¡El Hot Sale México ha vuelto y es más grande que nunca! Como uno de los eventos de comercio electrónico más grandes e influyentes de Latinoamérica, el Hot Sale México ofrece una gran oportunidad para que las marcas conecten con compradores motivados e impulsen las ventas en línea.

Para ayudarlo a prepararse, el Departamento Creativo y de Cumplimiento de MGID ha elaborado un informe completo sobre el Hot Sale México 2025. Desde las tendencias de consumo hasta las mejores prácticas creativas, aquí tiene todo lo que necesita saber para ganar el Hot Sale de este año.

¿Qué es Hot Sale México?

El Hot Sale México es un evento masivo de ventas online en Latinoamérica, especialmente popular en México, Argentina y Colombia. Organizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), su iniciativa busca promover el comercio electrónico con descuentos y ofertas exclusivas.

Si bien comenzó en México, el concepto de Hot Sale se extendió rápidamente por toda Latinoamérica, con eventos similares que ahora se llevan a cabo en países como Argentina y Colombia. Cada año, la campaña atrae a millones de compradores en línea e incluye grandes descuentos en una amplia gama de categorías de productos, desde moda y electrónica hasta viajes, artículos para el hogar y más. Se ha convertido en un momento clave para que las marcas, tanto locales como internacionales, aumenten su visibilidad, impulsen las conversiones y conecten con nuevas audiencias mediante promociones de duración limitada.

¿Cuál es la fecha del Hot Sale México 2025?

En 2025, el Hot Sale México se llevará a cabo del 26 de mayo al 3 de junio.

Esta campaña de 9 días suele tener lugar a finales de mayo o principios de junio, una ventana estratégica que se alinea con el interés posterior al Día de las Madres y la demanda previa al verano.

La fecha del Hot Sale no es casual. Cuando se lanzó en 2014, la idea era crear una versión mexicana del Cyber ​​Monday, pero con una programación adaptada al comportamiento de compra local. Al ubicarlo a finales de mayo, los organizadores aprovecharon una ventana de venta minorista más tranquila, ofreciendo a las marcas la oportunidad de despertar el impulso a mitad de año.

A medida que la popularidad del evento crecía, también lo hacía su duración. Originalmente duraba cinco días, pero ahora se ha ampliado a nueve para dar cabida a un mayor tráfico y dar más tiempo tanto a minoristas como a consumidores para interactuar.

AMVO selecciona anualmente las fechas específicas en coordinación con las plataformas y los minoristas participantes, pero la última semana de mayo se ha convertido en el inicio no oficial de la temporada del Hot Sale en México.

Hot Sale México 2025: Categorías de productos más vendidas

Para ayudar a las marcas y anunciantes a planificar el Hot Sale de este año, hemos combinado información de AMVO, NielsenIQ y Statista. Estas fuentes ofrecen una visión clara tanto de las categorías de alta demanda como de las que experimentan el crecimiento más rápido.

Categorías de productos más populares (Statista, junio de 2024)

Según la encuesta de Statista a compradores online de México, las cinco categorías más compradas durante el Hot Sale 2024 fueron:

Moda : El 35% de los encuestados realizó compras en esta categoría, lo que confirma su posición como un pilar fundamental del comercio electrónico. Ropa, calzado y accesorios destacan por su excelente desempeño.

: El de los encuestados realizó compras en esta categoría, lo que confirma su posición como un pilar fundamental del comercio electrónico. Ropa, calzado y accesorios destacan por su excelente desempeño. Belleza y cuidado personal : El 21% de los compradores adquirió cosméticos, productos para el cuidado de la piel o el bienestar online. Esta categoría se beneficia de una alta frecuencia y una fuerte fidelidad a la marca.

: El de los compradores adquirió cosméticos, productos para el cuidado de la piel o el bienestar online. Esta categoría se beneficia de una alta frecuencia y una fuerte fidelidad a la marca. Computadoras, tablets y dispositivos móviles : El 19% de los compradores se centró en tecnología, en particular en actualizaciones y accesorios para móviles.

