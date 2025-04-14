Hoy en día, casi todas las marcas y empresas esperan crear contenido. Sin embargo, a muchas les cuesta justificar la inversión. Entre el marketing de contenidos y el marketing de performance, solo este último ofrece retornos financieros inmediatos. Si tiene un presupuesto limitado, ¿por qué no invertir más en estrategias que generen ingresos rápidamente? Sin embargo, no puede sacrificar uno por el otro: ambas estrategias de marketing son fundamentales para un crecimiento sostenible a largo plazo.

Por lo tanto, si le preocupan las limitaciones presupuestarias o simplemente no quiere sacrificar el retorno inmediato por el crecimiento a largo plazo (o viceversa), una buena opción intermedia es el marketing de performance de contenidos. Para ayudarlo a implementar el marketing de performance de contenidos para su marca, analizaremos métricas, herramientas, técnicas y mejores prácticas.

¿Qué es el marketing de performance de contenidos?

Como su nombre indica, el marketing de performance de contenidos es una combinación de marketing de contenidos y marketing de performance, y combina elementos cruciales de ambos en una sola campaña o estrategia.

Esto significa que con el marketing de performance de contenidos, su objetivo es atraer la atención hacia la marca y generar conversiones medibles a través del propio contenido. Aquí, su contenido no solo debe generar notoriedad, sino también impulsar las ventas. Por ello, los recursos de marketing de performance de contenidos son altamente estratégicos, ya que hacen más que simplemente mantener su presencia mediante entradas en su calendario.

Componentes claves del marketing de performance de contenidos

Para aumentar las probabilidades de éxito, cada uno de estos componentes debe estar presente en su campaña de marketing de performance de contenidos.

Contenido de alta calidad: Necesita material relevante que aporte valor a su público objetivo y que tenga en cuenta las capacidades de conversión.

Necesita material relevante que aporte valor a su público objetivo y que tenga en cuenta las capacidades de conversión. Plataformas cuidadosamente seleccionadas: Su contenido debe estar ubicado donde su audiencia lo vea.

Su contenido debe estar ubicado donde su audiencia lo vea. Herramientas para marketing de performance de contenidos: Para monitorear sus KPI, evaluar resultados y modificar fácilmente su contenido existente, necesita las herramientas adecuadas.

Y lo más importante, sus talentos son su recurso más valioso. Usted está encargado de asegurar que todos los componentes funcionen en conjunto para generar interacción y conversión.

Performance del contenido: KPIs y métricas

Dado que el contenido puede ser un elemento del marketing de performance, existen tres métricas principales para determinar la efectividad de la estrategia. En términos de marketing de performance de contenido, los KPIs que utilice para evaluar los resultados también serán aplicables.

Sin embargo, la diferencia radica en que no solo evalúa las actividades de conversión. Medir el éxito de la performance del marketing de contenidos también implica analizar cifras que no necesariamente tienen que ver con el avance de los prospectos en el embudo de conversión dentro de la misma interacción. ¿Quiere aprender a medir la performance del marketing de contenidos? Analice las métricas de interacción, conversión y tráfico.

Métricas de interacción: Visualizaciones, shares y comentarios

Las métricas de interacción son indicadores de cómo los usuarios interactúan con su trabajo. Saber cómo medir el rendimiento de sus estrategias de marketing de contenidos para llevar al público objetivo al inicio del embudo de conversión implica monitorear lo siguiente:

Visualizaciones : El número de personas que han visto el contenido;

: El número de personas que han visto el contenido; Shares: La cantidad de personas que lo han compartido en diferentes plataformas, especialmente relevante para el marketing boca a boca;

La cantidad de personas que lo han compartido en diferentes plataformas, especialmente relevante para el marketing boca a boca; Comentarios: La cantidad de comentarios en un contenido específico, un buen indicador de qué tiene repercusión en el mercado objetivo.

Entre el marketing de performance y el marketing de contenidos, estas métricas generalmente se aplican a este último.

