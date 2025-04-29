Seri pembaruan produk kami berlanjut dengan serangkaian peningkatan baru di seluruh platform MGID. Edisi ini menghadirkan sejumlah perubahan penting yang bertujuan meningkatkan performa, kemudahan penggunaan, dan kendali bagi penerbit maupun pengiklan. Berikut ringkasan pengembangan terbaru di MGID.

Untuk Penerbit

Widget Builder Baru: Pengaturan Lebih Pintar, Kendali Lebih Baik untuk Penerbit

MGID telah meluncurkan antarmuka pembuatan widget yang sepenuhnya diperbarui di dalam Penerbit Dashboard terbaru, memberikan proses setup yang lebih cepat, bersih, dan intuitif bagi penerbit. Rilis ini menjadi tonggak penting dalam pengalaman self-serve, memberdayakan penerbit dengan kontrol penuh atas manajemen dan monetisasi widget.

Antarmuka baru ini menghadirkan beberapa peningkatan penting:

Setup langkah demi langkah memastikan alur kerja yang mulus dan lebih jelas di setiap tahap;

memastikan alur kerja yang mulus dan lebih jelas di setiap tahap; Deskripsi format yang lebih baik membantu penerbit memilih jenis widget paling optimal untuk tujuan monetisasi mereka;

membantu penerbit memilih jenis widget paling optimal untuk tujuan monetisasi mereka; Desain mobile-first mempermudah pembuatan dan pratinjau widget di perangkat seluler;

mempermudah pembuatan dan pratinjau widget di perangkat seluler; Pratinjau widget yang ditingkatkan memberikan gambaran realistis tentang tampilan widget setelah tayang.

Dengan pembaruan ini, penerbit kini dapat membuat dan mengelola semua jenis widget inti—termasuk Smart, Under Article, In-Article, dan Header Widget—langsung dari dashboard baru. Digabungkan dengan tips penempatan berbasis performa dan kontrol layout yang fleksibel, builder yang diperbarui ini menyederhanakan eksperimen dan meningkatkan potensi pendapatan.

Format Swipe Up: Alternatif dengan Viewability Tinggi untuk Sticky Bar

Swipe Up adalah format monetisasi mobile-first baru yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman dan performa dari sticky bar klasik. Setelah pengguna berinteraksi dan menggulir halaman dalam jarak tertentu, elemen sticky dinamis akan muncul. Saat digeser ke atas, format ini akan berkembang menjadi iframe scrollable yang menutupi 85% layar, menampilkan widget MGID.

Cara kerjanya:

1. Aktivasi: Swipe Up diaktifkan dan dikonfigurasi langsung oleh tim MGID.

2. Trigger: Format ini muncul setelah pengguna menggulir halaman sejauh jarak tertentu yang diatur dalam piksel.

3. Perilaku:

Setelah lebih dari 50% widget pertama terlihat, sticky bar muncul di bagian bawah layar.

Saat pengguna menggeser sticky bar ke atas, format ini berkembang hingga menutupi 85% layar.

Format yang diperluas menampilkan widget MGID dengan konten native yang dapat digulir.

Pengguna dapat menggeser kembali ke ukuran sticky bar semula atau menutupnya sepenuhnya.

4. Frekuensi: Swipe Up hanya muncul sekali per page view untuk menjaga pengalaman pengguna tetap nyaman.

5. Platform yang didukung: Hanya untuk perangkat mobile.

Versi yang tersedia:

Format kombinasi: Lapisan pertama menampilkan In-Content Impact Widget dengan konten editorial untuk meningkatkan keterlibatan. Lapisan kedua menampilkan Smart Widget untuk monetisasi, internal exchange, dan permintaan dari Campaign Studio.

Lapisan pertama menampilkan In-Content Impact Widget dengan konten editorial untuk meningkatkan keterlibatan. Lapisan kedua menampilkan Smart Widget untuk monetisasi, internal exchange, dan permintaan dari Campaign Studio. Format standar: Versi yang lebih ringkas dengan hanya menampilkan Smart Widget untuk monetisasi langsung tanpa lapisan editorial.

Swipe Up dirancang untuk secara signifikan meningkatkan hasil dari penempatan Smart Widget standar. Penerbit yang mengimplementasikan Swipe Up biasanya mengalami:

Peningkatan vRPM sebesar 15%.

Tingkat viewability konsisten di atas 80%, menjadikannya menarik untuk permintaan CPM premium termasuk programmatic deals, PMP, dan kampanye MCM.

Swipe Up menciptakan pengalaman monetisasi mobile yang lebih baik dengan:

Menawarkan interaksi native yang ramah pengguna dan terasa alami di perangkat mobile;

Meningkatkan keterlibatan tanpa mengganggu alur browsing;

Menggunakan format terbukti yang secara konsisten menghasilkan CTR tinggi dan viewability kuat, menghasilkan pendapatan lebih baik.

Scroll Ads: Meningkatkan Viewability dan Pendapatan dari Penempatan Under-Article

MGID telah meluncurkan Scroll Ads, peningkatan baru untuk Smart dan Under-Article Widget yang dirancang untuk secara signifikan meningkatkan visibilitas dan keterlibatan iklan. Format ini memperkenalkan sticky ad bar yang muncul saat pengguna mulai menggulir konten, memungkinkan iklan terlihat lebih awal dalam pengalaman membaca.

Manfaat Utama:

Viewability lebih tinggi: Iklan ditampilkan lebih awal saat pemirsa menggulir halaman, meningkatkan viewability hingga 167%.

Iklan ditampilkan lebih awal saat pemirsa menggulir halaman, meningkatkan viewability hingga 167%. Keterlibatan lebih baik: Click-through rate dapat meningkat hingga 25% berkat eksposur awal dan perhatian pemirsa yang lebih tinggi.

