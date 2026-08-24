Lo que funcionaba hace unos meses puede que no funcione hoy. Los intereses de los usuarios cambian, el rendimiento del tráfico varía y surgen nuevas oportunidades rápidamente. Para la optimización de campañas, mantenerse al día con estos cambios puede marcar la diferencia.

CPA Tune mejora precisamente en esto. Su tecnología de predicción optimizada analiza el rendimiento y el contexto actuales con mayor precisión, lo que ayuda a identificar tráfico valioso y a invertir el presupuesto donde tiene más probabilidades de conversión.

Una mejor comprensión de lo que tiene más probabilidades de convertir

La clave para una buena optimización reside en su respuesta a los últimos cambios en el comportamiento del usuario. La versión actualizada de CPA Tune ha mejorado su reacción a los cambios en el comportamiento del usuario de tres maneras:

Presta más atención al comportamiento reciente: En lugar de depender excesivamente de meses de datos históricos, la actividad del usuario ahora juega un papel más importante en las decisiones de puja, lo que ayuda al modelo a adaptarse más rápidamente a los cambios. Analiza el rendimiento con mayor detalle: Al evaluar combinaciones de tráfico específicas en lugar de promedios generales, puede detectar segmentos prometedores que los patrones más amplios podrían pasar por alto. Lee el interés del usuario con mayor precisión: Las señales de interés ahora reflejan el contenido real del anuncio que vio el usuario, lo que proporciona una visión más clara de lo que realmente le interesa.

Para los anunciantes, esto se traduce en tráfico más relevante, decisiones de puja mejor fundamentadas y un uso más eficiente del presupuesto de la campaña de forma automática.

Predicciones más precisas, mejores resultados

En comparación con la versión anterior del modelo de predicción, el nuevo modelo ofrece mejoras significativas en ambas estrategias de CPA Tune.

Para las campañas de MaxConversions:

+15% de CVR

+20% de ingresos del cliente

MaxConversions identificó más oportunidades de conversión, lo que se tradujo en un mejor ROI general.

Para las campañas de Target CPA:

+13% de CVR

+25% de ingresos del cliente

En este caso, el crecimiento de los ingresos también superó significativamente el crecimiento de las conversiones, mejorando el ROI general.

Una actualización automática

Desde el 6 de agosto de 2026, la tecnología de predicción mejorada se ejecuta automáticamente en todas las campañas de productos con CPA Tune activado. No se requieren cambios por parte del anunciante.

No es necesario reiniciar las campañas, ajustar su Target CPA ni activar un nuevo modo de optimización. Tanto si utiliza Target CPA para controlar los costos o MaxConversions para el crecimiento, CPA Tune ahora toma decisiones de optimización más inteligentes en segundo plano, utilizando la misma configuración de campaña que ya tiene.

La evolución de CPA Tune

CPA Tune comenzó con un objetivo sencillo: ayudar a los anunciantes a optimizar para conversiones en lugar de clics. Con Target CPA y MaxConversions, evolucionó para admitir diferentes objetivos de rendimiento, desde mantener los costos de adquisición hasta aumentar el volumen de conversiones.

Ahora, la tecnología que impulsa ambas estrategias es más precisa y responde con mayor rapidez a los cambios en los intereses de los usuarios, los patrones de tráfico y el rendimiento de la campaña, para que los anunciantes puedan escalar con mayor confianza.

A medida que CPA Tune continúa evolucionando, los anunciantes se benefician de una optimización que se adapta tan rápido como el mercado, convirtiendo más oportunidades de campaña en resultados medibles.