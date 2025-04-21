Mengelola kampanye iklan adalah sebuah seni menyeimbangkan, terutama dengan anggaran ketat dan tenggat waktu yang kaku. Bagi brand dan agensi yang menjalankan kampanye berbasis tujuan, fokusnya bukan hanya pada performa: namun juga memastikan setiap sen dari anggaran digunakan secara efektif.

Keseimbangan antara performa dan anggaran inilah yang menjadi latar belakang inovasi terbaru dari MGID: Delivery Indicators, fitur sederhana namun kuat untuk membantu pacing kampanye tetap pada jalurnya.

Apa Itu Delivery Indicators?

Delivery Indicators adalah kolom baru di dasbor MGID yang memberikan status pacing kampanye secara jelas dan instan. Fitur ini membandingkan penggunaan anggaran dengan progres waktu, memberi tahu Anda apakah semuanya berjalan lancar atau perlu intervensi.

Bayangkan fitur ini sebagai pemeriksaan kesehatan kampanye yang diperbarui secara real-time. Anda akan melihat indikator berwarna yang menunjukkan apakah kampanye Anda sesuai rencana atau tertinggal.

🟢 Sesuai Rencana 🟡 Sedikit Tertinggal / Kelebihan Anggaran 🟠 Perlu Perhatian 🔴 Jauh Tertinggal

Manfaat Delivery Indicators

Fitur ini secara langsung membantu pengiklan:

Menggunakan Anggaran Lebih Efisien

Banyak agensi dan brand bekerja dengan anggaran kampanye tetap dan ekspektasi delivery yang jelas. Delivery Indicators menunjukkan saat kampanye berisiko underdeliver atau overspend, sehingga Anda bisa segera menyesuaikan pacing, melakukan optimalisasi, atau realokasi anggaran.

Menghemat Waktu dari Pemeriksaan Manual

Tak perlu lagi menarik laporan anggaran dan waktu secara terpisah. Tak perlu lagi menebak-nebak performa kampanye. Sekarang, semua data ada di satu tempat, dihitung otomatis dan mudah dibaca.

Menstandarkan Pemantauan Kampanye

Saat menjalankan banyak kampanye sekaligus, lintas wilayah atau produk, konsistensi adalah kunci. Delivery Indicators menerapkan logika standar untuk semua kampanye, menghilangkan tebakan dan memungkinkan Anda memantau semuanya dalam satu kerangka kerja yang sama.

Meningkatkan Hasil Kampanye

Dengan mengidentifikasi masalah pacing lebih awal, Anda bisa mencegah keterlambatan atau hasil yang kurang optimal. Ini berarti lebih banyak kampanye mencapai target, dan lebih sedikit anggaran yang tidak terpakai.

Cara Kerjanya

Untuk memahami pacing kampanye, kami membandingkan berapa banyak waktu yang telah berlalu dengan berapa banyak anggaran yang telah digunakan. Selisih antara keduanya memberi tahu apakah Anda berada di jalur yang tepat, kelebihan anggaran, atau tertinggal.

Diff = Progres Waktu – Progres Anggaran

Status Diff % Artinya 🟢 Sesuai Rencana ≤ 2% Semuanya sesuai 🟡 Sedikit Tertinggal 2%–5% Tertinggal sedikit, mungkin perlu perhatian 🟠 Perlu Perhatian 5%–10% Ketidaksesuaian signifikan 🔴 Jauh Tertinggal > 10% Mendesak — kampanye dalam risiko 🟡 Terlalu Cepat ≤ -2% Pengeluaran terlalu cepat untuk timeline

Di Mana Menemukan Delivery Indicators & Cara Menggunakannya

Anda akan melihat Delivery Indicators sebagai kolom baru di dasbor kampanye MGID Anda.

Arahkan kursor ke ikon status untuk melihat tooltip yang menampilkan:

Anggaran yang telah digunakan;

Waktu yang telah berlalu;

Penjelasan status.

Gunakan wawasan ini untuk:

Menyesuaikan pacing anggaran;

Mengubah bid;

Mengoptimalkan performa sumber;

Atau mengatur ulang konfigurasi kampanye untuk jangkauan yang lebih baik.

Tips Tambahan

Jika kampanye tertinggal, kami merekomendasikan:

Meninjau Optimasi Sumber untuk penempatan berkinerja rendah;

untuk penempatan berkinerja rendah; Mengecek Reach Meter untuk memastikan traffic cukup tersedia;

untuk memastikan traffic cukup tersedia; Mengevaluasi kembali blacklist/whitelist agar tidak terlalu membatasi;

agar tidak terlalu membatasi; Menghubungi manajer akun Anda untuk rekomendasi khusus.

Penutup

Pengiklan kini memiliki visibilitas penuh terhadap laju kampanye dengan Delivery Indicators — tidak ada lagi titik buta, tidak perlu lagi menebak-nebak.

Bagi agensi yang mengelola banyak kampanye atau brand dengan tenggat anggaran yang ketat, fitur ini memberikan:

Pengambilan keputusan lebih cepat;

Optimalisasi yang lebih cerdas;

Dan kampanye yang benar-benar berhasil.

Ingin melihat cara kerjanya secara langsung? Masuk ke dasbor MGID Anda dan lihat kolom Delivery Indicators yang baru. Anggaran Anda akan berterima kasih.