: El de los compradores se centró en tecnología, en particular en actualizaciones y accesorios para móviles. Equipos de audio, televisión y vídeo : Otro 19% invirtió en productos de entretenimiento, como smart TVs, auriculares y altavoces.

: Otro invirtió en productos de entretenimiento, como smart TVs, auriculares y altavoces. Pequeños electrodomésticos: El 17% de los compradores online adquirió artículos como freidoras de aire, cafeteras y aparatos de cocina, lo que indica un interés sostenido en la comodidad y conveniencia del hogar.

Categorías de mayor crecimiento (AMVO + NielsenIQ)

Algunas categorías no solo tuvieron un buen rendimiento en ventas, sino que también mostraron un impresionante crecimiento interanual, lo que pone de manifiesto el cambio en las prioridades de los consumidores:

Los pequeños electrodomésticos experimentaron una tasa de crecimiento del 39% en comparación con el año anterior. Productos como licuadoras, freidoras y purificadores de aire se consideran cada vez más inversiones en calidad de vida.

experimentaron una tasa de crecimiento del 39% en comparación con el año anterior. Productos como licuadoras, freidoras y purificadores de aire se consideran cada vez más inversiones en calidad de vida. La belleza y el cuidado personal se mantuvo resiliente, con compras recurrentes constantes. El marketing de influencers y las tendencias de autocuidado siguen impulsando el mercado.

se mantuvo resiliente, con compras recurrentes constantes. El marketing de influencers y las tendencias de autocuidado siguen impulsando el mercado. Los muebles y decoración del hogar experimentaron un aumento notable, especialmente entre quienes compran por primera vez online: Más del 50% de los compradores en esta categoría no habían comprado previamente artículos similares online.

experimentaron un aumento notable, especialmente entre quienes compran por primera vez online: Más del 50% de los compradores en esta categoría no habían comprado previamente artículos similares online. Los servicios de viajes y experiencias experimentaron un fuerte repunte tras la pandemia, con una creciente adopción de reservas online de vuelos, alojamiento y entradas para eventos.

experimentaron un fuerte repunte tras la pandemia, con una creciente adopción de reservas online de vuelos, alojamiento y entradas para eventos. Los productos deportivos y de fitness , incluyendo ropa y equipo para entrenar, mostraron una mayor demanda online, especialmente en los segmentos urbanos.

, incluyendo ropa y equipo para entrenar, mostraron una mayor demanda online, especialmente en los segmentos urbanos. Los accesorios para automóviles ganaron popularidad, ya que los consumidores buscan mejoras y productos de personalización, un sector vertical a menudo ignorado, pero con gran potencial.

ganaron popularidad, ya que los consumidores buscan mejoras y productos de personalización, un sector vertical a menudo ignorado, pero con gran potencial. Los suministros para mascotas siguen creciendo de forma constante, ya que el número de mascotas se mantiene alto; la demanda de alimentos, productos de higiene y accesorios es constante.

siguen creciendo de forma constante, ya que el número de mascotas se mantiene alto; la demanda de alimentos, productos de higiene y accesorios es constante. Los libros, música y juegos siguen siendo nicho, pero generan una gran interacción, y los compradores responden positivamente a promociones seleccionadas y ofertas por tiempo limitado.

siguen siendo nicho, pero generan una gran interacción, y los compradores responden positivamente a promociones seleccionadas y ofertas por tiempo limitado. Las suscripciones y servicios digitales, incluyendo plataformas de streaming, planes móviles y herramientas financieras suelen experimentar picos de adopción durante el Hot Sale, ya que las marcas impulsan paquetes con ofertas y descuentos.

