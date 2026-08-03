La inteligencia artificial está transformando la publicidad digital, haciendo que la producción creativa sea más rápida, accesible y eficiente que nunca. A medida que la IA se integra en el proceso creativo, la transparencia cobra igual importancia.

En MGID, la transparencia es uno de los principios fundamentales de nuestro ecosistema de IA generativa. Creemos que los usuarios merecen saber cuándo se ha utilizado la IA en la creación de contenido publicitario y elementos visuales. Y lo que es más importante, los anunciantes y editores merecen herramientas de IA diseñadas con la responsabilidad y la seguridad como pilares fundamentales.

Transparencia de la IA integrada en cada creatividad

Desde el lanzamiento de las herramientas creativas de IA generativa de MGID, hemos identificado automáticamente todas las creatividades generadas o editadas significativamente mediante IA. Ahora, extendemos esa transparencia directamente a los usuarios.

Según la creatividad y los requisitos locales aplicables, puede aparecer una etiqueta de declaración de IA directamente en el anuncio. Al hacer clic en el icono de IA ⓘ, los usuarios pueden acceder a la sección de Información de IA, donde se indicará que el anuncio se creó o modificó sustancialmente utilizando las herramientas de IA generativa de MGID. Esto refleja nuestro enfoque constante de priorizar la transparencia y se extenderá a otros mercados como parte de nuestro compromiso.

Además, la declaración se agrega automáticamente cuando los anunciantes utilizan las capacidades de generación o edición con IA de MGID, sin necesidad de configuración ni etiquetado manual.

Creemos que la transparencia debe ser constante, independientemente de cómo se cree el contenido con IA. Por eso, además de las declaraciones automáticas para las creatividades generadas por MGID, animamos a los anunciantes a aplicar declaraciones claras sobre IA siempre que esta desempeñe un papel significativo en la creación de contenido, de acuerdo con nuestros Términos de Servicio y principios de publicidad responsable.

Nuestro compromiso es simple: transparencia fluida, consistente y confiable.

La transparencia es solo el comienzo

El uso responsable de la IA va mucho más allá de la declaración; de hecho, cada creatividad con IA producida a través de MGID se rige por un marco de cumplimiento integral diseñado para prevenir contenido dañino o engañoso antes de que llegue a los usuarios. Nuestras políticas prohíben el contenido generado por IA que incluya:

deepfakes o medios sintéticos engañosos;

imitaciones de figuras públicas;

productos ficticios o afirmaciones falsas;

mensajes políticos o de manipulación social;

ofensas culturales, religiosas o étnicas;

estereotipos dañinos o contenido discriminatorio;

publicidad fraudulenta o intencionadamente engañosa;

cualquier contenido que infrinja las políticas publicitarias de MGID.

Uno de los mayores desafíos en la moderación por IA es que muchos sistemas solo revisan el contenido después de su creación. En MGID, nuestro enfoque es diferente. Creemos que el cumplimiento de las normas de IA debe comenzar durante la generación del contenido.

Nuestros modelos de IA se entrenan continuamente utilizando políticas de seguridad internas que reducen la probabilidad de que se cree contenido prohibido. Cada creación finalizada pasa por una segunda capa de moderación automatizada y manual antes de poder distribuirse. Estas medidas de seguridad están en constante evolución. Incorporamos diariamente nuevos casos de moderación, patrones de abuso emergentes y novedades regulatorias a nuestros sistemas, lo que nos permite reforzar proactivamente las protecciones en lugar de reaccionar tras las infracciones.

Por qué es importante para los editores

Para los editores, una IA responsable significa mayor confianza en la publicidad que se muestra en sus plataformas, mayor seguridad de marca y menor exposición a contenido engañoso o perjudicial. Al combinar la declaración automática de información por parte de la IA, controles de cumplimiento proactivos y medidas de moderación en constante evolución, MGID permite a los editores monetizar con confianza la publicidad asistida por IA sin comprometer la confianza de los usuarios.