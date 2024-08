Nota del editor: este artículo ha sido aportado por Olha Sukhinina, Directora de Gestión de Cuentas de MGID, cuyo KPI #1 es garantizar que los anunciantes cumplan sus objetivos comerciales en nuestra plataforma global de anuncios.



Supongamos que ha oído hablar de todos los beneficios de la publicidad nativa. Y ahora desea tener una mejor idea de cuánto cuesta hoy en 2023. ¡Ojalá fuera así de simple! El precio de cada campaña publicitaria depende de tantas variables que probablemente se podría escribir un libro independiente sobre este tema.

Pero no soy fanática de escribir contenido con formato largo.

Lo que sí me gusta es ver que las empresas tengan éxito con los anuncios nativos. Y, dado que recibo esta pregunta con frecuencia, siento que Internet merece al menos un artículo completo que explique los costos de la publicidad nativa, qué afecta estos costos y cómo no pagar de más por los lanzamientos de sus campañas.

Vamos a hacerlo.

¿Cuánto cuesta la publicidad nativa?

La dura verdad es que las plataformas publicitarias tienden a NO compartir costos o niveles de precios en sus sitios web.

La razón es simple: cada campaña publicitaria es única y cada empresa establece diferentes KPI para sus objetivos finales. Una empresa puede querer aumentar el conocimiento de la marca, mientras que otra puede querer lograr conversiones y resultados de rápidos de rendimiento.

Pero en términos generales, se obtiene lo que se paga.

La publicidad nativa tiene un precio por CPM o CPC. Si elige el modelo Cost per Mille (CPM), paga un precio determinado por 1000 impresiones de anuncios. Si elige el modelo de costo por clic (CPC), le paga a un editor cada vez que se hace clic en un anuncio. Por lo tanto, puede elegir cómo pagar un anuncio: cuando un usuario ve su anuncio o cuando hace clic en él.

Una campaña de publicidad nativa cuesta entre 500$ y 1000000$. El costo está definido por muchas variables: el inventario de los editores (y su autoridad de dominio), el público objetivo y el nivel de competencia por el tráfico en la ubicación geográfica deseada.

Profundizaré más en lo que constituye el costo de la publicidad nativa con más detalle. Pero por ahora, quiero que entienda que el costo de la publicidad nativa es algo sobre lo que tiene control total. Los costos de la publicidad nativa dependen de sus objetivos comerciales y de lo que está tratando de lograr.

Consejo profesional #1: si decide intentarlo en MGID, le proporcionamos un manager de cuenta gratuito. Una vez que comparta sus objetivos comerciales con ellos, le sugerirán un costo estimado y el punto de entrada ideal ($) para comenzar con los anuncios nativos.

¿Qué factores afectan los costos de la publicidad nativa?

Costo de los factores de publicidad nativa

Comprender los componentes clave de los costos de la publicidad nativa es pan comido. El verdadero obstáculo que debe superar es comprender cuántos fondos asignar a su campaña publicitaria sin pagar de más y alcanzar el ROI máximo (tenga la seguridad de que hablaré de esto más adelante).

Por el momento, intentemos obtener una visión equilibrada de lo que constituye el costo de la publicidad nativa:

Nicho del negocio

Cuando comienza por primera vez con la publicidad nativa, debe comprender la conexión entre su negocio y el costo de la publicidad nativa. Cuanto más de nicho sea su oferta de productos, más dinero se necesita para publicitar.

Supongamos que está publicitando apartamentos de lujo. Algunas personas pueden pensar que hay muchos consumidores en el mundo que buscan comprar mansiones caras en Manhattan; pero en realidad, no es así. Lejos de eso. De hecho, los bienes raíces son un mercado muy especializado con una audiencia muy específica. Es decir, tendría que reducir su targeting a mínimos extremos para encontrar a estas personas.

O podría anunciar persianas de ventanas, lo que abre las compuertas a un público mucho más amplio y las posibilidades de targeting de las mismas. Los productos del mercado masivo siempre encontrarán una manera de llegar a su consumidor final, haciendo que el trabajo del anunciante sea muy sencillo.

Consejo profesional #2: Dirigirse a los consumidores con productos de mercado masivo suele ser más fácil y económico para los anunciantes.

GEO

El país y la ubicación pueden ser el segundo factor importante que afecta el costo de las campañas publicitarias nativas. Por ejemplo, una campaña publicitaria nativa lanzada en un país puede ser veinte veces más barata que en otro.

¿Por qué? Porque la competencia es diferente para cada país. No hay dos mercados idénticos. No hay dos números idénticos de alcance de campaña estimado. Un país puede ser más pequeño pero tener una competencia feroz en la industria automotriz, mientras que otro puede estar más poblado y ofrecer más impresiones de anuncios.

Captura de pantalla del panel de MGID

Consejo profesional #3: si termina lanzando su campaña publicitaria nativa en nuestra plataforma publicitaria global, obtiene acceso a la herramienta Traffic Insights impulsada por IA. Esta herramienta muestra el tráfico potencial, los clics, los costos de la campaña y los GEO de mejor rendimiento según su targeting.

Estacionalidad

Los costos de la publicidad nativa van a fluctuar bastante drásticamente dependiendo de la temporada. Si decide anunciarse durante feriados/vacaciones, los costos publicitarios se dispararán naturalmente para todos los tipos de productos. Desde celebraciones de invierno hasta fiestas de verano y todo lo que hay en medio, hay un aumento en los costos de publicidad para cada época del año.

