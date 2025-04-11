¿Cuál es la diferencia entre growth y performance? Puede que veas estos términos asociados con el marketing, y pueden parecer lo mismo. Sin embargo, te lo prometemos, ¡no lo son! Growth y performance marketing tienen funciones diferentes pero relacionadas cuando se trata de tu campaña. Si quieres aprender más sobre ellos, sigue leyendo.

Al final del artículo, deberías tener una comprensión completa de growth y performance marketing. Más importante aún, podrás decidir con confianza cuándo es mejor enfocarte en uno u otro y estarás preparado para enfrentar y superar los desafíos en el camino.

Growth Marketing vs. Performance Marketing: entendiendo el primero

Growth marketing es un enfoque de embudo completo que se centra en (¡lo adivinaste!) el crecimiento. Mientras que performance marketing se preocupa principalmente por la conversión, growth marketing va mucho más allá. En este caso, se te invita a dar un paso atrás y ver la imagen más amplia de tu marca, más allá de las ventas inmediatas.

Aunque tanto el growth marketing como el performance marketing tienen como objetivo lograr un éxito medible, solo el primero suele tener en cuenta aspectos posteriores a la venta, como la retención y las recomendaciones. Para más detalles, consulta la siguiente sección.

Principios y objetivos fundamentales

Growth marketing adopta un enfoque mucho más amplio que incluye:

Mantener a tus clientes actuales comprometidos y fieles a la marca;

Probar y perfeccionar continuamente tus estrategias;

Crear contenido que aporte valor a todos los segmentos del público;

Convertir a los clientes en defensores de la marca fomentando las recomendaciones.

Con growth marketing, el trabajo no termina en la conversión. Dado que el enfoque está en el crecimiento a largo plazo, se trata de obtener continuamente más valor de los activos existentes (pista: los clientes).

Métricas y KPIs clave

Las métricas más comunes asociadas con growth marketing son las siguientes:

Customer lifetime value (LTV), que es una cifra que indica los ingresos totales generados por el cliente;

que es una cifra que indica los ingresos totales generados por el cliente; Churn rate, que es el porcentaje de clientes que no volvieron a comprar o dejaron de usar un producto o servicio;

que es el porcentaje de clientes que no volvieron a comprar o dejaron de usar un producto o servicio; Retention rate, que es el porcentaje de clientes que siguen utilizando tus servicios o comprando tus productos;

que es el porcentaje de clientes que siguen utilizando tus servicios o comprando tus productos; Net Promoter Score (NPS), que mide la satisfacción del cliente y su probabilidad de recomendar la empresa;

que mide la satisfacción del cliente y su probabilidad de recomendar la empresa; Customer acquisition cost (CAC), que indica cuánto tienes que gastar para adquirir un cliente;

que indica cuánto tienes que gastar para adquirir un cliente; Conversion rate, que es el porcentaje de usuarios que completaron la acción deseada, como registrarse o hacer una compra.

Algunas de estas métricas pueden utilizarse tanto para growth como para performance marketing. Sin embargo, en este último caso, las implicaciones no tendrán un alcance tan amplio porque solo te enfocarás en las conversiones.

Ejemplos reales de Growth Marketing en acción

El growth marketing puede conducir a resultados más sostenibles. Ejemplos incluyen:

Contenido generado por los usuarios de Airbnb: Airbnb anima a los usuarios a compartir sus propias fotos y reseñas, lo que mejora la confiabilidad de la empresa.

Airbnb anima a los usuarios a compartir sus propias fotos y reseñas, lo que mejora la confiabilidad de la empresa. Listas de reproducción personalizadas de Spotify: Las listas se crean en función de tu historial de escucha, creando una experiencia verdaderamente personalizada. Esto ayuda a reducir el churn rate porque la música que se ajusta a tus gustos siempre está al alcance.

Como puedes ver, no se trata solo de convertir; se trata de mantener el interés en la empresa y sus ofertas.

Growth Marketing vs. Performance Marketing: entendiendo el segundo

Normalmente, performance marketing es una subcategoría enfocada en conversiones a corto plazo; sin embargo, puede utilizarse dentro de una estrategia de growth marketing más amplia. Si este es el caso, probablemente te estés preguntando por qué seguimos comparando growth marketing y performance marketing. Muchas veces, los dos términos se usan indistintamente, ¡y creemos que es hora de aclarar las cosas!

