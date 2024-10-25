Dalam dunia penerbitan digital yang bergerak cepat, tetap terdepan berarti membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang solid. Dengan peluncuran antarmuka Advanced Reporting MGID pada Dashboard Penerbit, pemilik media kini memiliki alat yang kuat di ujung jarinya. Apakah Anda sedang menangani penurunan metrik mendadak atau merencanakan strategi untuk bulan depan, berikut cara memaksimalkan kemampuan pelaporan untuk meningkatkan pendapatan Anda.

1. Pemeriksaan Kesehatan Harian: Pantau Metrik Utama untuk Tetap pada Jalur

Mulailah setiap hari dengan meninjau kinerja keseluruhan akun Anda, seperti RPM/eRPM (Revenue per Mille). Jika terjadi fluktuasi RPM/eRPM, terutama terkait metrik widget penting seperti CPM (Cost Per Mille) dan CTR (Click-Through Rate), arahkan ke pelaporan tingkat Widget dan gunakan dimensi Tanggal untuk melihat kinerja harian. Jika Anda melihat penurunan signifikan:

Filter berdasarkan jenis perangkat dan negara: Identifikasi apakah masalah terbatas pada segmen pemirsa tertentu. Jika proporsi GEO berubah dan Anda mulai mengirim lebih banyak traffic dari negara-negara dengan CPC lebih rendah, maka CPC rata-rata akan menurun. - Periksa sumber traffic: Gunakan filter Sumber Traffic untuk melihat apakah saluran tertentu berkinerja buruk. Tentukan apakah traffic langsung, rujukan, atau organik berkontribusi pada fluktuasi tersebut. - Periksa perincian perangkat/OS/jenis traffic: Pengiklan membayar harga berbeda untuk berbagai perangkat, OS, dan jenis traffic, sehingga perubahan proporsi ini dapat menyebabkan perubahan CPC. - Sesuaikan berdasarkan kebutuhan: Pertimbangkan untuk menyesuaikan konten atau penempatan iklan Anda untuk segmen yang terpengaruh.

2. Pemecahan Masalah Fluktuasi Traffic: Temukan dan Atasi Masalah

Perubahan mendadak dalam traffic dapat memengaruhi pendapatan Anda. Untuk mendiagnosis masalah:

Gunakan filter tingkat situs web: Terapkan filter seperti OS , Jenis Traffic , dan Situs Web untuk mempersempit kemungkinan penyebab. - Analisis tampilan halaman dan tingkat visibilitas: Perubahan apa pun dalam tingkat visibilitas dapat mempengaruhi CTR iklan MGID. Alasan umum untuk fluktuasi tingkat visibilitas termasuk perubahan komposisi traffic, masalah teknis, atau mengarahkan traffic ke artikel yang lebih panjang dengan lebih banyak elemen di halaman.

Terapkan filter seperti , , dan untuk mempersempit kemungkinan penyebab. - Perubahan apa pun dalam dapat mempengaruhi CTR iklan MGID. Alasan umum untuk fluktuasi tingkat visibilitas termasuk perubahan komposisi traffic, masalah teknis, atau mengarahkan traffic ke artikel yang lebih panjang dengan lebih banyak elemen di halaman. Analisis perincian negara/perangkat/OS/jenis traffic: Sama seperti analisis CPC , perincian ini dapat mengungkapkan apakah perubahan komposisi traffic memengaruhi CTR .

Sama seperti analisis , perincian ini dapat mengungkapkan apakah perubahan komposisi traffic memengaruhi . Ambil tindakan: Perbaiki masalah teknis atau sesuaikan strategi SEO Anda untuk memulihkan traffic yang hilang. Memanfaatkan alat Audit SEO MGID dapat menjadi leverage penting.

3. Eksperimen: Optimalkan Penempatan Widget, Format, Desain, dan/atau Komposisi untuk Keterlibatan yang Lebih Baik

Menguji berbagai penempatan widget, format, desain, dan/atau komposisi dapat menghasilkan keterlibatan dan pendapatan yang lebih tinggi. Berikut cara bereksperimen secara efektif:

Manfaatkan dimensi SubID: Pada tingkat Widget, gunakan parameter SubID untuk menandai berbagai eksperimen desain. Cobalah tata letak halaman, penempatan, dan sumber traffic yang berbeda.

