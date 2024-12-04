A medida que otro año llega a su fin, es hora de reflexionar sobre lo que funcionó, lo que no y lo que viene. El gasto en marketing de afiliados alcanzó un gran hito este año, superando los 10 mil millones de dólares en 2024. ¿Y adivine qué? Esa cifra no se reducirá en el corto plazo. Los expertos predicen un crecimiento constante en 2025 a medida que las marcas y los creadores se unan para encontrar formas nuevas y emocionantes de conectar con las audiencias.

Pero seamos honestos: el marketing de afiliados no está exento de desafíos. Desde generar confianza hasta destacar en espacios abarrotados, el panorama se vuelve más complicado cada año. Entonces, ¿cómo puede superar estos obstáculos?

En este artículo, profundizaremos en los 7 desafíos claves que enfrentarán los afiliados en 2025 y las tendencias que prometen resolverlos. Piense en esto como su hoja de trucos para mantenerse a la vanguardia en el juego de este 2025.

¡Comencemos!

1. Baja confianza de la audiencia en las promociones de afiliados

Solución: Venta conjunta y escaparates personalizados

La confianza es esencial en el marketing de afiliados. Si su audiencia no siente que los productos que está promocionando son auténticos para usted, se marcharán. Un enlace de afiliados genérico colocado en una publicación ya no es suficiente. Las audiencias son más inteligentes y esperan experiencias más personalizadas y atractivas.

Ahí es donde entran en juego las landing page de marca compartida y los escaparates personalizados. Estas "tiendas emergentes" digitales permiten a los afiliados crear una experiencia de compra seleccionada que se siente auténtica para su marca y resuena con su audiencia. Ya no se trata de una recomendación anónima, se trata de decir: "Esto es exactamente lo que me encanta y lo he hecho fácil para que lo encuentres".

Por qué funciona

81% de los consumidores dicen que la confianza es un factor clave en sus decisiones de compra. Cuando los afiliados utilizan escaparates personalizados, generan esa confianza al alinear sus recomendaciones con su marca personal. La venta conjunta, por otro lado, aprovecha las asociaciones entre afiliados y marcas para crear ofertas exclusivas o paquetes que se sienten únicos y personalizados.

Tomemos como ejemplo las Amazon Influencer Stores de Amazon. Los creadores pueden construir sus propios escaparates de marca, mostrando productos que realmente aman y usan, estableciendo así la confianza de la audiencia con sus recomendaciones. ¿El resultado? Mayor participación y más conversiones.

Aplicación en el mundo real

Imagine que es un afiliado en el nicho del fitness. En lugar de compartir un enlace de afiliado para comprar equipamiento deportivo, puede crear una tienda personalizada que muestre sus colchonetas de yoga, bandas de resistencia y suplementos favoritos. Si a eso le suma contenido que lo muestre cómo usa el equipamiento (videos de entrenamiento, reseñas o incluso una sesión de preguntas y respuestas en vivo), de repente, no se trata solo de una promoción, sino de una recomendacion auténtica respaldado por contenido que aporta valor.

Este enfoque no es efectivo, es necesario. Con audiencias que exigen más transparencia y autenticidad, las tiendas personalizadas y las asociaciones de venta conjunta serán herramientas esenciales para seguir siendo competitivos en 2025.

2. Los recorridos largos de compras perjudican las conversiones

Solución: El comercio social como piedra angular

Hablemos de un dolor de cabeza común para los afiliados: los recorridos largos de compras. Ha enganchado a un cliente potencial con su contenido, pero cuando navega por varios enlaces, páginas y formularios, su interés se ha esfumado. Cada clic adicional es una oportunidad para que abandone la tienda, y eso es dinero que se pierde.

Entra en escena el comercio social, el elemento innovador que acorta los recorridos de compra y potencia las conversiones. Plataformas como TikTok, Instagram y Pinterest están integrando compras directas en la aplicación, lo que hace que sea más fácil que nunca para las audiencias comprar lo que ven sin salir de la aplicación.