Performance marketing está diseñado para generar resultados a corto plazo. Growth y performance marketing tienen cosas en común, pero esperamos que las siguientes distinciones ayuden a aclarar sus diferencias.

Principios y objetivos fundamentales

Al comparar Growth Marketing y Performance Marketing, este último se enfoca más en acciones inmediatas y medibles como clics, leads y ventas. Con Performance Marketing, estás buscando retornos inmediatos sobre tu inversión publicitaria. Específicamente, deseas obtener el máximo (clics, ventas o cualquier resultado medible que estés buscando) de tu presupuesto.

Por supuesto, tanto Growth Marketing como Performance Marketing se preocupan por mejorar el rendimiento de los recursos utilizados. Pero en este caso, el rendimiento esperado debe ser inmediatamente medible y debe estar claramente asociado con tus esfuerzos.

Métricas y KPIs clave

A continuación, se presentan las métricas más comunes utilizadas para evaluar el éxito en Performance Marketing:

Clickthrough rate, que es el porcentaje de usuarios que hicieron clic en el anuncio después de verlo;

que es el porcentaje de usuarios que hicieron clic en el anuncio después de verlo; Cost per click, que te indica cuánto estás gastando por cada clic;

que te indica cuánto estás gastando por cada clic; Conversion Rate y Customer Acquisition Cost también son relevantes para Performance Marketing.

Como mencionamos anteriormente, algunas métricas pueden utilizarse tanto para Growth como para Performance Marketing. Por ejemplo, el CAC es importante tanto para conversiones inmediatas como para el crecimiento a largo plazo.

Ejemplos reales de Performance Marketing en acción

Estamos orgullosos de contribuir al éxito de muchas marcas en Growth y Performance Marketing. Sin embargo, estos son nuestros casos de estudio favoritos que destacan nuestro éxito en este último.

Betnacional: Creamos anuncios rich media para generar leads para Betnacional y logramos un CTR del 0,50 %.

Creamos anuncios rich media para generar leads para Betnacional y logramos un CTR del 0,50 %. FCA: Ofrecimos un bono por tiempo limitado a quienes visitaran el concesionario de FCA, con lo cual alcanzamos un CPC promedio de $0,14.

Ofrecimos un bono por tiempo limitado a quienes visitaran el concesionario de FCA, con lo cual alcanzamos un CPC promedio de $0,14. HSBC: Para obtener leads para las tarjetas de crédito de HSBC, vinculamos el deseo de crear un futuro cómodo con la oferta. Gracias a nuestros esfuerzos, logramos un CPC de $0,06 y una tasa de conversión del 1,5 %.

Aquí están presentes elementos tanto de Growth como de Performance Marketing. Visita nuestra página de casos de estudio para conocer cómo podemos generar resultados inmediatos para ti.

¿Qué es Growth Marketing vs. Performance Marketing? Una evaluación de las diferencias clave

Ahora que hemos analizado ambos de forma individual, probablemente hayas notado muchas similitudes. Por ejemplo, ambos se centran en características medibles. Sin embargo, también difieren en múltiples aspectos. Para definir mejor tanto Growth como Performance Marketing, enfoquémonos en sus diferencias.

Alcance

Growth Marketing y Performance Marketing están naturalmente integrados porque ambos contribuyen a objetivos similares asociados con el éxito de una empresa. Mientras que los esfuerzos del segundo terminan en el momento en que un usuario se convierte en cliente, el primero abarca un alcance más amplio que tiene en cuenta la retención del cliente y las recomendaciones.

Growth Marketing no solo se preocupa por conseguir clientes, sino también por sacar el máximo provecho de los que ya tienes y optimizar todo el ciclo de vida del cliente.

Enfoque común

Otra diferencia clara entre Growth Marketing y Performance Marketing es su enfoque para lograr resultados. Según lo que hemos observado, estas son las mayores distinciones:

Growth Marketing fomenta relaciones a largo plazo con los clientes combinando estrategias orgánicas y pagadas, como publicar en redes sociales, mantener una lista de correo o mejorar el SEO en el sitio.

combinando estrategias orgánicas y pagadas, como publicar en redes sociales, mantener una lista de correo o mejorar el SEO en el sitio. Performance Marketing apunta a audiencias específicas con resultados medibles para generar conversiones inmediatas (básicamente estás pagando por anuncios para obtener vistas y, idealmente, acción inmediata).

