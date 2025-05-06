MGID dinobatkan sebagai pemenang BRONZE Stevie® Award atas produk CTR Guard dalam kategori Inovasi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) di Asia-Pacific Stevie Awards tahunan ke-12 hari ini.

Asia-Pacific Stevie Awards adalah satu-satunya program penghargaan bisnis yang mengakui inovasi di tempat kerja di 29 pasar di kawasan Asia-Pasifik. Stevie Awards secara luas dianggap sebagai penghargaan bisnis utama dunia, yang memberikan pengakuan atas pencapaian dalam program seperti The International Business Awards® selama 23 tahun.

Dijuluki Stevies dari kata Yunani yang berarti “dimahkotai”, para pemenang akan dirayakan dalam upacara penghargaan gala pada hari Jumat, 13 Mei di Seoul, Korea Selatan.

Lebih dari 1.000 nominasi dari berbagai organisasi di kawasan Asia-Pasifik dipertimbangkan tahun ini dalam berbagai kategori seperti Penghargaan Keunggulan dalam Inovasi Produk & Layanan, Penghargaan Manajemen Inovatif, Penghargaan Inovasi Situs Web Perusahaan, dan masih banyak lagi. MGID menang pada kategori Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML).

Solusi inovatif MGID, CTR Guard, telah mendapatkan pengakuan signifikan dalam upaya melawan kejenuhan iklan. Menggunakan machine learning dan generative AI, CTR Guard memantau kinerja kampanye dan memprediksi penurunan CTR dengan akurasi 90% sebelum terjadi. Saat penurunan terdeteksi, CTR Guard secara otomatis menyarankan konten kreatif berbasis AI berdasarkan tren keterlibatan pemirsa secara real-time yang didukung oleh triliunan data. Hasilnya, terjadi peningkatan rata-rata 29% pada vCTR (viewable CTR) sambil secara signifikan mengurangi upaya manual dan memperpanjang kinerja kampanye.

Sergii Denysenko, CEO MGID, mengatakan:

“Kami memahami bahwa pengiklan terus berjuang untuk mempertahankan keterlibatan audien, dan di tengah ketidakpastian ekonomi global, sangat penting untuk memastikan anggaran marketing digunakan secara efektif dan efisien. CTR Guard menawarkan pandangan ke arah kinerja iklan di masa depan sambil memastikan pengiklan tetap memiliki kendali penuh atas arah kampanyenya. Pengakuan melalui Stevie® Award ini menunjukkan betapa pentingnya produk seperti ini bagi industri.”

Pemenang Penghargaan Stevie Emas, Perak, dan Perunggu ditentukan berdasarkan skor rata-rata lebih dari 100 eksekutif di seluruh dunia yang bertindak sebagai juri pada bulan Februari dan Maret.

“Asia-Pacific Stevie Awards ke-12 menerima serangkaian karya luar biasa yang mengesankan,”

kata Maggie Miller, Presiden Stevie Awards.