Métricas de Conversión: Leads, ventas y ROI

Las métricas de conversión evalúan la capacidad del contenido para impulsar la rentabilidad del negocio. Si le interesa saber cómo medir el rendimiento para mejorar los resultados de su marketing de contenidos, comprender la importancia de los leads, las ventas y el ROI es solo el principio. Hay muchas métricas relevantes y relacionadas que debería evaluar. Para tener una idea de la rentabilidad de su campaña, aprenda a medir los datos del marketing de performance de contenidos.

Leads

Los leads son métricas importantes por lo que representan: una audiencia comprometida que es más fácil de convertir. Para determinar la eficacia de su marketing de performance de contenido para generar leads, debe considerar lo siguiente:

Número de leads: La cantidad de leads generados por la campaña;

La cantidad de leads generados por la campaña; Tasa de conversión de leads: El porcentaje de leads que se convierten en clientes de pago;

El porcentaje de leads que se convierten en clientes de pago; Coste por lead: Inversión publicitaria dividida entre el número de leads;

Inversión publicitaria dividida entre el número de leads; Puntuación de calidad del lead: Un valor numérico asignado basado en la probabilidad de conversión; cuanto mayor sea, mejor.

Estas métricas de performance del marketing de contenidos deben analizarse con atención, tanto en la parte superior como en la parte media del embudo.

Ventas

Dado que las conversiones se basan en la obtención de resultados rentables, se deben considerar las métricas de marketing de performance de contenido relacionadas con las ventas. Aquí tiene algunas métricas a las que debe prestar atención:

Valor promedio del pedido: Ingresos promedio generados por transacción;

Ingresos promedio generados por transacción; Tasa de conversión de ventas: Porcentaje de clientes potenciales que terminan realizando una compra;

Porcentaje de clientes potenciales que terminan realizando una compra; Atribución de ingresos por tipo de contenido: Seguimiento del rendimiento del marketing de contenidos, según el tipo de material.

Al monitorear estas métricas, puede refinar su estrategia para impulsar sus conversiones.

ROI

El retorno de la inversión (ROI) se refiere a la rentabilidad directa. En este caso, desea determinar si sus esfuerzos de marketing de performance de contenidos están generando suficientes ingresos. Con estas métricas, también puede determinar dónde necesita optimizar su estrategia:

ROI: Porcentaje de ganancias generadas en relación con el costo total de una campaña de marketing de performance de contenidos: [(Ingresos - Coste)/Coste] × 100;

Porcentaje de ganancias generadas en relación con el costo total de una campaña de marketing de performance de contenidos: [(Ingresos - Coste)/Coste] × 100; Valor del ciclo de vida del cliente (CLV): Ingresos totales proyectados que un cliente generará a lo largo de su relación con la marca;

Ingresos totales proyectados que un cliente generará a lo largo de su relación con la marca; Coste por adquisición (CPA): Gastos totales de marketing y ventas necesarios para captar un nuevo cliente. Con estas métricas de marketing de performance de contenido, podrá analizar la eficacia de sus esfuerzos desde diversas perspectivas.

Análisis del tráfico: Tasa de rebote, tiempo en la página y comportamiento del usuario

Con el marketing de performance de contenido, es muy probable que utilice su propio sitio web para atraer visitas a sus materiales. Por lo tanto, también debería monitorear estas métricas:

Tasa de rebote: Porcentaje de visitantes que llegaron a la página sin realizar ninguna acción adicional;

Porcentaje de visitantes que llegaron a la página sin realizar ninguna acción adicional; Tiempo en la página: Tiempo que un usuario permanece en la página web después de llegar a ella;

Tiempo que un usuario permanece en la página web después de llegar a ella; Comportamiento del usuario: Qué hizo el usuario mientras estuvo en el sitio, como las páginas que visitó.

El marketing de performance de contenido no estaría completo sin analizar el tráfico. Después de todo, ¿de qué sirve una página optimizada si no hay conversiones?

Cómo optimizar sus promedios de performance de marketing de contenido

Si el público objetivo nunca ha oído hablar de su marca, es posible que su contenido solo tenga una oportunidad de causar una buena impresión. Para llevar sus esfuerzos de marketing de performance de contenido al siguiente nivel, debe buscar maneras de optimizar sus materiales. Cabe destacar que sus decisiones de marketing de performance de contenido deben basarse en datos. Sin embargo, puede usar esta información como punto de partida para ver cómo los ajustes pueden afectar la interacción y las tasas de conversión.

