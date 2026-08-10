Aunque ChatGPT Ads aún está en fase experimental, ya revelan cómo podría cambiar la publicidad cuando las personas dejen de buscar y comiencen a conversar con la IA.

Millones de personas usan ChatGPT para comparar productos, investigar compras y pedir recomendaciones. Era solo cuestión de tiempo que la publicidad continuara desde allí.

OpenAI ha comenzado a probar anuncios dentro de ChatGPT, y los primeros resultados han sido una mezcla de entusiasmo y frustración. Los primeros anunciantes se encontraron con desafíos como el inventario limitado y reportes básicos, pero también descubrieron que las personas interactúan con los anuncios de manera diferente durante una conversación que durante una búsqueda.

Esta simple observación es la razón por la que ChatGPT Ads es importante más allá de su propia plataforma. Son un anticipo de cómo la publicidad impulsada por IA podría evolucionar en todas partes.

ChatGPT Ads aún está en sus inicios

Si cree que ha llegado tarde a la publicidad en ChatGPT, no es así. La plataforma tiene solo unos meses y ya ha cambiado varias veces.

Desde su lanzamiento, OpenAI ha ampliado progresivamente su plataforma con:

un Ads Manager con autoservicio;

campañas optimizadas para CPC y conversiones;

seguimiento de conversiones con Coincidencia Avanzada Automática;

integraciones con AppsFlyer y Adjust para la atribución móvil;

presupuestos diarios promedio con ajuste automático del presupuesto;

exclusiones geográficas;

anuncios de feed de productos actualizados con precios y valoraciones con estrellas;

anuncios con carrusel de productos que muestran varios artículos en una sola ubicación.

El ritmo de desarrollo es tan importante como las propias funcionalidades. En tan solo unos meses, ChatGPT Ads ha evolucionado desde ubicaciones relativamente sencillas hacia formatos más automatizados basados ​​en feeds y una optimización de campañas cada vez más sofisticada.

Además, en mayo de 2026 eliminó el compromiso mínimo original de 200000 dólares y en junio se implementó la puja por CPA, convirtiendo el programa piloto en un canal de rendimiento real.

En otras palabras, los anunciantes se están uniendo a una plataforma que está tomando forma ante sus ojos.

Esto también explica por qué la primera oleada de anunciantes tuvo experiencias tan dispares. Algunos reportaron un rendimiento prometedor, mientras que otros tuvieron dificultades para gastar incluso una fracción de sus presupuestos asignados.

La razón de esto último se debió a la falta de oportunidades publicitarias suficientes para generar resultados.

Por qué los primeros anunciantes se chocaron con un muro

Algunas de las marcas que se unieron al programa piloto inicial de OpenAI invirtieron cientos de miles de dólares y luego vieron cómo sus campañas permanecían prácticamente inactivas.

Expectativa Realidad Amplio inventario Oportunidades publicitarias limitadas Gasto de las campañas según lo previsto Insuficiencia significativa en la entrega Informes detallados Herramientas de medición básicas Una plataforma publicitaria consolidada Un producto beta en evolución

El ejemplo más claro de esto, según Digiday, proviene de un anunciante que gastó solo $2,500 de un compromiso de $250,000 durante las primeras cuatro semanas del programa piloto. Otros reportaron experiencias similares, enfrentando semanas con una entrega casi nula antes de que la situación mejorara.

El verdadero problema fue una discrepancia en las expectativas. Los anunciantes esperaban un inventario al nivel de Google o Meta, donde la entrega comienza casi de inmediato. OpenAI, con más de quinientos millones de usuarios semanales, justificaba esa suposición. En realidad, solo una pequeña parte de las conversaciones eran aptas para mostrar anuncios, por lo que las impresiones disponibles eran mucho menores de lo que sugería el número de usuarios.

Esto ya está cambiando. Los anunciantes informan de tasas de relleno que han aumentado constantemente en los últimos meses, y para abril de 2026, los anuncios aparecían en aproximadamente el 26,5% de las respuestas a nivel mundial y en el 49% en EE. UU., un salto considerable respecto al escaso número de respuestas iniciales del programa piloto.

