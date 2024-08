En el 2023 la mayoría de los anunciantes ya conocen el potencial publicitario de Facebook. La publicidad nativa, por otro lado, ofrece un alcance comparable de usuarios de Internet, pero a menudo es una oportunidad que se pasa por alto. Tome MGID como ejemplo: nuestra cobertura global llega a más de 900 millones de visitantes únicos mensualmente en más de 32 mil sitios web de contenido.

Para comprender cuál es mejor para usted, primero comencemos por comprender qué es Facebook y la publicidad nativa. Luego, nos sumergiremos y exploraremos las principales diferencias entre los dos.

¿Qué es un Facebook Ad?

Cuando mencionamos la publicidad de Facebook, nos referimos a los anuncios que se muestran en la línea de tiempo de Facebook, a diferencia de los boosted posts. Los boosting posts son más adecuados para fines de promoción de contenido cuando usted desea recopilar más likes, comentarios y shares. Para la gran mayoría de las campañas de rendimiento, cuando desea generar tráfico a su sitio web, clientes potenciales y conversiones, debe usar Facebook Ads.

¿Qué es un Anuncio Nativo?

Los anuncios nativos están diseñados para combinarse a la perfección con el contenido del sitio web o la aplicación donde aparecen. Crea una experiencia discreta para los usuarios, evita los bloqueadores de anuncios y capta la cantidad adecuada de atención del usuario. Este tipo de publicidad paga es eficiente tanto para campañas de tráfico como de conversión.

Anuncios Nativos versus Facebook Ads

Ahora, analicemos un poco más las diferencias sutiles entre los dos.

Enfoque del Soft-Selling vs Hard-Selling

Con los Facebook Ads, debe luchar por la atención del usuario y presentar su producto de manera agresiva. Si desea lograr un CTR más alto, las creatividades deben destacarse del feed de contenido y generar fuertes emociones positivas de los usuarios.

Alternativamente, los anuncios nativos se basan en un enfoque de venta más sutil y no intrusivo. El formato se integra en el consumo normal de contenido del usuario, lo que permite a las marcas fomentar un estilo de comunicación más informal. Los anunciantes pueden consultar sobre problemas específicos que sufren los usuarios y ofrecer una solución.

Los puntos de contacto adecuados con la audiencia adecuada

Facebook ofrece una amplia gama de controles y opciones de targeting para encontrar la audiencia adecuada. En su plataforma, puede crear audiencias guardadas, personalizadas o similares. El primer tipo le permite dirigirse a los usuarios en función de sus intereses, datos demográficos y ubicaciones. Las audiencias personalizadas permiten el retargeting de usuarios que previamente interactuaron con algunos de sus activos digitales. Finalmente, el targeting por similitud se trata de llegar a usuarios similares a su base de clientes existente.

Al volverse nativo, podrá orientar las características sociodemográficas básicas de los usuarios, pero, lo que es más importante, podrá hacer coincidir el contenido promocionado y el contenido del sitio web, mostrando anuncios en el entorno más adecuado. Además, la plataforma MGID administra estas ubicaciones utilizando los datos propios de los anunciantes y socios directos: editores; por lo tanto, la configuración de targeting permanecerá presente en el próximo futuro de la publicidad digital sin cookies.

En pocas palabras, los Facebook Ads se basan más en llegar a usuarios específicos, mientras que los anuncios nativos se centran en encontrar el contexto adecuado para la publicidad y adaptar el contenido publicitario a una audiencia en particular.

Dirigirse a los usuarios por interés no captura completamente todos los sutiles matices contextuales. Por ejemplo, ser miembro del grupo de Facebook "Ancient memes" no significa necesariamente que un usuario tenga un gran interés en la historia antigua, y la configuración disponible del targeting no le permite hacer más distinciones.

Por otro lado, usando orientación contextual disponible en la plataforma MGID, los anunciantes pueden asegurarse de que los anuncios coincidan con el contenido más relevante, mientras que es imposible controlar el contenido que rodea a los anuncios de Facebook. La clasificación del contenido web para la orientación contextual se logra no solo mediante palabras clave, sino también mediante categorías de alto nivel que tienen en cuenta componentes y atributos con un nivel de detalle. Únase a nosotros para experimentar todas estas ventajas de primera mano.

