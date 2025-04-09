La publicidad online debería ser beneficiosa para todos: las marcas ganan visibilidad, los editores generan ingresos y los usuarios descubren productos relevantes. Pero en 2025, la realidad es un poco diferente. El malvertising está en auge y los editores están sintiendo la presión.

El malvertising, o simplemente anuncios fraudulentos, no solo engaña a los usuarios, sino que daña la reputación de los editores y puede generar importantes pérdidas financieras. Engañosos, confusos y abiertamente fraudulentos, estos anuncios erosionan la confianza en todo el ecosistema publicitario. Y el problema crece… rápidamente. Según el informe de GeoEdge, el cual es la fuente de todas las cifras de este artículo (excepto los análisis de la plataforma de MGID):

Los niveles de malvertising aumentaron un 10% en 2024, y las redirecciones automáticas representaron el 45% de todos los ataques, con un aumento del 25% con respecto al año pasado;

El 56% de los anuncios maliciosos se dirigen a usuarios móviles, muchos de los cuales conducen a estafas de soporte técnico falso y páginas de phishing;

Los editores a menudo desconocen estas estafas hasta que es demasiado tarde, lo que les obliga a lidiar con usuarios frustrados y a una disminución en la calidad de los anuncios.

Entonces, la gran pregunta es: ¿Cómo pueden los editores proteger a su audiencia e ingresos sin sacrificar el rendimiento de sus anuncios?

En este artículo, analizaremos cómo MGID ayuda a los editores a combatir los anuncios fraudulentos, garantizando la seguridad de la marca, la calidad de los anuncios y una experiencia de usuario confiable, todo ello sin comprometer la monetización.

Las tácticas más comunes de los anuncios fraudulentos

Ya sean recomendaciones falsas de famosos, productos fraudulentos para bajar de peso o estafas con tarjetas de regalo con phishing, los anuncios fraudulentos en línea son cada vez más engañosos, avanzados y, lamentablemente, más comunes. Los estafadores utilizan contenido deepfake generado por IA, técnicas de encubrimiento y redirecciones sofisticadas para eludir los sistemas de verificación de anuncios. A continuación, se presenta un desglose de las mayores amenazas de los anuncios fraudulentos a las que se enfrentan los editores actualmente.

1. Redirecciones automáticas: La mayor amenaza del malvertising

Las redirecciones automáticas son el método principal utilizado por los estafadores, ya que obligan a los usuarios a abandonar los sitios web de editores confiables y a acceder a páginas maliciosas, que principalmente son estafas de phishing o sorteos falsos. Estas estadísticas de 2024 hablan por sí solas:

El 81% de todos los anuncios maliciosos en octubre de 2024 fueron redirecciones , el nivel más alto registrado;

, el nivel más alto registrado; Las regiones más afectadas fueron EE. UU. y Canadá , donde el 55% de todo el malvertising incluyó redirecciones automáticas;

, donde el 55% de todo el malvertising incluyó redirecciones automáticas; La región de la UE y Asia-Pacífico experimentó niveles más bajos (~30%) de redirecciones automáticas, pero aun así se enfrentó a amenazas crecientes.

Estos ataques no solo molestan a los usuarios, sino que también destruyen su confianza. Un visitante que hace clic en un artículo de noticias y es redirigido forzosamente a una alerta de virus falsa o a una oferta demasiado buena para ser verdad, podría no volver jamás.

2. Promociones falsas de famosos y ofertas engañosas de productos

Los estafadores han dominado el arte de hacer que los anuncios falsos parezcan reales. Mediante el uso de contenido deepfake generado por IA, imágenes alteradas y marcas robadas, crean artículos de noticias y testimonios falsos que presentan a celebridades, influencers e incluso políticos.

Por ejemplo, las estafas de pérdida de peso: anuncios fraudulentos afirman que actores famosos o figuras políticas perdieron peso con un suplemento milagroso. Estos anuncios dirigen a un sitio web de noticias falsas o a una landing page fraudulenta, engañando a los usuarios para que compren productos falsos.

Estas estafas son especialmente comunes en las categorías de nutracéuticos (pérdida de peso, suplementos para la salud, antienvejecimiento), donde los falsos elementos de confianza impulsan las conversiones.

3. Estafas con tarjetas de regalo: ¿Demasiado bueno para ser verdad? Probablemente lo sea

Las ofertas de tarjetas de regalo de Amazon, Walmart y Visa atraen a los usuarios con promesas de recompensas gratuitas; sin embargo, en lugar de tarjetas de regalo gratuitas, les roban los datos de su tarjeta de crédito, sus credenciales de inicio de sesión o incluso sus datos personales. Estas estafas imitan sitios web oficiales con una imagen y un diseño de marca casi perfectos. Se les pide a los usuarios que "verifiquen su elegibilidad" ingresando sus datos de pago, que luego los estafadores explotan.