Conclusiones claves para anunciantes

Destaque los motivadores emocionales: Muchas categorías principales se ven impulsadas por la aspiración (viajes, moda, electrónica) o la comodidad (electrodomésticos, cuidado personal). Las campañas que apelan a las emociones, como la excitación por los próximos viajes o la satisfacción de las mejoras en el hogar, conectarán mejor con el público.

Muchas categorías principales se ven impulsadas por la (viajes, moda, electrónica) o la (electrodomésticos, cuidado personal). Las campañas que apelan a las emociones, como la excitación por los próximos viajes o la satisfacción de las mejoras en el hogar, conectarán mejor con el público. Posicione los productos como mejoradores del estilo de vida: Ya sea un televisor nuevo, un monitor de actividad física o productos esenciales para el cuidado de la piel, los consumidores buscan productos que mejoren su estilo de vida . Los mensajes creativos deben centrarse en los beneficios, no solo en las características.

Ya sea un televisor nuevo, un monitor de actividad física o productos esenciales para el cuidado de la piel, los consumidores buscan productos que . Los mensajes creativos deben centrarse en los beneficios, no solo en las características. Aproveche el momento oportuno y la urgencia: Con categorías como la electrónica y la moda a la cabeza, las ofertas por tiempo limitado, las ofertas anticipadas y las campañas con cuenta regresiva pueden impulsar una mayor interacción .

Con categorías como la electrónica y la moda a la cabeza, las ofertas por tiempo limitado, las ofertas anticipadas y las campañas con cuenta regresiva pueden impulsar una . Prepárese para los diversos intereses del público: No pase por alto categorías secundarias como accesorios para automóviles, mascotas y servicios. Estos segmentos ofrecen excelentes oportunidades para una segmentación especializada, a menudo con menos competencia y mayor rentabilidad.

Entendiendo al comprador de Hot Sale México

Para crear una campaña efectiva, es crucial comprender a su audiencia. Un estudio de AMVO [https://blog.amvo.org.mx/publicaciones/estudio-sobre-venta-online-en-mexico-2025] muestra una audiencia diversa pero enfocada.

Género: La participación en las compras está casi equitativamente dividida, con un 49% de hombres y un 51% de mujeres. Las campañas deben evitar estereotipos y dirigirse a ambos públicos por igual con mensajes personalizados.

La participación en las compras está casi equitativamente dividida, con un 49% de hombres y un 51% de mujeres. Las campañas deben evitar estereotipos y dirigirse a ambos públicos por igual con mensajes personalizados. Edad: El grupo de consumidores clave se encuentra entre los 25 y los 44 años. Los compradores de la Generación Z también son muy activos, lo que presenta oportunidades adicionales para productos de tendencia.

El grupo de consumidores clave se encuentra entre los 25 y los 44 años. Los compradores de la Generación Z también son muy activos, lo que presenta oportunidades adicionales para productos de tendencia. Nivel socioeconómico: La participación de los grupos socioeconómicos más bajos ha aumentado un 14% en comparación con 2023. La creciente accesibilidad implica que la sensibilidad al precio es aún más importante, y las promociones deben destacar el valor.

La participación de los grupos socioeconómicos más bajos ha aumentado un 14% en comparación con 2023. La creciente accesibilidad implica que la sensibilidad al precio es aún más importante, y las promociones deben destacar el valor. Enfoque geográfico: La región sureste de México mostró un crecimiento notable, contribuyendo ahora al 17% de todos los compradores en línea . Las marcas que se dirigen a esta región podrían lograr mejores tasas de interacción y conversión.

La región sureste de México mostró un crecimiento notable, contribuyendo ahora al . Las marcas que se dirigen a esta región podrían lograr mejores tasas de interacción y conversión. Intereses: Los consumidores siguen motivados por los descuentos y las ofertas, especialmente en categorías como moda, tecnología, cuidado personal y viajes. Las promociones que priorizan el ahorro y la calidad tendrán un mejor rendimiento.

Datos de Statista revelan cómo los consumidores mexicanos abordaron el Hot Sale en términos de canales de compra:

El 59% de los compradores compraron exclusivamente online , lo que confirma el papel central de las plataformas digitales.

