Autor

Olha Sukhinina

Directora de Relaciones con el Cliente

Olha supervisa las relaciones con los clientes y coordina un equipo de profesionales dedicados al éxito del cliente en MGID. La misión clave de esta división es garantizar que nuestros clientes alcancen sus objetivos comerciales y sus KPI.

Puede encontrar Olha Sukhinina en linkedin o twitter

Artículos por Olha Sukhinina

8747
14 minutos de lectura
Anunciantes
Más allá del clic: Cómo la IA está transformando la optimiza...

Durante años, la publicidad digital giró en torno a una métrica: el coste por clic (CPC). Sin ...

22 ago 2025 • 14 minutos de lectura
9015
16 minutos de lectura
Anunciantes
Estrategias efectivas del marketing de a...

¿Está interesado en el poder del marketing de afiliados? Para muchos, el marketing de afiliado...

25 jun 2024 • 16 minutos de lectura
5933
18 minutos de lectura
Visión de Tecnología Publicitaria
Herramientas de IA para marketing: Estra...

La inteligencia artificial ha mejorado enormemente desde que se introdujo por primera vez en l...

1 mar 2024 • 18 minutos de lectura
9695
16 minutos de lectura
Visión de Tecnología Publicitaria
Tendencias de la publicidad nativa para ...

La publicidad nativa ha crecido significativamente, impulsada por el fenómeno de la ceguera de...

12 ene 2024 • 16 minutos de lectura
7627
21 minutos de lectura
Anunciantes
La guía definitiva de Comunidades de Mar...

La industria del marketing de afiliados, que alcanzará la friolera de 13.000 millones de dólar...

24 nov 2023 • 21 minutos de lectura
9839
17 minutos de lectura
Anunciantes
Cómo Medir la Conciencia de Marca: Del A...

En el mundo actual no se puede subestimar la importancia de la imagen de una empresa. De hecho...

31 ago 2023 • 17 minutos de lectura
8945
18 minutos de lectura
Anunciantes
Cómo comenzar con el Marketing de Afilia...

¿Sabía que solo en los EE. UU. y Canadá, las cuentas de marketing de afiliados representan el ...

19 jul 2023 • 18 minutos de lectura