Retargeting de su audiencia a través de plataformas

No hace falta decir que las campañas a gran escala requieren más de una fuente de tráfico para poder interactuar y reorientar a más usuarios. Correr Facebook Ads en audiencias que nunca han interactuado con su producto puede ser difícil porque estos usuarios no confían en él ni saben que potencialmente puede resolver algunos de sus problemas.

Sin embargo, es posible iniciar una conversación con sus prospectos a través de editoriales y anuncios nativos y luego redirigirlos a otras plataformas, como Facebook. Con los píxeles MGID, puede importar fácilmente su audiencia MGID personalizada en Facebook y acercarse a ellos una vez que haya creado la conciencia inicial. A través de este método, el problema de la confianza se puede mitigar en gran medida, lo que hace que su campaña de Facebook sea más eficiente en comparación con el targeting basado en intereses desde cero.

Tabla comparativa entre Anuncios Nativos y Facebook Ads

Ahora, recapitulemos todo lo anterior con respecto a los detalles de Facebook y los anuncios nativos en formato de tabla.

Aspecto Anuncios Nativos Facebook Ads Formato Diseñado para combinar con la apariencia de la plataforma, mezclándose con el contenido Variedad de formatos que incluyen imagen, video, carrusel, presentación de diapositivas y más Colocación Se puede colocar en sitios web, aplicaciones o plataformas de redes sociales Exclusivamente en la plataforma de Facebook y sus apps afiliadas Opciones de targeting Opciones de targeting flexibles que incluyen orientación contextual y contenido personalizado para una audiencia particular Amplias opciones de targeting que incluyen audiencias personalizadas, audiencias similares, etc. Control de colocación de anuncios Ofrece control sobre la colocación de anuncios y el contexto Proporciona control sobre la colocación de anuncios dentro de la plataforma Transparencia de anuncios Etiquetado como "patrocinado" o "anuncio" para revelar su naturaleza promocional Los anuncios están etiquetados como "patrocinados" o muestran el nombre del anunciante Compromiso publicitario Depende de la calidad y relevancia del contenido para la plataforma Ofrece varias opciones de participación (likes, comentarios, share, etc.) Métricas de rendimiento de los anuncios Las métricas pueden variar según la plataforma, por lo general incluyen impresiones, clics y tasas de participación Métricas de rendimiento típicas: alcance, impresiones, tasas de clics, conversiones y más Precios de anuncios Los modelos de precios pueden variar según la plataforma y la ubicación del anuncio Determinado a través de procesos de ofertas, con base en audiencia, competencia y relevancia Alcance de la audiencia Depende de la plataforma y de los sitios web, aplicaciones o plataformas de redes sociales específicos Facebook tiene una amplia base de usuarios, lo que brinda acceso a una gran audiencia global Capacidades de retargeting Amplias opciones de retargeting Sólidas capacidades de retargeting Control creativo de anuncios Brinda flexibilidad en la creación de anuncios personalizables visualmente atractivos Ofrece cierto control creativo, pero está limitado por las pautas de la plataforma Gestión de anuncios Puede requerir trabajar con editores individuales o usar plataformas de publicidad nativas Realizado a través del Facebook Ads Manager o Business Manager

Beneficios de los Facebook Ads y los Anuncios Nativos

Puede ver que cada una de estas soluciones publicitarias tiene sus propios puntos fuertes. Para su comodidad, hemos recopilado los beneficios de la publicidad en Facebook y la publicidad nativa.

La publicidad en Facebook ofrece una serie de beneficios únicos:

Targeting amplio . Facebook ofrece una amplia gama de opciones de targeting, basadas en datos demográficos, intereses, comportamientos y más. Esto le permite llegar a segmentos de audiencia específicos y adaptar sus anuncios a sus preferencias.

. Facebook ofrece una amplia gama de opciones de targeting, basadas en datos demográficos, intereses, comportamientos y más. Esto le permite llegar a segmentos de audiencia específicos y adaptar sus anuncios a sus preferencias. Gran base de usuarios . Con más de 2800 millones de usuarios activos mensuales, Facebook brinda acceso a una audiencia mundial masiva, lo que aumenta el alcance potencial de sus anuncios.

. Con más de 2800 millones de usuarios activos mensuales, Facebook brinda acceso a una audiencia mundial masiva, lo que aumenta el alcance potencial de sus anuncios. Diversos formatos de anuncios . Facebook ofrece una variedad de formatos de anuncios: imágenes, videos, carruseles y presentaciones de diapositivas, por nombrar algunos. Esta flexibilidad le permite exhibir sus productos o servicios de manera creativa y atractiva.