, lo que confirma el papel central de las plataformas digitales. El 29% adoptó un enfoque omnicanal , combinando puntos de contacto online y offline durante el proceso de compra.

, combinando puntos de contacto online y offline durante el proceso de compra. El 13% dependió exclusivamente de tiendas físicas, lo que indica que una minoría aún se apega al comercio tradicional durante las rebajas.

Análisis del comportamiento del consumidor en el Hot Sale (Edición 2025)

Comprender cómo se comportan los consumidores durante el Hot Sale es tan importante como saber quiénes son. Las perspectivas del estudio de AMVO 2025 y los datos de apoyo de Statista muestran un panorama claro de un comprador digital en México cada vez más informado y orientado a las oportunidades.

Base de compradores digitales: 67.2 millones de mexicanos compraron online en 2024, lo que representa una penetración del 84% entre los usuarios de internet.

67.2 millones de mexicanos compraron online en 2024, lo que representa una penetración del 84% entre los usuarios de internet. Satisfacción: El 85% de los compradores digitales afirma estar satisfecho con su experiencia.

El 85% de los compradores digitales afirma estar satisfecho con su experiencia. Planificación: El 80% planifica sus compras con antelación y realiza investigaciones online (reseñas, comparaciones) antes de comprar.

El 80% planifica sus compras con antelación y realiza investigaciones online (reseñas, comparaciones) antes de comprar. Tamaño del carrito: Los compradores adquirieron casi dos artículos por transacción, lo que sugiere que agrupar productos puede aumentar el tamaño del carrito.

Los compradores adquirieron casi dos artículos por transacción, lo que sugiere que agrupar productos puede aumentar el tamaño del carrito. Descubrimiento: El 90% está abierto a probar nuevas marcas o tiendas online.

El 90% está abierto a probar nuevas marcas o tiendas online. Gasto: El valor promedio del ticket alcanzó los 2,391$ MXN, o aproximadamente 120$ USD, lo que indica que los compradores están dispuestos a gastar cuando perciben un valor significativo.

Estas estadísticas sugieren que si la campaña está bien diseñada y es relevante, las marcas tienen una gran posibilidad de fidelizar a los clientes.

¿Qué significa esto para los anunciantes?

Priorizar el valor: Destacar descuentos, paquetes de valor y la calidad del producto en los mensajes para atraer a un público más consciente del precio, pero dispuesto a gastar.

Destacar descuentos, paquetes de valor y la calidad del producto en los mensajes para atraer a un público más consciente del precio, pero dispuesto a gastar. Ampliar la segmentación: Considerar campañas personalizadas para regiones emergentes como el sureste de México y diversificar los mensajes para llegar eficazmente tanto a hombres como a mujeres.

Considerar campañas personalizadas para regiones emergentes como el sureste de México y diversificar los mensajes para llegar eficazmente tanto a hombres como a mujeres. Captar nuevos clientes: Dado que muchos consumidores están abiertos a descubrir nuevas marcas, ofrecer una excelente primera experiencia, desde la creatividad del mensaje hasta el proceso de compra, es fundamental para el éxito a largo plazo.

Dado que muchos consumidores están abiertos a descubrir nuevas marcas, ofrecer una excelente primera experiencia, desde la creatividad del mensaje hasta el proceso de compra, es fundamental para el éxito a largo plazo. Apoyar el comportamiento de investigación: Proporcionar información detallada del producto, reseñas y comparaciones para que los consumidores se sientan seguros al tomar decisiones de compra.

Por qué los compradores eligen las ofertas online durante el Hot Sale

Para captar la atención durante el Hot Sale, no basta con ofrecer descuentos: hay que alinearse con lo que realmente motiva a los compradores online.

Principales motivaciones (datos de 2024):

Conveniencia (81%): La principal razón por la que los compradores compran online es la facilidad y la comodidad. La posibilidad de comprar en cualquier momento y lugar.