Dado que las tarjetas de regalo se pueden canjear al instante y son difíciles de rastrear, a los estafadores les encanta usarlas para cometer fraudes financieros.

Estafas financieras de clickbait: Variaciones regionales

Si bien las estafas financieras no son tan comunes a nivel mundial, siguen siendo un problema importante en ciertas regiones.

APAC: El 23% de todos los incidentes de malvertising fueron fraudes financieros (oportunidades de inversión falsas, estafas de criptomonedas y esquemas de comercio tipo Ponzi).

El 23% de todos los incidentes de malvertising fueron fraudes financieros (oportunidades de inversión falsas, estafas de criptomonedas y esquemas de comercio tipo Ponzi). EE. UU.: Solo el 4% de los incidentes de malvertising fueron estafas financieras, debido principalmente a regulaciones más estrictas y una mayor concientización de los consumidores.

Tácticas de ataque en dispositivos móviles vs. computadoras de escritorio: ¿Dónde corren mayor riesgo los usuarios?

Los anuncios fraudulentos varían según el dispositivo: los usuarios de móviles son el objetivo principal de los ataques de redirección automática, mientras que los usuarios de ordenadores sufren más fraudes basados ​​en clickbait.

El 56% de los anuncios maliciosos se dirigían a usuarios de móviles , y el 68% utilizaban redirecciones (por ejemplo, falsas advertencias de virus o instalaciones forzadas de aplicaciones).

, y el (por ejemplo, falsas advertencias de virus o instalaciones forzadas de aplicaciones). El 79% de los anuncios fraudulentos para ordenadores se basaban en clickbait, utilizando titulares engañosos para atraer a los usuarios a sitios web fraudulentos.

A medida que las tácticas de fraude evolucionan, los estafadores optimizan sus estrategias para diferentes dispositivos y plataformas, lo que dificulta aún más que los editores se mantengan a la vanguardia.

Análisis de MGID: Principales categorías de anuncios fraudulentos en 2024

Nuestra plataforma monitorea y detecta continuamente campañas fraudulentas. En 2024, observamos tres categorías clave de fraude que dominan el panorama publicitario.

Sitios web engañosos (728.719 detecciones – 63,95%): Muchos anuncios fraudulentos parecen legítimos al principio, pero posteriormente los estafadores alteran su contenido, insertando recomendaciones falsas de famosos, políticos o profesionales de la salud para engañar a los usuarios.

Muchos anuncios fraudulentos parecen legítimos al principio, pero posteriormente los estafadores alteran su contenido, insertando recomendaciones falsas de famosos, políticos o profesionales de la salud para engañar a los usuarios. Cambios en la landing page (141.928 detecciones – 13,17%): Los estafadores utilizan técnicas de encubrimiento, sustituyendo las landing pages que cumplen con las normas por elementos engañosos tras su aprobación. Estos cambios suelen incluir promociones no autorizadas de influencers y afirmaciones engañosas sobre la salud.

Los estafadores utilizan técnicas de encubrimiento, sustituyendo las landing pages que cumplen con las normas por elementos engañosos tras su aprobación. Estos cambios suelen incluir promociones no autorizadas de influencers y afirmaciones engañosas sobre la salud. URL maliciosa post-clic (122.637 detecciones – 11,38%): Estas estafas incluyen intentos de phishing, alertas de virus falsas, notificaciones push forzadas y descargas de software malicioso que pueden comprometer los datos y la seguridad de los usuarios.

Una vez detectadas, nuestro sistema bloquea inmediatamente estas campañas fraudulentas, garantizando que no lleguen a la audiencia. Más adelante, le explicaremos cómo lo hacemos.

Como ya hemos mencionado, la actividad publicitaria fraudulenta varía según la región, y algunos países se enfrentan a volúmenes de estafas significativamente mayores.

Estados Unidos y Canadá – Entre las regiones más afectadas, estos países norteamericanos representan una parte significativa del tráfico publicitario engañoso, con una alta concentración de estafas de redireccionamiento automático.

– Entre las regiones más afectadas, estos países norteamericanos representan una parte significativa del tráfico publicitario engañoso, con una alta concentración de estafas de redireccionamiento automático. Europa (Italia, Alemania, Reino Unido) – La UE está experimentando un aumento de incidentes de fraude relacionados con esquemas financieros falsos y ofertas engañosas de comercio electrónico. Solo Italia registró más de 220.000 alertas de sitios web engañosos en 2024.