. Facebook ofrece una variedad de formatos de anuncios: imágenes, videos, carruseles y presentaciones de diapositivas, por nombrar algunos. Esta flexibilidad le permite exhibir sus productos o servicios de manera creativa y atractiva. Análisis y optimización robustos . Facebook proporciona métricas de rendimiento detalladas, lo que le permite realizar un seguimiento de la eficacia, el alcance, la participación y las conversiones de los anuncios. Puede utilizar estos datos para optimizar sus campañas y mejorar su ROI.

. Facebook proporciona métricas de rendimiento detalladas, lo que le permite realizar un seguimiento de la eficacia, el alcance, la participación y las conversiones de los anuncios. Puede utilizar estos datos para optimizar sus campañas y mejorar su ROI. Capacidades avanzadas de retargeting. Las opciones de redireccionamiento de Facebook le permiten llegar a los usuarios que interactuaron previamente con su sitio web, aplicación o página de Facebook. Esto aumenta las posibilidades de conversiones al dirigirse a usuarios que ya han mostrado interés en su marca.

A su vez, la publicidad nativa tiene sus propias ventajas:

Integración perfecta . Los anuncios nativos están diseñados para coincidir con la apariencia de la plataforma o el contenido donde aparecen. Esta integración los hace menos molestos y es más probable que se los vea como parte de la experiencia del usuario, lo que da como resultado una mayor participación y una mejor experiencia del usuario.

. Los anuncios nativos están diseñados para coincidir con la apariencia de la plataforma o el contenido donde aparecen. Esta integración los hace menos molestos y es más probable que se los vea como parte de la experiencia del usuario, lo que da como resultado una mayor participación y una mejor experiencia del usuario. Mayor relevancia . Los anuncios nativos son contextualmente relevantes para la plataforma o el contenido, lo que los hace más efectivos. Al alinearse con el contenido circundante, parecen más naturales y resuenan mejor con el público objetivo.

. Los anuncios nativos son contextualmente relevantes para la plataforma o el contenido, lo que los hace más efectivos. Al alinearse con el contenido circundante, parecen más naturales y resuenan mejor con el público objetivo. Resistencia mejorada al bloqueador de anuncios . Los anuncios nativos tienden a verse menos afectados por los bloqueadores de anuncios en comparación con los anuncios gráficos tradicionales. Dado que se mezclan con el contenido, es menos probable que se bloqueen, lo que garantiza una mejor visibilidad y alcance.

. Los anuncios nativos tienden a verse menos afectados por los bloqueadores de anuncios en comparación con los anuncios gráficos tradicionales. Dado que se mezclan con el contenido, es menos probable que se bloqueen, lo que garantiza una mejor visibilidad y alcance. Confianza del usuario mejorada . Cuando se ejecutan correctamente, los anuncios nativos pueden generar confianza en la audiencia. Al ofrecer contenido valioso y relevante, se perciben como menos intrusivos y más informativos, lo que fomenta una percepción positiva de la marca.

. Cuando se ejecutan correctamente, los anuncios nativos pueden generar confianza en la audiencia. Al ofrecer contenido valioso y relevante, se perciben como menos intrusivos y más informativos, lo que fomenta una percepción positiva de la marca. Opciones de colocación flexibles. Los anuncios nativos se pueden colocar en varias plataformas: sitios web, aplicaciones y plataformas de redes sociales. Esta flexibilidad le permite llegar a su público objetivo a través de múltiples puntos de contacto y seleccionar ubicaciones que se alineen con los objetivos de su campaña.

Conclusión

No hace falta decir que la elección entre los Facebook Ads y los Anuncios Nativos depende completamente de sus objetivos específicos, audiencia objetivo y estrategia de campaña. A menudo, una combinación de ambas soluciones publicitarias puede ser beneficiosa para maximizar el alcance y la eficacia de su publicidad.

Sin embargo, al seleccionar una plataforma de publicidad para sus campañas, hágase una pregunta: ¿cuál es mi objetivo final? Sea lo que sea para usted (mayor ROI, escalabilidad o seguridad de la marca), asegúrese de que sus fuentes de tráfico sean la respuesta.