Por qué funciona

Los estudios muestran que el 76% de los consumidores tienen más probabilidades de comprar un producto si el proceso de compra es fluido. El comercio social elimina la fricción de redirigir a los compradores a sitios web externos, lo que reduce los pasos entre el descubrimiento y la compra. Para los afiliados, esto significa menos ventas perdidas y mayores tasas de conversión.

TikTok, por ejemplo, ha presentado TikTok Shop, que permite a los creadores etiquetar productos directamente en sus videos. Los espectadores pueden hacer clic, agregarlos al carrito y comprar, todo sin salir de la plataforma. Esta integración directa aprovecha la inmediatez del contenido social, transformando a los espectadores ocasionales en clientes de pago casi instantáneamente.

Aplicación en el mundo real

Digamos que usted es un afiliado en el nicho de la belleza. Crea un tutorial en Instagram que muestra su rutina de cuidado de la piel favorita y etiqueta todos los productos a través de Instagram Shop. Su audiencia puede ver los productos en acción y comprarlos con solo un toque, evitando la molestia de buscar enlaces o visitar sitios web externos.

Y no se limita solo a los productos físicos. Si está promocionando servicios, descargas digitales o suscripciones, plataformas como Pinterest están implementando integraciones similares para facilitar las compras.

Con más del 50% de la Generación Z y los Millennials utilizando ahora plataformas sociales como motores de búsqueda para comprar, el comercio social es la piedra angular del éxito del marketing de afiliados en el 2025. Acorte el recorrido del comprador, mantenga el flujo de ventas y observe cómo aumentan sus ingresos.

3. Asociaciones ineficaces con creadores

Solución: Las asociaciones auténticas tienen prioridad

Es una historia que los afiliados conocen muy bien: una marca invierte recursos en docenas de asociaciones con creadores, solo para ver un compromiso mediocre y un ROI mínimo. ¿Por qué? Muchas asociaciones se centran en la cantidad en lugar de la calidad, lo que da como resultado creadores no compatibles que no resuenan con la audiencia objetivo.

En 2025, el cambio es claro: la autenticidad supera al volumen. Las audiencias son más inteligentes que nunca y pueden percibir cuando un creador respalda algo en lo que no cree genuinamente. Asociarse con creadores que se alinean con los valores, el tono y el nicho de audiencia de su marca es la clave para fomentar la confianza y la lealtad.

Por qué funciona

La investigación del Influencer Marketing Hub muestra que los consumidores confían más en los creadores que en los anuncios tradicionales, pero solo si la asociación se siente genuina. Las promociones irrelevantes o demasiado comerciales a menudo alejan a los seguidores, mientras que las colaboraciones auténticas impulsan una mayor participación y tasas de conversión más altas.

Tomemos como ejemplo la industria de la moda: una marca de ropa sustentable tendrá un mejor desempeño si se asocia con un creador con conciencia ecológica cuyos seguidores ya valoran la sustentabilidad. No se trata solo de llegar a millones de personas; se trata de llegar a las personas adecuadas.

Aplicación en el mundo real

Probemos el rol de promotor de una aplicación de fitness. En lugar de asociarse con todos los influencers del sector de la salud, identifica a los creadores que, además de su contenido de fitness, comparten una pasión por el bienestar mental, algo que su aplicación enfatiza. A través de herramientas como CreatorIQ o Aspire, puede evaluar las métricas de participación, la demografía de la audiencia e incluso el tono del creador para garantizar la alineación.

Una historia de éxito proviene de Patagonia, que selecciona cuidadosamente a entusiastas del aire libre y defensores de la conservación para representar su marca. Estos creadores no solo muestran el equipo de Patagonia, sino que también cuentan historias auténticas sobre sus aventuras al aire libre y causas ambientales, generando confianza y conexiones emocionales con sus audiencias.

Al enfocarse en creadores cuyos valores se alinean naturalmente con su marca, está construyendo relaciones que producen resultados a largo plazo. En 2025, las asociaciones reflexivas y auténticas serán la fuerza impulsora detrás del éxito de los afiliados.

