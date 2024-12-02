A medida que 2024 llega a su fin, es el momento perfecto para reflexionar sobre el año que termina. ¡Esperamos que haya sido un año lleno de logros para ti! También ha sido un año emocionante para la industria publicitaria, con un gran crecimiento e innovación. Se estimaba que el gasto en publicidad digital en EE.UU. alcanzaría los $298.4 mil millones en 2024. Ahora que el año termina, pronto veremos si esa proyección se hizo realidad.

Mirando hacia el futuro, este es el mejor momento para explorar qué nos depara 2025. MGID ha estado monitoreando de cerca las tendencias emergentes para ayudarte a mantenerte a la vanguardia. Desde la personalización impulsada por IA hasta estrategias publicitarias sostenibles, estos cambios están redefiniendo la industria, y nosotros nos estamos adaptando para ofrecer resultados aún mejores a nuestros clientes.

Veamos qué tendencias nos esperan y cómo podemos enfrentarlas con éxito.

1. El auge de la personalización impulsada por IA

La inteligencia artificial está revolucionando la publicidad, y el 69.1% de los especialistas en marketing ya la utiliza para mejorar sus operaciones. Gracias al análisis en tiempo real del comportamiento del consumidor, la IA permite a las marcas crear anuncios hiperpersonalizados adaptados a cada usuario. Atrás quedaron los días de los anuncios genéricos: ahora los anuncios reflejan preferencias, comportamientos e incluso el contexto del usuario.

Por ejemplo, los anuncios en televisores conectados (CTV) pueden mostrar paquetes vacacionales familiares a los padres mientras promocionan viajes individuales a usuarios solteros, y todo se actualiza en tiempo real. Esta precisión no solo mejora el engagement, sino que también optimiza los costos y maximiza el retorno de la inversión (ROI). La analítica predictiva, otra capacidad clave de la IA, está transformando la planificación de campañas al optimizar la asignación de presupuestos y la estrategia a largo plazo. No es sorprendente que el 56% de los especialistas en marketing afirme que su empresa ya está implementando IA activamente.

Ejemplos en acción

Casos reales muestran el impacto de la IA en la publicidad. RedBalloon utilizó IA para probar 6,500 variaciones de anuncios de Google al día, logrando un retorno de inversión del 1,100%. Por otro lado, Bayer Australia aplicó IA para optimizar la programación de anuncios durante la temporada alta de gripe, reduciendo los costos en un 33% respecto al año anterior.

Cómo MGID marca la diferencia

En MGID, estamos impulsando la la personalización con IA para ayudar a los anunciantes a obtener mejores resultados. Nuestras herramientas de IA no solo generan anuncios atractivos, sino que también monitorean las campañas en busca de fatiga creativa, recomiendan actualizaciones y ofrecen nuevas alternativas publicitarias para mantener un alto rendimiento. Con funciones como predicción de rendimiento y recomendaciones proactivas, MGID permite a los anunciantes ofrecer campañas que realmente conectan con su audiencia.

2. Rompiendo con los jardines amurallados

Los gigantes tecnológicos como Google, Apple y Meta continúan dominando el panorama de la publicidad digital. Según Magna, las plataformas digitales poseen el 69% del mercado, con Google, Meta y Amazon captando entre el 80% y 90% del gasto en publicidad digital fuera de China.

Para los editores, esta dependencia de los "jardines amurallados" supone un desafío significativo. La solución radica en recopilar y utilizar datos propios (first-party data), permitiendo reducir la dependencia de terceros y construir relaciones directas con los anunciantes.

Ejemplos en acción

The New York Times ha adoptado una estrategia basada en datos propios para ofrecer campañas publicitarias más segmentadas y reducir su dependencia de plataformas externas. The Guardian, por su parte, ha fortalecido sus relaciones directas con los lectores a través de suscripciones premium, lo que le ha permitido aumentar sus ingresos publicitarios sin depender de Google o Facebook.

Cómo MGID marca la diferencia

MGID+ proporciona a los editores las herramientas necesarias para prosperar de manera independiente. Desde soluciones de monetización premium hasta estrategias avanzadas de adquisición de audiencia, MGID+ ayuda a los editores a reducir su dependencia de los jardines amurallados. Funciones como Campaign Studio, recomendaciones de contenido personalizadas y análisis detallados permiten a los editores expandir sus audiencias y tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.