Por qué ChatGPT no puede mostrar anuncios en todas partes

A primera vista, la solución puede parecer obvia. De hecho, probablemente se esté preguntando: si los anunciantes quieren más impresiones, ¿por qué no simplemente muestran más anuncios? Porque esa es una de las maneras más rápidas de arruinar la experiencia del usuario.

ChatGPT no es un feed ni una página de resultados. La gente acude allí para hacer preguntas personales y mantener conversaciones que pueden durar varios minutos, lo que eleva el listón para cada anuncio que se muestra. Antes de que aparezca un anuncio, OpenAI comprueba si la conversación es apta para publicidad, si el anuncio se ajusta al tema y si es el momento adecuado para mostrarlo. Solo después de superar estas tres comprobaciones, el anuncio entra en la subasta.

Cada una de estos chequeos protege la experiencia y, al mismo tiempo, reduce el inventario publicitario, razón por la cual los anunciantes se topan con el obstáculo descrito anteriormente. Tomemos como ejemplo una conversación sobre una entrevista de trabajo. Un curso sobre cómo redactar un currículum encaja a la perfección, mientras que un anuncio de proteína en polvo no.

La propia política publicitaria de OpenAI refleja una reducción del inventario, excluyendo la colocación de anuncios acerca de temas políticos y de salud mental, y prohibiendo directamente las categorías relacionadas con citas, alcohol, drogas y juegos de azar.

Esa limitación le cuesta a OpenAI inventario publicitario hoy en día, pero también protege aquello de lo que más depende la publicidad conversacional: la confianza. Si la gente empieza a sospechar que las respuestas están influenciadas comercialmente, la confianza en las recomendaciones de la IA podría debilitarse. Esto convierte la confianza en una limitación práctica para la agresividad con la que las plataformas conversacionales pueden expandir su inventario publicitario.

Las conversaciones con IA crean un tipo diferente de intención

Aquí es donde ChatGPT Ads se vuelve realmente interesante. Piense en cómo las personas suelen buscar productos.

Una búsqueda en Google podría ser así:

mejores auriculares con cancelación de ruido

Una conversación con ChatGPT probablemente suene así:

Trabajo desde cafeterías algunos días a la semana, tengo un presupuesto de unos 300$ y necesito auriculares con un buen micrófono para videollamadas. ¿Qué me recomiendas?

Es la misma categoría, pero el contexto es completamente diferente.

Para cuando un asistente de IA sugiere un producto, el usuario ya ha compartido su presupuesto, prioridades, inquietudes y lo que intenta lograr. Esto proporciona un contexto mucho más completo que el que puede ofrecer una simple búsqueda.

Este contexto más completo también permite un targeting más preciso. A diferencia de las palabras claves de búsqueda, las conversaciones suelen revelar los problemas específicos que alguien intenta resolver. Dos usuarios que buscan en la misma categoría de producto pueden tener intenciones completamente diferentes. Para los anunciantes, comprender la intención conversacional significa ir más allá de las palabras claves y considerar en qué etapa del proceso de decisión se encuentra el usuario.

En otras palabras, la IA entiende qué buscan las personas y por qué.

A pesar de una audiencia mucho menor, algunas campañas de ChatGPT lograron una eficacia similar a la de la búsqueda genérica de Google. Menos personas vieron los anuncios, pero quienes los vieron estaban mucho más avanzados en el embudo de ventas.

Por supuesto, esto no significa que la publicidad con IA vaya a reemplazar la búsqueda a corto plazo. La búsqueda sigue siendo insuperable en cuanto a escala.

Sin embargo, las conversaciones con IA permiten a los anunciantes llegar a los usuarios mientras están reflexionando activamente sobre una decisión, en lugar de simplemente buscando información.

Esto también eleva el nivel de relevancia. En la búsqueda, a menudo basta con que coincida con la consulta para obtener un clic. En la IA conversacional, los usuarios esperan que las respuestas reflejen el contexto que ya han compartido. Los anuncios que no reconocen ese contexto pueden resultar intrusivos en lugar de útiles.

