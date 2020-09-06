Autor

Ivan Doruda

Vicepresidente de Ventas

Ivan es Vicepresidente de Ventas de MGID con más de 11 años de experiencia en publicidad digital y 7 años en marketing de performance. Como estudiante, lanzó su primera startup operando en el campo del marketing de performance. Se unió a MGID en 2012, pasando a liderar la expansión global de MGID en los mercados de APAC, Europa y América Latina como vicepresidente de ventas. Ivan es un experto en publicidad basada en resultados para marcas y agencias, análisis de datos y publicidad de respuesta directa. Como líder intelectual de la industria en MGID, Ivan también es responsable de representar a MGID en varios comités de IAB sobre redes sociales, publicidad nativa y marketing de contenido.