Aunque ambas estrategias contribuyen a los ingresos, Performance Marketing está directamente vinculado a conversiones de ventas, mientras que Growth Marketing cultiva el valor a largo plazo y la lealtad del cliente.

Métricas utilizadas

Las métricas utilizadas pueden ser diferentes, lo cual es de esperarse, ya que hemos establecido su alcance. Tanto Growth como Performance Marketing utilizan muchas mediciones cuantitativas. Sin embargo, las métricas que usas para Growth Marketing priorizan los datos a largo plazo. Quieres ver todo el ciclo de vida, desde su compromiso inicial hasta las compras y recomendaciones.

Mientras tanto, Performance Marketing generalmente se centra en una campaña específica. Las métricas no necesariamente hacen seguimiento del compromiso del cliente a largo plazo.

Estrategias de integración: cómo hacer que Growth Marketing y Performance Marketing trabajen juntos

Aunque Growth y Performance Marketing operan en diferentes líneas de tiempo, aún hay beneficios al integrarlos como parte de una estrategia integral. Piénsalo de esta manera: un rendimiento consistentemente bueno conduce al crecimiento. Al integrar ambos, puedes garantizar que cada esfuerzo contribuya a tus objetivos. Por lo tanto, estarás limitando efectivamente el desperdicio de tu presupuesto publicitario. Entonces, ¿cómo puedes integrar Growth y Performance Marketing en tu estrategia de campaña?

Toma decisiones basadas en datos

Si estás usando datos para orientar la dirección de tu estrategia, probablemente ya estás integrando Growth y Performance Marketing. Así es cómo:

Growth Marketing analiza datos a largo plazo para determinar en qué debería centrarse el Performance Marketing.

Lanzar campañas de Performance Marketing luego genera más datos.

Los datos resultantes para Growth Marketing exploran cualquier insight y consideran tanto el rendimiento pasado como el actual.

Este es un ciclo continuo entre Growth y Performance Marketing. Aquí, ambos tipos de campañas pueden mejorar continuamente con base en los datos entrantes.

Aprovecha las tecnologías de automatización

Enfocarse exclusivamente en Growth Marketing o Performance Marketing puede ser difícil, dado lo acelerado que es el mundo online. Para mejorar tus esfuerzos de integración, ¿por qué no crear un flujo de trabajo automatizado centrado en el crecimiento? Puedes utilizar herramientas de automatización para agilizar la segmentación de audiencias y los mensajes personalizados.

Una vez que hayas llevado a la audiencia a la etapa de conciencia, puedes utilizar tu campaña de Performance Marketing. Dado que ya están familiarizados con la marca, puedes llevarlos más fácilmente desde la parte superior hasta la mitad del embudo.

Usa estrategias multiplataforma

Tus esfuerzos generales para Growth y Performance Marketing deben ser consistentes en todas las plataformas. Si puedes garantizar eso, aquí hay algunas estrategias multiplataforma que podrías considerar:

Crear un anuncio y una landing page para ofrecer a los usuarios una muestra gratuita: Esto los acerca más a una compra mientras también refuerza la impresión de marca.

Esto los acerca más a una compra mientras también refuerza la impresión de marca. Desarrollar publicaciones evergreen que presenten productos/servicios como soluciones: Al integrar Growth y Performance Marketing de esta manera, mejorarás la autoridad de marca y también podrías impulsar a los usuarios a probar o comprar.

Al integrar Growth y Performance Marketing de esta manera, mejorarás la autoridad de marca y también podrías impulsar a los usuarios a probar o comprar. Reorientar a los clientes existentes: Si tienes una nueva oferta, puedes aumentar el Customer Lifetime Value reorientando a los clientes para que vuelvan a comprar.

Herramientas y técnicas para medir el éxito en Performance Marketing vs. Growth Marketing

Como anunciante en el mundo digital, sabes que se necesita más que solo tu experiencia para tener éxito al crear, gestionar y mejorar campañas. Para ambos Growth Marketing y Performance Marketing vas a necesitar herramientas.

Las herramientas de marketing ayudan a evitar tareas repetitivas, permiten procesar los datos entrantes más rápidamente y te dan tiempo para centrarte en el trabajo que traerá mejores retornos. Así que, hablemos de las herramientas de medición más útiles para Growth y Performance Marketing. Para maximizar el potencial de estas herramientas, también exploraremos técnicas probadas para medir ambos.