Qué deben hacer los anunciantes hoy

Esperar a que la plataforma madure es un error. La competencia aún es baja, y las marcas que están probando ahora son las que sabrán cómo invertir bien una vez que el inventario se estabilice. Best Buy, Lowe's y VistaPrint ya se encuentran entre los primeros anunciantes que ejecutan campañas en el Ads Manager de OpenAI, que se lanzó oficialmente el 22 de julio de 2026.

Algunas prioridades ya se están definiendo.

Empiece poco a poco y considérelo un canal de aprendizaje

La primera generación de publicidad para IA se centra en recopilar información valiosa, más que en maximizar el ROAS. Pruebe diferentes sectores, audiencias y mensajes. Preste atención a cómo las conversaciones con IA se integran de forma natural en el recorrido del cliente.

En lugar de intentar maximizar el alcance de inmediato, concéntrese en situaciones donde su producto o servicio realmente ayuda a resolver el problema del usuario. El éxito inicial probablemente provenga de conectar con momentos significativos del cliente, en lugar de simplemente dirigirse a categorías amplias.

Replantee su creatividad

Las personas usan ChatGPT para encontrar respuestas, lo que convierte a los anuncios en una parte secundaria de la experiencia. Esto cambia la concepción de la buena publicidad. El contenido que explica, compara o ayuda a resolver un problema resulta mucho más natural que un texto promocional agresivo.

Cuanto más se asemeje su anuncio a una recomendación útil, mayor será la probabilidad de que los usuarios interactúen con él.

Continúe la conversación después del clic

La landing page es tan importante como el anuncio en sí. Un usuario que hace clic tras una conversación detallada con IA llega con un problema específico en mente. Enviar ese visitante a una página de producto genérica o a un formulario de contacto amplio puede generar fricción si la página no aborda la pregunta que motivó el clic.

Los anunciantes deben considerar las landing pages como una extensión de la conversación. Cuanto más se ajuste la página a la intención original del usuario, mayor será la probabilidad de conversión.

Mida lo que importa

A medida que las plataformas de IA maduran, el éxito puede medirse de forma diferente.

Además del CTR y las conversiones, es probable que los anunciantes presten más atención a indicadores como la calidad de la interacción, el contexto de la conversación y cómo la IA influye en las decisiones de compra a lo largo del proceso.

Los primeros anunciantes también han destacado la importancia de validar el rendimiento reportado por la plataforma con mediciones independientes. El análisis web, los datos de CRM y los resultados de ventas reales ofrecen una visión más completa, especialmente mientras las capacidades de generación de informes siguen evolucionando.

Mantenga la flexibilidad

Quizás el consejo más importante sea también el más sencillo.

Las funciones y los formatos de anuncios cambiarán, así que mantenga una actitud abierta y adaptable a este panorama en constante evolución. Lo que funciona dentro de seis meses puede ser muy diferente de lo que funciona hoy.

ChatGPT Ads se está convirtiendo en un canal de rendimiento importante

Las últimas actualizaciones de la plataforma demuestran que OpenAI ya no se centra únicamente en introducir la publicidad en ChatGPT. Está construyendo una plataforma de marketing de rendimiento consolidada. Funcionalidades como la optimización de conversiones, la atribución avanzada, la gestión automática del presupuesto y la medición móvil son capacidades estándar en Google Ads y Meta Ads. Su llegada a ChatGPT Ads indica que OpenAI está reduciendo rápidamente la brecha de funcionalidades, manteniendo al mismo tiempo su experiencia única de publicidad conversacional.

La conversación acaba de comenzar

ChatGPT Ads ofrece un primer vistazo a hacia dónde podría dirigirse la publicidad digital. Según informes, OpenAI prevé unos ingresos publicitarios de aproximadamente 2.500 millones de dólares en 2026, mientras que Google ha declarado que Gemini no tiene anuncios ni planes para incluirlos. Esto convierte a OpenAI en la principal empresa que está probando este modelo actualmente.

Para los anunciantes, comprender cómo interactúan las personas con la IA pronto será tan importante como comprender cómo realizan sus búsquedas. Las marcas que triunfen no serán necesariamente las que tengan los mayores presupuestos, sino las que sepan cuándo su mensaje aporta un valor real a la conversación.