Pada tingkat Widget, gunakan parameter untuk menandai berbagai eksperimen desain. Cobalah tata letak halaman, penempatan, dan sumber traffic yang berbeda. Bandingkan metrik kinerja: Perhatikan CTR Iklan , Tingkat Visibilitas , dan vCTR di berbagai SubID.

Perhatikan , , dan di berbagai SubID. Filter berdasarkan jenis penempatan widget: Pahami penempatan mana yang memberikan hasil terbaik.

Pahami penempatan mana yang memberikan hasil terbaik. Implementasikan variasi pemenang: Terapkan desain yang paling sukses di seluruh situs.

4. Analisis Pemirsa: Sesuaikan Konten untuk Pengunjung Anda

Memahami pemirsa Anda adalah kunci untuk menyampaikan konten dan iklan yang relevan. Selami lebih dalam wawasan pemirsa dengan:

Filter berdasarkan negara dan jenis perangkat: Pada tingkat Situs Web dan Widget, lihat bagaimana segmen yang berbeda berinteraksi dengan konten Anda.

Pada tingkat Situs Web dan Widget, lihat bagaimana segmen yang berbeda berinteraksi dengan konten Anda. Menilai klik organik dan CTR: Keterlibatan organik yang tinggi menunjukkan konten yang menarik.

Keterlibatan organik yang tinggi menunjukkan konten yang menarik. Pengelompokan berdasarkan OS dan sumber traffic: Sesuaikan kompatibilitas situs dan upaya pemasaran Anda untuk kelompok pengguna utama.

Sesuaikan kompatibilitas situs dan upaya pemasaran Anda untuk kelompok pengguna utama. Sesuaikan konten: Sesuaikan strategi editorial Anda untuk melayani pemirsa yang paling berharga.

5. Tinjauan Strategis: Kinerja Bulanan dan Perencanaan Masa Depan

Di akhir setiap bulan, penting untuk meninjau kinerja dan merencanakan ke depan:

Kompilasi laporan bulanan: Gunakan dimensi Tanggal untuk mengumpulkan data selama sebulan.

Gunakan dimensi untuk mengumpulkan data selama sebulan. Evaluasi metrik pendapatan iklan: Fokus pada RPM Iklan , Pendapatan Iklan , dan CPC Iklan untuk menilai efisiensi monetisasi.

Fokus pada , , dan CPC Iklan untuk menilai efisiensi monetisasi. Identifikasi tren: Cari pola dalam Jenis Traffic dan Sumber Traffic untuk informasi strategi di masa depan.

Cari pola dalam dan untuk informasi strategi di masa depan. Analisis kinerja tingkat widget: Jika ada beberapa situs web di akun Anda, identifikasi situs web yang memiliki dampak terbesar pada kinerja . Setelah diidentifikasi, periksa tingkat widget, dengan indikator yang paling relevan adalah CPM/eCPM . Alur analisis tingkat widget mirip dengan RPM/eRPM .

Jika ada beberapa situs web di akun Anda, identifikasi situs web yang memiliki . Setelah diidentifikasi, periksa tingkat widget, dengan indikator yang paling relevan adalah . Alur analisis tingkat widget mirip dengan . Tetapkan tujuan: Berdasarkan wawasan, tetapkan target untuk bulan mendatang dan garis besar rencana tindakan.

Manfaatkan Potensi Penuh Advanced Reporting

Antarmuka Advanced Reporting lebih dari sekadar alat data. Tapi juga gerbang menuju pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan peningkatan pendapatan. Dengan secara rutin terlibat dengan laporan ini dan menggunakan filter, metrik, dan dimensi yang kuat, Anda dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang kinerja situs dan perilaku pemirsa Anda.

Jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Jika tidak ada masalah yang jelas dapat diidentifikasi, hubungi manajer pribadi Anda untuk analisis mendetail.

Ingat, kunci kesuksesan dalam periklanan adalah pemantauan, eksperimen, dan adaptasi yang berkelanjutan. Jadi, selami data, temukan wawasan, dan lihat bisnis penerbitan Anda berkembang.