Herramientas para Growth y Performance Marketing

¿Qué plataformas estás utilizando para tus esfuerzos de marketing? Solo eso ya limitará las herramientas de medición que puedes usar. Según lo que hemos visto, estas son las herramientas más útiles para Growth y Performance Marketing:

Google Analytics: Para rastrear la actividad de los usuarios en el sitio web, como vistas de página, vistas por usuario y conversiones;

Para rastrear la actividad de los usuarios en el sitio web, como vistas de página, vistas por usuario y conversiones; Hotjar: Para grabar mapas de calor y sesiones de usuarios y así entender mejor su experiencia;

Para grabar mapas de calor y sesiones de usuarios y así entender mejor su experiencia; Ahrefs: Para hacer seguimiento de rankings de palabras clave y tráfico orgánico (aplicable principalmente a Growth Marketing);

Para hacer seguimiento de rankings de palabras clave y tráfico orgánico (aplicable principalmente a Growth Marketing); Herramientas de seguimiento de plataformas sociales: Como Meta Business Suite y TikTok Creator Analytics.

Todas ellas desempeñan un papel tanto en Growth como en Performance Marketing. Solo elige las plataformas que tengan más valor según tus objetivos.

Técnicas para medir el éxito en Growth y Performance Marketing

Dado que estás observando líneas de tiempo muy diferentes, puede que no sea buena idea usar las mismas técnicas de medición para tus esfuerzos de Growth y Performance Marketing. Así que hablemos de medidas aplicables por separado para cada uno. También las explicaremos para que tengas una mejor idea de cómo incorporarlas a tus campañas. Sin embargo, solo úsalas como punto de partida para tus análisis. Hay muchas formas de medir tus esfuerzos de Growth y Performance Marketing.

Growth Marketing

Con Growth Marketing, debes priorizar una perspectiva macro. Estas son algunas técnicas de medición que pueden ser útiles:

Análisis de embudo: Observa en qué punto los usuarios abandonan el embudo para saber dónde optimizar;

Observa en qué punto los usuarios abandonan el embudo para saber dónde optimizar; Análisis de curva de retención: Determina si los clientes convertidos siguen comprometidos o abandonan rápidamente;

Determina si los clientes convertidos siguen comprometidos o abandonan rápidamente; Análisis de cohortes: Sigue varios segmentos de audiencia en función de sus interacciones, comportamiento y otra información relevante a lo largo del tiempo.

En términos de Growth Marketing, todas estas herramientas te ayudarán a identificar problemas o puntos débiles que puedes optimizar.

Performance Marketing

Dado que estás observando resultados a corto plazo, las mediciones que hagas para Performance Marketing deben procesar tus datos rápidamente.

Return on Ad Spend (ROAS): Compara los ingresos financieros contra la inversión publicitaria para una campaña o plataforma;

Compara los ingresos financieros contra la inversión publicitaria para una campaña o plataforma; Conversion rate: Es el porcentaje de visitantes que realizaron una acción específica;

Es el porcentaje de visitantes que realizaron una acción específica; Engagement rate: Es el porcentaje de usuarios que interactuaron (mediante likes, comentarios, etc.) entre los que vieron el anuncio.

Entre Growth y Performance Marketing, estas métricas suelen requerir procesamiento adicional; sin embargo, también pueden interpretarse directamente.

Growth Marketing vs. Performance Marketing: retos y consideraciones

Ambas estrategias de marketing ofrecen una forma poderosa de generar resultados positivos a corto y largo plazo para la marca y el negocio. Sin embargo, aún presentan ciertos desafíos. Antes de emprender tus esfuerzos de Growth Marketing o Performance Marketing, deberías conocer los posibles obstáculos. Al hacerlo, podrás tomar decisiones más inteligentes para tu campaña. ¡Y no te preocupes! En la siguiente sección, te mostraremos cómo puedes superar estos desafíos en tus estrategias de Growth y Performance Marketing.

Alta inversión requerida para promociones

Seamos honestos: ¡publicitarse está cada vez más caro! La competencia está creciendo en todas las industrias, lo que significa que hay más personas pujando por el mismo espacio publicitario. Entonces, ¿qué significa eso para tu campaña de Growth y Performance Marketing?

Es posible que tengas que gastar más para alcanzar los resultados deseados;

Los retornos financieros no serán tan altos, ya que se ven reducidos por el presupuesto publicitario;

Puede que tengas que acortar la campaña si cuentas con un presupuesto limitado (esto suele afectar más al Performance Marketing).