Creando titulares y CTA atractivos

Con el marketing de performance de contenido, no tiene que hacer una revisión completa cada vez que quiera comparar los resultados de dos versiones de un mensaje. ¿Por qué no centrarse solo en estos dos aspectos?

Título: El título es lo primero, y posiblemente lo único, que verá su audiencia. Asegúrese de que represente fielmente el tema del texto, sin dejar de ser atractivo.

El título es lo primero, y posiblemente lo único, que verá su audiencia. Asegúrese de que represente fielmente el tema del texto, sin dejar de ser atractivo. CTA: ¿Qué quiere que haga el lector después de consumir el material? Esto debe estar claramente establecido.

Estas dos consideraciones son las que más influyen en las conversiones. Por lo tanto, aunque hay muchos otros elementos que puede ajustar, le recomendamos centrarse primero en el titular y el CTA.

Personalización y estrategias de contenido segmentado

La personalización es fundamental en el marketing de performance de contenidos, ya que le permite llegar al público adecuado para sus materiales. Aquí tiene algunas ideas para la segmentación que puede probar:

Segmente sus objetivos de marketing de performance de contenidos según su comportamiento;

Utilice información demográfica para crear segmentos;

Utilice análisis predictivos para promocionar contenido relevante según su comportamiento previo.

El público objetivo de sus estrategias de marketing de performance de contenidos no debe considerarse un único grupo. Dadas las opciones de personalización y segmentación disponibles, generar engagement puede ser relativamente sencillo.

Aprovechando las plataformas de pago para mejorar el rendimiento del marketing de contenidos

Cuando pensamos en marketing de performance de contenidos, solemos pensar en sitios web y redes sociales. Sin embargo, existen otros canales a considerar. Recuerde que buscamos generar acción directa e inmediata. Así que, al igual que usted invierte en anuncios, también puede invertir en mejorar la visibilidad de sus recursos de marketing de performance de contenidos. Esto es posible gracias a la publicidad nativa. Exploremos sus beneficios.

Resumen de la publicidad nativa y el contenido patrocinado

Con la publicidad nativa, el objetivo es integrar la publicidad de forma natural en la experiencia de navegación. Esto es muy útil para el marketing de performance de contenidos porque, además de generar conversiones, también busca que la audiencia interactúe. Al integrarse en la experiencia de navegación de los usuarios, es más probable que su marketing de performance de contenidos tenga un impacto. Según nuestra experiencia, el contenido patrocinado es la mejor opción en este caso. La marca puede aprovechar no solo la audiencia del editor, sino también su credibilidad.

Mejorando el alcance y la interacción con MGID

MGID es una plataforma de publicidad nativa que ayuda a las marcas a ampliar su alcance colocando anuncios y contenido en sitios web relevantes. Esto le permite dirigirse a la audiencia adecuada. Al aplicar una distribución impulsada por IA, MGID garantiza que sus estrategias de marketing de performance de contenido generen mayor interacción, tráfico de calidad y conversiones. Así es como lo hacemos posible:

Trabajando con editores de alta calidad en cada nicho;

Utilizando IA y segmentación por comportamiento para determinar quién tiene más probabilidades de responder a su marketing de performance de contenido;

Soportando diversos formatos de anuncios para funcionar con diversas campañas.

Con nuestro soporte, no tiene que depender de sus recursos digitales actuales para obtener resultados de su contenido.

Técnicas y herramientas para medir los resultados del marketing de performance de contenido y realizar análisis

Por supuesto, no es necesario que esté completamente involucrado al ejecutar sus campañas. Para la mayoría de los tipos de promoción online, es inevitable que utilice herramientas para automatizar algunas de sus tareas. Esta expectativa también se extiende al marketing de performance de contenidos.

La pregunta es: ¿qué herramientas debería usar para el marketing de performance de contenidos? Esto dependerá, entre otras cosas, de las plataformas que utilice para lograr sus objetivos. En las siguientes subsecciones analizaremos las herramientas más útiles junto con algunas técnicas para una medición precisa.

