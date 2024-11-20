Los funnels de marketing tienen muchos nombres... funnels de publicidad de marca, funnels de ventas y funnels de conversión, por nombrar algunos. Sin embargo, no importa cómo los llame, su propósito es siempre el mismo: crear una transición fluida para sus clientes desde el conocimiento de la marca hasta la conversión de la venta. El funnel de marketing y ventas es la herramienta definitiva para preservar el valor de cada cliente potencial al llevar a los usuarios a un recorrido que los mantiene interesados ​​en cada paso del camino. Al comprender su impacto en las iniciativas publicitarias, cubriremos qué es un funnel de marketing y examinaremos sus partes. Más importante aún, explicaremos cómo funciona todo. Al final de este texto, debería estar listo para crear un sistema que seguirá brindando clientes potenciales de calidad a su marca.

Introducción al enfoque de Marketing Full-Funnel

Antes de profundizar en cómo puede aplicar este enfoque a su marca o negocio, veamos qué significa emplear un enfoque full-funnel en el funnel de marketing. Las siguientes subsecciones cubrirán tres puntos destacados: qué es el marketing full-funnel, por qué lo necesita y cómo tiene sentido para su objetivo. Revelaremos más secretos de la atribución de full-funnel para que los descubra a lo largo del resto de este artículo.

¿Qué es el Marketing Full-Funnel?

El marketing full-funnel se compone de una serie de estrategias, cada una de las cuales está destinada a resonar con el cliente en la parte superior, media o inferior del funnel de marketing. Crea un enfoque continuo donde el cliente "fluye" de arriba hacia abajo, tal como funciona un embudo real. También puede pensar en marketing full-funnel como una máquina bien engrasada en la que cada parte funciona a la perfección. ¡Al menos, eso es lo que debe intentar lograr cuando crea uno!

¿Por qué es importante un enfoque integral?

Su funnel de marketing representa a sus clientes en cada punto de su recorrido. Crear varios puntos de contacto garantiza que la marca siga siendo relevante y reciba la mayor cantidad de ventas. Cuanto más compromiso pueda generar y retener, mayor será la ganancia al final. Otra consideración aquí es la dura competencia en prácticamente todas las industrias. Debe luchar constantemente por su atención. Con un buen funnel de marketing, podrá ocupar un lugar en las conversaciones y convertirse en algo más que una idea de último momento para su mercado objetivo.

Cómo una estrategia de marketing full-funnel respalda las etapas del recorrido del cliente

Una estrategia de marketing full-funnel abordará los diversos objetivos asociados con el recorrido del cliente.

Conciencia: Reconocimiento de la marca, educación del cliente y generación de interés

Reconocimiento de la marca, educación del cliente y generación de interés Consideración: Nutrición de clientes potenciales y creación de confianza y credibilidad

Nutrición de clientes potenciales y creación de confianza y credibilidad Conversión: Garantía de compra, procesos de compra sin inconvenientes y creación de incentivos.

Si estos puntos no tienen mucho sentido en este momento, no se preocupe. Estos componentes del funnel de marketing se analizarán con mucho más detalle en las siguientes secciones. Y al incluir a sus clientes existentes en su estrategia de funnel de marketing, podrá aumentar el valor de vida del cliente. Suponiendo que el producto o servicio sea bueno, también será mucho más fácil convencerlos.

Descripción general de las etapas del funnel de marketing

De la sección anterior, ya conoce las tres etapas básicas: conocimiento, consideración y conversión. Básicamente, la etapa de conocimiento del funnel de marketing proporciona una presentación de la marca. Aquí, podemos combinar contenido nativo patrocinado en un sitio relevante de alto tráfico, por lo que no tiene que reunir una audiencia por su cuenta. Las mismas plataformas de funnel de marketing se pueden utilizar para la etapa intermedia: consideración, ya que en esta etapa, solo está proporcionando contenido más detallado. Finalmente, los anuncios interactivos bellamente diseñados pueden funcionar bien para una audiencia que está lista para convertirse.

