Ivan Doruda

Vicepresidente de Ventas

Ivan es Vicepresidente de Ventas de MGID con más de 11 años de experiencia en publicidad digital y 7 años en marketing de performance. Como estudiante, lanzó su primera startup operando en el campo del marketing de performance. Se unió a MGID en 2012, pasando a liderar la expansión global de MGID en los mercados de APAC, Europa y América Latina como vicepresidente de ventas. Ivan es un experto en publicidad basada en resultados para marcas y agencias, análisis de datos y publicidad de respuesta directa. Como líder intelectual de la industria en MGID, Ivan también es responsable de representar a MGID en varios comités de IAB sobre redes sociales, publicidad nativa y marketing de contenido.

Puede encontrar Ivan Doruda en linkedin o twitter

Brandformance
Anunciantes
Brandformance: La nueva perspectiva en la tensión entre 'Mar...

Durante muchos años, los dos enfoques clave en la publicidad digital – branding y performance ...

15 sept 2020 • 6 minutos de lectura