4. Contenido de afiliado obsoleto y poco atractivo

Solución: Nuevos formatos de contenido como transmisiones en vivo y realidad virtual

El marketing de afiliados prospera gracias al contenido, pero la verdad es que los formatos estáticos como las publicaciones de blogs tradicionales o las simples menciones de productos están comenzando a decaer. Las audiencias están cada vez más inundadas de anuncios y contenido básico que carece de interactividad o emoción.

Entonces, ¿cómo mantener a su audiencia enganchada y comprometida? La respuesta está en adoptar nuevos formatos de contenido inmersivo que brinden experiencias nuevas y dinámicas.

Por qué funciona esto

A medida que los consumidores se acostumbran más a las experiencias que se sienten personalizadas e inmediatas, anhelan contenido que vaya más allá de lo ordinario. Los nuevos formatos como las compras en vivo, las experiencias de realidad virtual (RV) y las historias interactivas permiten a los afiliados liberarse del ciclo de contenido monótono y ofrecer algo realmente atractivo. Estos formatos brindan una conexión en tiempo real con las audiencias, lo que hace que se sientan involucradas en la experiencia y tengan más probabilidades de convertir.

Por ejemplo, las compras en vivo se suman a la creciente tendencia de las demostraciones de productos dirigidas por influencers. Casi una cuarta parte de los consumidores (23%) realizan una compra durante una transmisión en vivo, y el 34% compra después, lo que destaca el gran potencial de compra de los eventos de comercio en vivo.

Aplicación en el mundo real

Un gran ejemplo es la industria de la belleza, que ha adoptado las compras en vivo para interactuar con las audiencias en tiempo real. Marcas como Sephora se han asociado con influencers para organizar eventos de compras en vivo en plataformas como Instagram y TikTok. Los espectadores pueden ver demostraciones de productos, hacer preguntas y realizar compras directamente durante la transmisión. Esta interacción crea una experiencia práctica inmediata que el contenido tradicional no puede igualar.

Por otro lado, en el mundo de la realidad virtual, marcas como Nike y Tommy Hilfiger se han aventurado en tiendas de realidad virtual donde los usuarios pueden explorar productos en un entorno totalmente inmersivo, probando ropa y zapatos sin siquiera salir de sus hogares. Los afiliados que adopten promociones basadas en realidad virtual se destacarán al ofrecer una experiencia de compra novedosa, aumentando la participación y diferenciándose de la competencia.

Ya sea ofreciendo ofertas exclusivas en eventos de compras en vivo o creando experiencias de realidad virtual memorables, la integración de formatos de contenido interactivos e inmersivos en el marketing de afiliados es esencial para mantener la atención de la audiencia e impulsar las conversiones en 2025.

5. Los modelos de pago único no funcionan

Solución: Modelos de pago híbridos

Si todavía confía en modelos de pago de tarifa plana o de comisión únicamente, es probable que esté dejando dinero sobre la mesa y perdiendo oportunidades importantes. Esta es la cuestión: los pagos de tarifa plana son predecibles, pero no inspiran exactamente a los creadores a superar sus límites. Por otro lado, los modelos de solo comisiones pueden asustar a los influencers de alto nivel que necesitan un poco más de seguridad financiera por adelantado.

Pero, ¿y si hubiera una manera de obtener lo mejor de ambos mundos? Presentamos los modelos de pago híbridos, la respuesta a su problema de pago único.

Por qué funciona

Los modelos de pago híbridos combinan pagos por adelantado con comisiones basadas en el rendimiento, combinando seguridad financiera con un programa de incentivos. Y este es el secreto: este modelo atrae a todo tipo de creadores, desde influencers de primer nivel hasta afiliados más pequeños. Les da a todos una razón para esforzarse y crear contenido de alta calidad porque tienen un ingreso garantizado, además de la oportunidad de ganar aún más en función de los resultados que entregan.

Para usted, la marca, esto significa que no tiene que elegir entre pagar por exposición o pagar por rendimiento: puede tener ambas cosas. Los modelos híbridos motivan a los creadores a dar lo mejor de sí, ya sea que estén llegando a audiencias masivas o entregando esas conversiones de nicho altamente específicas.