Tácticas de marketing en la parte superior del funnel para generar conocimiento

El funnel de marketing es similar a una amistad incipiente. Todo comienza cuando la otra parte se entera de su existencia. Para esta parte del funnel de marketing, el conocimiento debe ser su único objetivo. Después de todo, no quiere que lo vean como alguien que solo busca dinero. Imagínese en su posición. Vender un producto en la parte superior del funnel de marketing es equivalente a emboscar a una persona que no lo conoce. Hay una forma correcta (y otra incorrecta) de acercarse a la parte superior del funnel de marketing. Es decir, ¡al menos debería saludar primero! Y en las siguientes subsecciones, hablaremos sobre cómo se hace eso.

Objetivo

Si bien todavía estamos en la parte superior del funnel de marketing, el objetivo principal es crear y difundir el conocimiento de la marca, como ya lo sabe. Esto significa que usted quiere crear el primer punto de contacto para su marca. Por lo tanto, su objetivo aquí puede incluir personas que pueden haber oído hablar de usted antes. Aquí, usted quiere romper el hielo a través del funnel de marketing. Piense en esto como una forma de que su audiencia conozca de qué se trata. Sin embargo, esto no significa que deba enviarlos directamente a su página "Acerca de nosotros". El funnel de marketing debe ayudarlo a mostrar, no a contar. En lugar de decirles que la marca promueve la sostenibilidad, cree contenido que muestre exactamente eso.

Estrategias claves para la parte superior del funnel de marketing

Con tanto ruido en el espacio digital, ¿cómo puede hacer que su mensaje se conozca? Aquí le presentamos algunas ideas.

Incorpórese para destacarse: A través de los anuncios nativos de MGID, puede llegar a nuevas audiencias sin interrumpir su experiencia de navegación. Lo ayudaremos a llegar a los grupos demográficos adecuados para generar un impacto duradero.

A través de los anuncios nativos de MGID, puede llegar a nuevas audiencias sin interrumpir su experiencia de navegación. Lo ayudaremos a llegar a los grupos demográficos adecuados para generar un impacto duradero. Use contenido de video: Dado que los videos son más fáciles de consumir que el texto, su audiencia objetivo puede responder bien a este contenido del funnel de marketing.

Dado que los videos son más fáciles de consumir que el texto, su audiencia objetivo puede responder bien a este contenido del funnel de marketing. Publique anuncios: Al hacerlo, puede acceder a audiencias de nicho que de otra manera no podrían encontrarlo.

¡No dude en utilizar múltiples plataformas para reforzar sus resultados en la parte superior del funnel de marketing!

Métricas claves de la parte superior del funnel de marketing

Métrica Qué mide Ejemplo Impresiones Alcance de la campaña Vistas en redes sociales, anuncios de banner Interacción Interacción con el contenido Clics, publicaciones, comentarios, me gusta Tráfico Visitas al sitio web Visitas desde blogs, videos, anuncios Clientes potenciales generados Tasa de conversión en TOFU Suscripciones a boletines, descargas de contenido

Mejores prácticas para recordar

Para generar el mayor éxito posible aquí, tenga en cuenta estas mejores prácticas.

No cree contenido solo por crearlo: El valor que ofrece en esta parte del funnel de marketing puede afectar en gran medida el resultado que obtenga más adelante.

El valor que ofrece en esta parte del funnel de marketing puede afectar en gran medida el resultado que obtenga más adelante. Use mensajes coherentes: De esta manera, la audiencia reconocerá fácilmente su marca.

De esta manera, la audiencia reconocerá fácilmente su marca. Optimice para dispositivos móviles: ¿Sabía que casi el 60 % de la actividad de navegación ocurre en dispositivos móviles? Por lo tanto, debe asegurarse de que, independientemente del formato de contenido que utilice para el funnel de marketing, se vea bien en dispositivos móviles.