Los problemas con Growth y Performance Marketing pueden ser especialmente notorios en plataformas de alta demanda como Meta y Google.

Rendimientos decrecientes de tus esfuerzos

Sin embargo, incluso si tienes todo el dinero del mundo, no significa que todo saldrá perfecto en tus campañas de Growth y Performance Marketing. Puedes enfrentar rendimientos decrecientes de tu inversión en forma de:

tiga publicitaria: Tu audiencia se cansa de ver el mismo contenido repetidamente;

Tu audiencia se cansa de ver el mismo contenido repetidamente; Saturación de audiencia: Ya alcanzaste a todos los posibles;

Ya alcanzaste a todos los posibles; Disminución en las tasas de engagement: Incluso sin cambiar nada, puedes ver una caída en las tasas de engagement de tus campañas.

Todos estos factores se resumen en la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Básicamente, significa que por cada input adicional que haces, obtendrás cada vez menos a cambio. Sin embargo, esto sucede cuando sobreutilizas la misma estrategia sin optimización. Puedes evitarlo usando pruebas A/B, renovando el diseño creativo y desarrollando nuevas estrategias de segmentación.

Dependencia de medios específicos

Los esfuerzos de Growth y Performance Marketing tienden a estar asociados con las plataformas más grandes del mercado. Sin embargo, si dependes exclusivamente de ellas para llegar a tu audiencia, podrías enfrentar estos problemas:

Que tu alcance se vea afectado por cambios en el algoritmo;

Tener que adaptarte constantemente a regulaciones cambiantes de la plataforma que usas;

Que el éxito o fracaso de tus esfuerzos en Growth y Performance Marketing dependa en gran medida de un solo servicio.

Piensa en las principales fuentes de leads y ventas de tu empresa. Imagina que desaparecen mañana. ¿Qué tanto se verían afectadas tus campañas de Growth y Performance Marketing? Si básicamente tendrías que empezar desde cero, tómalo como señal para adoptar un enfoque multicanal para reducir la dependencia de plataformas.

Regulaciones y restricciones en el manejo de datos

Internet puede no ser un lugar físico, pero tus campañas de Growth y Performance Marketing allí siguen reguladas por las leyes de distintos países. Y como hemos visto, cada vez más personas son conscientes de las implicaciones de privacidad en la recopilación de datos de terceros.

Si dependes de cookies de terceros para tus esfuerzos de Growth y Performance Marketing, las regulaciones más estrictas pueden impedir que ejecutes tu campaña de manera efectiva. La Unión Europea tiene el GDPR, que establece pautas estrictas sobre cómo puedes recopilar información de ciudadanos de la UE. Y no solo las leyes afectan al Growth y Performance Marketing. Incluso el navegador Safari de Apple ha bloqueado completamente las cookies de terceros. La alternativa clave aquí es la recopilación de datos propios (listas de correo, segmentación basada en CRM, interacciones directas con clientes, etc.).

Problemas de transparencia

No estamos diciendo que estarás completamente a ciegas cuando ejecutes campañas de Growth y Performance Marketing. Sin embargo, las cosas que ves en tu panel de analíticas, como CTR y CPC, son solo los resultados. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa entre medio?

En tu campaña de Growth y Performance Marketing, no sabrás en todos los casos dónde se publica tu anuncio. No siempre conocerás el contexto completo de dónde aparece o cómo interactúan los usuarios antes de hacer clic. Sin estos datos cualitativos, puede que no tomes las mejores decisiones para tu campaña. Puedes usar diferentes soluciones para mejorar la transparencia en el seguimiento de anuncios. Algunos ejemplos son los modelos de atribución, el análisis post-clic y las herramientas de analítica impulsadas por IA.

Consejos clave para lograr éxitos a corto y largo plazo con Performance y Growth Marketing

Si nos preguntas, ¡los desafíos son parte del juego! Como has visto en la sección anterior, hay algunas cosas que debes vigilar porque pueden afectar la efectividad del Growth y Performance Marketing. Sin embargo, eso no significa que tengas que aceptar las pérdidas. Con estos consejos, puedes abordar los problemas más comunes y obtener el mejor rendimiento de tus esfuerzos.

