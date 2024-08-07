Todos entendemos esa sensación: ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en configurar su campaña de Google Ads, esperando ansiosamente una avalancha de conversiones. Pero, en cambio, no hay nada. O tal vez sus anuncios solían tener un buen rendimiento, pero ahora las conversiones se han agotado. Es frustrante, ¿verdad? Créanos cuando le decimos que todos hemos pasado por eso.

La buena noticia es que no está solo y hay muchas formas de solucionar problemas y optimizar sus campañas para que esas conversiones vuelvan a aumentar. Este artículo le ayudará a identificar qué está fallando y cómo solucionarlo. Lo guiaremos a través de las 10 razones principales por las que sus anuncios de Google Ads podrían no estar convirtiendo y le brindaremos soluciones prácticas para que su estrategia de PPC vuelva a encaminarse.

Así que, arremanguémonos y salgamos al ruedo. ¡Su historia de éxito con Google Ads está a solo unos pocos ajustes de distancia!

1. Demasiado pronto para ver resultados

¿Ha lanzado recientemente su campaña de Google Ads y no ha visto conversiones? ¡No se asuste! Si sus anuncios son nuevos, es posible que solo necesiten un poco más de tiempo para recopilar los datos que necesitan para obtener el mejor rendimiento.

Cuando comienza una nueva campaña, Google Ads pasa por una fase de aprendizaje algorítmico. Durante este tiempo, la plataforma aprende quién tiene más probabilidades de interactuar con sus anuncios al analizar cómo interactúan los usuarios con ellos. Este proceso requiere una cierta cantidad de datos para ser efectivo, por lo que es normal que las conversiones sean lentas al principio.

Cómo solucionarlo:

Tenga paciencia : A veces, todo lo que su campaña necesita es un poco más de tiempo para recopilar datos y optimizarlos.

: A veces, todo lo que su campaña necesita es un poco más de tiempo para recopilar datos y optimizarlos. Aumente su presupuesto : Aumente su presupuesto para acelerar el proceso de recopilación de datos, lo que ayuda a Google a aprender más rápido.

: Aumente su presupuesto para acelerar el proceso de recopilación de datos, lo que ayuda a Google a aprender más rápido. Amplíe la segmentación: Amplíe su audiencia para que sus anuncios lleguen a más personas y, de esta manera, se acelere la fase de aprendizaje.

2. Bajo conocimiento de la marca

Uno de los motivos por los que sus anuncios de Google Ads podrían no generar conversiones es la falta de conocimiento de la marca. Incluso si su anuncio aparece en la parte superior de los resultados de búsqueda, es menos probable que los usuarios hagan clic si no reconocen su marca. El reconocimiento de la marca desempeña un papel importante a la hora de influir en las tasas de clics y las conversiones. Cuando los usuarios no están familiarizados con una marca, es más probable que elijan un competidor que conozcan y en el que confíen.

Generar conocimiento de la marca es fundamental para generar confianza y alentar a los usuarios a interactuar con sus anuncios. Sin esta confianza, incluso los anuncios mejor optimizados pueden tener dificultades para generar conversiones.

Cómo solucionarlo:

Aproveche el marketing multicanal : Exponga su marca a su audiencia en las redes sociales, anuncios de Google Display Network y otras plataformas junto con los anuncios de búsqueda para aumentar el reconocimiento de la marca.

: Exponga su marca a su audiencia en las redes sociales, anuncios de Google Display Network y otras plataformas junto con los anuncios de búsqueda para aumentar el reconocimiento de la marca. Invierta en anuncios de display : Utilice anuncios de display visualmente atractivos para crear conciencia inicial, lo que mejora el rendimiento de los anuncios de búsqueda relacionados y aumenta la probabilidad de conversión.

