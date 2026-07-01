Los anuncios instream y outstream pueden usar el mismo material creativo en video, pero ofrecen resultados muy diferentes. Esta guía explica las diferencias, las ventajas y los mejores casos de uso de cada formato.

En los últimos años, los presupuestos para publicidad en video han crecido a un ritmo sin precedentes. Solo en 2025, el gasto global en publicidad digital en video alcanzó los 72.400 millones de dólares (un 14% más que los 63.800 millones de dólares de 2024) y se prevé que aumente a 82.000 millones de dólares en 2026. Sin embargo, un mayor presupuesto para video no garantiza automáticamente mejores resultados. De hecho, gran parte se desperdicia en el formato incorrecto y en el entorno inadecuado.

Los anuncios instream y outstream pueden usar el mismo material creativo, pero funcionan de maneras completamente diferentes. Los anuncios instream se ejecutan dentro de un reproductor de video mientras el usuario está viendo el contenido. Los anuncios outstream aparecen en artículos, feeds y aplicaciones sin necesidad de un reproductor de video. Esta diferencia influye en todo, desde la atención y el CPM hasta las métricas y los beneficios.

¿Qué son los anuncios Instream?

💡 Los anuncios Instream son anuncios en video que se reproducen dentro de un reproductor de video mientras el usuario está viendo el contenido.

El espectador ya está viendo el video. El audio suele estar activado y la atención del usuario está centrada en la pantalla. Además, saltar los anuncios Instream tiene un retraso o no está disponible. Este contexto es lo que hace que los formatos instream superen consistentemente a otros formatos de video en las métricas de atención.

En marzo de 2023, el Interactive Advertising Bureau (IAB) actualizó su taxonomía de anuncios en video. El nuevo sistema divide lo que antes se conocía como anuncios instream en dos categorías:

Instream principal : incluye anuncios con sonido que se reproducen dentro de un reproductor de vídeo cuando el contenido de vídeo es el foco principal de la página y el motivo principal de la visita del usuario, como en YouTube, servicios de streaming u otros entornos OLV (vídeo en línea).

: incluye anuncios con sonido que se reproducen dentro de un reproductor de vídeo cuando el contenido de vídeo es el foco principal de la página y el motivo principal de la visita del usuario, como en YouTube, servicios de streaming u otros entornos OLV (vídeo en línea). Contenido complementario: incluye anuncios que se muestran dentro de un reproductor de vídeo en páginas donde el vídeo complementa el contenido principal, en lugar de ser el principal atractivo. Un ejemplo común es una página de artículo con un reproductor de vídeo integrado, donde los usuarios interactúan principalmente con el texto.

La mayoría de las plataformas de compra programática (DSP) ya han adoptado esta clasificación, por lo que conviene conocerla si se compra o se vende programáticamente.

Los tres formatos estándar de anuncios instream son:

Los anuncios pre-roll se reproducen antes de que comience el vídeo y son eficaces para llegar a los espectadores antes de que interactúen con el contenido. Las tasas de finalización generalmente oscilan entre el 60% y el 78%, con un rendimiento promedio de alrededor del 76% en la mayoría de las plataformas. Su principal ventaja radica en la exposición garantizada al inicio de la experiencia de visualización. Los anuncios mid-roll se insertan durante el video y suelen alcanzar las tasas de finalización más altas, a menudo entre el 75% y el 90%. Dado que los espectadores ya están interactuando con el contenido, es más probable que continúen viendo el video después de la pausa publicitaria, lo que hace que los anuncios mid-roll sean más efectivos que los formatos pre-roll y post-roll. Funcionan mejor en contenido de larga duración, donde las pausas naturales permiten una inserción publicitaria menos intrusiva. Los anuncios post-roll aparecen después de que el video ha terminado y generalmente generan tasas de finalización del 45–65%. Debido a que muchos espectadores abandonan el video una vez que finaliza el contenido, los formatos post-roll suelen tener las tasas de finalización más bajas y, por lo tanto, se utilizan con menos frecuencia en campañas centradas en el rendimiento.