La principal razón por la que los compradores compran online es la facilidad y la comodidad. La posibilidad de comprar en cualquier momento y lugar. Beneficios logísticos (67%): La entrega a domicilio, la facilidad de seguimiento de pedidos y la rapidez en los procesos de pago son cruciales.

La entrega a domicilio, la facilidad de seguimiento de pedidos y la rapidez en los procesos de pago son cruciales. Variedad y disponibilidad (67%): Los compradores valoran una mayor selección online que en la tienda física.

Los compradores valoran una mayor selección online que en la tienda física. Beneficios adicionales (64%): La flexibilidad de pago, las ofertas de financiación y los beneficios adicionales como cupones y descuentos en los envíos aumentan la probabilidad de compra.

La flexibilidad de pago, las ofertas de financiación y los beneficios adicionales como cupones y descuentos en los envíos aumentan la probabilidad de compra. Mejores promociones (34%): Los consumidores siguen percibiendo mejores ofertas online que en tiendas físicas.

A la hora de tomar la decisión final de compra, los compradores priorizan:

Precios bajos (84%): Los descuentos y las promociones siguen siendo el factor principal;

Los descuentos y las promociones siguen siendo el factor principal; Beneficios financieros (70%): Los pagos mensuales sin intereses (MSI), las ofertas bancarias y las bonificaciones desempeñan un papel cada vez más importante;

Los pagos mensuales sin intereses (MSI), las ofertas bancarias y las bonificaciones desempeñan un papel cada vez más importante; Recompensas de fidelidad y exclusividad (64%): Los programas que ofrecen beneficios, puntos o acceso anticipado influyen en el comportamiento del consumidor.

Los programas que ofrecen beneficios, puntos o acceso anticipado influyen en el comportamiento del consumidor. Autenticidad y confianza (68%): Muchos compradores prefieren los sitios web oficiales de las marcas por la calidad del producto, la seguridad de los pagos y las garantías.

En base a esto, podemos sugerir las siguientes estrategias:

Centrarse en la facilidad, el valor y la confianza en lugar de ofertas meramente llamativas;

Enfatizar la comodidad (por ej., pago rápido, devoluciones fáciles) y las opciones de pago flexibles ;

(por ej., pago rápido, devoluciones fáciles) y las ; Promocionar la garantía de calidad junto con los descuentos para generar confianza en las decisiones de compra;

junto con los descuentos para generar confianza en las decisiones de compra; Destacar los beneficios de fidelidad o las ventajas exclusivas para miembros para fomentar la fidelización.

Estrategias alternativas de Hot Sale para pequeñas y medianas marcas

Si bien muchas marcas invierten grandes cantidades para participar oficialmente en el Hot Sale, las pequeñas empresas suelen adoptar estrategias alternativas para aprovechar el impulso de la temporada, y funciona.

Las marcas premium suelen registrarse con antelación para ser participantes oficiales y usar el logotipo de Hot Sale en sus anuncios.

suelen registrarse con antelación para ser participantes oficiales y usar el logotipo de Hot Sale en sus anuncios. Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas optan por no participar oficialmente en el evento. En su lugar, lanzan campañas paralelas que aprovechan el entusiasmo de la temporada.

Estas marcas suelen reinventar la idea del Hot Sale, utilizando diseños, colores o eslóganes similares para aprovechar la tendencia sin usar la marca registrada directamente. Es una forma inteligente de mantenerse relevante y competitivo, especialmente cuando los presupuestos son ajustados.

Así que, incluso si no participa en el evento oficial, puede crear una campaña oportuna y de alto rendimiento que aproveche la emoción de la temporada del Hot Sale.

Recomendaciones creativas para campañas del Hot Sale 2025

Basándonos en las mejores prácticas creativas y datos de rendimiento reales, estas son nuestras recomendaciones para crear anuncios y landing pages para el Hot Sale con alto impacto.