Enfócate también en estrategias de baja inversión

Tanto el Growth Marketing como el Performance Marketing probablemente requerirán algún tipo de inversión financiera. Sin embargo, entre los dos, el primero suele ser más barato. Aunque incluye elementos pagos, se enfoca más en estrategias orgánicas y rentables.

¿Y por qué esto es buena idea? Las estrategias de crecimiento orgánico pueden ofrecer resultados a largo plazo sin requerir mucho dinero. Con un presupuesto limitado, puedes probar muchas formas diferentes de alcanzar tu objetivo. Solo recuerda que todo se trata de encontrar el equilibrio entre Growth y Performance Marketing.

Cambia tu enfoque regularmente

Existe el principio común de que un cliente potencial necesita encontrarse con la marca al menos siete veces antes de comprar algo (aunque no es una regla universal). Pero considera la perspectiva del cliente: puede ser molesto ver lo mismo una y otra vez. Así que, ¡mantén tu contenido de Growth y Performance Marketing actualizado! Al hacerlo, puedes:

Limitar la fatiga publicitaria;

Realizar pruebas divididas (A/B);

Adaptarte a una gama más amplia de preferencias de los clientes.

En MGID, una forma en que implementamos esto en Growth y Performance Marketing es a través de anuncios dinámicos. Aquí, diferentes elementos del anuncio cambian automáticamente en función de factores como la ubicación o el historial del navegador.

Diversifica tus esfuerzos

¿Has escuchado la expresión “No pongas todos los huevos en una sola canasta”? Esto también aplica al Growth y Performance Marketing. Asegúrate de que tus esfuerzos de marketing sean diversos. ¿Qué significa esto?

Usa diferentes plataformas publicitarias;

Experimenta con distintos formatos de anuncio;

Considera los requerimientos de diversos segmentos de audiencia.

Al distribuir tu talento y presupuesto entre diferentes esfuerzos de Growth y Performance Marketing, los eventos inesperados no te afectarán tanto. Por ejemplo, si los anuncios no funcionan bien en una plataforma, aún tendrás otras en las que confiar.

Invierte en datos propios (First-Party Data)

Lo que puedes hacer en Growth y Performance Marketing depende en gran medida de las regulaciones vigentes. Por ejemplo, las herramientas que antes usabas para recopilar datos pueden dejar de estar disponibles. Las marcas ya están migrando hacia la recopilación de datos propios debido a regulaciones como el GDPR y la eliminación de cookies. Por eso, como anunciante, es valioso tener tus propios datos. Puedes intentar lo siguiente:

Motivar a los usuarios a suscribirse a boletines o recursos gratuitos;

Crear encuestas y quizzes interactivos;

Rastrear patrones de compra;

Crear programas de fidelización;

Usar feedback de clientes.

Al recopilar datos para Growth y Performance Marketing, recuerda que no tienes que hacerlo todo de una vez. Puedes pedir distintos tipos de información durante tus interacciones con la audiencia.

Asóciate con plataformas publicitarias de confianza

¿Qué tan seguro estás de que todo el dinero que gastas en Growth y Performance Marketing va a donde debe? Aunque tal vez no puedas ver cada detalle, quieres asegurarte de que la plataforma publicitaria esté entregando lo que necesitas. Busca plataformas con informes transparentes, medidas sólidas de seguridad de marca y opciones avanzadas de segmentación.

Para la publicidad nativa, contar con MGID para ayudarte en tus esfuerzos de Growth y Performance Marketing garantiza que tus anuncios solo se muestren a una audiencia con probabilidades de interesarse y actuar. Trabajamos con más de 32.000 sitios web, por lo que siempre podemos encontrar el lugar perfecto para tu contenido.

Growth Marketing vs. Performance Marketing: ambos son necesarios para un éxito medible y sostenible

A menudo, es mejor dividir un gran objetivo en partes más pequeñas y alcanzables. Esa es, básicamente, la diferencia entre Growth y Performance Marketing. Mientras el growth marca la dirección de hacia dónde quieres llevar el negocio, el performance te proporciona los medios financieros para lograrlo.

Para ambos Growth y Performance Marketing, la publicidad nativa puede ser muy efectiva. Expertos como nosotros pueden ayudarte a maximizar el retorno de tu presupuesto publicitario. Solo tienes que registrarte en MGID para acceder a herramientas y recursos de primer nivel (¡incluido un gestor personal!) que te ayudarán a tener éxito, independientemente de tu enfoque. ¡Hagámoslo realidad!