Además de los formatos roll estándar, el inventario in-stream también incluye anuncios superpuestos (no lineales). Estos anuncios aparecen sobre el video sin interrumpir la reproducción, generalmente como un banner o un texto en la parte inferior del reproductor. También existen anuncios complementarios que se ubican completamente fuera del reproductor y normalmente se ejecutan junto con un formato lineal. Ambos son formatos que captan menos la atención; Sin embargo, sí generan ingresos adicionales para los editores.

✅ Los anuncios instream llegan a los usuarios cuando están viendo videos activamente, lo que resulta en una mayor atención y tasas de finalización más altas.

¿Qué son los anuncios Outstream?

Los anuncios outstream son anuncios de video que aparecen fuera de un reproductor de video en artículos, feeds de contenido, aplicaciones móviles o espacios publicitarios. A diferencia de los anuncios instream, no requieren un reproductor de video ni inventario de video existente para ejecutarse.

El formato se desarrolló originalmente para dispositivos móviles, donde el inventario de video era escaso pero el tráfico de artículos era abundante. Pronto se extendió a las computadoras de escritorio y ahora es estándar en la mayoría de las plataformas programáticas.

Las unidades outstream se cargan y comienzan a reproducirse, generalmente silenciadas, al entrar en la ventana gráfica del usuario. Cuando el usuario se desplaza, el anuncio se pausa. Este comportamiento, activado por la ventana gráfica, define la medición de la visibilidad outstream. El estándar MRC contabiliza una impresión cuando al menos el 50% de los píxeles del anuncio son visibles durante un mínimo de 2 segundos consecutivos. Este umbral es mucho menor que el de los anuncios instream, donde la medición de impresiones se determina por el momento en que el anuncio comenzó, su duración y si se completó.

Los principales formatos de anuncios outstream incluyen:

Los anuncios in-content se insertan entre los párrafos de un artículo. Son la ubicación outstream más común y suelen captar más la atención que las posiciones en la barra lateral o los banners, ya que el usuario se desplaza naturalmente por ellos. Los anuncios in-feed aparecen en las redes sociales o en los feeds de recomendaciones de contenido, integrándose con el contenido editorial. La reproducción automática con sonido desactivado es el enfoque estándar, lo que permite que el anuncio se integre perfectamente en la experiencia de navegación. Los anuncios en banner colocan contenido de video dentro de un espacio publicitario estándar. A diferencia de los formatos integrados en el contenido o en el feed, no requieren un entorno de video dedicado, lo que facilita su escalabilidad a grandes volúmenes de inventario. Sin embargo, generalmente ofrecen menor interacción y visibilidad que las ubicaciones de video más inmersivas.

Además de los formatos principales, algunos editores admiten anuncios de video fijos, superpuestos, intersticiales y recompensados, diseñados para experiencias de usuario y objetivos publicitarios específicos.

Por ejemplo, las unidades fijas o flotantes se anclan a una esquina de la pantalla mientras el usuario se desplaza, maximizando el tiempo de visualización a costa de resultar más intrusivas. Los videos recompensados ​​ofrecen a los usuarios algo a cambio de verlos, como desbloquear contenido, moneda virtual para juegos, etc. Las tasas de finalización en los videos outstream recompensados ​​son altas, pero este formato solo tiene sentido en contextos específicos, como juegos para móviles y contenido restringido.

Un editor de texto, como un sitio de noticias, un blog o una marca de medios especializada, no puede mostrar anuncios instream si no tiene contenido en video. Outstream soluciona este problema. Permite a cualquier editor añadir monetización de video sin producir ningún video. La contrapartida son unos CPM más bajos (entre 3 y 10 dólares de media, frente a los 10 a 30 dólares o más de los anuncios instream premium), pero el potencial de alcance es mucho mayor.

✅ Outstream permite a los editores monetizar páginas editoriales con anuncios de video, incluso si no tienen ningún contenido de video.

Anuncios Instream vs. Outstream: Diferencias claves

Aunque ambos formatos utilizan creatividades en video, cumplen diferentes propósitos y crean experiencias de usuario distintas.

La principal diferencia radica en el contexto. Los anuncios instream se muestran mientras los usuarios están viendo contenido en video, mientras que los anuncios outstream aparecen mientras los usuarios leen, navegan o se desplazan por la página.

