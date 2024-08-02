La temporada de vuelta a clases está en pleno auge y no hay mejor momento para sumergirse en uno de los aspectos más interesantes del marketing: comprender y dirigirse a diferentes generaciones. Para los especialistas en marketing, esta época del año es una oportunidad de oro para conectarse con estudiantes entusiastas y sus familias, lo que la convierte en un período crítico para impulsar las ventas y el compromiso.

Pero aquí está el truco: el marketing dirigido a diferentes generaciones (en este caso, estudiantes de la Generación Z y padres Millennial) no es un enfoque único para todos. Cada generación tiene su propio conjunto único de características, preferencias y comportamientos.

En este artículo, exploraremos las diferencias claves en las estrategias de marketing para la Generación Z y los Millennials durante la temporada de vuelta a clases. Comprender estos matices le ayudará a diseñar campañas más específicas, impactantes y efectivas. ¿Listo para mejorar su marketing de vuelta a clases? ¡Empecemos!

La división generacional: Generación Z versus Millennials

Comencemos definiendo nuestros dos grupos clave:

Generación Z : Nacidos entre 1997 y 2012, estos nativos digitales se encuentran actualmente atravesando el camino a través de la escuela secundaria y la universidad.

: Nacidos entre 1997 y 2012, estos nativos digitales se encuentran actualmente atravesando el camino a través de la escuela secundaria y la universidad. Millennials: Nacidos entre 1981 y 1996, esta generación está haciendo equilibrio entre sus carreras y, a menudo, la paternidad de niños en edad escolar.

Parecería que la diferencia entre generaciones es pequeña, pero si se mira de cerca, hay muchas características únicas y preferencias generacionales que juegan un papel clave en la selección adecuada de objetivos. Echemos un vistazo a ellos.

Comunicación

La Generación Z anhela autenticidad y comunicación instantánea. Son maestros de las redes sociales, con una afinidad particular por plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat. Prefieren interacciones rápidas y en tiempo real; y se sienten cómodos con el lenguaje informal y abreviado, y a menudo utilizan emojis, GIF y memes para transmitir sus mensajes.

Los Millennials valoran la comunicación significativa y profunda. Crecieron con el auge de Internet y aprecian las interacciones tanto digitales como cara a cara. Facebook e Instagram son sus plataformas de redes sociales preferidas y responden bien al contenido informativo detallado que agrega valor a sus vidas. El correo electrónico y los mensajes de texto siguen siendo sus métodos preferidos para interacciones tanto personales como profesionales.

Preferencias de compra

Las compras en línea son algo natural para la Generación Z. Están fuertemente influenciadas por las tendencias de las redes sociales y las recomendaciones de influencers. Prefieren los dispositivos tecnológicos, la moda y los productos sostenibles, y a menudo realizan compras impulsivas basadas en las tendencias. Las compras sociales a través de plataformas como Instagram y TikTok son particularmente populares.

Si bien también disfrutan de las compras en línea, los Millennials aprecian una buena combinación de experiencias en las tiendas. Valoran la comodidad y la practicidad, y a menudo buscan calidad y durabilidad en sus compras. Como padres, con frecuencia compran para sus hijos, centrándose en productos educativos y artículos básicos. Esta generación a menudo depende de reseñas en línea y de investigaciones exhaustivas antes de realizar una compra.

Conciencia Tecnológica

Los Millennials fueron testigos del auge de Internet, las redes sociales y los smart phones. A menudo se les llama “pioneros digitales” porque fueron la primera generación en crecer con la tecnología digital integrada en sus vidas. Esta exposición los ha hecho altamente adaptables a las nuevas tecnologías pero también más cautelosos y reflexivos sobre su presencia en línea. Los millennials valoran la autenticidad y tienden a utilizar las redes sociales para establecer contactos y con fines profesionales.

Por el contrario, la Generación Z nunca ha conocido un mundo sin Internet. Son “nativos digitales” que integran perfectamente la tecnología en todos los aspectos de sus vidas. La Generación Z se siente más cómoda con los rápidos cambios tecnológicos y prefiere la comunicación visual a través de TikTok e Instagram. También es más probable que utilicen la tecnología para entretenimiento y autoexpresión, lo que a menudo desdibuja las líneas entre sus identidades en línea y fuera de línea.