: Utilice anuncios de display visualmente atractivos para crear conciencia inicial, lo que mejora el rendimiento de los anuncios de búsqueda relacionados y aumenta la probabilidad de conversión. Utilice otras estrategias de marketing: Complemente el PPC con el marketing por correo electrónico y el SEO para mantener su marca en primer plano y garantizar la visibilidad en los resultados de búsqueda orgánicos, lo que refuerza el mensaje de su marca y genera confianza.

3. Presupuesto insuficiente

Una de las razones más comunes por las que sus anuncios de Google Ads podrían no generar conversiones es que su presupuesto es demasiado ajustado. Incluso con los mejores anuncios y el mejor targeting, si su presupuesto no es suficiente para competir, podría estar perdiendo oportunidades valiosas.

En el competitivo mundo de Google Ads, no está solo en la puja por esos valiosos espacios publicitarios. Es posible que un presupuesto bajo no pueda ganar suficientes subastas para que sus anuncios lleguen a los clientes potenciales. De hecho, Google podría incluso reducir sus pujas o dejar de mostrar sus anuncios por completo una vez que se agote su presupuesto, lo que significa que no está obteniendo la visibilidad que necesita.

Cómo solucionarlo:

Aumente su presupuesto : Evalúe y considere aumentar su presupuesto diario o mensual para permitir una mayor visibilidad y clics en los anuncios.

: Evalúe y considere aumentar su presupuesto diario o mensual para permitir una mayor visibilidad y clics en los anuncios. Verifique los límites de presupuesto : Esté atento a las notificaciones de "limitado por el presupuesto" de Google Ads para asegurarse de que su presupuesto no esté restringiendo el rendimiento de los anuncios.

: Esté atento a las notificaciones de "limitado por el presupuesto" de Google Ads para asegurarse de que su presupuesto no esté restringiendo el rendimiento de los anuncios. Use métricas de ofertas: Revise las estimaciones de ofertas de la parte superior de la página para comprender los ajustes de presupuesto necesarios para la ubicación competitiva de los anuncios.

4. Las expectativas son demasiado altas

¿Sus anuncios de Google están convirtiendo, pero no tanto como esperaba? Quizás sea el momento de reevaluar sus expectativas. Muchos anunciantes caen en la trampa de esperar tasas de conversión altísimas desde el principio, pero la realidad suele ser diferente.

Diferentes industrias tienen tasas de conversión promedio variables, y lo que podría ser una excelente tasa de conversión para un sector podría considerarse bajo para otro. Por ejemplo, una tasa de conversión del 2,53 % en la industria del mueble es normal, mientras que una campaña de médicos y cirujanos podría tener una tasa de conversión promedio del 11,08 %. Es importante establecer objetivos realistas basados ​​en los puntos de referencia específicos de su industria en lugar de en promedios generales.

Cómo solucionarlo:

Investigue los puntos de referencia de la industria : Comprenda las tasas de conversión promedio de su industria para establecer expectativas realistas.

: Comprenda las tasas de conversión promedio de su industria para establecer expectativas realistas. Compare cosas iguales : Recuerde que algunas acciones (como reservar una consulta) son más fáciles de realizar para los clientes que otras (como realizar una compra). Ajuste sus objetivos en función de la complejidad de la conversión deseada.

: Recuerde que algunas acciones (como reservar una consulta) son más fáciles de realizar para los clientes que otras (como realizar una compra). Ajuste sus objetivos en función de la complejidad de la conversión deseada. Refine sus objetivos: En lugar de apuntar a la luna de inmediato, establezca objetivos incrementales que pueda desarrollar a medida que recopila más datos y optimiza sus campañas.

5. Seguimiento de conversiones defectuoso

Ver cero conversiones o caídas repentinas en su campaña de Google Ads podría indicar un problema con su seguimiento de conversiones. Es fundamental que el seguimiento esté configurado correctamente, ya que incluso los errores menores pueden generar datos inexactos y oportunidades perdidas.