Al hacer todas estas cosas, su marca será recordada por las razones correctas.

Tácticas del marketing mid-funnel para atraer a clientes potenciales

Ahora que ha captado su atención, el siguiente paso es mantenerla. Ya ha logrado la parte más difícil: hacerse notar. Ahora está listo para el marketing mid-funnel, donde nutrirá la conexión que ha iniciado. Al menos desde la perspectiva del usuario, la experiencia de esta parte del funnel de marketing es en gran medida la misma. Pero como especialista en marketing, sabrá que hay mucho más sucediendo debajo de la superficie. Y eso es lo que analizaremos en las siguientes subsecciones.

Objetivo

Hay algunos objetivos que debe cumplir para retener a los clientes a medida que los mueve a la parte final del funnel de marketing:

Generar su confianza;

Asegurar su presencia cuando estén navegando;

Retener su atención.

Básicamente, lo que se busca es crear una relación más profunda con la audiencia. En este punto, se desea estar en su mente y ampliar su familiaridad con lo que se ofrece. Al cumplir estos objetivos, podrá retener a una mayor parte de la audiencia a medida que avanza hacia la última fase del funnel.

Estrategias claves para la parte media del funnel de marketing

Como hemos mencionado, existen muchas similitudes en la elaboración de estrategias para la parte superior y media del funnel de marketing. Por lo tanto, centrémonos en las diferencias. Además de mantener sus esfuerzos actuales en la parte superior del funnel de marketing, implemente también estas estrategias.

Haga que vuelvan a su contenido: Por ejemplo, con las opciones de retargeting de MGID, puede mantener a los usuarios comprometidos más ​​interesados ​​llevándolos de vuelta al contenido relevante.

Por ejemplo, con las opciones de retargeting de MGID, puede mantener a los usuarios comprometidos más ​​interesados ​​llevándolos de vuelta al contenido relevante. Familiarícelos con sus productos y servicios: Dado que el funnel de marketing ya ha ayudado a generar cierto nivel de confianza, ahora puede presentar su oferta.

Dado que el funnel de marketing ya ha ayudado a generar cierto nivel de confianza, ahora puede presentar su oferta. Personalice su comunicación: La comunicación personalizada tiende a tener más repercusión. Los cuestionarios que recopilan información para revelar un resultado pueden funcionar aquí.

Métricas claves de la mitad del funnel de marketing

Métrica Qué mide Ejemplo Conversión de clientes potenciales Número de clientes potenciales en el futuro Suscripciones por correo electrónico, solicitudes de demos Tasa de participación Interacción con contenido más profundo Clics en CTA, asistencia a seminarios web Tiempo invertido en el sitio Interés en su oferta Páginas vistas, duración de la sesión Puntuación de clientes potenciales Calificación de clientes potenciales Puntos por acciones como descargas o suscripciones

Mejores prácticas para recordar

Al implementar sus estrategias para la mitad del funnel de marketing, tenga en cuenta estas mejores prácticas.

Establezca el momento y la frecuencia de sus esfuerzos de retargeting: Lo último que quiere que suceda es que se molesten al ver la marca en todas partes.

Lo último que quiere que suceda es que se molesten al ver la marca en todas partes. Use el poder de la narración: Las historias sobre experiencias positivas con la marca hacen maravillas en esta parte del funnel de marketing porque ayudan a profundizar la confianza.

Las historias sobre experiencias positivas con la marca hacen maravillas en esta parte del funnel de marketing porque ayudan a profundizar la confianza. Segmente a su audiencia: Al hacerlo, podrá brindar mensajes más relevantes.

Tácticas para impulsar las conversiones en la parte inferior del funnel de marketing

Si ha creado una estrategia que se adapta a la marca, sus ofertas y la audiencia, ¡esta parte será bastante fácil! Un enfoque exitoso de full-funnel hasta ahora garantiza dos cosas: que tendrá un grupo más grande de compradores potenciales y que estarán bastante entusiasmados con la compra. Ha realizado el trabajo para crear el funnel de marketing; solo haga esto último correctamente y todo dará sus frutos... ¡literalmente! En las siguientes subsecciones, hablaremos sobre cómo puede lograrlo y aprovechar todos los beneficios de sus esfuerzos.

