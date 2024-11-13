Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa MGID meluncurkan model baru yang ditingkatkan untuk menghasilkan gambar secara eksklusif di dashboard MGID Ads! Pembaruan ini bertujuan memberikan pengguna akses ke alat canggih yang menghasilkan gambar dengan kualitas lebih baik, lebih realistis, dan fleksibilitas kreatif yang lebih tinggi — semuanya gratis. Sekarang, Anda dapat menghasilkan visual menakjubkan berkualitas tinggi langsung dari platform kami, bereksperimen dengan berbagai prompt, dan mewujudkan ide-ide Anda seperti belum pernah sebelumnya.

Apa yang Baru pada Model yang Diperbarui?

Model baru kami menghadirkan realisme dan akurasi tingkat tinggi, menginterpretasikan prompt dengan detail dan konteks yang lebih baik. Gambar akan terlihat lebih tajam, lebih alami, dan disesuaikan secara sempurna untuk proyek kreatif seperti pemasaran dan branding.

Anda dapat membuat visual untuk kampanye iklan atau bereksperimen dengan konsep baru, model yang diperbarui ini dirancang untuk membantu Anda melakukannya dengan mudah. Anda akan dapat menghasilkan visual yang tampak seperti foto profesional — detail yang akurat, warna yang nyata, dan anatomi yang realistis.

Mengapa Model Baru Ini Mengubah Permainan untuk Anda

Model yang ditingkatkan ini secara signifikan meningkatkan kemampuan kami dalam menghasilkan gambar.

Lebih realistis dan detail: Model ini menghasilkan gambar yang terlihat lebih seperti foto berkualitas tinggi, dengan detail yang tajam dan warna yang nyata.

Model ini menghasilkan gambar yang terlihat lebih seperti foto berkualitas tinggi, dengan detail yang tajam dan warna yang nyata. Lebih sedikit kesalahan: Ucapkan selamat tinggal pada anatomi yang tidak akurat — tangan, wajah, dan anggota tubuh dirender dengan sempurna, memberikan visual yang halus dengan mudah.

Ucapkan selamat tinggal pada anatomi yang tidak akurat — tangan, wajah, dan anggota tubuh dirender dengan sempurna, memberikan visual yang halus dengan mudah. Gratis untuk semua pengguna: Semua pengguna dashboard MGID Ads dapat mengakses alat yang diperbarui ini secara gratis, memungkinkan Anda membuat sebanyak mungkin gambar yang Anda inginkan. Bereksperimenlah dengan berbagai gaya, sesuaikan prompt Anda, dan temukan apa yang terbaik untuk brand Anda.

Perbandingan Versi Sebelumnya dengan Model Baru: Perbedaannya

Berikut perbandingan cepat untuk menunjukkan sejauh mana model yang diperbarui meningkatkan kualitas kreatif kami.

Prompt Close-up seorang wanita dengan lembut mengoleskan krim di bawah matanya untuk mengurangi kerutan.

Sebelum

Setelah

Prompt

Seseorang sedang duduk, mengoleskan gel pereda ke lututnya. Lutut terlihat sedikit bengkak.

Sebelum

Setelah

Prompt

Pandangan close-up kaki seseorang dengan bunion ringan di sisi ibu jari. Sebuah tangan dengan lembut mengoleskan gel bening dari tabung kecil.

Sebelum

Setelah

Dan berikut adalah opsi dengan prompt yang lebih detail.

Prompt Seorang wanita muda, awal 20-an, mengenakan gaun merah dengan polkadot hitam, memegang sepasang kartu as dekat dengan dadanya, ekspresi intens, duduk di meja poker dengan chip dan kartu tersebar, pencahayaan redup kasino, latar belakang dengan cahaya lembut dari mesin slot, tampilan sinematik, fokus lembut.

Sebelum

Setelah

Prompt

Foto amatir, kualitas buruk, pencahayaan redup, cahaya buruk. Gambar malam hari beresolusi rendah dari seorang wanita muda, awal 20-an, berkulit terang, wajahnya tertutup bedak putih. Matanya tertutup, dan bulu matanya yang panjang tertutupi bedak putih, sementara alisnya tetap terlihat tajam di bawah lapisan bedak. Bibirnya sedikit terbuka, menunjukkan warna merah muda alami yang lembut, tidak tersentuh bedak, memberikan kulitnya tampilan beku yang ethereal. Latar belakang adalah kamar mandi, memastikan fokus penuh pada tekstur wajah yang rinci, overexposed, gelap, pencahayaan redup. Dia mengenakan crop top putih.

Sebelum

Setelah

Prompt

Foto amatir, kualitas buruk. Gambar malam hari beresolusi rendah dari seorang wanita muda, awal 20-an, berkulit terang, mengenakan kacamata dengan bingkai logam tipis, headphone hitam besar over-ear, dan crop top putih tanpa lengan. Dia memiliki rambut pirang lurus panjang dengan akar gelap yang halus, dibelah sedikit ke samping. Dia tersenyum ke kamera sambil duduk di meja dengan keyboard hitam dan merah, di depan monitor besar yang menampilkan grafik perdagangan saham atau keuangan yang terperinci dengan indikator dan garis berwarna-warni. Setup ini diterangi oleh lampu LED ungu di bawah meja, memberikan cahaya lembut. Ruangan memiliki desain minimalis dengan dinding putih polos di latar belakang, pencahayaan rendah, redup, overexposed.

Sebelum

Setelah

Prompt

Seorang pria dengan jas lab putih, dengan janggut abu-abu dan rambut abu-abu pendek yang ditata rapi, berbicara ke kamera. Dia tampak berusia akhir 40-an atau awal 50-an, dengan ekspresi tenang dan profesional. Dia mengenakan kemeja gelap di bawah jas, dan mikrofon dijepit di depan kemejanya, menunjukkan setting formal, kemungkinan presentasi medis atau profesional. Latar belakang adalah dinding berwarna lembut dengan pintu terlihat di sisi kanan, menuju ke ruangan yang diterangi dengan lembut. Ada ikon tombol play merah besar di atas gambar, menunjukkan bahwa ini adalah frame diam dari video. Pencahayaan lembut dan alami, gambar tajam dengan sedikit blur di latar belakang untuk menjaga fokus pada subjek.

Sebelum

Setelah

Seperti yang Anda lihat dari contoh-contoh ini, keunggulan model baru ini sangat jelas. Model ini menghasilkan gambar yang tajam dan realistis, baik dengan prompt singkat maupun detail. Prompt singkat memberikan hasil yang hebat, dan jika Anda menginginkan detail lebih spesifik, tambahkan sedikit deskripsi lagi. Model ini beradaptasi dengan kebutuhan Anda, membuatnya mudah untuk menciptakan visual berkualitas tinggi yang meningkatkan kampanye Anda.

Ringkasan

Dengan pembaruan ini, MGID memberdayakan pengiklan untuk menciptakan visual yang menakjubkan dan berdampak dengan mudah. Masuk ke dasbor kami, bereksperimenlah secara bebas, dan rasakan kekuatan pembuatan gambar AI yang ditingkatkan yang dirancang untuk kesuksesan iklan Anda. Kami tidak sabar melihat karya kreatif luar biasa yang akan Anda hasilkan!