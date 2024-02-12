Kami bangga menyajikan MGID Ads 2,0 –– alat tercanggih untuk meluncurkan kampanye iklan. Update terbaru ini memberikan penampilan segar dan banyak fitur-fitur baru yang canggih, membantu Anda dalam mendapatkan hasil terbaik dan menggapai potensial periklanan tertinggi.

Nikmati Wawasan Lebih Baik dengan MGID Ads 2,0

Berdampingan dengan wawasan yang lebih baik, pengaturan dan pelaporan performa tingkat tinggi, MGID Ads 2,0 memperkenalkan pelaporan kustomisasi yang membantu dalam menganalisis data secara efektif. Selain itu, Anda dapat memaksimalkan Return on Ad Spend (ROAS) dengan teknologi yang didukung AI, dibuat khusus untuk meningkatkan performa iklan dan engagement pengguna.

Desain Intuitif dan Rapi

Desain terbaru dari platform kami memiliki antarmuka yang modern dan ramah-pengguna yang juga responsif dan sangat cepat. Tema terang atau gelap, MGID Ads 2,0 menawarkan opsi-opsi personalisasi yang memperlancar pengalaman pengguna.

Menyiapkan Kampanye dengan Mudah

Siapkan kampanye dengan proses yang mudah, yang juga dua kali lebih cepat dan lebih intuitif dari sebelumnya. Selain itu, MGID Ads 2,0 juga menawarkan bidang-bidang teroptimasi dan opsi-opsi penargetan yang lebih sederhana, membuat penyiapan kampanye semakin mudah. Masih ada lagi, manfaatkan rekomendasi terbaru kami atas fitur penghitungan CPC di dalam bagian Budget dan Schedule untuk mengelola kampanye dengan lebih efisien.

Dampak Iklan Maksimal

Nikmati dampak iklan maksimal dengan alur kerja iklan efisien kami. Luncurkan 100 iklan secara bersamaan dengan memanfaatkan bidang teks opsional untuk menulis deskripsi menarik dan tombol-tombol call-to-action. Pilih berbagai macam sumber gambar yang fleksibel, termasuk alat-alat AI bawaan, galeri stok, unggah langsung atau URL gambar, dan visualkan iklan-iklan Anda dalam berbagai jenis ukuran dan format demi presentasi yang optimal. Fitur pembuatan gambar AI milik MGID’ membantu Anda dalam menciptakan iklan-iklan unik yang benar-benar mewakili brand dan pesan Anda. Dengan prompt-prompt sederhana dan tip-tip intuitif memandu Anda di setiap langkah, Anda dapat menciptakan gambar tak terbatas hingga Anda puas dengan hasilnya.

Optimasi Berbasis Data

Gunakan optimasi berbasis data dan dapatkan pemahaman mendalam tentang performa kampanye Anda dengan berbagai macam metrik yang kami tawarkan –– dari 9 hingga 27. Atur dasbor Anda dengan memilih metrik-metrik yang paling penting, menciptakan dasbor yang mencerminkan tujuan periklanan unik Anda.

Dengan MGID Ads 2,0, kami berkomitmen untuk menyediakan Anda dengan berbagai alat dan fitur yang Anda butuhkan selama perjalanan periklanan Anda. Nikmati masa depan dari manajemen kampanye iklan dengan MGID Ads 2,0 sekarang.