Nota del editor: este artículo incluye ejemplos de anuncios publicitarios lanzados por anunciantes en MGID. Están todos los derechos reservados.

¿Cómo hace para escribir los títulos de los anuncios publicitarios para sus campañas? Si es un anunciante que hace promesas que no puede cumplir, nuestros expertos creativos y de cumplimiento aquí en MGID lo ayudarán a descubrir enfoques alternativos para seleccionar un título relevante y digno de hacer clic.

Esto es lo que puede esperar de este artículo:

Comprender por qué debe resistirse a hacer afirmaciones exageradas en los títulos de sus anuncios.

Obtener una actualización creativa para escribir los títulos de sus anuncios

Ver ejemplos de la vida real y títulos de anuncios de alta conversión

La conclusión es que examinaremos las soluciones creativas que pueden mejorar en gran medida el CTR y también conducir a tasas de conversión más altas.

¿Por qué las marcas deben evitar hacer grandes promesas?

Es posible que a veces se encuentre creando títulos clickbait, llamativos y entretenidos para sus campañas de marketing. Es natural querer que la gente haga clic en su anuncio. El problema es que hacerlo no vale mucho.

Después de todo, desea ventas y conversiones, no clics. Escribir grandes promesas para el título de su anuncio podría hacer retroceder su negocio por meses, mientras que cumplir con las expectativas del cliente dará como resultado un ROI positivo y resultados tangibles.

Entonces, lo primero que debe aprender de este artículo es mantener siempre la relevancia de su anuncio.

Esto aumenta la confianza y la credibilidad de su marca. Sin relevancia, corre el riesgo de que los editores lo marquen o incluso le llamen la atención. Además, los usuarios pueden cuestionar la integridad del anunciante, lo que puede provocar que elijan no ver el anuncio en absoluto.

Esto es lo que queremos decir con ser exagerado en los títulos:

estos son ejemplos de la vida real

El impacto de exagerar los títulos en los anuncios

Como ya hemos mencionado anteriormente, existen numerosos impactos negativos que los títulos exagerados en los anuncios pueden tener en una marca.

Profundicemos en esto:

Confianza del consumidor dañada . Si una marca tiene la costumbre de prometer demasiado y exagerar, los consumidores lo notan. Por lo general, esto hace que sea menos probable que el usuario interactúe con la marca en el futuro.

. Si una marca tiene la costumbre de prometer demasiado y exagerar, los consumidores lo notan. Por lo general, esto hace que sea menos probable que el usuario interactúe con la marca en el futuro. Experiencia de usuario deficiente . Puede ser decepcionante cuando un consumidor se entera de que un producto o servicio no está a la altura de lo que afirma el anuncio. El usuario puede sentirse engañado y es probable que exprese su experiencia con otros, lo que da como resultado una reputación dañada para la marca.

. Puede ser decepcionante cuando un consumidor se entera de que un producto o servicio no está a la altura de lo que afirma el anuncio. El usuario puede sentirse engañado y es probable que exprese su experiencia con otros, lo que da como resultado una reputación dañada para la marca. Bloqueo de anuncios . Los títulos exagerados en los anuncios tienden a generar resultados negativos para las campañas publicitarias, ya que pueden bloquearse o denunciarse como spam. Esto puede generar problemas legales complicados, así que asegúrese de cumplir con las normas del buen gusto. Nuestro Departamento Creativo y de Cumplimiento en MGID es experto en este campo y ayuda a los anunciantes a actualizar las campañas para que sean relevantes y eficaces.

. Los títulos exagerados en los anuncios tienden a generar resultados negativos para las campañas publicitarias, ya que pueden bloquearse o denunciarse como spam. Esto puede generar problemas legales complicados, así que asegúrese de cumplir con las normas del buen gusto. Nuestro Departamento Creativo y de Cumplimiento en MGID es experto en este campo y ayuda a los anunciantes a actualizar las campañas para que sean relevantes y eficaces. Una nota sobre la fatiga publicitaria. La sobresaturación del enfoque en la exageración puede provocar fatiga publicitaria, así que tenga cuidado con sus títulos. Los anuncios pueden haber engañado a las personas en el pasado, pero ahora, los consumidores son más conscientes cuando ven un anuncio.

Entonces, ¿cómo evitar estos efectos negativos? Debe encontrar el equilibrio adecuado entre escribir títulos atractivos y cumplir con las expectativas de los clientes. Lo que nos lleva a la siguiente sección de este artículo…

¿Cómo hacer que su creatividad publicitaria sea atractiva y relevante?

Puede adoptar varios enfoques creativos para mantener su anuncio relevante, pero efectivo. Rompa con los malos hábitos de promesas excesivas.