Actitudes hacia el trabajo y la carrera

Los Millennials buscan un propósito y significado en sus carreras. Valoran el equilibrio entre la vida personal y laboral y se sienten atraídos por empresas con sólidos estándares éticos y un compromiso con la responsabilidad social. Los Millennials también son conocidos por su lealtad: una vez que encuentran un lugar de trabajo que se alinea con sus valores, es más probable que se queden a largo plazo.

La Generación Z, por otro lado, da prioridad a la flexibilidad y las oportunidades empresariales. Es menos probable que se comprometan con un solo empleador y más inclinados a buscar empleos en la economía informal, trabajos independientes y proyectos empresariales. Esta generación valora el trabajo que permite el crecimiento personal y la flexibilidad, y a menudo prefiere opciones de trabajo remoto y trayectorias profesionales no tradicionales.

Opiniones sociales y políticas

Los Millennials son conocidos por sus opiniones sociales y políticas progresistas. Crecieron durante cambios sociales importantes, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y el surgimiento de movimientos por la justicia social. Como resultado, tienden a tener una mentalidad más activista y a apoyar políticas que promuevan la igualdad y la sostenibilidad.

La Generación Z es aún más inclusiva y pragmática en su perspectiva social y política. Han crecido en un mundo más diverso y globalmente conectado, lo que los lleva a valorar la inclusión y la interseccionalidad. Es más probable que la Generación Z apoye soluciones pragmáticas a los problemas sociales y dé prioridad al cambio climático y la concientización sobre la salud mental como preocupaciones críticas.

Comportamiento del consumidor

Los Millennials son conocidos por su lealtad a la marca y su dependencia de las reseñas en línea. Están dispuestos a pagar más por productos y servicios que reflejen sus valores, como la sostenibilidad y la producción ética. Esta generación suele investigar exhaustivamente antes de realizar una compra, valorando la calidad y la autenticidad.

La Generación Z, sin embargo, está más impulsada por el valor y más influenciada por las tendencias de las redes sociales. Prefieren marcas que ofrecen una buena relación calidad-precio y se dejan influenciar en gran medida por las recomendaciones de sus pares y el respaldo de personas influyentes. También es más probable que esta generación participe en compras sociales, utilizando Instagram y TikTok para descubrir y comprar productos.

Categoría Generación Z Millennials Comunicación Anhela autenticidad, emplea comunicación informal como emojis/memes, prefiere TikTok, Instagram y Snapchat Valora la comunicación profunda, utiliza Facebook, Instagram, correo electrónico y mensajes de texto Preferencias de compra Prefiere las compras online, influenciado por las tendencias de las redes sociales e influencers, disfruta de las compras impulsivas Prefiere una combinación de compras en línea y en tiendas físicas, valora la calidad y la practicidad, se basa en reseñas e investigaciones Conciencia tecnológica Nativos digitales, integración tecnológica perfecta, prefieren la comunicación visual (TikTok, Instagram) Pioneros digitales, adaptables pero cautelosos, utilizan la tecnología para establecer contactos y con fines profesionales Actitudes hacia el trabajo y la carrera Valora la flexibilidad y las oportunidades empresariales, prefiere la economía colaborativa y el trabajo remoto Busca propósito y conciliación, leal a empresas éticas, valora el empleo a largo plazo Puntos de vista sociales y políticos Inclusiva y pragmática, prioriza la concientización sobre el cambio climático y la salud mental Progresista y de mentalidad activista, apoya la igualdad y la sostenibilidad Comportamiento del consumidor Impulsado por valores, influenciado por las tendencias de las redes sociales y las recomendaciones de sus pares, disfruta de las compras sociales Leal a la marca, valora las reseñas en línea y está dispuesto a pagar más por productos éticos y sostenibles

Captar la atención de la Generación Z: Estrategias ganadoras

¿Quiere saber el secreto para captar la atención de la Generación Z en un mundo repleto de contenido? Se trata de encontrarlos donde están y hablar su idioma. Esta generación es conocedora de la tecnología, impulsada por los valores y siempre a la caza de la próxima gran tendencia. Para conectar con ellos, su enfoque debe ser fresco, atractivo y auténtico. Así que analicémoslo y descubramos cómo generar un impacto duradero en este grupo dinámico mientras se preparan para el nuevo año escolar.

Comprender el comportamiento de compra de la Generación Z

Primero, recapitulemos brevemente los rasgos clave de los consumidores de la Generación Z que analizamos anteriormente.