Click-through rate dapat meningkat hingga 25% berkat eksposur awal dan perhatian pemirsa yang lebih tinggi. Pendapatan meningkat: Pendapatan widget bisa naik hingga 30% karena performa iklan yang lebih kuat.

Dalam implementasi awalnya, Scroll Ads telah menunjukkan hasil yang kuat, memberi penerbit peluang untuk memaksimalkan visibilitas dan pendapatan dari penempatan iklan mereka.

Untuk Pengiklan

Pelacakan Konversi Tanpa Repot untuk Pengiklan Shopify

MGID telah memperluas fitur Integrasi Native dengan dukungan langsung untuk Shopify, menjadikannya lebih mudah bagi pengiklan e-commerce untuk melacak konversi tanpa perlu alat pihak ketiga. Pembaruan ini memungkinkan pemilik toko Shopify menghubungkan toko mereka dengan MGID Ads hanya dengan beberapa klik — tanpa pengkodean manual atau platform eksternal.

Kenapa ini penting:

Setup satu klik: Tidak perlu Google Tag Manager atau skrip manual

Tidak perlu Google Tag Manager atau skrip manual Pelacakan konversi yang akurat: Menangkap event penting seperti tampilan produk, add to cart, checkout, dan pembelian

Menangkap event penting seperti tampilan produk, add to cart, checkout, dan pembelian Mengatasi batasan Shopify: Memastikan data tetap lengkap meskipun tag UTM atau pixel pihak ketiga dibatasi

Memastikan data tetap lengkap meskipun tag UTM atau pixel pihak ketiga dibatasi Alur kerja efisien: Pengiklan dapat mengelola pelacakan langsung di dashboard MGID

Baik menjalankan satu kampanye maupun ekspansi ke banyak toko, Native Integration dengan Shopify menyederhanakan pelacakan dan memberikan insight penting untuk mengoptimalkan performa serta mendorong penjualan lebih banyak.

CTR Guard: Perlindungan Berbasis AI dari Ad Fatigue

Ad fatigue adalah tantangan nyata. Ketika pemirsa terus-menerus melihat iklan yang sama, keterlibatan menurun — begitu pula ROI Anda. Untuk mengatasi hal ini, MGID meluncurkan CTR Guard, alat berbasis AI yang memantau performa kampanye, mendeteksi kelelahan iklan, dan otomatis menghasilkan materi iklan baru agar kampanye tetap optimal.

Keunggulan CTR Guard:

Deteksi burnout proaktif: Aktif saat vCTR turun 15% atau lebih dalam 3 hari

Aktif saat vCTR turun 15% atau lebih dalam 3 hari Kreatif dari AI: Membuat hingga 3 versi baru untuk tiap iklan berkinerja rendah

Membuat hingga 3 versi baru untuk tiap iklan berkinerja rendah Kontrol fleksibel: Pilihan tinjauan manual atau Auto-Launch untuk penyegaran otomatis

Pilihan tinjauan manual atau Auto-Launch untuk penyegaran otomatis Batasan cerdas: Menentukan CPC, anggaran, dan batas klik untuk tiap iklan AI

Menentukan CPC, anggaran, dan batas klik untuk tiap iklan AI Logika jeda otomatis: Menghentikan produksi iklan jika tidak diluncurkan, mencegah spam

Tersedia untuk kampanye produk dan search feed, CTR Guard membantu pengiklan menghemat waktu, mengurangi pekerjaan manual, dan memastikan iklan tetap relevan — sambil memaksimalkan performa melalui optimalisasi AI real-time.

Delivery Indicators: Insight Real-Time untuk Pengaturan Anggaran Lebih Cerdas

MGID telah memperkenalkan Delivery Indicators, fitur dashboard baru yang membantu pengiklan memantau apakah kampanye mereka berjalan sesuai waktu dan anggaran. Alih-alih membandingkan data secara manual, pengiklan kini mendapatkan status visual yang diperbarui secara real-time, menunjukkan apakah kampanye sedang on track, overspend, atau berisiko underdelivery.

Kenapa ini penting:

Kejelasan instan melalui indikator warna (🟢 On Track, 🟡 Slightly Behind, 🟠 Needs Attention, 🔴 Far Behind)

melalui indikator warna (🟢 On Track, 🟡 Slightly Behind, 🟠 Needs Attention, 🔴 Far Behind) Penggunaan anggaran lebih cerdas dengan mendeteksi ketidaksesuaian lebih awal dan menyesuaikan bid, anggaran, atau targeting

dengan mendeteksi ketidaksesuaian lebih awal dan menyesuaikan bid, anggaran, atau targeting Hemat waktu tanpa perlu pengecekan manual dan laporan kompleks

tanpa perlu pengecekan manual dan laporan kompleks Pemantauan konsisten di seluruh kampanye dengan logika standar untuk tim agensi maupun in-house

Dengan Delivery Indicators, pengiklan dapat membuat keputusan berbasis data dengan lebih cepat, menghindari kepanikan di menit terakhir, dan memastikan anggaran digunakan secara efisien—terutama untuk kampanye yang sensitif terhadap waktu dan target.

Kesimpulan

Semua pembaruan ini dirancang untuk memudahkan hidup Anda: menghemat waktu, meningkatkan performa, dan memberi Anda kendali penuh. Baik Anda fokus meningkatkan pendapatan maupun mengelola kampanye dengan lebih lancar, setiap fitur baru ini dibangun untuk mendukung tujuan Anda dan mengurangi tekanan dalam aktivitas harian.

Masuk ke dashboard MGID Anda dan coba fitur-fitur baru ini — Anda mungkin akan terkejut dengan hasilnya.