Objetivo

Contrariamente a la creencia popular, el objetivo aquí no es realmente convencer a los usuarios de que compren. Esto es algo que ha estado haciendo desde la parte superior del funnel de marketing al generar confianza y brindar contenido relevante y de calidad. Aquí, su objetivo es muy simple: eliminar todos los obstáculos que el usuario pueda tener al comprar su producto o servicio. Los obstáculos que enfrentará en esta parte del funnel de marketing pueden ser logísticos o psicológicos, que serán el foco de su proceso de formulación de estrategia.

Estrategias claves para la parte inferior del funnel de marketing

Con las opciones de CTA personalizables de MGID, puede enviar mensajes claros y orientados a la acción que resonarán en diferentes tipos de compradores potenciales. Sin embargo, para lograr que completen la compra en esta parte del funnel de marketing, esto debe combinarse con otras estrategias.

Cree una transición fluida desde el anuncio hasta la landing page: Una posible solución aquí son nuestros anuncios in-feed que pueden ayudar a eliminar la fricción hacia la compra, lo que hace que sea más fácil para ellos decir que sí.

Una posible solución aquí son nuestros anuncios in-feed que pueden ayudar a eliminar la fricción hacia la compra, lo que hace que sea más fácil para ellos decir que sí. No pida demasiado: ¿Está pidiendo información que no es necesaria para la entrega del producto? Entonces, no la necesita en su funnel de marketing.

¿Está pidiendo información que no es necesaria para la entrega del producto? Entonces, no la necesita en su funnel de marketing. Haga un retarget de los carritos abandonados: Puede enviarles un recordatorio rápido o incentivar aún más la venta ofreciendo un descuento.

Métricas claves de la parte inferior del funnel de marketing

Métrica Qué mide Ejemplo Tasa de conversión Porcentaje de clientes potenciales convertidos Suscripciones a períodos de prueba, compras Costo de adquisición de clientes (CAC) Costo de adquisición de cada cliente Anuncios, descuentos, campañas Clientes potenciales calificados de venta (SQL) Clientes potenciales listos para comprar Clientes potenciales que solicitan un demo o período de prueba Ingresos Ventas totales generadas Ingresos por acuerdos cerrados

Mejores prácticas para recordar

Para maximizar los ingresos que puede recibir en la parte inferior del funnel de marketing, incorpore estas mejores prácticas en la formulación de su estrategia.

Promueva la transparencia: Asegúrese de que esté claro cuánto costará la compra y qué está incluido. Si se trata de algo que se entrega físicamente, incluya cuándo pueden esperar su pedido.

Asegúrese de que esté claro cuánto costará la compra y qué está incluido. Si se trata de algo que se entrega físicamente, incluya cuándo pueden esperar su pedido. Optimice para dispositivos móviles: Evite usar muchos menús desplegables en el funnel de marketing porque tienden a verse raros en los dispositivos móviles. Asegúrese de que cada elemento de la página de pago también sea claramente visible en pantallas más pequeñas.

Evite usar muchos menús desplegables en el funnel de marketing porque tienden a verse raros en los dispositivos móviles. Asegúrese de que cada elemento de la página de pago también sea claramente visible en pantallas más pequeñas. Elimine las distracciones: Por ejemplo, la página de pago probablemente no sea el mejor lugar para llamar su atención sobre una forma recién descubierta de hacer que sus poros se vean invisibles.