Independencia y conocimiento tecnológico

Nacida en un mundo de comercio digital, la Generación Z está condicionada a buscar, comparar y fijar precios de productos por su cuenta. Esta independencia, combinada con la influencia tecnológica, da forma a su comportamiento de compra. Son ingeniosos, autosuficientes y conscientes de los precios, y el 60% eligen marcas en función del precio.

Tendencias de compra impulsiva

A pesar de su afinidad por la navegación, es menos probable que los consumidores de la Generación Z planifiquen sus compras con anticipación. Esto los hace más receptivos a las compras impulsivas. Por ejemplo, el 28% de los compradores de la Generación Z compran espontáneamente lo que necesitan en cualquier tienda en la que se encuentren. Los minoristas deben estar preparados con promociones emergentes y ofertas en tiempo real para capturar estas decisiones espontáneas.

Interés limitado en recompensas a largo plazo

La Generación Z está menos motivada por los programas de recompensas a largo plazo en comparación con las generaciones anteriores. Es probable que menos de la mitad tome decisiones de compra basándose en programas de recompensas, prefiriendo la gratificación inmediata a los beneficios a largo plazo. Las marcas deberían considerar ofrecer recompensas de bajo umbral, fáciles de canjear y que brinden valor instantáneo.

Pasemos ahora a algunas estrategias y recomendaciones.

Enfoque en las redes sociales

La Generación Z pasa una cantidad significativa de tiempo en las redes sociales, lo que las convierte en un canal principal para la participación. A continuación le mostramos cómo optimizar su estrategia de redes sociales para las campañas de vuelta a clases.

1. Plataformas: TikTok, Instagram, Snapchat

TikTok: El contenido de video de formato corto de esta plataforma se alinea perfectamente con el amor de la Generación Z por los medios rápidos y entretenidos. Únase a los desafíos en tendencia, los hashtags y la música popular de TikTok para crear contenido viral y con el que se pueda identificar centrado en temas de la vuelta a clases.

El contenido de video de formato corto de esta plataforma se alinea perfectamente con el amor de la Generación Z por los medios rápidos y entretenidos. Únase a los desafíos en tendencia, los hashtags y la música popular de TikTok para crear contenido viral y con el que se pueda identificar centrado en temas de la vuelta a clases. Instagram: La narración visual con fotos, historias y reels hace que Instagram sea un éxito entre la Generación Z. Céntrese en imágenes de alta calidad, contenido detrás de escena y funciones interactivas como encuestas y sesiones de preguntas y respuestas que destacan la temporada de vuelta a clases.

La narración visual con fotos, historias y reels hace que Instagram sea un éxito entre la Generación Z. Céntrese en imágenes de alta calidad, contenido detrás de escena y funciones interactivas como encuestas y sesiones de preguntas y respuestas que destacan la temporada de vuelta a clases. Snapchat: Conocido por su contenido fugaz, Snapchat es ideal para promociones urgentes, miradas exclusivas detrás de escena y contenido interactivo con lentes y filtros adaptados a la temporada de vuelta a clases.

2. Estilo del contenido: videos cortos, contenido generado por el usuario, memes

Videos cortos: Mantenga sus videos breves y atractivos. Es más probable que los videos rápidos e impactantes sean compartidos y recordados entre la Generación Z. Utilice TikTok e Instagram Reels para crear contenido breve pero cautivador que resalte la personalidad de su marca.

Mantenga sus videos breves y atractivos. Es más probable que los videos rápidos e impactantes sean compartidos y recordados entre la Generación Z. Utilice TikTok e Instagram Reels para crear contenido breve pero cautivador que resalte la personalidad de su marca. Contenido generado por el usuario (CGU): Anime a su audiencia a crear y compartir contenido que presente su marca. El CGU construye una comunidad y actúa como respaldo auténtico. Ejecute campañas que inviten a los usuarios a mostrar cómo utilizan su producto o servicio para sus necesidades de la vuelta a clases.

Anime a su audiencia a crear y compartir contenido que presente su marca. El CGU construye una comunidad y actúa como respaldo auténtico. Ejecute campañas que inviten a los usuarios a mostrar cómo utilizan su producto o servicio para sus necesidades de la vuelta a clases. Memes: Los memes alcanzan el punto óptimo entre la Generación Z debido a su humor y su facilidad de identificación. Utilice memes de tendencia para conectarse con su audiencia, pero asegúrese de que se alineen con la voz de su marca para evitar parecer fuera de contacto.