Aquí hay algunas formas de alentar a los usuarios a hacer clic en su contenido y brindarles una mejor experiencia:

Use la urgencia

El buen FOMO (miedo a perderse algo o Fear Of Missing Out en inglés) funciona muy bien para crear una sensación de urgencia y despertar la curiosidad en los consumidores potenciales. La táctica de marketing comprobada ha salvado a muchas empresas: es difícil ubicarla en cualquier lugar que no sea en la parte superior de la lista de nuestros enfoques creativos.

Palabras y frases como "apúrate", "no durará mucho" y "solo por tiempo limitado" pueden parecer un cliché, pero realmente funcionan. No hay nada más efectivo que las estrategias de marketing arraigadas en la psicología humana básica.

Aproveche la curiosidad

El anuncio anterior es un gran ejemplo del método de la curiosidad. Como puede ver, es transparente y agrega un poco de misterio. Las personas son curiosas por naturaleza, por lo que si les das una pista sobre de qué se trata su contenido, querrán ver y aprender más.

Haga preguntas

Los usuarios responden bien a las preguntas. Esta es una gran técnica para adoptar porque cuando haces la pregunta correcta, el lector querrá saber la respuesta. Además, a la gente le gusta que la vean y la reconozcan, así que cuando les hace preguntas, se sienten importantes. También podemos usar preguntas por relevancia y relacionabilidad para que el lector sienta que las entiende y le preocupan.

Tómese el tiempo para elaborar una pregunta atractiva como la creatividad del anuncio que se muestra arriba.

Comparta una historia

Las historias son una forma atemporal de conectarse emocionalmente con un oyente o lector. Cuente la historia de su cliente, no la de su marca. Convierta a su público objetivo en el héroe principal de su historia y mantenga su marca detrás de escena. Imagine su producto como la herramienta que ayuda a su cliente a superar sus puntos débiles.

Considere el título del anuncio que se muestra arriba como un ejemplo; una oración es realmente suficiente para enganchar a la gente o contar una historia.

Extraiga de temas y tendencias actuales

Con un mundo que cambia tan rápidamente, tiene sentido que sigamos siendo relevantes en nuestro marketing. Las tendencias están cambiando rápidamente y, para atraer a los usuarios, querrá asegurarse de captar su interés con las tendencias actuales.

De esta forma, sienten que habla su idioma: la estrategia también se aplica al marketing de temporada y al marketing orientado a unas fiestas específicas. Estos temas son lo más importante en ciertas épocas del año, lo que permite a los anunciantes mantenerse relativamente competitivos.

Juegue el juego de los números

Los números tienden a sobresalir en la avalancha de texto, ya que los usuarios se sienten atraídos por los números. Las estadísticas, los precios, los hechos y los números (a diferencia de los números deletreados) funcionan bien para atraer a los usuarios y captar su interés.

Inspírese en el ejemplo anterior. La razón por la que es tan efectivo es porque comprende los intereses del usuario. Para la mayoría de los consumidores, cuando están interesados en un producto, la primera pregunta que hacen es: "¿Cuál es el costo?" El título del anuncio responde precisamente a eso.

5 cosas que se deben y no se deben hacer en los títulos de los anuncios

Tenga en cuenta estas mejores prácticas al implementar las estrategias anteriores.

#1: Use palabras condicionales

Palabras como "may", "might" y "could" harán que un titular suene mucho más realista en comparación con una falsa promesa con la palabra "will". De esta manera, no está dando ninguna garantía que no pueda mantener.

#2: Use términos generales al mencionar el tiempo

Si utiliza un período de tiempo específico en un anuncio, el usuario esperará resultados dentro de ese período. En lugar de prometer resultados con su producto o servicio en un número definitivo de días, use palabras como "más rápido" y "más veloz".

#3: No prometa milagros

No prometa la luna. Por ejemplo, evite usar las palabras "magia" y "milagro" y opte por palabras más realistas. Palabras como "método" y "estrategia" son excelentes alternativas.

#4: Use la perspectiva en tercera persona

El estilo indirecto y la perspectiva en tercera persona dan la impresión de que el contenido es validado por otras personas. Esto invocará un sentido de pertenencia y curiosidad, animando al usuario a aprender más.

#5: Menos es mejor con los números

Por supuesto, sea realista cuando use números en sus titulares. Prometerle a alguien que puede perder una cantidad inverosímil de peso sin cambios en el estilo de vida es una estrategia vieja y desgastada que ya no funciona.

En conclusión

Es cierto que un excelente thumbnail es lo primero que llama la atención del usuario, pero el título es, en última instancia, lo que impulsa al usuario a hacer clic. Un usuario solo mira un anuncio durante aproximadamente tres segundos, y el titular será lo que determine si actúa.

Los títulos de anuncios bien elaborados juegan un papel crucial en el éxito de las campañas de anuncios nativos y ayudan a los anunciantes a alcanzar sus objetivos de marketing.