MGID, la plataforma de publicidad global, ha visto cómo su inversión en personal, tecnología y alianzas ha dado sus frutos al obtener buenos resultados empresariales en el primer semestre del año, todo ello respaldado por su continua expansión internacional. La apertura de nuevos mercados y oportunidades de ingresos en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, ha mantenido la tendencia de crecimiento interanual de dos dígitos de la empresa durante los últimos 5 años, lo que ayuda a sus clientes a prosperar en el difícil entorno actual de la publicidad digital.

El número de empleados aumentó un 18% en el primer semestre, llegando así hasta los 800 en total. La empresa también abrió recientemente su 18ª oficina en el mundo en Barcelona (España). La ampliación del equipo directivo refuerza aún más el negocio y garantiza el liderazgo necesario para seguir generando crecimiento en el futuro, con la incorporación de Guillaume Cribier como Head of Global Publisher Success.

MGID mantuvo su enfoque en la evolución de su oferta de productos para que los clientes puedan acceder a las mejores herramientas y a una audiencia de mil millones de visitantes únicos mensuales. Las inversiones y asociaciones estratégicas han permitido a MGID desarrollar un entorno de IA integral que automatiza y optimiza todo el proceso publicitario, desde el desarrollo creativo hasta la colocación de anuncios, aprovechando un amplio análisis de datos para ofrecer un mayor alcance, compromiso y rendimiento de la campaña para los clientes. Estas mejoras se han traducido en aumentos del CTR en todos los países en los que opera. En Latinoamérica se evidenció un aumento del CTR en el primer semestre de 2024 en comparación con el primer semestre del 2023 de esta manera: 29% en México y 19% para Colombia. Así mismo nuestro crecimiento en Latam comparado con los primeros seis meses de 2024 vs 2023 ha sido del 20%.