3. Asociaciones de influencers: Colabore con microinfluencers y personalidades de YouTube

Microinfluencers: Estos influencers pueden tener menos seguidores, pero sus seguidores están muy comprometidos. Los microinfluencers tienen una conexión más estrecha con su audiencia, lo que genera una mayor confianza y autenticidad. Asociarse con microinfluencers puede generar respaldos genuinos e impactantes.

Estos influencers pueden tener menos seguidores, pero sus seguidores están muy comprometidos. Los microinfluencers tienen una conexión más estrecha con su audiencia, lo que genera una mayor confianza y autenticidad. Asociarse con microinfluencers puede generar respaldos genuinos e impactantes. Personalidades de YouTube: Colabore con creadores de YouTube que se alineen con los valores de su marca y su público objetivo. Estas asociaciones pueden incluir reseñas de productos, unboxings, tutoriales y vlogs que integran perfectamente su producto en el contenido del influencer, destacando su relevancia para el nuevo año escolar.

4. Contenido interactivo y atractivo: Utilice encuestas, cuestionarios y anuncios interactivos

Encuestas y cuestionarios: El contenido interactivo, como encuestas y cuestionarios, puede aumentar significativamente la participación. Utilice Instagram Stories o encuestas de Twitter para hacer preguntas, recopilar opiniones y crear experiencias divertidas e interactivas. Esto no sólo atrae a su audiencia, sino que también proporciona información valiosa sobre sus preferencias.

El contenido interactivo, como encuestas y cuestionarios, puede aumentar significativamente la participación. Utilice Instagram Stories o encuestas de Twitter para hacer preguntas, recopilar opiniones y crear experiencias divertidas e interactivas. Esto no sólo atrae a su audiencia, sino que también proporciona información valiosa sobre sus preferencias. Anuncios interactivos: Implemente anuncios interactivos que fomenten la participación. Por ejemplo, utilice anuncios reproducibles en plataformas de juegos o publicaciones que inspiren a comprar en Instagram. Estos anuncios no solo captan la atención, sino que también generan acciones directas, como visitas a su sitio web o adquisiciones de productos, perfectos para las compras de vuelta a clases.

En resumen, estos son nuestros consejos clave para publicitar a la Generación Z en esta temporada de vuelta a clases y en el futuro.

Céntrese en la autenticidad: La Generación Z valora la autenticidad y la transparencia. Sea genuino en sus mensajes y evite contenido demasiado pulido o que suene corporativo. Revele la humanidad de su marca a través de imágenes detrás de escena e historias de la vida real.

La Generación Z valora la autenticidad y la transparencia. Sea genuino en sus mensajes y evite contenido demasiado pulido o que suene corporativo. Revele la humanidad de su marca a través de imágenes detrás de escena e historias de la vida real. Adopte la inclusión: Asegúrese de que su contenido sea diverso e inclusivo. La Generación Z es la generación más diversa hasta el momento y aprecia las marcas que representan diferentes orígenes, culturas y perspectivas.

Asegúrese de que su contenido sea diverso e inclusivo. La Generación Z es la generación más diversa hasta el momento y aprecia las marcas que representan diferentes orígenes, culturas y perspectivas. Vuélvase móvil: La Generación Z accede principalmente a Internet a través de dispositivos móviles. Asegúrese de que su sitio web, contenido y anuncios estén optimizados para la visualización móvil para brindar una experiencia perfecta.

La Generación Z accede principalmente a Internet a través de dispositivos móviles. Asegúrese de que su sitio web, contenido y anuncios estén optimizados para la visualización móvil para brindar una experiencia perfecta. Manténgase a la moda: Los intereses y tendencias de la Generación Z evolucionan rápidamente. Manténgase ágil y preparado para aprovechar las tendencias emergentes. Utilice herramientas de escucha social para monitorear los temas de tendencia y los hashtags para mantener su contenido relevante y oportuno.

Los intereses y tendencias de la Generación Z evolucionan rápidamente. Manténgase ágil y preparado para aprovechar las tendencias emergentes. Utilice herramientas de escucha social para monitorear los temas de tendencia y los hashtags para mantener su contenido relevante y oportuno. Ofrezca valor real: Concéntrese en crear contenido que proporcione valor, ya sea educativo, entretenido o inspirador. Esto ayuda a construir una conexión más profunda con su audiencia y posiciona su marca como un recurso valioso.