El seguimiento de conversiones lo ayuda a medir la efectividad de sus anuncios al registrar las acciones que realizan los usuarios después de interactuar con sus anuncios. Si esto no está configurado correctamente, es posible que reciba conversiones sin saberlo. Los problemas con el seguimiento pueden ocurrir debido a varias razones, como la instalación incorrecta de códigos de seguimiento, cambios en la estructura de su sitio web o actualizaciones en su configuración de Google Ads.

Cómo solucionarlo:

Revise su historial de cambios : Si antes veía conversiones pero ahora no, revise el historial de cambios en su cuenta de Google Ads. Busque cambios recientes que puedan haber interrumpido su seguimiento.

: Si antes veía conversiones pero ahora no, revise el historial de cambios en su cuenta de Google Ads. Busque cambios recientes que puedan haber interrumpido su seguimiento. Verifique la instalación del código de seguimiento : Asegúrese de que los códigos de seguimiento estén instalados correctamente en su sitio web.

: Asegúrese de que los códigos de seguimiento estén instalados correctamente en su sitio web. Use Google Tag Assistant: Utilice herramientas como Google Tag Assistant para solucionar problemas y asegurarse de que sus etiquetas se activen correctamente.

6. Targeting geográfico incorrecto

Si sus anuncios de Google no generan conversiones, puede deberse a que el targeting geográfico no está configurado correctamente. El targeting geográfico garantiza que sus anuncios lleguen a la audiencia correcta. En consecuencia, una configuración incorrecta puede provocar que sus anuncios se muestren a personas que no se encuentran en su área objetivo, lo que genera un gasto publicitario desperdiciado y tasas de conversión más bajas.

Cuando configura el targeting geográfico, tienes dos opciones:

Presencia o interés: Esta opción se dirige a personas que se encuentran ahora, se encuentran regularmente o han mostrado interés en su ubicación objetivo.

Esta opción se dirige a personas que se encuentran ahora, se encuentran regularmente o han mostrado interés en su ubicación objetivo. Presencia: Esta opción se dirige a personas que se encuentran actualmente o van regularmente a su ubicación objetivo.

Google tiene como opción predeterminada la configuración "Presencia o interés", que puede no ser ideal para todas las empresas. Por ejemplo, es posible que alguien que busque su ciudad porque planea visitarla no esté interesado en servicios locales como una peluquería o una clínica veterinaria.

Cómo solucionarlo:

Revise su configuración de ubicación : Asegúrese de que el targeting por ubicación esté configurado en "Presencia" si quiere dirigirse solo a aquellos que se encuentran físicamente en su área específica.

: Asegúrese de que el targeting por ubicación esté configurado en "Presencia" si quiere dirigirse solo a aquellos que se encuentran físicamente en su área específica. Ajuste su radio de targeting : Asegúrese de que el radio que haya establecido cubra su área de servicio real sin ser demasiado amplio.

: Asegúrese de que el radio que haya establecido cubra su área de servicio real sin ser demasiado amplio. Analice su audiencia: Observe los datos de su campaña para ver de dónde provienen sus clics. Si muchos están fuera de su área objetivo, es hora de ajustar su configuración.

7. Caída del rendimiento estacional

No todas las fluctuaciones en el rendimiento de sus anuncios de Google Ads se deben a problemas con sus campañas. A veces, una caída en las conversiones es solo parte de un patrón estacional. Los anuncios pueden experimentar picos y valles según la época del año, los días festivos o incluso las tendencias mensuales.

Por ejemplo, si tiene una tienda de comercio electrónico, es posible que note tasas de conversión más altas durante las temporadas festivas y períodos más lentos en los meses previos a esas festividades. De manera similar, las empresas de ciertas industrias pueden experimentar caídas durante las épocas de menor actividad o en los meses de verano.

Cómo solucionarlo:

Identifique patrones : Realice un seguimiento de los datos de conversión a lo largo del tiempo para detectar tendencias estacionales. Utilice datos anteriores o monitoree campañas para establecer una línea de base.