Además, más del 95% del tráfico de MGID proviene de asociaciones directas con editores. Esto garantiza que los anunciantes tengan acceso a inventario de alta calidad, mientras que los editores mantienen el control sobre la relación con su audiencia. Con MGID+, los editores pueden construir un enfoque sostenible y resistente para la publicidad digital, sin importar cuán dominantes sean los jardines amurallados.

3. El poder de los datos propios

Con la eliminación progresiva de las cookies de terceros y el aumento de las regulaciones de privacidad, los datos propios se están convirtiendo en un activo esencial para los anunciantes. Estos datos, recopilados directamente de los usuarios a través de sus interacciones con sitios web o plataformas, permiten una segmentación publicitaria más personalizada y conforme a las normativas de privacidad.

Al basarse en datos propios, los anunciantes pueden ofrecer mensajes altamente relevantes sin comprometer la privacidad del usuario. Por ejemplo, los editores pueden utilizar el historial de navegación o las preferencias de suscripción para mostrar anuncios personalizados, mejorando la experiencia del usuario y aumentando el retorno de inversión (ROI).

La importancia de los datos propios sigue creciendo a medida que la industria publicitaria se orienta hacia la privacidad, asegurando un equilibrio entre la personalización de anuncios y la confianza del usuario.

Ejemplos en acción

Amazon ha confiado durante mucho tiempo en su gran cantidad de datos propios para ofrecer experiencias de compra altamente personalizadas. Al aprovechar información sobre compras, búsquedas y preferencias de los usuarios, Amazon muestra anuncios altamente segmentados que resuenan con los compradores, aumentando tanto los ingresos publicitarios como la satisfacción del cliente.

Un ejemplo completamente diferente es Spotify. Como servicio de streaming con millones de usuarios, Spotify utiliza datos propios para ofrecer anuncios personalizados según hábitos de escucha, ubicación y demografía. Esta estrategia ha ayudado a la plataforma a crear una base de usuarios más comprometida y a los anunciantes a llegar a audiencias altamente relevantes.

Cómo MGID marca la diferencia

MGID está plenamente comprometido con el uso de datos propios para crear campañas publicitarias personalizadas y centradas en la privacidad. Trabajando directamente con los editores, MGID obtiene información exclusiva sobre sus audiencias, lo que permite una segmentación más precisa y estrategias publicitarias más efectivas.

A través de integraciones con plataformas como LiveRamp Connect, MGID ayuda a los anunciantes a activar sus audiencias a nivel global, utilizando soluciones como Seller Defined Audiences (SDA) e Identificadores Unificados, garantizando una segmentación precisa sin comprometer los estándares de privacidad. Además, el Audience Hub de MGID permite a los editores transformar sus datos propios en información procesable, fortaleciendo la conexión entre anunciantes y audiencias, al mismo tiempo que mejora el rendimiento general de las campañas.

4. Innovaciones en segmentación multidispositivo e híbrida

A medida que la tecnología sigue avanzando, las fronteras entre dispositivos se vuelven cada vez más difusas. Las estrategias de segmentación híbrida, que abarcan múltiples plataformas, están ganando protagonismo. La publicidad en televisión conectada (CTV) y en digital out-of-home (DOOH) ahora trabaja en conjunto con dispositivos móviles y de escritorio, creando un recorrido unificado para el cliente.

Por ejemplo, un usuario puede ver un anuncio en su televisor y luego recibir ofertas de seguimiento o recordatorios en su teléfono inteligente.

Esta integración fluida permite a las marcas alcanzar a los consumidores en múltiples puntos de contacto, aumentando el reconocimiento de marca y el engagement. La capacidad de mostrar anuncios en diferentes pantallas no solo mejora la personalización, sino que también aumenta las oportunidades de conversión. Gracias a la segmentación multidispositivo e híbrida, las marcas pueden ofrecer experiencias publicitarias más cohesivas e impactantes, impulsando un mejor rendimiento en sus campañas.

Ejemplos en acción

La estrategia de marketing de Nike integra con frecuencia anuncios en CTV con seguimientos en dispositivos móviles. Después de que un usuario vea un anuncio de Nike en su televisor, podría recibir anuncios específicos en su smartphone sobre los productos que ha visto o en los que ha mostrado interés, reforzando el mensaje y aumentando las posibilidades de conversión.