Captura de pantalla del panel de MGID

Consejo profesional #4: si accede a su panel de MGID personal, el Medidor de Alcance muestra el alcance potencial de su campaña publicitaria y el nivel de competencia en cualquier época del año, para que pueda realizar un seguimiento de los precios promedio de cada temporada.

Relevancia del anuncio

Pero no confunda los CTR altos con buenos resultados de campaña. He visto a muchos anunciantes diseñar creatividades de anuncios clickbait con la mera intención de captar la atención de las personas y generar clics. Siguiendo este enfoque, no tengo ninguna duda de que obtendrá un CTR muy alto. Pero, ¿de qué sirve si también obtiene cero conversiones?

El punto que queremos reforzar aquí es que los activos de su anuncio (creatividad, pre-landing, oferta) deben ser relevantes solo para su audiencia. Pregúntese la próxima vez que vea un CTR alto, "¿Es mi público objetivo el que hace clic en el anuncio o la gente en general?"

¿Cómo ahorrar en costos de publicidad nativa?

Quizás no deberíamos admitir esto, pero los costos de la publicidad nativa pueden afectar a veces. A diferencia de los anuncios de Facebook, en los que (a veces) puede lograr ganancias rápidas, la publicidad nativa exige más presupuesto para la experimentación y la optimización. Sin embargo, estos esfuerzos dan sus frutos con márgenes de beneficio respectivamente más altos.

Si no realiza experimentos con anuncios nativos, es posible que logre una cierta cantidad de conversiones, pero estará lejos de su potencial. Sin embargo, si asigna un presupuesto de prueba suficiente y optimiza su campaña de la manera correcta, es probable que abra las puertas a flujos de ingresos no explotados anteriormente.

Si usted me pidiera un consejo sobre cómo ahorrar costos de publicidad nativa, le diría lo siguiente:

Elija un CPC un 30% superior al sugerido . Cuando recién comienza su campaña publicitaria, la plataforma publicitaria le sugerirá el costo mínimo por clic. Recomendamos elegir un CPC al menos un 30% más alto que el sugerido para probar más editores y encontrar las fuentes de tráfico más eficientes para su campaña. De lo contrario, corre el riesgo de desperdiciar su presupuesto publicitario en audiencias irrelevantes.

Compare CR con CTR . Si bien el CTR es una métrica importante, trate de no concentrarse demasiado en ella. En su lugar, recomendamos a los anunciantes que presten atención a la relación CR/CTR. El número mostrará la relevancia de sus anuncios para su público objetivo. Cuanto menor sea la proporción, más pagará de más por su campaña publicitaria nativa. Con el modelo de CPC, tenga en cuenta que está pagando por cada clic. Por lo tanto, es absolutamente importante hacer que cada clic cuente para las conversiones en lugar de la métrica CTR básica.

Limite su presupuesto a 3 veces su CPA . Debe hacer que su presupuesto publicitario sea al menos tres veces mayor que su CPA general. Por ejemplo, si su CPA esperado asciende a 90$, entonces debe establecer un límite para su presupuesto de 180$ o más. Al hacerlo, se asegura de recopilar suficientes datos para tomar decisiones informadas sobre su próximo movimiento: reducir las ofertas en las creatividades publicitarias que no funcionan y duplicar las que funcionan bien.

Configure un software de seguimiento. Antes de lanzar su campaña publicitaria nativa, tómese un tiempo para instalar el software de seguimiento. Por ejemplo, las personas que anuncian en nuestra plataforma instalan el píxel MGID o utilizan el seguimiento de devolución de datos. Cualquier método de seguimiento está bien siempre que realice un seguimiento de las conversiones y el comportamiento del usuario en cada etapa del embudo de marketing.

Consejo profesional #5: el panel de MGID permite a los anunciantes configurar hasta tres logros de objetivos, así que aproveche esa funcionalidad para recopilar la mayor cantidad de datos de usuario posible.

Vuelva a dirigirse a su público objetivo. Una vez que termine de probar las creatividades de anuncios y haya recopilado suficientes datos de seguimiento, puede aprovechar esa información para volver a dirigirse a su audiencia con un nuevo mensaje o conjunto de creatividades de anuncios. La tendencia general que vemos más a menudo es que es más probable que las personas conviertan con campañas de retargeting. El objetivo del retargeting es que puede dirigirse a su audiencia con un mensaje más personalizado utilizando los datos recopilados de la campaña anterior. Vemos que esto funciona excepcionalmente bien en empresas y marcas de comercio electrónico.

Resumen: ¿Por qué es importante la publicidad nativa en 2023?

Al igual que la industria publicitaria digital en general, la publicidad nativa sigue encontrando su lugar en la inversión publicitaria digital actual. Si bien la pandemia y la recesión han dejado una marca en la economía actual, las empresas aún están evaluando nuevos canales publicitarios y continúan agregando publicidad nativa a su combinación de medios.

Con la publicidad nativa, podrá ampliar el alcance de su audiencia: contar la historia de su marca, promocionar nuevas ofertas de productos y, por último, pero no menos importante, estar más cerca de sus objetivos de rendimiento. Los costos de la publicidad nativa se han solidificado firmemente en el presupuesto publicitario de muchas empresas con su capacidad única para combinarse con el contenido web y superar la ceguera de los banners publicitarios del consumidor digital actual.

Siéntase libre de experimentar coon la vista previa de los anuncios nativos y tenga una idea de cómo aparecen los anuncios en MGID. Nuestra plataforma global permite a los anunciantes probar varios formatos de anuncios antes de lanzar una nueva campaña.

¡Espero que este artículo le sea útil!