: Realice un seguimiento de los datos de conversión a lo largo del tiempo para detectar tendencias estacionales. Utilice datos anteriores o monitoree campañas para establecer una línea de base. Ajuste las ofertas y el presupuesto : Utilice los conocimientos para ajustar las ofertas y los presupuestos, aumentándolos durante los momentos pico y reduciéndolos durante los períodos más lentos.

: Utilice los conocimientos para ajustar las ofertas y los presupuestos, aumentándolos durante los momentos pico y reduciéndolos durante los períodos más lentos. Planifique con anticipación: Prepárese para los períodos lentos previstos ejecutando promociones o ajustando los mensajes de los anuncios para mantener la relevancia.

8. Landing pages no optimizadas

Si sus anuncios de Google Ads atraen clics pero no convierten, el problema podría estar en sus landing pages. Una landing page eficaz es fundamental para convertir esos clics en conversiones reales. Si su landing page no está a la altura, puede afectar seriamente sus tasas de conversión.

¿Qué hace que una landing page esté optimizada?

Tiempos de carga rápidos

Compatible con dispositivos móviles

Diseño claro y centrado

Su landing page debe incluir:

Título Subtítulo Botón de llamada a la acción (CTA) Propuesta de valor Imagen o video principal Beneficios o características Prueba social o testimonios Señales de confianza (por ejemplo, insignias de seguridad, garantías) Formulario de captura de leads Detalles complementarios o preguntas frecuentes

Cómo solucionarlo:

Verifique la velocidad de carga : Asegúrese de que su landing page se cargue rápidamente en todos los dispositivos usando herramientas como Google PageSpeed ​​Insights para identificar y solucionar problemas.

: Asegúrese de que su landing page se cargue rápidamente en todos los dispositivos usando herramientas como Google PageSpeed ​​Insights para identificar y solucionar problemas. Optimice para dispositivos móviles : Pruebe su landing page en varios tamaños de pantalla para verificar que se vea bien y funcione bien en dispositivos móviles.

: Pruebe su landing page en varios tamaños de pantalla para verificar que se vea bien y funcione bien en dispositivos móviles. Simplifique el diseño: Concéntrese en un diseño limpio e intuitivo, eliminando elementos innecesarios y asegurándose de que su CTA se destaque y sea fácil de encontrar.

9. Copia ineficaz del anuncio

Otro motivo común por el que sus anuncios de Google Ads podrían no convertir es que la copia de su anuncio no está dando en el blanco. Incluso con el mejor targeting, si el texto de su anuncio no es atractivo, podría estar perdiendo valiosos clics y conversiones.

La copia del anuncio es la primera interacción que los clientes potenciales tienen con su marca. Si es demasiado genérica o no habla directamente de sus necesidades, es posible que lo pasen por alto sin pensarlo dos veces. Elaborar una copia que capte la atención y resuene con su audiencia es vital para generar conversiones.

Cómo solucionarlo:

Precalifique a su audiencia : Asegúrese de que su anuncio atraiga a usuarios que estén realmente interesados ​​incluyendo detalles como precios o personas objetivo.

: Asegúrese de que su anuncio atraiga a usuarios que estén realmente interesados ​​incluyendo detalles como precios o personas objetivo. Use palabras clave relevantes : Incluya palabras clave específicas en el texto de su anuncio para mejorar la relevancia de la búsqueda y resaltar sus puntos de venta únicos para destacarse de la competencia.

: Incluya palabras clave específicas en el texto de su anuncio para mejorar la relevancia de la búsqueda y resaltar sus puntos de venta únicos para destacarse de la competencia. Elabore títulos atractivos: Emplee un lenguaje orientado a la acción y destaque los beneficios o problemas que resuelve su producto o servicio para captar la atención de los usuarios y fomentar los clics.