1. Céntrese en el valor emocional y práctico

Olvídese de las especificaciones y la jerga tecnológica. El motor de compra de un consumidor son las emociones y la relevancia.

Céntrese en cómo el producto hace sentir al usuario o cómo resuelve un problema .

al usuario o cómo . Use contextos reales para mostrar el producto en acción.

para mostrar el producto en acción. El precio y las opciones de pago (como MSI) pueden lograr o romper las conversiones.

2. Cuente una historia que se sienta personal

Las historias venden, especialmente cuando se sienten personalizadas y auténticas.

Adapte su mensaje: Hable de forma diferente a familias, parejas, aventureros, nómadas digitales o compradores individuales.

Hable de forma diferente a familias, parejas, aventureros, nómadas digitales o compradores individuales. Sea claro y concreto: Mencione el producto, el precio y el beneficio, por ej., 7 días en Bali, todo incluido, desde 499$ Use personas en entornos reales: Las imágenes realistas crean una conexión más emocional que las fotos de producto demasiado elaboradas. Los primeros planos funcionan bien en muchos casos, especialmente para productos de belleza y tecnología.

3. Cree una urgencia que se sienta real

La urgencia impulsa la acción, pero debe sentirse genuina y relevante, no forzada.

Oferta + Urgencia: Hasta un 60% de descuento en tu próximo viaje. Solo por el Hot Sale

Hasta un 60% de descuento en tu próximo viaje. Solo por el Hot Sale Emoción + Descuento: Escápate a Cancún con vuelos desde 999$. ¡Solo por esta semana!

Escápate a Cancún con vuelos desde 999$. ¡Solo por esta semana! Acción clara + Beneficio: Reserva, ahorra y viaja más

Reserva, ahorra y viaja más CTA directo con presión de tiempo: Últimas horas del Hot Sale / Reserva antes de que se agoten

4. Simplifique la decisión de pago

Las cuotas mensuales son una gran ventaja para los compradores en México. Destaque esta opción en su mensaje.

Ofrezca MSI de inmediato: Hasta un 60% de descuento en tu próximo viaje. Paga en 6, 12 o 18 meses

Hasta un 60% de descuento en tu próximo viaje. Paga en 6, 12 o 18 meses Combine deseo y flexibilidad: Consigue los auriculares que quieres desde solo 199$ al mes

Consigue los auriculares que quieres desde solo 199$ al mes Destaque los beneficios emocionales: Tecnología de punta, sin sobrepagos

Tecnología de punta, sin sobrepagos CTA que combine urgencia y valor: Compra ahora, paga después. Oferta por Hot Sale por tiempo limitado

5. Use las emociones y la curiosidad para generar interacción

Para destacar en ubicaciones nativas, mantenga las creatividades auténticas, emotivas y un poco misteriosas.

Use imágenes que resulten familiares y personales.

Evite usar fotos de stock que parezcan de modelos.

Use el enfoque del "Conocimiento Secreto" . Frases como "Solo el 1% de la gente sabe esto..." o "Los expertos no quieren que veas esto" despiertan la curiosidad.

. Frases como "Solo el 1% de la gente sabe esto..." o "Los expertos no quieren que veas esto" despiertan la curiosidad. Las personas se sienten atraídas por las historias inconclusas. Su estrategia publicitaria debe dejar a los usuarios con ganas de más, impulsándolos a hacer clic para obtener más información.

Reflexiones finales: Aproveche al máximo el Hot Sale México 2025

El Hot Sale México 2025 es más que una simple temporada de promociones: es una oportunidad para conectar con millones de consumidores entusiastas que priorizan el móvil y están listos para descubrir nuevas marcas.

Cree sus campañas en torno al valor, la emoción, la flexibilidad y la confianza y estará en el camino correcto hacia el éxito.

¿Necesita ayuda con sus creatividades? Desde la estrategia hasta la ejecución, el equipo de MGID está listo para apoyarlo.