Software y herramientas de análisis de performance para marketing de contenidos

Estas son algunas de las herramientas que debería considerar:

MGID: Una plataforma de publicidad nativa que también ayuda con el seguimiento de la interacción, la segmentación de usuarios, la optimización de la performance, las audiencias similares y otras funciones relacionadas;

Una plataforma de publicidad nativa que también ayuda con el seguimiento de la interacción, la segmentación de usuarios, la optimización de la performance, las audiencias similares y otras funciones relacionadas; Google Analytics: Útil para identificar contenido de alto rendimiento mediante información sobre la tasa de rebote, el tráfico de referencia y la duración de la sesión;

Útil para identificar contenido de alto rendimiento mediante información sobre la tasa de rebote, el tráfico de referencia y la duración de la sesión; Ahrefs: Una herramienta de seguimiento de palabras clave que puede ayudarlo a implementar una estrategia de SEO más efectiva para aumentar el alcance orgánico.

Además, si sus estrategias de marketing de performance de contenidos incluyen redes sociales, le recomendamos encarecidamente utilizar herramientas específicas para cada plataforma.

Técnicas para implementar como parte de su estrategia

¿Qué tan seguro está de estar utilizando la mejor versión de sus estrategias de marketing de performance de contenido? La única manera de saberlo con certeza es mediante la medición y el análisis. A continuación, le presentamos algunas técnicas claves que puede incorporar.

A/B Testing: Esta técnica evalúa el impacto medible de dos versiones de contenido para ayudarlo a decidir cuál usar.

Esta técnica evalúa el impacto medible de dos versiones de contenido para ayudarlo a decidir cuál usar. Posicionamiento SEO y de performance de palabras clave: Aquí evalúa la capacidad de su estrategia de marketing de performance de contenido para llegar a la audiencia adecuada de forma orgánica.

Aquí evalúa la capacidad de su estrategia de marketing de performance de contenido para llegar a la audiencia adecuada de forma orgánica. Análisis del comportamiento del usuario: Esto puede implicar el uso de mapas de calor para ver cómo interactúa el usuario con la página.

Todas estas herramientas lo ayudan a obtener información valiosa sobre su estrategia para que pueda realizar los cambios necesarios.

Mejores prácticas para una estrategia de marketing de performance de contenido exitosa

Dado el aumento del costo de la publicidad, necesita una forma rentable de impulsar las conversiones. Aquí es donde entra en juego el marketing de performance de contenido. Sin embargo, el material promocional gratuito no es algo automático. Tenga en cuenta estas buenas prácticas para aumentar las probabilidades de éxito de sus estrategias de marketing de performance de contenido.

Conozca a su audiencia

Esto parece básico, pero le sorprendería saber cuántas empresas crean contenido simplemente por crearlo. Si bien todo lo que publica puede ayudarlo a mejorar su visibilidad online, solo una estrategia de marketing de performance de contenido bien diseñada y pensada para su audiencia puede enganchar a la gente con lo que dice. Para determinar la audiencia con más probabilidades de actuar, debe:

Crear un perfil de cliente completo para guiar su proceso de creación de contenido;

Utilizar los datos disponibles para identificar y priorizar los segmentos de audiencia con mayor probabilidad de interactuar y actuar;

Identificar y conocer mejor a las nuevas audiencias que podrían estar interesadas en la marca y el contenido.

El marketing de performance de contenido no será eficaz si no está seguro de a quién se está dirigiendo. Al comunicarse con un grupo más pequeño, será preciso en lo que dice y cómo lo dice.

No subestime el valor de la interacción del marketing de performance de contenido

Siempre es tentador centrarse en mejorar las métricas relacionadas con la generación de beneficios. Sin embargo, recuerde que sus mensajes constituyen la base sobre la que convertirá a los clientes. Por lo tanto, el marketing de performance de contenido también debe generar interacción. Hacerlo bien significa:

Tener más oportunidades para experimentar con la segmentación;

Generar más clientes potenciales y ventas, en igualdad de condiciones;

Crear valor para la marca, facilitando la captación de atención.