Aplicación en el mundo real

Veamos el caso de Adidas. Han dado en el clavo con el modelo híbrido trabajando tanto con macroinfluencers como con microafiliados. Los grandes influencers reciben un pago garantizado por promocionar nuevos productos, mientras que los más pequeños o afiliados ganan comisiones en función de las ventas que generan. Es una situación en la que todos ganan: Adidas obtiene alcance y resultados, todo ello sin poner todos los huevos en la misma canasta.

Otro gran nombre que utiliza la misma estrategia es Ulta Beauty en la industria de la belleza. Algunos influencers obtienen tarifas fijas por contenido patrocinado, mientras que otros trabajan con comisiones de las ventas impulsadas por sus enlaces de afiliado. Esta configuración permite a los influencers elegir lo que mejor les funcione, y Ulta obtiene lo mejor de ambos mundos: cobertura confiable y rendimiento impulsado por las ventas.

Por lo tanto, si desea ampliar su programa de afiliados en 2025, considere deshacerse del enfoque único para todos. Con un modelo de pago híbrido, motivará a sus creadores, atraerá talentos diversos y obtendrá alcance y resultados, sin concesiones.

6. Dependencia excesiva de los mensajes de la marca

Solución: La prueba social como fuerza impulsora

Todos hemos visto las señales: los consumidores se están volviendo cada vez más escépticos con respecto a los mensajes de marca tradicionales. Los anuncios llamativos y las descripciones de productos con un guión ya no atraen a los consumidores. Cuando se trata de apretar el gatillo para realizar una compra, quieren algo real.

Si confía demasiado en los mensajes impulsados ​​por la marca, se está perdiendo una pieza crucial del rompecabezas: la prueba social.

Por qué funciona

La gente confía en la gente. Es así de simple. La prueba social, ya sea en forma de testimonios de creadores, reseñas de productos o escaparates seleccionados, muestra a su audiencia que hay personas reales, como ellos, que aman su producto. Es el equivalente a recibir una recomendación de un amigo, y todos sabemos lo poderoso que puede ser.

Al mostrar voces auténticas de creadores que realmente han usado y amado el producto, los afiliados pueden generar esa confianza tan necesaria para su marca. Este tipo de prueba crea una sensación de validación que el mensaje de marca por sí solo no puede lograr. Ya sea que se trate de un creador que comparte su experiencia personal o seguidores que elogian cómo les funcionó un producto, este tipo de contenido aumenta la participación y las tasas de conversión.

Aplicación en el mundo real

Eche un vistazo a Glossier. Construyeron su marca aprovechando la prueba social a través de reseñas de clientes reales y recomendaciones de influencers. En lugar de simplemente impulsar anuncios genéricos, crearon una comunidad donde las personas compartieron sus historias personales y experiencias con los productos. Los afiliados de Glossier, a su vez, utilizan estos testimonios y contenido generado por el usuario para impulsar la confianza y las conversiones, lo que ha contribuido a su rápido crecimiento.

Otro gran ejemplo es Amazon. Claro, tienen mensajes de marca, pero lo que realmente impulsa las conversiones son las reseñas y calificaciones de los clientes a las que los afiliados suelen vincular en su contenido. Los afiliados que muestran calificaciones altas o un creador que le da el visto bueno a un producto pueden aumentar las ventas exponencialmente. Es la mentalidad definitiva de "si ellos pueden confiar en él, yo también puedo".

Entonces, si solo está promocionando el mensaje de su marca, es hora de comenzar a mostrar historias y experiencias reales. Son esas recomendaciones auténticas las que ganarán la confianza de su audiencia y, en última instancia, sus compras.

7. Gestión ineficaz de campañas a gran escala

Solución: IA y automatización

Gestionar campañas de afiliados de forma manual es una pesadilla total a medida que su programa crece. Cuando trabaja con docenas, si no cientos, de afiliados, hacer un seguimiento de todo se sale de control rápidamente. Desde la selección de los creadores adecuados hasta la optimización del contenido de la campaña, las cosas pueden volverse complicadas y consumir mucho tiempo.

