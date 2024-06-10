Di MGID, kami berusaha untuk terus meningkatkan teknologi AI kami dalam upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki pengalaman klien Sebagai bagian dari upaya ini, MGID telah bekerja sama dengan Memorable AI untuk menghadirkan alat baru yang didukung oleh AI untuk memprediksi kinerja iklan. Upaya ini mengikuti peluncuran terbaru dari image generator AI MGID, alat self-service untuk membuat gambar yang dihasilkan oleh AI di dasbor MGID Ads. Fitur terbaru kami memudahkan untuk menganalisis bagaimana kinerja iklan yang dibantu teknologi, membantu Anda menentukan versi iklan mana yang akan digunakan dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh iklan dan judul pada hasil yang diperoleh.

Baca terus untuk mempelajari fitur ini!

Apa itu Fitur Performance Prediction?

Fitur performance prediction yang tersedia di dasbor Iklan MGID adalah model AI yang memprediksi dampak iklan. Model ini memperkirakan seberapa efektif iklan berdasarkan pengaturan kampanye dan desain periklanan.

Manfaat dari Performance Prediction Iklan

Performance prediction iklan adalah fitur yang sangat penting, menawarkan wawasan berharga tentang efektivitas kreatif iklan Anda dan bagaimana perubahan kecil pun dapat mempengaruhi kinerjanya di jaringan MGID. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

Pengambilan keputusan yang lebih baik: Analitik prediktif membantu Anda membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang varian iklan mana yang akan digunakan untuk memaksimalkan efektivitas kampanye Anda. Efisiensi yang ditingkatkan: Dengan mengetahui iklan mana yang kemungkinan besar akan berkinerja terbaik, Anda menghemat waktu dan sumber daya untuk menguji beberapa varian. Peningkatan ROI: Mengoptimalkan kinerja iklan menghasilkan pengembalian investasi iklan yang lebih baik karena iklan yang lebih efektif mendorong engagement dan konversi yang lebih tinggi. Penyesuaian yang ditargetkan: Memahami bagaimana perubahan pada salinan iklan dan judul mempengaruhi kinerja membantu Anda dalam membuat penyesuaian yang tepat dan meningkatkan hasil. Keunggulan kompetitif: Memanfaatkan alat AI canggih membuat Anda tetap di depan kompetisi karena Anda dapat dengan cepat beradaptasi dengan tren pasar dan preferensi konsumen.

Kategori Performance Prediction Iklan

Seperti yang telah disebutkan, kami mengembangkan model prediksi ini bekerja sama dengan mitra kami, Memorable AI. Prediksi dibagi menjadi empat kategori dan menyertakan pesan singkat untuk membantu klien memahami potensi dampak iklan dan langkah selanjutnya.

Poor — "Coba cara lain. Iklan ini tidak akan memberi hasil yang baik kecuali Anda menggunakan gambar atau judul lain." Medium — "Mungkin patut dicoba? Performa iklan ini termasuk dalam kategori rata-rata." Good — "Bisa digunakan! Iklan ini akan memberi hasil yang sangat baik." Excellent: " Siap diluncurkan! Performa iklan akan memuaskan Anda."

Cara Menggunakan Fitur Performance Prediction

Saat Anda mengisi bidang judul dan gambar di formulir kreatif iklan pada dasbor MGDI Ads, fitur peformance prediction secara otomatis muncul. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentangnya.

Lokasi di Dalam Dasbor

Fungsi prediksi kinerja terletak di sisi kanan layar di bawah bagian pratinjau. Selain itu, indikator prediksi ditampilkan untuk setiap thumbnail iklan di panel kiri.

Pembaruan Otomatis

Saat Anda mengedit judul dan/atau gambar, prediksi secara otomatis diperbarui untuk mencerminkan konten baru.

Pemecahan masalah

Jika Anda mengalami masalah dengan fungsionalitas performance prediction, ikuti langkah-langkah sederhana ini sebelum menghubungi Tim Dukungan:

Coba muat ulang halaman. Hapus dan unggah ulang gambar. Pastikan koneksi internet Anda stabil.

FAQ

Apakah ini berarti prediksi akan sama untuk semua kampanye iklan saya?

Tidak, prediksi didasarkan pada pengaturan kampanye iklan. Untuk pengaturan penargetan yang berbeda, prediksi dapat bervariasi untuk iklan yang sama.

Apakah ini berarti iklan yang menerima prediksi good dan excellent pasti akan disetujui oleh Moderasi?

Tidak, kreatif dapat ditolak oleh Tim Moderasi terlepas dari prediksi kinerja kreatif.

Apakah ini berarti prediksi yang diterima hari ini akan sama dalam 6 bulan?

Tidak, karena lingkungan periklanan cukup dinamis, model AI akan terus diperbarui dengan mempertimbangkan data baru dalam sistem. Validitas prakiraan iklan dapat dianggap berlaku hingga 30 hari.

Kesimpulan

Fitur performance prediction adalah alat yang sangat berharga untuk mengoptimalkan kampanye iklan Anda. Dengan memanfaatkan wawasan yang didorong oleh AI, Anda dapat membuat keputusan yang terinformasi tentang iklan Anda, menghemat waktu dan sumber daya, dan pada akhirnya mencapai hasil yang lebih baik.

Tetap menjadi terdepan dengan performance prediction yang didukung AI milik MGID — kunci Anda untuk iklan yang lebih cerdas dan efektif.