Factor Anuncios instream Anuncios outstream Ubicación Dentro del contenido en video Fuera del contenido en video Requisito de contenido Requiere un reproductor de video e inventario en video No requiere contenido en video Intención del usuario Los usuarios ya están en modo de visualización Los usuarios están principalmente leyendo o navegando Tasa de finalización 85–95% CTV / 60–80% OLV 30–50%, depende de la ubicación y la profundidad de desplazamiento CPM típico $10–30+ para inventario premium $3–10, mínimo inferior, mayor escala Medición Determinista: basada en señales reportadas por el reproductor, como inicios, finalizaciones, duración y estado del audio Inferida: estimada utilizando estándares de visibilidad (p. ej., MRC: 50% visible durante 2 segundos) Configuración técnica Integración VAST/VPAID con el reproductor de video Etiqueta JS única sin dependencia del reproductor Alcance Limitado a entornos de video Se puede escalar a través de sitios web, aplicaciones y feeds Visibilidad Puede omitirse según el formato Se reproduce solo cuando es visible en pantalla Experiencia del usuario Puede interrumpir el contenido Menos disruptivo si se implementa correctamente Ideal para Recordatorio de marca, storytelling, campañas premium, CTV Extensión de alcance, editores con mucho texto, inventario incremental

En pocas palabras, los anuncios instream captan la atención durante el consumo del video, mientras que los anuncios outstream extienden el alcance del video en entornos digitales.

Cómo medir los anuncios Instream y Outstream

La medición es donde estos dos formatos difieren más notablemente.

Instream: Medición determinista

Dado que los anuncios instream se ejecutan dentro de un reproductor de video, el propio reproductor registra cada evento. Los anunciantes saben con exactitud:

cuándo se activó la impresión del anuncio;

si el audio estaba activado o desactivado;

qué porcentaje del video vio el espectador;

si el anuncio se completó.

El marco de informes estándar utiliza el seguimiento por cuartiles, donde el 25%, 50%, 75% y 100% de finalización se registran como eventos separados. Esto proporciona una visión completa de dónde abandonan los espectadores. Combinado con la tasa de finalización de video (VCR) como métrica principal, las campañas instream generan datos que permiten una optimización efectiva.

En CTV, la medición va más allá: las impresiones están vinculadas a datos a nivel de hogar y pueden utilizarse para la gestión de frecuencia en todos los dispositivos.

Outstream: Medición probabilística

Outstream no cuenta con un reproductor que registre eventos. En su lugar, la visibilidad se mide utilizando el estándar del MRC (Media Rating Council). Un anuncio en video se considera una impresión visible cuando al menos el 50% de sus píxeles son visibles en pantalla durante un mínimo de 2 segundos consecutivos.

Este umbral es mucho menor. Según el MRC, un anuncio que se reproduce durante 2 segundos en la esquina de una página con mucho contenido se registra como una impresión visible, incluso si nadie lo ve.

⚠️ Una impresión outstream visible no significa necesariamente que el usuario haya visto el anuncio.

Esto no significa que la información outstream sea imposible de medir, sino que es necesario analizar las métricas adecuadas:

El tiempo de visualización mide cuánto tiempo permanece visible un anuncio en pantalla, proporcionando un indicador de exposición más preciso que simplemente alcanzar el umbral mínimo de visibilidad.

mide cuánto tiempo permanece visible un anuncio en pantalla, proporcionando un indicador de exposición más preciso que simplemente alcanzar el umbral mínimo de visibilidad. La tasa de finalización visible mide las finalizaciones de anuncios solo entre las impresiones que se consideraron visibles, ofreciendo una evaluación del rendimiento más precisa que los cálculos basados ​​en todas las impresiones mostradas.

mide las finalizaciones de anuncios solo entre las impresiones que se consideraron visibles, ofreciendo una evaluación del rendimiento más precisa que los cálculos basados ​​en todas las impresiones mostradas. La correlación de profundidad de desplazamiento indica si los usuarios que vieron el anuncio también interactuaron con el contenido circundante, lo que ayuda a los anunciantes a comprender mejor la calidad de esa interacción.

¿Qué significa esto para la planificación de campañas?

Comparar directamente el VCR entre instream y outstream es engañoso, ya que miden cosas diferentes: dos audiencias distintas, en dos contextos distintos. En su lugar, establezca KPI que se ajusten al formato. Analice el VCR y los datos de cuartiles para instream. Para outstream, compare el tiempo de visualización y la tasa de finalización de visualización. Mezclarlos es una de las razones más comunes por las que los informes de campaña resultan confusos.