Pero no tema, hay una forma más inteligente de manejar todo este caos, y sus nombres son IA y automatización. Estas herramientas no son solo para expertos en tecnología. Son la fórmula secreta para ejecutar campañas de afiliados fluidas y de alto rendimiento a gran escala.

Por qué funciona

La IA y la automatización le quitan el trabajo pesado de encima, agilizando la gestión de campañas de maneras que antes eran imposibles. En lugar de clasificar manualmente a los creadores y las campañas, estas herramientas pueden seleccionar automáticamente a los creadores en función del rendimiento anterior, la demografía de la audiencia e incluso los datos predictivos. La IA puede ayudar a personalizar el contenido para segmentos específicos, lo que aumenta la relevancia y la participación sin necesidad de mover un dedo.

Pero eso no es todo. Los análisis predictivos le permiten pronosticar qué asociaciones tienen el mayor potencial de éxito. Eso significa que puede concentrarse en fomentar las colaboraciones que más importan y no perder el tiempo en aquellas que no marcarán la diferencia.

Aplicación en el mundo real

Tome a Coca-Cola como ejemplo. Han estado utilizando herramientas impulsadas por IA para gestionar sus campañas globales de afiliados, y ha sido un cambio radical. En lugar de seleccionar manualmente a los influencers, la IA les ayuda a encontrar la combinación perfecta para cada campaña, personalizando el contenido para mercados regionales específicos. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también aumenta sus tasas de conversión.

Otro gran ejemplo proviene de Sephora, que utiliza herramientas de automatización para gestionar el gran volumen de afiliados en su programa. A través de la IA, pueden segmentar automáticamente su base de afiliados, lo que garantiza que cada creador obtenga las ofertas de productos, el contenido y los incentivos adecuados en función de su audiencia. Este nivel de personalización genera mejores resultados y hace que la ampliación de su programa sea más eficiente.

En MGID, también vamos más allá de la creación de anuncios impactantes, ofreciendo funciones como CTR Guard para monitorear y abordar la fatiga publicitaria, análisis predictivos para la optimización del rendimiento y actualizaciones creativas automatizadas. Estas herramientas agilizan la gestión de campañas, lo que garantiza que los afiliados puedan mantener un alto nivel de compromiso y escalar de manera eficiente.

Por lo tanto, si desea ejecutar un programa de afiliados masivo sin arrancarse los pelos, la IA y la automatización son el camino a seguir. Le ayudarán a escalar sin esfuerzo, mejorar la gestión de los creadores y garantizar que cada colaboración sea lo más eficaz posible.

¿Listo para lo que viene?

A medida que desglosamos los desafíos y las soluciones que veremos en 2025, una cosa está clara: el juego del marketing de afiliados está cambiando rápidamente y mantenerse a la vanguardia es clave para ganar. Desde aprovechar la IA para una gestión de campañas sin esfuerzo hasta adoptar nuevos formatos de contenido y modelos de pago, es un momento emocionante para estar en el espacio de los afiliados. Pero aquí está la cuestión: estas tendencias pueden sonar geniales en teoría, pero ejecutarlas bien requiere algo de experiencia.

Ahí es donde entramos nosotros. En MGID, no solo estamos aprovechando la ola de estos cambios; estamos ayudando a marcas como la suya a estar al tanto de ellos. Ya sea que esté buscando escalar su programa de afiliados, sumergirse en el comercio social o encontrar el creador perfecto para una asociación a largo plazo, tenemos las herramientas, la experiencia y los conocimientos para ayudarlo a navegar por estas tendencias.

Entonces, si está listo para dar el salto al 2025 con una nueva estrategia impulsada por la innovación y las soluciones actualizadas, MGID está aquí para ayudarlo. Asegurémonos de que sus campañas de afiliados no solo sigan las tendencias, sino que las creen. ¡Comuníquese con nosotros y hagámoslo realidad!