Autor

Karina Klymenko

Directora Creativa

Karina Klymenko es la Directora Creativa de MGID con más de ocho años de experiencia en la realización de anuncios bien pensados y exitosos. Karina supervisa las oficinas de MGID en Europa, EE. UU. Y APAC. Trabaja constantemente con equipos extranjeros para garantizar que todos los anuncios creativos estén localizados para las diferentes regiones. Además de ser una apasionada por aprender y aplicar técnicas y consejos psicológicos en un ecosistema publicitario, Karina también monitorea de cerca las tendencias de los consumidores para comprender una industria en constante crecimiento.