¿Qué formato funciona mejor para diferentes objetivos?

El embudo anterior revela el patrón general de estos formatos. Instream predomina cuando la atención es el activo principal, mientras que outstream amplía el alcance cuando la atención es parcial. Así es como se manifiesta esto según el objetivo.

Reconocimiento de marca

Ambos formatos funcionan para el reconocimiento de marca, pero la forma de lograrlo es diferente. Instream recibe una atención concentrada. El usuario ya está viendo el contenido, el audio está activado y el botón de saltar tiene retardo. Este entorno es clave para el recuerdo de marca. Por otro lado, el contenido outstream sacrifica parte de esa atención a cambio de volumen. Puede aparecer en cualquier artículo, feed o aplicación, lo que significa que la exposición es mayor, pero menos profunda.

Un enfoque típico sería usar contenido instream en inventario premium para generar recuerdo y superponer contenido outstream en un inventario más amplio para aumentar la frecuencia.

Narrativa y demostraciones de productos

Para la narrativa y las demostraciones de productos, la mejor opción es el contenido instream. Si su mensaje necesita 30 segundos para captar la atención, ya sea un recorrido por el producto, un video de marca o una narración, necesita un entorno donde el espectador lo vea completo. En el contenido outstream, los usuarios se desplazan sin prestar atención al momento en que el contenido no les atrae de inmediato.

Alcance y expansión de audiencia

El contenido outstream es la mejor opción para ampliar el alcance y la audiencia. La posibilidad de insertar videos en sitios web con mucho texto, feeds de contenido y aplicaciones móviles le permite llegar a audiencias que nunca visitan plataformas centradas en video. Según IAB Europe y Pubmatic, el 65% de los anunciantes destina la mayor parte de su presupuesto de video a la publicidad instream, lo que significa que el inventario outstream tiene menos competencia y suele ser más rentable para lograr un mayor alcance.

Monetización de los editores

El éxito de la monetización de los editores, en ambos formatos, depende totalmente del contenido que produzcan.

Los editores con una biblioteca de video consistente, como una cadena de noticias, un canal de YouTube o una plataforma deportiva, monetizan de forma más eficaz con la publicidad instream. Los CPM son más altos (entre 10$ y 30$ o más, frente a entre 3$ y 10$ para la publicidad outstream) porque el entorno publicitario atrae más atención y los anunciantes pagan por ella.

Los editores cuyo inventario es principalmente editorial (blogs, artículos de noticias o medios especializados) no pueden usar contenido instream sin video. Outstream lo soluciona con una sola etiqueta JavaScript y sin necesidad de producción de video.

Experiencia de usuario

Cuando se implementa correctamente, el contenido outstream no perjudica la experiencia del usuario. Un anuncio integrado en el contenido que se reproduce silenciado y se pausa al desplazarse puede ser realmente discreto. Por el contrario, el contenido instream es inherentemente disruptivo, lo que ayuda a explicar por qué la adopción de bloqueadores de anuncios está fuertemente correlacionada con plataformas con gran cantidad de vídeos, como YouTube.

Sin embargo, la experiencia del usuario depende en gran medida de la ejecución. Los formatos outstream pueden ser tan disruptivos como el instream cuando las páginas contienen múltiples unidades de reproducción automática, anuncios fijos que no se pueden cerrar o anuncios que no se pueden omitir en entornos donde los usuarios tienen poca tolerancia a las interrupciones.

Instream en CTV: Una liga aparte

La televisión conectada merece una mención aparte porque cambia significativamente la dinámica del contenido instream.

En una pantalla OLV de escritorio, los anuncios instream compiten con las pestañas del navegador, las notificaciones y cualquier otro elemento en la pantalla del usuario. En la CTV, la pantalla es lo único que ocupa la habitación. Los usuarios se relajan, el contenido se muestra a pantalla completa y la multitarea es mínima.

Las tasas de finalización en el inventario instream de CTV alcanzan habitualmente el 95%+, en comparación con el 60-80% para OLV. Los formatos que no se pueden omitir son estándar, el audio está casi siempre activado y el entorno de visualización se asemeja más a la televisión lineal que a la publicidad web.