Atrayendo a los Millennials: Tácticas que funcionan

¿Cómo captar la atención de los Millennials? No se trata sólo de tener conocimientos digitales; se trata de aprovechar una generación que valora la autenticidad, la experiencia y el impacto social. Estos pioneros han sido moldeados por el auge de las redes sociales, la economía de los trabajos temporales y un panorama cultural cambiante. Si desea involucrar a este grupo influyente, necesitará algo más que anuncios llamativos. Aquí encontrará un análisis profundo de las estrategias, consejos y recomendaciones que lo ayudarán a conectarse con los Millennials en un nivel significativo. ¿Listo para causar un impacto real? ¡Empecemos!

Comprendiendo el comportamiento de compra de los Millennials

Al igual que con la Generación Z, destacaremos algunos aspectos importantes del comportamiento de compra de los Millennials.

Lealtad de marca y sensibilidad al valor

Los millennials son conocidos por su lealtad a la marca, pero también son conscientes de los precios. Buscan marcas que ofrezcan valor y calidad. Esta lealtad se construye a través de experiencias positivas, prácticas transparentes y alineación con los valores personales. Los millennials a menudo investigan productos y comparan precios antes de realizar una compra, por lo que ofrecer un valor constante es clave, especialmente para los artículos de vuelta a clases, donde buscan calidad y asequibilidad.

Compras planificadas y compras impulsivas

Si bien los Millennials tienden a planificar sus compras, todavía tienen espacio para compras espontáneas, especialmente cuando se les presentan ofertas atractivas. Aprecian las ofertas y promociones que se ajusten a sus intereses y valores. La elaboración de campañas que combinan ofertas bien pensadas con tiempos estratégicos puede captar su atención de manera efectiva, particularmente con rebajas de vuelta a clases y ofertas por tiempo limitado.

Preferencias de compras en línea y en la tienda

Los Millennials navegan sin problemas entre las compras en línea y en las tiendas. Valoran una experiencia omnicanal fluida, donde la investigación en línea complementa las visitas a la tienda. Garantizar que sus tiendas físicas y en línea proporcionen una información coherente y detallada; y una experiencia de compra satisfactoria, puede mejorar su participación durante el ajetreo de la vuelta a clases.

Enfoque en las redes sociales

Los Millennials crecieron junto con la evolución de las redes sociales, haciendo de estas plataformas una parte esencial de su vida diaria. Para causar sensación con ellos, debe comprender dónde pasan el rato y cómo les gusta interactuar.

1. Plataformas: Facebook, Instagram, LinkedIn

Facebook: Facebook, que sigue siendo una opción para muchos Millennials, es excelente para todo, desde grupos comunitarios hasta promociones de eventos. Úselo para compartir actualizaciones interesantes, publicar anuncios dirigidos y sumergirse en discusiones que les interesen. Resalte los eventos, promociones y contenido educativo de la vuelta a clases para mantenerlos interesados.

Facebook, que sigue siendo una opción para muchos Millennials, es excelente para todo, desde grupos comunitarios hasta promociones de eventos. Úselo para compartir actualizaciones interesantes, publicar anuncios dirigidos y sumergirse en discusiones que les interesen. Resalte los eventos, promociones y contenido educativo de la vuelta a clases para mantenerlos interesados. Instagram: Aquí es donde las imágenes reinan. A los Millennials les encantan las imágenes de alta calidad y las historias atractivas. Piense en miradas detrás de escena, encuestas interactivas y contenido auténtico que muestre la personalidad de su marca. Comparta consejos visualmente atractivos para la vuelta a clases, exhibiciones de productos y trucos para la vida estudiantil que resuenen en ellos.

Aquí es donde las imágenes reinan. A los Millennials les encantan las imágenes de alta calidad y las historias atractivas. Piense en miradas detrás de escena, encuestas interactivas y contenido auténtico que muestre la personalidad de su marca. Comparta consejos visualmente atractivos para la vuelta a clases, exhibiciones de productos y trucos para la vida estudiantil que resuenen en ellos. LinkedIn: Para los Millennials con mentalidad profesional, LinkedIn es clave. Comparta artículos interesantes, consejos profesionales y noticias de la industria para conectarse con ellos en un nivel más serio. Se trata de agregar valor a sus vidas profesionales, como consejos sobre cómo equilibrar el trabajo y la educación continua u oportunidades de avance profesional vinculadas a los períodos de la vuelta a clases.

