Bayangkan situasi ini: sebuah kampanye tiba-tiba berhenti membelanjakan anggaran, materi iklan ditolak, atau performa menurun tanpa alasan yang jelas. Setiap pengiklan MGID pernah mengalaminya, dan itulah alasan kami menghadirkan MIA (MGID Intelligent Assistant), asisten AI yang terintegrasi langsung ke dalam platform MGID.

Semua data sebenarnya sudah tersedia — di laporan, pengaturan kampanye, dan Help Center — tetapi menemukan jawabannya sering kali memakan waktu lebih lama daripada mengambil keputusan itu sendiri. Karena itu, alih-alih menelusuri dashboard, membandingkan laporan, atau mencari dokumentasi, Anda cukup mengajukan pertanyaan kepada MIA. Ia akan membaca data akun Anda secara langsung, menerapkan keahlian MGID, lalu memberikan jawaban yang jelas beserta langkah-langkah praktis berikutnya, semuanya dalam satu percakapan.

Bagaimana MIA Menemukan Jawaban yang Tepat

Setiap pertanyaan diawali dengan proses investigasi.

MIA tidak mengandalkan respons umum yang sudah disiapkan sebelumnya. Bergantung pada pertanyaan yang Anda ajukan, ia dapat memeriksa pengaturan kampanye, membandingkan laporan performa, meninjau status moderasi, atau menampilkan panduan produk MGID, bahkan terkadang beberapa di antaranya sekaligus.

Di balik layar, MIA dapat:

Menganalisis akun dan data kampanye Anda secara langsung.

akun dan data kampanye Anda secara langsung. Meninjau pengaturan kampanye dan laporan performa

pengaturan kampanye dan laporan performa Menerapkan pengetahuan produk MGID serta praktik terbaik.

pengetahuan produk MGID serta praktik terbaik. Mengikuti alur kerja diagnostik terstruktur untuk berbagai skenario umum yang dihadapi pengiklan.

Mari lihat contoh nyata berikut: "Mengapa kampanye saya tidak membelanjakan anggaran?"*

Anda: Mengapa kampanye saya tidak membelanjakan anggaran?

MIA: Kampanye Anda aktif, materi iklan Anda telah disetujui, dan jadwalnya sudah benar. Bid yang Anda gunakan saat ini tampaknya berada di bawah ambang batas lelang, sehingga dapat membatasi penayangan. Pertimbangkan untuk meninjau kembali bid Anda atau memeriksa kisaran bid yang direkomendasikan agar traffic dapat kembali meningkat.

Alih-alih hanya memeriksa satu metrik, MIA meninjau status kampanye, persetujuan materi iklan, saldo akun, penjadwalan, bidding, dan penargetan secara bersamaan. Setelah itu, ia membantu mengidentifikasi faktor yang mungkin membatasi penayangan sekaligus menjelaskan apa yang perlu Anda periksa selanjutnya.

Anda bertanya → MIA menyelidiki → Anda mendapatkan satu jawaban yang jelas

Namun, apa yang Anda lakukan berdasarkan temuan MIA sepenuhnya merupakan keputusan Anda. MIA memberikan diagnosis dan rekomendasi, tetapi keputusan untuk mengambil tindakan tetap berada di tangan Anda.

Pertanyaan yang Saat Ini Dapat Dijawab oleh MIA

Berikut beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan pengiklan kepada MIA.

Mengapa kampanye saya tidak membelanjakan anggaran?

MIA memeriksa status kampanye, persetujuan materi iklan, bidding, penjadwalan, penargetan, dan saldo akun untuk menemukan penyebab yang menghambat penayangan serta menyoroti potensi kendalanya.

Mengapa materi iklan saya ditolak?

MIA menjelaskan bagian mana yang tidak lolos proses peninjauan dan membantu Anda mempersiapkannya agar siap diajukan kembali.

Seberapa sehat kondisi akun saya?

MIA meninjau performa akun secara keseluruhan, menandai perubahan penting, dan menunjukkan aspek yang paling perlu mendapatkan perhatian Anda.

Bagaimana cara meningkatkan performa CPA Tune?

Dengan meninjau performa kampanye, fase pembelajaran, anggaran, target CPA, dan konfigurasinya, MIA memberikan panduan yang disesuaikan dengan kondisi kampanye Anda saat ini.

Apa yang Membuat MIA Berbeda

Sebagian besar asisten AI mengandalkan informasi publik atau respons yang telah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan alat AI umum, MIA menggunakan pendekatan yang berbeda — setiap jawabannya menggabungkan tiga hal berikut:

Data akun secara langsung: MIA menganalisis kampanye Anda, metrik performa, pengaturan, status moderasi, dan laporan untuk memahami apa yang sedang terjadi pada akun Anda saat ini. Keahlian MGID: MIA menerapkan praktik terbaik yang spesifik untuk platform MGID serta alur kerja diagnostik terstruktur yang dikembangkan oleh tim produk dan performa MGID. Pengetahuan produk: MIA merujuk pada konten terbaru di Help Center MGID untuk menjelaskan fitur, kebijakan, dan alat platform sesuai dengan konteks kampanye Anda.

MIA berbeda dari chatbot yang hanya memberikan jawaban yang telah disiapkan sebelumnya karena ia menentukan sendiri data apa yang perlu diambil, laporan mana yang perlu dibandingkan, dan alur kerja mana yang paling sesuai. Setelah itu, MIA menggabungkan semuanya menjadi satu jawaban yang dibuat khusus untuk akun Anda.

Apa Selanjutnya untuk MIA

MIA akan semakin cerdas berkat masukan pengguna dan berbagai kasus penggunaan nyata dari pengiklan. Setiap masukan membantu kami menyempurnakan alur kerja diagnostik, pengetahuan produk, dan panduan yang diberikan.

Perjalanan MIA baru saja dimulai. Berdasarkan pertanyaan dan masukan dari pengiklan, kami terus memperluas kemampuannya untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai hal di seluruh platform MGID. Seiring waktu, MIA akan berkembang menjadi asisten yang semakin andal untuk diagnostik kampanye, wawasan akun, panduan optimasi, dan pengambilan keputusan sehari-hari bagi pengiklan.

Temui MIA di Dashboard MGID

Baik saat Anda sedang memecahkan masalah kampanye, mempelajari cara kerja suatu fitur, maupun menentukan langkah optimasi berikutnya, MIA siap membantu Anda di dashboard MGID.

Berhenti mencari-cari jawaban. Cukup bertanya.