¿Qué significa esto en la práctica?

El instream de CTV es el entorno de video digital que genera mayor atención. También es el más caro y tiene sus propias limitaciones: no hay clics (se está viendo la televisión, no navegando), la segmentación se realiza a nivel de hogar en lugar de mediante cookies individuales y el inventario es limitado, ya que las plataformas de streaming controlan su propia oferta.

Para las campañas de marca donde el recuerdo y la resonancia emocional son importantes, el instream de CTV es la mejor opción. Para las campañas de rendimiento optimizadas para clics o conversiones, este formato no resulta adecuado.

La clasificación de la IAB 2023 refleja precisamente esto: el Instream primario en CTV se considera una categoría distinta al Instream de OLV, con precios, mediciones y requisitos creativos diferentes. Un anuncio de 30 segundos que funciona en CTV puede requerir una edición significativa para funcionar como un pre-roll de OLV que se puede omitir, donde solo se garantizan 5 segundos.

Instream vs. Outstream: ¿Qué formato se adapta mejor a su situación?

Como regla general, si el entorno ya cuenta con un reproductor de video y una audiencia en modo de visualización, el instream es la opción más adecuada. De lo contrario, el outstream se adapta mejor a su situación.

Elija instream cuando:

Su mensaje necesita más de 5-6 segundos para impactar. La narración de historias en la etapa intermedia del embudo de ventas, las demostraciones de productos y los videos de marca requieren tiempo, y el instream es el único formato que lo garantiza.

La tasa de finalización es un KPI clave. Instream es el único formato que permite optimizar de forma significativa los datos de VCR y cuartiles.

Está publicando en CTV o inventario OLV premium, donde los CPM son más altos, pero la calidad de la atención justifica el precio.

Está lanzando un nuevo producto. Los lanzamientos de productos se benefician de la combinación de alta atención y entornos con audio activado que ofrece instream.

Elija outstream cuando:

Es un editor sin contenido en video. Outstream es la única forma de monetizar páginas sin video con ingresos publicitarios por video: sin reproductor, sin producción y con un solo guion.

Necesita llegar más allá del inventario de video tradicional. Si su presupuesto de instream se ha agotado y aún le falta frecuencia, outstream amplía la cobertura a través de artículos, aplicaciones y feeds.

Su audiencia se centra en dispositivos móviles y la navegación web. La reproducción automática silenciada de outstream, activada por la ventana gráfica, se adapta naturalmente al comportamiento de desplazamiento en dispositivos móviles.

La seguridad de la marca en entornos contextuales es importante. Las unidades outstream dentro del contenido, ubicadas entre párrafos de artículos, se pueden controlar con precisión por categoría de contenido, algo que la compra de OLV general a menudo no permite.

Algo que debee evitar: Elegir el formato basándose únicamente en el CPM. Los CPM más altos de los anuncios instream reflejan una mayor atención. Un anuncio instream de 25$ de CPM con un 80% de VCR puede ofrecer un mejor coste por recuerdo que un anuncio outstream de 7$ de CPM con un 30% de VCR y visibilidad parcial. Los cálculos solo tienen sentido si utiliza el denominador correcto.

✔️ Elija instream para captar la atención, contar historias y crear entornos de video premium.

✔️ Elija outstream para aumentar el alcance, monetizar el contenido y acceder a inventario que no sea en video.

¿Se pueden usar anuncios instream y outstream juntos?

Sí, y para la mayoría de los anunciantes con presupuestos de video significativos, la cuestión no es qué formato usar, sino cómo distribuir el trabajo entre ellos.

La estructura más común consiste en permitir que el contenido instream transmita el mensaje principal en entornos de alta atención, mientras que el contenido outstream aumenta la frecuencia en todos los demás lugares. Un usuario que ve un video de marca de 30 segundos como pre-roll de YouTube y luego encuentra un recordatorio silenciado de 6 segundos mientras lee un artículo ha tenido dos interacciones muy diferentes con la misma campaña, y ambas contribuyeron al objetivo general de la campaña al reforzar el conocimiento de la marca y aumentar la probabilidad de conversión.

