru dapat muncul dengan cepat. Dalam optimasi kampanye, kemampuan mengikuti perubahan tersebut dapat memberikan perbedaan yang signifikan.

CPA Tune kini semakin baik dalam melakukan hal tersebut. Teknologi prediksinya yang telah ditingkatkan membaca performa dan konteks terkini dengan lebih tepat, membantu mengidentifikasi traffic bernilai dan mengalokasikan anggaran Anda ke area yang memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan konversi.

Pembacaan yang Lebih Baik tentang Apa yang Berpotensi Menghasilkan Konversi

Optimasi yang baik menjadi semakin efektif ketika mampu merespons perubahan terbaru dalam perilaku pengguna. CPA Tune yang telah ditingkatkan kini memiliki kemampuan lebih baik dalam merespons perubahan perilaku pengguna melalui tiga cara:

Lebih memperhatikan perilaku terbaru: Alih-alih terlalu bergantung pada data historis selama berbulan-bulan, aktivitas pengguna terbaru kini memiliki peran lebih besar dalam keputusan bidding, sehingga membantu model beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan. Menganalisis performa secara lebih terperinci: Dengan mengevaluasi kombinasi traffic tertentu, bukan hanya rata-rata secara luas, CPA Tune dapat menemukan segmen menjanjikan yang mungkin terlewat jika hanya melihat pola yang lebih umum. Membaca minat pengguna dengan lebih tepat: Sinyal minat kini mencerminkan konten iklan yang benar-benar dilihat seseorang, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai hal-hal yang benar-benar diminati pengguna.

Bagi pengiklan, peningkatan ini menghasilkan traffic yang lebih relevan, keputusan bidding yang didukung informasi lebih baik, serta penggunaan anggaran kampanye yang lebih efisien secara otomatis.

Prediksi Lebih Tajam, Hasil Lebih Kuat

Dibandingkan dengan versi model prediksi sebelumnya, model baru ini memberikan peningkatan yang jelas pada kedua strategi CPA Tune.

Untuk kampanye MaxConversions:

+15% CVR

+20% pendapatan klien

MaxConversions menemukan lebih banyak peluang untuk menghasilkan konversi, sehingga memberikan ROI keseluruhan yang lebih baik.

Untuk kampanye Target CPA:

+13% CVR

+25% pendapatan klien

Dalam strategi ini, pertumbuhan pendapatan juga secara signifikan melampaui pertumbuhan konversi, sehingga meningkatkan ROI secara keseluruhan.

Peningkatan yang Berjalan Secara Otomatis

Sejak 6 Agustus 2026, teknologi prediksi yang telah ditingkatkan ini berjalan secara otomatis di seluruh kampanye produk yang mengaktifkan CPA Tune. Pengiklan tidak perlu melakukan perubahan apa pun.

Anda tidak perlu memulai ulang kampanye, menyesuaikan Target CPA, atau mengaktifkan mode optimasi baru. Baik Anda menggunakan Target CPA untuk mengendalikan biaya maupun MaxConversions untuk mendorong pertumbuhan, CPA Tune kini membuat keputusan optimasi yang lebih cerdas di balik layar menggunakan pengaturan kampanye yang sama seperti yang sudah Anda gunakan.

Evolusi CPA Tune

CPA Tune dimulai dengan tujuan sederhana: membantu pengiklan mengoptimalkan konversi, bukan sekadar klik. Dengan Target CPA dan MaxConversions, CPA Tune berkembang untuk mendukung berbagai sasaran performa, mulai dari mempertahankan biaya akuisisi hingga meningkatkan volume konversi.

Kini, teknologi yang mendukung kedua strategi tersebut menjadi lebih tepat dan mampu merespons perubahan minat pengguna, pola traffic, serta performa kampanye dengan lebih cepat, sehingga pengiklan dapat meningkatkan skala dengan lebih percaya diri.

Seiring CPA Tune terus berkembang, pengiklan mendapatkan manfaat dari optimasi yang mampu beradaptasi secepat perubahan pasar, sehingga lebih banyak peluang kampanye dapat diubah menjadi hasil yang terukur.