Combinaciones de títulos de anuncios de búsqueda responsiva

Fórmula Ejemplo Palabra clave + Beneficio + CTA con sentimiento "Zapatillas que se sienten como nubes para una comodidad máxima, ¡cómpralas ahora!" Beneficio + CTA + Mensaje de marca "Disfruta del envío gratuito, compra ahora una calidad en la que confías" Característica + Precio CTA + Diferenciador "Zapatillas livianas a $49,99, la mejor opción para corredores" Palabra clave + Oferta + CTA de urgencia "¡Consigue zapatillas de running con un 20 % de descuento, oferta por tiempo limitado!" Beneficio + Marca + CTA "Experimenta una comodidad superior, solo con [marca], ¡cómpralas ahora!" Característica + Señal de confianza + CTA "Zapatillas duraderas con miles de reseñas, ¡cómpralas ahora" Palabra clave + Solución + CTA "Las mejores zapatillas para solucionar el dolor de pies, cómpralas hoy" Precio + Beneficio + CTA "Zapatillas accesibles con máxima comodidad, cómpralas ahora"

10. Intento de palabras claves mal alineadas

Incluso si sus anuncios y landing pages se alinean perfectamente con las palabras claves a las que apunta, es posible que no logre las conversiones. Esto suele suceder cuando la intención detrás de las palabras claves no coincide con lo que ofrece su anuncio. Si sus palabras claves atraen clics de usuarios que no están listos para realizar una conversión, esencialmente está desperdiciando su inversión publicitaria.

Comprender la intención de las palabras claves es fundamental. ¿Los usuarios buscan información o están listos para comprar? Si sus anuncios aparecen para búsquedas informativas cuando necesita una intención transaccional, sus tasas de conversión se verán afectadas.

Cómo solucionarlo:

Apunte a la intención comercial : Oferte por palabras claves que indiquen la disposición a comprar, como "comprar", "barato" y "comparar".

: Oferte por palabras claves que indiquen la disposición a comprar, como "comprar", "barato" y "comparar". Use palabras claves de cola larga : Utilice palabras claves de cola larga específicas para atraer tráfico más relevante y listo para realizar compras, y reduzca costos.

: Utilice palabras claves de cola larga específicas para atraer tráfico más relevante y listo para realizar compras, y reduzca costos. Agregue palabras claves negativas: Controle sus informes de términos de búsqueda y agregue palabras claves negativas para excluir consultas irrelevantes y mejorar la relevancia de los anuncios.

Tipos de intención de las palabras claves

Informativo

Esencia: Obtener respuestas

Obtener respuestas Objetivo: Proporcionar información detallada y útil

Proporcionar información detallada y útil Palabras claves adecuadas: Cómo, qué es, consejos para, mejores formas de, guía para

Cómo, qué es, consejos para, mejores formas de, guía para Ejemplo: cómo elegir zapatillas

Comercial

Esencia: Comparar opciones

Comparar opciones Objetivo: Ayudar a los usuarios a evaluar productos

Ayudar a los usuarios a evaluar productos Palabras claves adecuadas: Mejor, superior, reseñas, comparación, beneficios

Mejor, superior, reseñas, comparación, beneficios Ejemplo: las mejores zapatillas de running

Transaccional

Esencia: Completar una acción

Completar una acción Objetivo: Facilitar una compra o una acción específica

Facilitar una compra o una acción específica Palabras claves adecuadas: Comprar, adquirir, descuento, ofertas, orden

Comprar, adquirir, descuento, ofertas, orden Ejemplo: comprar zapatillas

De navegación

Esencia: Ir a un sitio específico

Ir a un sitio específico Objetivo: Dirigir a los usuarios a un sitio web o página específicos

Dirigir a los usuarios a un sitio web o página específicos Palabras claves adecuadas: Nombre de marca, nombre de la empresa, nombre del sitio web, nombre del producto

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