2. Estilo del contenido: Valor, autenticidad, toque personal

Contenido basado en valores: Bríndeles algo que puedan utilizar. Ya sean consejos, guías útiles o historias inspiradoras, asegúrese de que su contenido valga el tiempo de los Millennials. Aprecian las marcas que ofrecen valor real y consejos prácticos.

Bríndeles algo que puedan utilizar. Ya sean consejos, guías útiles o historias inspiradoras, asegúrese de que su contenido valga el tiempo de los Millennials. Aprecian las marcas que ofrecen valor real y consejos prácticos. Autenticidad: Sea real con ellos. Los Millennials pueden detectar una falsificación a una milla de distancia, así que manténgase genuino. Comparta historias honestas sobre experiencias reales de estudiantes y preparativos para la vuelta a clases, muestre los verdaderos colores de su marca y no tenga miedo de ser un poco peculiar.

Sea real con ellos. Los Millennials pueden detectar una falsificación a una milla de distancia, así que manténgase genuino. Comparta historias honestas sobre experiencias reales de estudiantes y preparativos para la vuelta a clases, muestre los verdaderos colores de su marca y no tenga miedo de ser un poco peculiar. Personalización: Adapte su contenido a sus diversos gustos. Utilice lo que sabe sobre su audiencia para crear mensajes y ofertas que parezcan hechos solo para ellos. Cuanto más personal, mejor.

Construcción de comunidad: Fomentar un sentido de pertenencia

Participe en conversaciones: Los Millennials aprecian las marcas que interactúan con ellos directamente. Responda a comentarios, únase a discusiones y esté presente en sus espacios de redes sociales. Construir una comunidad en torno a su marca puede fomentar la lealtad y conexiones más profundas, particularmente en torno a experiencias y desafíos compartidos de la vuelta a clases.

Los Millennials aprecian las marcas que interactúan con ellos directamente. Responda a comentarios, únase a discusiones y esté presente en sus espacios de redes sociales. Construir una comunidad en torno a su marca puede fomentar la lealtad y conexiones más profundas, particularmente en torno a experiencias y desafíos compartidos de la vuelta a clases. Causas de apoyo: Alinearse con causas que son importantes para los Millennials. Ya sea con sostenibilidad, justicia social o apoyo comunitario, demuestre que su marca representa algo más que ganancias. Esta generación valora el propósito y quiere apoyar marcas que generen un impacto positivo. Resalte las iniciativas de vuelta a clases de su marca y las contribuciones a los programas educativos y comunitarios.

Experiencia del cliente: Servicio y compromiso excepcionales

Servicio al cliente excepcional: Los Millennials esperan un servicio al cliente rápido, eficiente y útil. Asegúrese de que su marca responda y esté disponible en múltiples canales, desde las redes sociales hasta el chat en vivo en su sitio web.

Los Millennials esperan un servicio al cliente rápido, eficiente y útil. Asegúrese de que su marca responda y esté disponible en múltiples canales, desde las redes sociales hasta el chat en vivo en su sitio web. Programas de fidelización: Ofrezca programas de fidelización que aporten valor real. Es más probable que los Millennials se queden con marcas que los recompensen por su lealtad con descuentos, ofertas exclusivas y beneficios personalizados.

En resumen, estos son los consejos clave para capturar el mercado Millennial.

Demuestre que se preocupa: A los Millennials les encantan las marcas que marcan la diferencia. Resalte sus esfuerzos en sostenibilidad, abastecimiento ético y responsabilidad social. Sea honesto acerca de sus prácticas y comparta su viaje para hacer del mundo un lugar mejor.

A los Millennials les encantan las marcas que marcan la diferencia. Resalte sus esfuerzos en sostenibilidad, abastecimiento ético y responsabilidad social. Sea honesto acerca de sus prácticas y comparta su viaje para hacer del mundo un lugar mejor. Construya una comunidad: Cree un sentido de comunidad en torno a su marca. Conéctese con su audiencia en las redes sociales, inicie programas de fidelización y organice eventos (tanto online como offline). Hágales sentir que son parte de algo más grande y que su voz importa.