Por lo tanto, para mejorar los resultados generales de su marketing de performance de contenido, también debería invertir en material que atraiga a su audiencia.

Use múltiples canales para promocionar el mismo contenido

Con el marketing de performance de contenidos, no es necesario que genere ideas originales para cada plataforma. De hecho, le desaconsejamos hacerlo, ya que, al hacerlo, pierde la oportunidad de reforzar su mensaje. Al lograr que sus esfuerzos de marketing de performance de contenidos se perciban en todos los lugares donde su público objetivo frecuenta, podrá hacer retargeting de forma natural a las personas interesadas. De hecho, con un enfoque multicanal, tendrá muchas oportunidades para presentar la información de la forma que mejor se adapte a su mercado objetivo.

Mantenga una programación

En su calendario de contenido, asegúrese de comprometerse con un calendario regular de publicación de marketing de performance de contenidos. Su público espera constancia, así que debe cumplirlo. Le recomendamos que considere los siguientes factores:

El horario en que su público utiliza las plataformas de marketing de performance de contenidos seleccionadas;

Una frecuencia de publicación sostenible y realista;

Husos horarios, si tiene una audiencia global.

Por suerte, no tiene que esperar hasta el momento elegido para publicar su contenido. Existen herramientas de automatización del marketing de performance de contenidos que puede usar para programar todo con antelación.

Cree contenido de alta intención

Si ofreces SaaS, nadie le impedirá hablar de las funciones genéricas que ofrece. Pero, ¿cómo lo ayudará a convertir incluir esto en su plan de marketing de performance de contenidos? Un consejo rápido: ¡no lo hará!

Centrarse en contenido de alta intención le permite captar la atención de los usuarios listos para actuar. Por ejemplo, no describa por qué la gente necesita un CRM ni lo incluya en su calendario de marketing de performance de contenidos. En su lugar, hable de las mejores plataformas de CRM. Si gestiona un sitio web de marketing de afiliación, esto le dará más oportunidades de ganar comisiones.

Use la IA como parte de su proceso

Incluso si está ejecutando una campaña de marketing de performance de contenidos completamente orgánica, todavía hay margen para usar la IA. Por ejemplo, podría usarla para generar una lista de ideas o crear un borrador de su calendario de marketing de performance de contenidos. Y, si utiliza opciones de publicación de pago, la IA puede ayudarlo a implementar la optimización dinámica de contenido. Esto le permite personalizar lo que el usuario ve según su comportamiento. Por supuesto, no se conforme con estas sugerencias. Siéntase libre de refinarlas o simplemente úselas como inspiración.

Desafíos y soluciones en el marketing de performance de contenidos

Si bien el marketing de performance de contenidos es una excelente manera de captar la atención y convertir a la audiencia, es posible que se enfrente a algunos desafíos en el camino. Para garantizar la eficacia de sus esfuerzos, debe ser consciente de los posibles problemas. Si se toma el tiempo de aprender sobre los posibles impedimentos que se avecinan, podrá prepararse mejor para ellos. Permítenos ayudarlo a limitar los posibles contratiempos del marketing de performance de contenidos explorando cómo abordarlos.

Desafío # 1: Crear contenido de alta calidad

Crear contenido excelente es relativamente fácil. Para muchos, el problema radica en mantener constantemente el mismo nivel de calidad. Muchos anunciantes citan las siguientes razones para la calidad inconsistente o decreciente:

Falta de inspiración e ideas;

Fatiga por tener que seguir un cronograma;

Tendencias y preferencias cambiantes.

Estos puntos podrían impedirle alcanzar el verdadero potencial de su estrategia de marketing de performance de contenidos. Si su talento reside en la escritura, podría destacar en la redacción de textos, pero fallar en el resto.

Posibles soluciones

La forma de abordar los problemas dependerá de por qué tiene dificultades con el marketing de performance de contenidos. Dependiendo de sus problemas específicos, aquí tiene algunas cosas que puede hacer.

Observe lo que hacen sus competidores: ¡Obtenga sus ideas e impleméntalas mejor!