Para los editores, la división es aún más clara. El contenido instream monetiza las páginas de vídeo con CPM más altos, mientras que el contenido outstream monetiza las páginas editoriales que de otro modo no generarían ingresos por vídeo. Los dos formatos no compiten por el mismo inventario.

Lo principal que hay que gestionar al usar ambos formatos es la frecuencia. Sin límites de frecuencia entre formatos, un usuario puede recibir unidades instream y outstream de forma independiente, y ninguno de los sistemas tiene conocimiento del otro. Esto provoca una sobreexposición, lo que genera ceguera a los banners y fatiga de marca más rápidamente que cualquiera de los formatos por separado. Establezca límites de frecuencia a nivel de campaña si su plataforma lo permite.

Errores y mejores prácticas en anuncios instream y outstream

Incluso el formato correcto puede tener un rendimiento inferior si se implementa incorrectamente. A continuación, se presentan algunos de los errores más comunes que cometen los anunciantes y editores al trabajar con anuncios instream y outstream, y cómo solucionarlos.

Optimizar con la métrica incorrecta

El error más común es comparar anuncios instream y outstream utilizando el mismo KPI. El VCR en outstream casi siempre será peor que en instream, ya que los entornos son fundamentalmente diferentes. Un VCR del 40% en una unidad outstream dentro del contenido, ubicada en la mitad de un artículo, es un resultado sólido. Compararlo con un VCR pre-roll del 75% es como comparar las tasas de apertura entre una notificación push y un correo electrónico.

Establezca los KPI antes del lanzamiento. Para instream, son el VCR, la tasa de finalización por cuartil y el aumento del recuerdo de marca. Para outstream, son la tasa de finalización visible (finalizaciones solo en relación con las impresiones visibles, no con el total de impresiones mostradas), el tiempo de visualización y el alcance.

Publicar la misma creatividad en ambos formatos

Las condiciones de visualización instream y outstream son diferentes. Un anuncio instream puede desarrollar una historia durante 30 segundos porque el espectador está cautivo. Un anuncio outstream debe comunicar algo significativo antes de que el usuario pase de largo, lo que en dispositivos móviles suele significar dentro de los 3 segundos, sin audio.

Si su creatividad comienza con 4 segundos de música ambiental y una aparición lenta del logo, no tendrá ningún efecto en outstream. Como mínimo, cree una versión que comience con una imagen impactante o texto en pantalla, que transmita el mensaje principal en el segundo 5 y que no dependa del audio.

Ignorar la frecuencia en todos los formatos

La mayoría de las plataformas DSP gestionan la frecuencia a nivel de ubicación. Un usuario puede alcanzar el límite de frecuencia instream y aun así recibir anuncios outstream de forma independiente, sin que ninguno de los sistemas lo detecte. El resultado es una sobreexposición que acelera la fatiga sin que nadie se dé cuenta hasta que los estudios de impacto de marca arrojan resultados nulos.

Si su plataforma admite la limitación de frecuencia en todos los formatos, úsela. Si no funciona, mantenga sus campañas outstream e instream en horarios separados o en fases independientes con un ritmo coordinado.

Sobrecargar las ubicaciones outstream por página

Una sola unidad outstream bien ubicada dentro del contenido, que el usuario realmente ve, vale más que tres unidades en la misma página que compiten por el tiempo de visualización y, en conjunto, degradan la experiencia de lectura. La mayoría de las plataformas SSP llenarán todas las ubicaciones disponibles que usted configure, pero eso no significa que deban estar todas disponibles.

Una unidad por página es el punto de partida estándar. Dos pueden funcionar si la longitud de la página y la densidad del contenido lo justifican. Más de eso casi siempre perjudica tanto la UX como el RPM, ya que los usuarios desarrollan un comportamiento de desplazamiento más rápido. Los editores deben aumentar la densidad de ubicaciones gradualmente y monitorear la visibilidad, la interacción y el RPM antes de introducir unidades adicionales.

Ignorar las especificaciones creativas de CTV

Si utiliza anuncios instream en CTV, los requisitos creativos son diferentes a los de OLV. No hay elementos clicables. Los formatos no omitibles son estándar, por lo que unos primeros 5 segundos poco efectivos no se perdonan. El audio está activado por defecto. Además, los anuncios de 15 segundos suelen tener mejor rendimiento que los de 30 segundos en plataformas de streaming donde las pausas intermedias ya resultan molestas.

