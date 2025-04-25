MGID, platform periklanan global, mengumumkan kemitraan barunya dengan Integral Ad Science (IAS), platform pengukuran dan optimasi media global terkemuka, untuk meningkatkan pengukuran iklan dan kinerja kampanye bagi para pengiklan. Kolaborasi ini menggantikan Oracle Moat yang baru-baru ini dihentikan, menjadikan IAS sebagai solusi utama MGID untuk memastikan transparansi, keamanan merek, dan metrik kampanye yang akurat.

Melalui kemitraan ini, teknologi canggih dari IAS akan terintegrasi ke dalam platform MGID, memberikan wawasan secara real-time kepada pengiklan tentang kualitas, viewability, dan kesesuaian iklan. Pengiklan dapat memantau metrik utama seperti perhatian, jangkauan, frekuensi, dan traffic tidak valid, guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai di mana dan bagaimana iklan dilihat serta mencapai performa yang lebih baik di jaringan periklanan native global MGID.

“Kami senang menyambut IAS sebagai mitra baru kami dalam pengukuran dan optimasi iklan,”

kata Sergii Denysenko, CEO MGID.

“Dengan keluarnya Oracle dari industri ad tech, sangat penting bagi kami untuk bermitra dengan perusahaan yang memiliki komitmen yang sama terhadap transparansi, kualitas, dan performa. Teknologi canggih dari IAS memberikan kepercayaan berkelanjutan kepada pengiklan kami atas integritas kampanye mereka sekaligus menyediakan wawasan presisi untuk mengoptimalkan hasil dan melindungi integritas brand.”

Pengiklan yang menggunakan platform MGID kini akan memiliki akses ke alat pelaporan komprehensif dari IAS, yang memungkinkan mereka mengukur efektivitas iklan di berbagai saluran dan lingkungan. Wawasan ini akan membantu pengiklan menyempurnakan strategi mereka, memastikan kampanye menjangkau pemirsa yang tepat dalam lingkungan yang aman, sesuai, terlihat, dan bebas dari penipuan. Kemampuan yang ditingkatkan ini akan memaksimalkan nilai setiap impresi iklan sesuai dengan tujuan kampanye pengiklan.