Cree un sentido de comunidad en torno a su marca. Conéctese con su audiencia en las redes sociales, inicie programas de fidelización y organice eventos (tanto online como offline). Hágales sentir que son parte de algo más grande y que su voz importa. Aproveche la prueba social: Los Millennials confían en las reseñas, testimonios y recomendaciones de sus pares. Muestre opiniones positivas de los clientes, presente contenido generado por los usuarios y trabaje con voces confiables en su industria para generar credibilidad y confianza.

Los Millennials confían en las reseñas, testimonios y recomendaciones de sus pares. Muestre opiniones positivas de los clientes, presente contenido generado por los usuarios y trabaje con voces confiables en su industria para generar credibilidad y confianza. Ofrezca un excelente servicio al cliente: Un excelente servicio al cliente es imprescindible. Muéstrese disponible en múltiples canales como redes sociales, correo electrónico y chat en vivo. Las respuestas rápidas y útiles pueden marcar una gran diferencia y fomentar la lealtad.

Un excelente servicio al cliente es imprescindible. Muéstrese disponible en múltiples canales como redes sociales, correo electrónico y chat en vivo. Las respuestas rápidas y útiles pueden marcar una gran diferencia y fomentar la lealtad. Sumérjase en contenido profundo: A diferencia de la Generación Z, los Millennials disfrutan del contenido de formato largo. Invierta en blogs, podcasts y seminarios web que exploran temas en profundidad. Esto no sólo hace que su marca parezca una experta, sino que también les proporciona información y conocimientos valiosos.

Diferencias creativas: Ejemplos de anuncios para ambas generaciones

¡Y ahora, sumerjamonos en el apasionante mundo de la publicidad! ¿Listo para ver qué tipo de anuncios cautivan a la Generación Z y a los Millennials? Analicémoslo con algunas imágenes dinámicas y CTA acertados que realmente llamen su atención.

Preferencias de anuncios de la Generación Z

La Generación Z prefiere contenidos concisos, visualmente atractivos y divertidos. Responden a memes, desafíos y campañas interactivas que les permiten participar y compartir su propio contenido.

Visuales Tono CTA Opte por colores llamativos y movimiento dinámico. Utilice tonos vibrantes y animaciones para llamar su atención. Por ejemplo, considere un anuncio de TikTok de ritmo rápido con útiles escolares de colores neón volando de los estantes. ¡El humor es clave! Utilice memes y lenguaje divertido para mantenerlos entretenidos. Piense en un reel de Instagram divertido sobre "sobrevivir el primer día de clases" con el producto de su marca desempeñando un papel protagonista. Utilice CTA directos y contundentes para estimular la acción. Frases como "Desliza hacia arriba para obtener el mejor equipo" o "Toca ahora para lograr tu look de regreso a clases" funcionan bien. ¡Sea rápido y convincente!

A continuación se muestran un par de ejemplos de anuncios que dieron en el blanco de la Generación Z.

Imágenes dinámicas con colores llamativos: Imagine un video de TikTok vibrante y de ritmo rápido que muestra a un grupo de estudiantes preparándose para la escuela. Están usando sus nuevas y elegantes mochilas y sus geniales artículos de papelería en un animado montaje de colores y cortes rápidos. El video concluye con una divertida ventana emergente que dice: “¡Prepárate para la escuela! ¡Desliza hacia arriba para comprar tu look!

Imagine un video de TikTok vibrante y de ritmo rápido que muestra a un grupo de estudiantes preparándose para la escuela. Están usando sus nuevas y elegantes mochilas y sus geniales artículos de papelería en un animado montaje de colores y cortes rápidos. El video concluye con una divertida ventana emergente que dice: “¡Prepárate para la escuela! ¡Desliza hacia arriba para comprar tu look! Escenarios identificables con humor: Este puede ser un reel de Instagram que representa con humor la lucha épica de un estudiante para encontrar los útiles escolares que le faltan. El vídeo podría mostrar momentos de caos divertidos y exagerados y terminar con el estudiante descubriendo la mochila ultraorganizada de su marca. La llamada a la acción podría ser algo como: "No pierdas todo: ¡toca para comprar nuestro equipo escolar imprescindible!".

Ahora incluiremos algunas ideas creativas del equipo de MGID para su campaña de vuelta a clases.

Para captar la atención de la Generación Z, incorporamos el icónico meme del hámster triste a nuestra creatividad. Este meme, un elemento básico de la cultura contemporánea de Internet, rápidamente capta su atención y despierta su curiosidad sobre el anuncio.