¡Obtenga sus ideas e impleméntalas mejor! Priorice las plataformas exitosas: Para su estrategia de marketing de performance de contenidos, asigne sus recursos donde tengan el mayor impacto.

Para su estrategia de marketing de performance de contenidos, asigne sus recursos donde tengan el mayor impacto. Incorpore a otros talentos para que lo ayuden con la creación de contenido: De esta manera, puede enfocar su energía donde sea más efectivo y producir resultados de alta calidad.

Para que su estrategia de marketing de performance de contenidos sea interesante, intente incorporar tendencias cuando sea apropiado.

Desafío # 2: Cambios de algoritmo

Tanto si utilizas su propio sitio web como plataformas de redes sociales para el marketing de performance de contenido, es probable que se vea afectado por los cambios de algoritmo. Como resultado, podría observar:

Una disminución repentina de la visibilidad;

La necesidad de recalibrar su estrategia con mayor frecuencia;

Fluctuaciones en el tráfico.

Con esto, también podría resultarle difícil evaluar la eficacia de sus iniciativas de marketing de performance de contenido. Desafortunadamente, esto es algo a lo que no tendrá más remedio que enfrentarse. Los algoritmos de los motores de búsqueda siempre se actualizan para reflejar lo mejor posible lo que buscan los usuarios.

Posibles soluciones

Si está creando los mejores recursos de marketing de performance de contenido, va por buen camino. Sin embargo, debe ocuparse de los detalles técnicos, como los siguientes:

Cumplir con la EEAT al crear contenido;

Optimizar el material antiguo para que se ajuste al algoritmo actual;

Diversificar su selección de plataformas de marketing de performance de contenido.

Usar contenido patrocinado también es una excelente idea si está incorporando los cambios recientes a su estrategia. Esto le permite llegar a su audiencia y, potencialmente, convertirla.

Desafío # 3: Alta competencia y saturación de contenido

Las empresas y marcas de todos los nichos se enfrentan actualmente al reto de destacarse. Por ejemplo, en TikTok, se suben 16000 videos cortos cada minuto. ¡Imagine la cantidad de videos que se publican en otras plataformas de internet! A muchos anunciantes les resulta difícil destacar con estrategias de marketing de performance de contenido debido a la alta competencia. Debido a la gran cantidad de interacciones online que se producen actualmente, cada vez más empresas buscan fortalecer su presencia online. Necesita mejorar su estrategia de marketing de performance de contenido para causar una buena impresión.

Posibles soluciones

Aquí tiene algunas ideas para afrontar este reto.

Céntrese en segmentos de audiencia específicos: Dirija la mayor parte de sus estrategias de marketing de performance de contenido hacia ellos y cree mensajes específicos para cada uno.

Dirija la mayor parte de sus estrategias de marketing de performance de contenido hacia ellos y cree mensajes específicos para cada uno. Use formatos de contenido interactivos: Facilite la interacción de su público objetivo mediante cuestionarios, encuestas y otros formatos que fomenten la interacción.

Facilite la interacción de su público objetivo mediante cuestionarios, encuestas y otros formatos que fomenten la interacción. Utilice información sobre la audiencia: Plataformas como MGID le facilitan identificar dónde sus estrategias de marketing de performance de contenido podrían tener un mayor impacto.

Para preservar la autoridad de su marca, le recomendamos evitar estrategias sospechosas y clickbait.

Interactúe y convierta con el marketing de performance de contenido

¿Quién dice que no se puede tener lo mejor de ambos mundos? Crear anuncios no es la única manera de guiar a la audiencia a través del embudo de conversión. Con una sólida estrategia de marketing de performance de contenido, puede fortalecer la marca y, al mismo tiempo, contribuir a la rentabilidad. Como hemos visto, la publicidad nativa es valiosa en este caso porque el marketing de performance de contenido está diseñado para aportar valor al mercado objetivo.

Al asociarse con expertos como MGID, tendrá acceso a herramientas de alto nivel, especialistas creativos y un manager personal que lo ayudará a optimizar sus estrategias de marketing de performance de contenido. Regístrese hoy mismo y déjenos ayudarlo a construir su marca y rentabilidad.