Tácticas de retención y lealtad para el funnel de marketing post compra del cliente

¿Han completado una compra? Como clientes nuevos, probablemente todavía estén disfrutando de la emoción de experimentar los increíbles productos y servicios que ofrece su marca. Y aunque hayan completado la acción en cada parte del recorrido del funnel de marketing, no significa que su recorrido como cliente haya terminado. Después de todo, aún pueden comprar más en el futuro. Por lo tanto, ¡todavía hay mucho que puede hacer! La forma en que maneja a quienes compran en la parte inferior del funnel de marketing puede significar oportunidades de ganancias aún mayores para la marca.

Objetivo

El objetivo principal es aumentar el valor de vida del cliente. Esto se define como el ingreso total que se generó a través de ese cliente, que se puede aumentar:

Mejorando la retención de clientes: Para su oferta basada en servicios, una alta retención de clientes significa un ingreso más confiable.

Para su oferta basada en servicios, una alta retención de clientes significa un ingreso más confiable. Creando seguidores leales a partir de ellos: Los seguidores leales están entusiasmados con comprar lo que usted ofrece, por lo que en su mayoría se quedan en la parte inferior del funnel de marketing.

¿Y cómo puede lograr que esto suceda exactamente? Lo revelaremos en las siguientes dos subsecciones.

Estrategias claves para retener a los clientes que compraron en la parte inferior del funnel de marketing

Asumiendo que tiene una oferta que realmente aborda los puntos débiles de su mercado objetivo, ¡ya tiene la mitad del trabajo hecho! Al implementar estas estrategias, puede asegurar compras repetidas.

Cree un programa de fidelización: Cuanto más compren, más beneficios podrán desbloquear.

Cuanto más compren, más beneficios podrán desbloquear. Venta adicional y venta cruzada: Según sus compras anteriores, ¿qué es más probable que compren? ¡Presénteles estas opciones!

Según sus compras anteriores, ¿qué es más probable que compren? ¡Presénteles estas opciones! Reenganche: Debe mantener la conversación dirigiéndolos a contenido relevante e incluso preguntándoles sobre su experiencia con su producto.

Aunque ya hayan comprado en la empresa, aún pueden avanzar y descender por el funnel de marketing. Al hacer estas cosas, está ayudando a mantener a estos clientes potenciales interesados ​​y listos para comprar.

Métricas claves post compra

Métrica Qué mide Ejemplo Tasa de retención de clientes Porcentaje de clientes que regresan Compras repetidas, renovaciones de suscripciones Valor de vida del cliente (CLV) Valor total que aporta un cliente a lo largo del tiempo Valor promedio de los pedidos, frecuencia de repetición de compras Puntuación neta de promotores (NPS) Satisfacción y lealtad del cliente Escala de calificación, comentarios Tasa de referencias Porcentaje de clientes que recomiendan a otros Shares en redes sociales, inscripciones en programas de referencias

Mejores prácticas

Por muy importante que sea hacer avanzar a la audiencia objetivo por el funnel de marketing, recuerde que no debería tratarse solo de las ventas. Y con estas mejores prácticas para crear el funnel de marketing, ¡es prácticamente inevitable que haya mayores cifras de ventas!

Priorice la atención al cliente: Muestre su dedicación a la experiencia incluso después de la compra para aumentar su confianza y la probabilidad de que vuelva a comprar.

Muestre su dedicación a la experiencia incluso después de la compra para aumentar su confianza y la probabilidad de que vuelva a comprar. Cree una comunidad: Tener una comunidad que rodee a la marca también ayuda con la parte superior y media del funnel de marketing. Además, ofrece a los clientes satisfechos una vía para enviar comentarios y convertirse en defensores de la marca.

Tener una comunidad que rodee a la marca también ayuda con la parte superior y media del funnel de marketing. Además, ofrece a los clientes satisfechos una vía para enviar comentarios y convertirse en defensores de la marca. Optimice el proceso de pedidos: Ahórreles la molestia de completar información tediosa con opciones de compra con un solo clic para pedidos repetidos.