De manera similar, Coca-Cola utiliza con éxito la segmentación híbrida para llegar a los consumidores en diversos dispositivos. Un usuario puede ver primero un anuncio digital exterior (DOOH) en un área de alto tráfico y luego recibir una promoción personalizada en su teléfono, asegurando una exposición continua a la marca y un mayor nivel de engagement.

Cómo MGID marca la diferencia

Las avanzadas capacidades de segmentación de MGID permiten a los anunciantes implementar estrategias de segmentación multidispositivo e híbrida de manera fluida. Gracias a su enfoque basado en datos, MGID ayuda a las marcas a rastrear e interactuar con los usuarios a través de diferentes pantallas, asegurando que los mensajes sean coherentes y relevantes en todo el recorrido del cliente.

Con herramientas sólidas para la segmentación de audiencias, retargeting y entrega de contenido personalizado, MGID garantiza que las marcas optimicen sus estrategias de segmentación multidispositivo, aumentando el engagement y mejorando las tasas de conversión en múltiples puntos de contacto. Esta capacidad multidispositivo permite a las marcas crear campañas publicitarias más personalizadas, atractivas y efectivas, adaptándose a la evolución del panorama digital.

5. La tecnología publicitaria adopta la sostenibilidad

La sostenibilidad ya no es solo una tendencia: se ha convertido en un aspecto crucial de los negocios modernos. En el mundo de la publicidad, los editores están adoptando cada vez más la optimización de la cadena de suministro publicitaria (SPO) para mejorar sus operaciones y minimizar el impacto ambiental de los anuncios programáticos.

Al reducir la cantidad de intermediarios innecesarios, los editores pueden disminuir las emisiones de carbono asociadas con el exceso de solicitudes de anuncios y mejorar la eficiencia operativa.

Por ejemplo, cuando un editor trabaja directamente con los anunciantes, no solo reduce costos, sino que también disminuye la huella ambiental que generan los múltiples revendedores de inventario. A medida que los consumidores exigen prácticas más responsables con el medioambiente por parte de las marcas, esta transición hacia métodos publicitarios más sostenibles beneficia tanto al planeta como a las empresas.

Ejemplos en acción

La marca global Unilever se ha comprometido a reducir su huella de carbono y recientemente anunció planes para minimizar las emisiones de sus anuncios digitales. Al optimizar sus rutas de suministro y centrarse en asociaciones directas, Unilever está reduciendo su impacto ambiental y garantizando campañas más efectivas y eficientes.

Otra marca global, Nestlé, está avanzando hacia una publicidad más sostenible al priorizar la optimización de la cadena de suministro (SPO). Al minimizar el número de intermediarios en la cadena publicitaria, Nestlé no solo reduce costos, sino también la huella de carbono de sus campañas digitales.

Cómo MGID marca la diferencia

MGID promueve la sostenibilidad mediante la optimización de la cadena de suministro publicitaria (SPO), manteniendo asociaciones directas con los editores. Con un 95% del tráfico vendido a través del SSP de MGID proveniente de acuerdos directos (direct deals), los anunciantes evitan inventarios revendidos, lo que reduce tanto los costos de intermediarios como el impacto ambiental. Esta optimización garantiza campañas publicitarias más limpias, efectivas y alineadas con prácticas comerciales sostenibles.

El enfoque de MGID en SPO no solo contribuye a un ecosistema publicitario más ecológico, sino que también mejora la satisfacción de los compradores al proporcionar mayor transparencia y control sobre el inventario publicitario. Como resultado, tanto los anunciantes como los editores se benefician de operaciones publicitarias más sostenibles y rentables, generando un impacto positivo en el medioambiente y en sus resultados financieros.

Conclusión: mirando hacia el futuro

A medida que nos acercamos a 2025, una cosa es evidente: la publicidad digital será cada vez más inteligente y dinámica. Con nuevas tecnologías, estrategias basadas en datos y un enfoque en la sostenibilidad, la industria avanza rápidamente, y quienes se adapten seguirán liderando el mercado.

En MGID, ya estamos preparados para lo que viene. Si estás listo para dar el siguiente paso en el futuro de la publicidad, estamos aquí para ayudarte a aprovecharlo al máximo. Juntos, convertiremos los desafíos de hoy en oportunidades para mañana y seguiremos a la vanguardia.