Para esta campaña, presentamos a una joven influencer conocida que resuena con la Generación Z. Dado que esta generación deposita una gran confianza en sus ídolos favoritos, es más probable que noten e interactúen con las ventas y recomendaciones respaldadas por ellos.

Preferencias publicitarias de los Millennials

Los Millennials responden bien a los mensajes informativos y nostálgicos que aprovechan su deseo de calidad y confiabilidad. Aprecian el humor y la narración que resuena con sus experiencias de vida.

Visuales Tono CTA Opte por imágenes de alta calidad orientadas al estilo de vida. Piense en momentos familiares o aventuras diarias. Por ejemplo, una foto de una familia empacando sus productos para ir a la escuela. Sea informativo y confiable. Proporcione beneficios claros y conocimientos honestos. Imagine un anuncio en reel de Instagram en el que cada diapositiva detalla cómo su producto ayuda a preparar a la familia para la vuelta a clases. Utilice CTA que proporcione valor y contexto. Vaya más allá del "Compra ahora" con frases como "Encuentra los elementos esenciales perfectos para la vuelta a clases" o "Descubra cómo nuestros productos pueden simplificar su año escolar".

A continuación se muestran un par de ejemplos de anuncios que resuenan entre los Millennials.

Imágenes de estilo de vida de alta calidad: Imagine un anuncio de Facebook bien elaborado en el que aparece una familia comprando útiles para la vuelta a clases. Las imágenes muestran a un padre y un niño seleccionando entre una variedad de útiles escolares elegantes y prácticos. El texto del anuncio podría decir: "Prepárate para el año escolar con nuestras mejores opciones de útiles elegantes y prácticos. Compra ahora y haz que la preparación para la vuelta a clases sea muy sencilla".

Imagine un anuncio de Facebook bien elaborado en el que aparece una familia comprando útiles para la vuelta a clases. Las imágenes muestran a un padre y un niño seleccionando entre una variedad de útiles escolares elegantes y prácticos. El texto del anuncio podría decir: "Prepárate para el año escolar con nuestras mejores opciones de útiles elegantes y prácticos. Compra ahora y haz que la preparación para la vuelta a clases sea muy sencilla". Contenido informativo con valor: Haz una publicación detallada en un reel de Instagram que muestre diferentes elementos esenciales para la vuelta a clases, desde dispositivos tecnológicos hasta herramientas organizativas. Cada diapositiva ofrece consejos sobre cómo estos elementos pueden hacer que la vida escolar esté más organizada. La diapositiva final podría tener una llamada a la acción como: "Encuentra las soluciones perfectas para el regreso a clases de tu familia. ¡Haz clic para descubrir nuestras principales recomendaciones!"

Eche un vistazo a estas creatividades publicitarias del equipo de MGID diseñadas para captar la atención de los Millennials para su campaña de vuelta a clases.

Para los Millennials, un anuncio eficaz debe ser visualmente limpio y minimalista, mostrar el producto de cerca y comunicar claramente sus beneficios. Nuestro ejemplo da en el blanco perfectamente al incorporar practicidad, simplicidad y claridad. Este enfoque garantiza que el anuncio resuene bien con las preferencias de los Millennials.

Este anuncio enfatiza la conveniencia al presentar todos los elementos esenciales de la escuela en un solo lugar, lo que permite a los clientes comprar todo lo que necesitan a la vez. Este enfoque práctico no sólo ahorra tiempo sino que también proporciona un valor excelente. Resuena fuertemente entre los Millennials, quienes aprecian la eficiencia y la simplicidad en su experiencia de compra.

Campana de salida: Conclusión

¡Y llegamos al final! Hemos cubierto mucho terreno sobre cómo captar la atención tanto de la Generación Z como de los Millennials. Está claro que comprender a su público objetivo es clave para crear anuncios que realmente resuenen. Ya sea el enfoque audaz y basado en memes de la Generación Z o el estilo pulido y basado en valores de los Millennials, adaptar su estrategia es crucial para el éxito.

Si está listo para poner en práctica estos conocimientos, las soluciones de publicidad nativa de MGID están aquí para ayudarlo a llegar de manera efectiva a ambas generaciones durante la temporada de vuelta a clases. Comience con MGID y haga que sus campañas se destaquen.