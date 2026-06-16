Karina Klymenko
Karina Klymenko es la Directora Creativa de MGID con más de ocho años de experiencia en la realización de anuncios bien pensados y exitosos. Karina supervisa las oficinas de MGID en Europa, EE. UU. Y APAC. Trabaja constantemente con equipos extranjeros para garantizar que todos los anuncios creativos estén localizados para las diferentes regiones. Además de ser una apasionada por aprender y aplicar técnicas y consejos psicológicos en un ecosistema publicitario, Karina también monitorea de cerca las tendencias de los consumidores para comprender una industria en constante crecimiento.
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