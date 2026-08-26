Más fuentes de demanda suelen maximizar la monetización. Sin embargo, habilitar la demanda de Google en los widgets de MGID puede significar mayor competencia, una monetización más sólida y un mayor rendimiento total de la página sin alterar la configuración que los editores ya tienen.

Los editores que buscan maximizar la monetización suelen trabajar con varias fuentes de demanda en la misma página. Esto plantea la siguiente pregunta: Si Google Ad Manager (GAM) u otro socio de monetización ya está funcionando en el sitio, ¿sigue teniendo sentido habilitar la demanda de Google en los widgets de MGID?

La respuesta corta es sí. Agregar la demanda de Google a los widgets de MGID crea mayor competencia por el inventario nativo sin reemplazar ni reducir los ingresos de las ubicaciones de banners existentes.

Ubicaciones separadas, subastas separadas

La principal preocupación es la canibalización. Se teme que si la demanda de Google ya está presente en otra parte de la página, los editores asuman que habilitarla en MGID simplemente transfiere los ingresos de una ubicación a otra.

Sin embargo, las ubicaciones se monetizan de forma independiente. Un banner de display, un widget nativo y una ubicación de video representan inventario separado, con subastas que se realizan para cada oportunidad publicitaria individual.

Dentro de un widget MGID, la demanda de Google es simplemente una oferta más de un anunciante que compite en la subasta de esa ubicación junto con las fuentes de demanda existentes de MGID. Si la demanda de Google gana dentro de un widget MGID, gana la subasta para esa ubicación nativa. No reemplaza las subastas que se ejecutan para las ubicaciones de banners en otras partes de la página.

Esto significa que agregar la demanda de Google a un widget MGID crea más competencia para esa ubicación nativa específica, en lugar de desviar la demanda del resto de la página.

Como resultado, los editores pueden mantener su configuración actual de GAM o banners mientras amplían el conjunto de demanda que compite dentro del inventario MGID.

Diferentes formatos acceden a diferentes demandas

Existe otra razón por la que la demanda adicional puede generar valor incremental. La demanda de los anunciantes no se distribuye uniformemente entre todos los formatos de anuncios. Los diferentes formatos atraen diferentes tipos de campañas, objetivos y presupuestos de anunciantes. Las ubicaciones nativas tienden a respaldar los objetivos de rendimiento y descubrimiento de contenido. El inventario de display tiende a servir a una gama más amplia de objetivos de marca y notoriedad.

Para los editores, esto significa que habilitar la demanda de Google en MGID permite que el inventario nativo acceda a un grupo de anunciantes que, de otro modo, no pujarían por esa ubicación.

✅Más fuentes de demanda → mayor competencia por la impresión → mejor oportunidad para maximizar su valor..

¿Qué pasa con los anuncios duplicados?

Otra preocupación común es si el uso de la demanda de Google en diferentes ubicaciones podría resultar en que un mismo usuario vea anuncios duplicados en una página.

Hay dos factores que ayudan a reducir este riesgo:

Controles creativos: Google aplica controles para gestionar cómo se muestran las creatividades en el inventario.

Google aplica controles para gestionar cómo se muestran las creatividades en el inventario. Formatos diferentes: Los widgets nativos de MGID y los banners estándar se distinguen visualmente en formato, tamaño y presentación.

Diferenciar los widgets nativos de las ubicaciones estándar ayuda a mantener una experiencia de usuario coherente, al tiempo que permite monetizar ambos formatos en la misma página.

¿Mayor demanda significa mayor carga de página?

Agregar una fuente de demanda puede parecer añadir otra capa a la pila publicitaria del editor, lo que podría generar inquietudes sobre la carga de la página. Sin embargo, en este caso, la demanda de Google compite dentro de una ubicación MGID que ya existe y se está monetizando.

No es necesario crear un espacio publicitario adicional ni reemplazar la configuración de GAM existente. Dado que no se agrega ninguna ubicación nueva, no hay llamadas, scripts ni renderizaciones de anuncios adicionales que puedan ralentizar la página.

El resultado es una mayor competencia dentro de una oportunidad de monetización existente sin agregar otra ubicación publicitaria ni ninguna carga adicional a la página.

¿Por qué es importante la diversificación de la demanda?

Ningún socio de monetización tiene acceso a todos los anunciantes ni ofrece el mejor rendimiento en todos los formatos. Por eso, la diversificación es una parte importante de la estrategia de monetización del editor. En lugar de depender de una sola fuente de demanda, los editores pueden permitir que diferentes socios compitan donde sean más efectivos.

Un editor puede, por ejemplo:

continuar monetizando los banners de display a través de su configuración de GAM existente;

utilizar MGID para emplazamientos nativos;

habilitar demanda adicional, incluyendo la de Google, dentro de los widgets de MGID;

permitir que cada emplazamiento maximice sus propias oportunidades de monetización de forma independiente.

El objetivo es aumentar la cantidad de demanda cualificada que compite por el inventario que los editores ya tienen.

Más competencia, misma configuración

Habilitar la demanda de Google dentro de los widgets de MGID añade otra fuente de competencia específica para su inventario nativo, manteniendo intacto el resto de su configuración.

Los beneficios potenciales son claros:

mayor competencia en las ubicaciones nativas de MGID;

en las ubicaciones nativas de MGID; acceso a demanda adicional de anunciantes para inventario nativo;

para inventario nativo; mayor diversificación de la demanda en toda la página;

en toda la página; no es necesario reemplazar las ubicaciones de GAM ni los banners existentes;

ni los banners existentes; más oportunidades para maximizar el rendimiento total de la página.

En resumen, agregar la demanda de Google a MGID es una forma de obtener más valor del inventario que los editores ya tienen.

¿Listo para aumentar la demanda en sus ubicaciones nativas? Comuníquese con su manager de cuenta de MGID para habilitar la demanda de Google en sus widgets. La configuración solo toma unos minutos y no requiere cambios en su configuración de GAM ni de banners.