Análisis del rendimiento del funnel de marketing y consejos de optimización

Para aprovechar al máximo sus datos, se requieren análisis avanzados y, con las capacidades de generación de reportes granulares de MGID, puede crear informes personalizados filtrando las métricas del funnel de marketing. Todo esto hace que el análisis sea bastante sencillo, lo que le permite recopilar información relevante. Para obtener el mejor resultado posible de su funnel de marketing, siga estos consejos.

Prepare todo para el éxito: Con las herramientas de predicción del rendimiento, puede deshacerse de los posibles obstáculos de conversión para que haya menos problemas que abordar más adelante.

Con las herramientas de predicción del rendimiento, puede deshacerse de los posibles obstáculos de conversión para que haya menos problemas que abordar más adelante. Optimice cada etapa del funnel de marketing de forma independiente: De esta manera, puede asegurarse de prestar atención incluso a los detalles más pequeños.

De esta manera, puede asegurarse de prestar atención incluso a los detalles más pequeños. Implemente testing dividido: En función de los datos que ingrese, busque formas de mejorar la conversión en todos los puntos de contacto.

7 pasos para crear un funnel de marketing que convierta

En este punto, ya conoce las mejores prácticas, los consejos y todo lo demás. Ahora es el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido sobre un funnel de marketing completo. Los pasos que priorizaremos son cosas que todos los ejemplos de funnel de marketing exitosos tienen en común. Sin embargo, sus detalles, que pueden ser completamente diferentes a los de otro anunciante, dependerán de muchos factores, como su investigación, los desarrollos en el entorno publicitario, la respuesta de la audiencia y más.

Paso #1: Defina su público objetivo y cree perfiles de compradores

Su funnel de marketing solo puede tener éxito si puede hablarle a su público objetivo. ¡Este paso implicará mucha investigación porque será la base de su campaña! Para entender mejor cómo abordará la estrategia del funnel de marketing más adelante, aquí hay algunos detalles que debe cubrir:

Demografía;

Intereses;

Puntos críticos;

Comportamiento de compra.

Una vez que haya recopilado y organizado la información aquí, cree perfiles de compradores. Esto hace que sea más fácil desarrollar los detalles de los distintos componentes de su funnel de marketing porque puede simular que está haciendo publicidad para una sola persona en lugar de un grupo completo.

Paso #2: Trace el funnel de marketing completo

Al hacerlo, considere la conciencia, la curiosidad y la conversión. Recuerda que no está creando tres campañas separadas. Como todas son parte del mismo funnel de marketing, deben estar relacionadas de alguna manera. A continuación, se muestra un ejemplo de la continuidad que debe buscar:

Conciencia: Los mejores consejos para mantener su piel hidratada

Los mejores consejos para mantener su piel hidratada Curiosidad: Encuentra los mejores productos para el cuidado de la piel específicos para tu tipo de piel

Encuentra los mejores productos para el cuidado de la piel específicos para tu tipo de piel Conversión: Compra estos productos para el cuidado de la piel con descuento

Tu funnel de marketing debe tener un sentido lógico de principio a fin. Incluso las imágenes deben mostrar continuidad, algo que puede manejar fácilmente si ya tiene un brand book.

Paso #3: Cree contenido para la parte superior del funnel

Ya hablamos sobre lo que es la parte superior del funnel de marketing: generar conciencia y familiaridad con la marca. Sin embargo, no se trata solo de traducir ese conocimiento en acción. Aquí tiene algunas ideas sobre el tipo de contenido que puede crear:

Publicaciones de blog educativas;

Guías prácticas;

Videos que ayuden a obtener información sobre su marca;

eBooks;

Contenido nativo patrocinado;

Cuestionarios interactivos.

Para esta parte del funnel de marketing, concéntrese en captar su atención sin presionarlos para que compren nada. Si consumen el contenido, ¡eso ya cuenta como un triunfo!

