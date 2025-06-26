MGID, la plataforma global de publicidad, anuncia el lanzamiento de CPA Tune, un potente sistema auto-optimizable que utiliza aprendizaje automático para maximizar las conversiones y la eficiencia a gran escala en campañas de publicidad nativa. Este lanzamiento se suma al de CTR Guard, una herramienta que supervisa las campañas para evitar el desgaste creativo y mantener la efectividad de los anuncios.

Ahora, CPA Tune se enfoca en qué ocurre después del clic y cómo estos resultados pueden predecirse y optimizarse. Los primeros anunciantes en adoptarlo ya reportan:

Un aumento promedio del 155 % en la tasa de conversión (CVR)

Hasta un 300 % de crecimiento en CVR en sectores y mercados específicos

en sectores y mercados específicos Reducción de CPA gracias a una segmentación de audiencia más inteligente

Gracias a su motor autónomo e impulsado por inteligencia artificial, que ajusta automáticamente las pujas en tiempo real (CPC), CPA Tune permite a los anunciantes de performance alcanzar sus objetivos de CPA con un esfuerzo manual mínimo, asegurando que sus anuncios más efectivos lleguen a los usuarios más valiosos. CPA Tune marca una nueva era en la publicidad nativa, que históricamente se ha basado únicamente en el tráfico. Ahora, los anunciantes pueden centrarse en resultados concretos de negocio, no solo en los clics.

Audiencias relevantes, entregadas automáticamente

Este sistema está diseñado para anunciantes enfocados en performance que buscan dejar atrás la escala por volumen y alcanzar únicamente a las audiencias que impactan en sus objetivos de negocio. Utilizando datos históricos de rendimiento del sector, junto con señales de comportamiento e intención del usuario, el algoritmo de CPA Tune ajusta dinámicamente las pujas de CPC en tiempo real para mostrar los anuncios al tráfico con mayor probabilidad de conversión. Los anunciantes sólo deben establecer un objetivo de CPA realista, asegurarse que el seguimiento de conversiones esté activo y asignar un presupuesto diario (de 5 a 7 veces su objetivo de CPA). A partir de ahí, el algoritmo se encarga del resto, reduciendo la necesidad de ajustes diarios en ubicaciones y pujas, mientras aprende continuamente cómo optimizar el CPA aún más. Y aunque ya es eficaz hoy, su rendimiento solo mejorará con el tiempo.

Flexible y completamente transparente

Con CPA Tune, cada clic se optimiza para mejorar su potencial de conversión. El modelo requiere un breve período de aprendizaje alrededor de 10 conversiones y siete días para estabilizarse y ofrecer un rendimiento constante. También es altamente flexible. Los anunciantes pueden pausar y ajustar sus campañas en cualquier momento. En los controles creativos de presupuesto y de segmentación, se mantienen sin cambios, asegurando que la optimización suceda en segundo plano, mientras el cliente conserva el control total de su estrategia.

“Con herramientas como CTR Guard, que combate el desgaste creativo, y CPA Tune, que potencia las conversiones, no solo hablamos del potencial de la inteligencia artificial: lo estamos demostrando. Esta tecnología tiene la capacidad de resolver problemas complejos a través de interfaces simples. CPA Tune fue creado para llevar los beneficios de la puja automática por CPA — como los que ofrecen plataformas cerradas como Google o Meta — a la publicidad nativa en la web abierta, permitiendo a los anunciantes obtener resultados extraordinarios con solo unos clics, sin perder control ni transparencia”

afirma Linda Ruiz, Directora Regional en MGID Latam.

CPA Tune ya está disponible para todos los anunciantes de la compañía a nivel mundial.