– La UE está experimentando un aumento de incidentes de fraude relacionados con esquemas financieros falsos y ofertas engañosas de comercio electrónico. Solo Italia registró más de 220.000 alertas de sitios web engañosos en 2024. APAC (Vietnam, India, Australia) – Las estafas financieras son especialmente frecuentes en la región APAC, donde el 23% de los anuncios fraudulentos están vinculados a oportunidades de inversión falsas.

– Las estafas financieras son especialmente frecuentes en la región APAC, donde el 23% de los anuncios fraudulentos están vinculados a oportunidades de inversión falsas. América Latina y mercados más pequeños – Países como Argentina, Armenia y Albania se enfrentan a un aumento repentino de anuncios fraudulentos, a menudo disfrazados de estafas de soporte técnico o regalos.

Al analizar constantemente los patrones globales de estafa, MGID ajusta proactivamente sus algoritmos de detección y la aplicación de políticas para bloquear los anuncios maliciosos antes de que afecten a los editores.

Cómo MGID detecta y bloquea los anuncios fraudulentos

Detener los anuncios fraudulentos no se trata solo de reaccionar: se trata de anticiparse a los estafadores. En MGID, utilizamos un enfoque multicapa que combina automatización basada en IA, análisis en tiempo real y supervisión humana para garantizar que solo anuncios confiables y de alta calidad lleguen a las plataformas de los editores.

Así lo hacemos.

1. Moderación de anuncios con IA: Una detección del fraude más inteligente

El aprendizaje automático desempeña un papel fundamental en la identificación de anuncios engañosos antes de su publicación. Nuestro sistema de moderación con IA:

Analiza el contenido de los anuncios en tiempo real, detectando patrones de fraude, afirmaciones engañosas e intentos de encubrimiento;

en tiempo real, detectando patrones de fraude, afirmaciones engañosas e intentos de encubrimiento; Aprende de intentos de fraude anteriores , actualizando continuamente su modelo de detección para detectar nuevas tácticas de estafa;

, actualizando continuamente su modelo de detección para detectar nuevas tácticas de estafa; Evita que los actores maliciosos se cuelen analizando tanto la creatividad del anuncio como la landing page.

Al aprovechar la IA, detectamos tácticas de estafa más rápido de lo que los estafadores pueden evolucionar.

2. Integración con GeoEdge: Protección en tiempo real

MGID lleva mucho tiempo colaborando con GeoEdge, proveedor líder de seguridad publicitaria, para reforzar no solo la calidad de los anuncios, sino también la seguridad del usuario. Gracias a un conjunto de funciones de seguridad, nuestra integración con GeoEdge garantiza protección en tiempo real.

Escaneo de anuncios en tiempo real: GeoEdge analiza sistemáticamente las creatividades y las landing page de los anuncios para detectar redireccionamientos automáticos, intentos de phishing y anuncios encubiertos antes de que lleguen a los usuarios.

GeoEdge analiza sistemáticamente las creatividades y las landing page de los anuncios para detectar redireccionamientos automáticos, intentos de phishing y anuncios encubiertos antes de que lleguen a los usuarios. Detección avanzada de fraude: Los modelos basados ​​en IA identifican de forma preventiva tácticas publicitarias prohibidas, bloqueando campañas engañosas en la fase de creación de contenido.

Los modelos basados ​​en IA identifican de forma preventiva tácticas publicitarias prohibidas, bloqueando campañas engañosas en la fase de creación de contenido. Verificación y cumplimiento de los anunciantes: Todos los clientes de MGID deben pasar las verificaciones de Conozca a su Cliente (KYC) y Conozca a su Negocio (KYB), lo que impide que anunciantes fraudulentos accedan al sistema.

Todos los clientes de MGID deben pasar las verificaciones de Conozca a su Cliente (KYC) y Conozca a su Negocio (KYB), lo que impide que anunciantes fraudulentos accedan al sistema. Tolerancia cero al malware y contenido malicioso: Cualquier indicio de malware, phishing o actividad fraudulenta se bloquea o se marca inmediatamente para su posterior revisión antes de entrar en la red de MGID.

3. Supervisión Humana: La verificación final

Incluso con IA y automatización, la experiencia humana sigue siendo esencial en la lucha contra el fraude. Gracias al Departamento de Cumplimiento de MGID, podemos ofrecer una protección integral contra el fraude mediante las siguientes medidas:

Revisión manual de los anuncios marcados, que garantiza que no se escape ningún contenido engañoso;

Actualizaciones periódicas de la política publicitaria para anticiparse a las nuevas tácticas de estafa;

Actuación decisiva ante alertas de fraude, bloqueando campañas maliciosas antes de que afecten a los usuarios.