No adapte un anuncio diseñado originalmente para CTV a esta plataforma sin revisarlo según estas condiciones. Una creatividad basado en una superposición de llamada a la acción y una URL al final no tendrá sentido en una pantalla de 65 pulgadas. En su lugar, diseñe creatividades para CTV pensando en la visualización en pantalla grande, el consumo con audio activado y una marca clara que se pueda comprender sin elementos clicables.

Conclusión

La elección entre anuncios instream y outstream se reduce a una pregunta: ¿dónde quiere captar la atención?

Los anuncios instream funcionan mejor cuando los usuarios están viendo contenido de video activamente, mientras que los anuncios outstream ayudan a ampliar el alcance del video en entornos que no son de video. Comprender las fortalezas de cada formato facilita la alineación de las ubicaciones, la creatividad y los KPI con los objetivos de la campaña.

La estrategia más efectiva rara vez se trata de elegir el mejor formato, sino de usar el formato adecuado para el objetivo adecuado.

Preguntas frecuentes sobre anuncios Instream vs. Outstream

¿Cuál es la definición de outstream de la IAB?

La taxonomía de video de la IAB 2023 clasifica los anuncios outstream como Sin contenido/Autónomos: anuncios de video que aparecen fuera de un reproductor de video, en entornos donde el contenido de video no es el propósito principal de la página. Esto los distingue de los anuncios instream primarios (anuncios en un reproductor de video dedicado donde el video es el contenido principal) y de los anuncios de contenido complementario (anuncios en un reproductor donde el video es secundario con respecto a la página).

¿Cuál es la principal diferencia entre los anuncios instream y outstream?

Los anuncios instream se ejecutan dentro de un reproductor de video mientras el usuario ve contenido de video. Los anuncios outstream aparecen fuera de los reproductores de video, como en artículos, feeds y aplicaciones, sin necesidad de contenido en video.

¿Qué formato genera mayor interacción?

Los anuncios instream generan consistentemente mayor interacción. Los usuarios en modo de visualización tienen más probabilidades de ver los anuncios completos. Los anuncios instream en CTV superan regularmente el 95% de tasa de reproducción de video (VCR); los anuncios outstream suelen alcanzar entre el 30% y el 50%, dependiendo de la calidad de la ubicación y la profundidad de desplazamiento.

¿Los anuncios outstream requieren contenido en video para reproducirse?

No, esa es la ventaja del formato. Un editor sin biblioteca de videos puede implementar anuncios outstream con una sola etiqueta JS y comenzar a generar ingresos por publicidad en video en las páginas editoriales de inmediato.

¿Los anuncios outstream funcionan en dispositivos móviles?

Sí, y fueron diseñados originalmente para dispositivos móviles. El comportamiento de reproducción automática silenciada, activada por la ventana gráfica, se adapta naturalmente a la forma en que las personas se desplazan en los teléfonos. Los anuncios outstream in-feed en dispositivos móviles son uno de los formatos de video más escalables disponibles.

¿Qué formato es mejor para los editores?

Los editores con contenido de video constante lo monetizan de forma más efectiva con anuncios instream, que ofrecen CPM más altos e inventario premium. Los editores sin contenido de video utilizan anuncios outstream para generar ingresos por video en páginas que de otro modo no generarían ingresos. Muchos editores utilizan ambos tipos de anuncios: instream en páginas de video y outstream en páginas editoriales.

¿Se pueden usar anuncios instream y outstream juntos?

Sí. Utilice anuncios instream para el mensaje principal en entornos de alta atención y anuncios outstream para ampliar el alcance en el inventario editorial. Al usar ambos, gestione la frecuencia a nivel de campaña.

¿Qué formato suele ofrecer CPM más altos?

Los anuncios instream suelen generar CPM más altos que los formatos outstream. El inventario OLV premium se suele vender por entre 10 y 30 dólares o más por CPM, y el inventario CTV alcanza tarifas aún más altas. Los CPM outstream son generalmente más bajos, alrededor de 3 a 10 dólares, lo que refleja su mayor alcance y menor nivel de atención en comparación con los anuncios que se muestran directamente dentro del contenido de video.