Paso #4: Cree formas para que su audiencia interactúe más con la marca

Después del contacto inicial, debe ser persistente. No basta con que escuchen sobre su marca una sola vez. Por lo tanto, para abordar los objetivos de la parte media del funnel de marketing, concéntrese en nutrir a los clientes potenciales. Esto puede incluir:

Hacer retargeting con anuncios pagos;

Enviarles un mensaje directo;

Usar correos electrónicos personalizados;

Contenido, recursos y tutoriales detallados;

Períodos de prueba gratuitos.

Hay muchas similitudes con la parte superior del funnel de marketing. Esto se debe a que está tratando de reforzar la buena primera impresión que creó. Pero aquí, el enfoque es un poco más personalizado. Esto aumenta las probabilidades de que sigan interactuando a medida que llegamos al final del funnel de marketing.

Paso #5: Facilite la compra a su audiencia

Por supuesto, el objetivo principal en la parte inferior del funnel es lograr que su audiencia compre su producto. Y para esta parte del funnel de marketing, querrá hacer que sea lo más fácil posible para ellos decir que sí. Esto puede incluir:

Minimizar los pasos para completar la compra;

Ofrecer un descuento por tiempo limitado;

Mostrar evidencias de que el producto o servicio funciona;

Ofrecer garantías;

Mostrar cualquier certificación relevante para aumentar la legitimidad.

Dependiendo de lo que se venda, puede usar una combinación de estos indicadores en su funnel de marketing. Reduzca la fricción para entusiasmarlos no solo con la compra, sino también con los resultados que puede ofrecer.

Paso #6: Haga que vuelvan a comprar

¡Crear un funnel de marketing exitoso es mucho trabajo! Sin embargo, una vez que logra que compren por primera vez, es más probable que vuelvan a comprar. Por lo tanto, asegúrese de mantenerse en contacto con sus clientes nuevos y existentes:

Preguntándoles sobre su experiencia con el producto o servicio;

Enviándoles contenido personalizado sobre cómo obtener el máximo valor de su compra;

Solicitándoles reseñas a cambio de un cupón de descuento;

Haciendo retargeting con anuncios;

Informándoles sobre las últimas ofertas.

Un pequeño empujón aquí y allá ayudará a que las ganancias lleguen al final del funnel de marketing. Sin embargo, la frecuencia con la que debe pedirles que vuelvan a comprar depende del producto. Una estrategia de funnel de marketing que incorpore una recompra demasiado pronto puede resultar molesta. Por lo tanto, encuentre el equilibrio entre los dos.

Paso#7: Optimizar, optimizar y optimizar

Para ser justos, no necesita ver un recorrido completo del funnel de marketing para determinar dónde puede optimizar. Por lo tanto, simplemente haga esto cada vez que vea algo que se pueda mejorar. Cada segmento del funnel de marketing está asociado con ciertas métricas e indicadores clave de rendimiento, así que analícelos. Con tantas cosas para rastrear, puede perder oportunidades de crecimiento potencial de los ingresos en su funnel de marketing. Por lo tanto, intente utilizar herramientas de análisis avanzadas como las que están disponibles para nuestros clientes en MGID.

Funnel de marketing: Su arma no tan secreta para crear un flujo constante de clientes nuevos y habituales

Salvo en circunstancias extremadamente únicas, su público objetivo no conocerá su marca hoy y comprará mañana. Necesita funnels de marketing para asegurarse de acercarlos constantemente a una venta y, al mismo tiempo, expandir el alcance de su marca. Por eso es imperativo que comprenda que no se trata de funnels de marketing superiores versus inferiores. Lo importante es cómo puede lograr que trabajen juntos para generar ventas confiables para la marca.

¿Está listo para participar en este marketing de alto nivel? La publicidad nativa puede ayudar a captar la atención de su audiencia, ya sea que su objetivo sea difundir el conocimiento de la marca o lograr que las personas compren. Desde la introducción hasta la compra, sepa que lo respaldamos en MGID. Únase a la plataforma MGID y acceda a nuestras mejores herramientas y talentos para ayudar a que su funnel de marketing sea un éxito.