Este modelo híbrido garantiza la máxima seguridad de marca, protegiendo tanto a los editores como a su audiencia de anuncios fraudulentos.

La evolución del fraude publicitario: Adelantándose a las amenazas emergentes

A medida que los editores y las plataformas publicitarias refuerzan sus sistemas de detección, los estafadores encuentran nuevas formas de eludir las medidas de seguridad. Estas tácticas dificultan aún más el reconocimiento y el bloqueo de los anuncios fraudulentos.

Los estafadores ya no se limitan a usar afirmaciones engañosas sobre productos: combinan información real con narrativas engañosas, creando una falsa sensación de confianza. Estas son algunas de las principales tendencias de fraude observadas en 2025.

Bucles de encubrimiento y redireccionamiento impulsados ​​por IA

Los estafadores manipulan las páginas de verificación, simulando que el anuncio cumple con las normativas. Una vez aprobados, redirigen a los usuarios a páginas fraudulentas que presentan influencers deepfake, esquemas de inversión falsos y ofertas fraudulentas.

Elementos de confianza falsos y suplantación de marca

Los estafadores copian logotipos, colores y formatos de anuncios de marcas reales para legitimar sus campañas engañosas. Utilizan reseñas falsas, insignias "como se vio en" falsificadas y sellos de confianza alterados para manipular a los usuarios y que hagan clic.

Tácticas de fraude basadas en la ubicación geográfica y el navegador

Algunos estafadores utilizan estafas adaptativas, donde el contenido cambia según la ubicación, el dispositivo o el tipo de navegador del usuario. Esto dificulta la detección, ya que los equipos de seguridad ven una versión del anuncio diferente a la que ven los usuarios reales.

Estafas ilegales de influencers y recomendaciones

Utilizando voces generadas por IA y deepfakes de vídeo, los estafadores crean campañas de recomendación falsas donde figuras públicas parecen recomendar estafas de las que nunca han oído hablar.

Cómo MGID se anticipa a las amenazas

Muchas de estas técnicas fraudulentas están diseñadas para ser casi imposibles de replicar, lo que hace que los métodos de detección tradicionales sean ineficaces. Para combatir estas amenazas en rápida evolución, MGID mejora continuamente sus estrategias de prevención del fraude.

Políticas más sólidas y actualizaciones de cumplimiento: Nuestro equipo revisa periódicamente las directrices publicitarias para bloquear nuevas tácticas de estafa antes de que se popularicen.

Nuestro equipo revisa periódicamente las directrices publicitarias para bloquear nuevas tácticas de estafa antes de que se popularicen. Análisis de comportamiento ampliado y comparación de infractores: Utilizamos el seguimiento del comportamiento basado en IA para detectar patrones de fraude, incluso cuando los estafadores modifican sus tácticas.

Utilizamos el seguimiento del comportamiento basado en IA para detectar patrones de fraude, incluso cuando los estafadores modifican sus tácticas. Verificación híbrida: Al combinar la detección automatizada con la supervisión manual, garantizamos que ni siquiera las estafas más sofisticadas se cuelen.

Los estafadores pueden seguir evolucionando, pero en MGID, siempre vamos un paso por delante, manteniendo a los editores protegidos, con alta calidad de los anuncios y la confianza del usuario intacta.

Conclusión

El problema de los anuncios fraudulentos no puede ignorarse: erosionan la confianza del usuario, dañan la reputación de los editores y amenazan los ingresos a largo plazo. A medida que los estafadores desarrollan tácticas cada vez más sofisticadas, los editores deben tomar medidas proactivas para mantener sus plataformas seguras.

En MGID, entendemos que la calidad de los anuncios y los ingresos no deben ser excluyentes. Por eso, hemos creado un sistema de prevención del fraude multicapa que combina moderación basada en IA, detección de amenazas en tiempo real y supervisión humana experta. Al aprovechar las herramientas de seguridad avanzadas de GeoEdge, las estrictas políticas de cumplimiento y el análisis de comportamiento, garantizamos que solo aparezcan anuncios legítimos y de alta calidad en las plataformas de los editores.

Los editores que se asocian con MGID obtienen acceso a medidas de seguridad publicitaria de primer nivel, protegiendo a su audiencia y marca, a la vez que maximizan el rendimiento de sus anuncios. ¿Listo para proteger su plataforma y aumentar sus ingresos sin el riesgo de anuncios fraudulentos? Contacte a MGID hoy mismo para descubrir cómo podemos ayudarlo a crear una experiencia publicitaria más segura y libre de fraude.