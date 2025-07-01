El marketing de afiliados es más que simplemente añadir enlaces a un sitio web: consiste en conectar el mensaje adecuado con las personas adecuadas en el momento preciso. Cuando esto sucede, los clics se convierten en conversiones. Sin embargo, para lograrlo se necesita contenido inteligente y atractivo.

Con una infinidad de formatos de contenido para elegir, no siempre es evidente cuáles conectarán realmente con su audiencia. Lo cierto es que algunos formatos de marketing de contenidos funcionan mejor que otros, y saber elegir el formato adecuado puede ser lo que separa una campaña exitosa de un presupuesto desperdiciado.

En esta guía, analizaremos los tipos de contenido más eficaces para el marketing de contenidos que conectan con los lectores, generan tráfico y logran resultados reales. Compartiremos ejemplos, consejos prácticos y casos de uso para ayudarlo a sacar el máximo provecho de cada contenido que publique.

Posts y artículos de blog detallados

Entre los tipos de contenido más eficaces en el marketing de contenidos, los posts y artículos de blog detallados se valoran por su capacidad para generar confianza y demostrar experiencia. Ofrecen espacio para explorar temas a fondo, responder preguntas frecuentes e incluir enlaces de afiliados sin interrumpir el flujo del contenido. Este formato funciona especialmente bien para enfocarse en palabras claves long-tail y mantener la atención de los lectores durante más tiempo, lo que mejora tanto el rendimiento SEO como la credibilidad. Si se hace bien, es una forma inteligente de combinar una narrativa útil con una promoción sutil.

Reseñas y resúmenes de productos

Las reseñas y los resúmenes de productos son un formato predilecto para los afiliados que buscan recomendar productos reales de forma útil y atractiva. Como su nombre indica, estas publicaciones se centran en los productos y ofrecen información clara y práctica que ayuda a los lectores a tomar decisiones informadas justo cuando la intención de compra es mayor.

A diferencia de las publicaciones de blog genéricas, las reseñas y los resúmenes están diseñados para la conversión. Presentan detalles clave del producto, ventajas y desventajas, impresiones de los usuarios y enlaces directos de afiliados. Por eso, este formato sigue superando a muchos otros tipos de marketing de contenidos, especialmente en nichos con alta competencia.

Por qué funciona:

Se dirige a usuarios con alta intención de compra

Incorpora palabras claves centradas en el producto de forma natural

Aumenta el CTR mediante tablas comparativas, botones e imágenes

Ideal para comisiones recurrentes o promociones con plazos definidos

Ejemplo: Aquí tiene un excelente ejemplo del blog Sleep Foundation titulado "Los mejores colchones para el dolor de espalda". Este artículo tiene más de 4000 palabras y está repleto de subencabezados útiles, reseñas de expertos, enlaces a productos de afiliados y comparaciones detalladas.

Contenido en video

El video sigue siendo uno de los tipos de contenido más persuasivos para el marketing digital, especialmente en las estrategias de afiliación. Su capacidad para mostrar productos en acción, crear atractivo emocional y generar confianza lo convierte en un formato de alta conversión en diversas plataformas. Desde reseñas detalladas de productos hasta tutoriales rápidos y sesiones en vivo, el video permite una promoción auténtica a la vez que integra a la perfección los enlaces de afiliados.

Videos de unboxing y reseñas

Este contenido muestra el producto tal como es: recién sacado de la caja y probado en tiempo real. Funciona bien en plataformas como YouTube, TikTok o Instagram Reels, donde los espectadores esperan contenido visual y rápido. Videos como estos son especialmente comunes en electrónica y belleza, donde el diseño, el sonido o la textura son importantes.

Sin embargo, lo más importante es ofrecer una reseña clara y honesta. Ahí es donde entran en juego los enlaces de afiliado. Añadidos a descripciones, comentarios fijados o superposiciones en pantalla, los enlaces de afiliado ofrecen un siguiente paso directo. De todos los tipos de contenido de marketing, este es el que se percibe más inmediato, y eso es lo que lo hace efectivo.

Por qué funciona:

Genera confianza mostrando el producto fuera de la caja y en uso.

Ofrece un entorno natural para incluir menciones o promociones de afiliados.

Funciona bien en plataformas que priorizan el video, donde los usuarios esperan información práctica y rápida.

Incentiva la acción del espectador mediante enlaces en la descripción o señales en pantalla.

Ejemplo: Un ejemplo práctico es el video de YouTube "¡Los MEJORES auriculares inalámbricos de 2024!" de SoundGuys. Presenta una comparación estructurada de varios modelos populares, con pruebas reales y videos del producto. Los enlaces de afiliados a cada artículo se incluyen en la descripción, lo que hace que el contenido sea informativo y esté listo para la conversión.

Tutoriales y demostraciones

Los videos cortos que muestran el funcionamiento de un producto o servicio, como una grabación de pantalla o una demostración rápida de cocina, son fáciles de seguir y realmente útiles. Por eso, este formato funciona tan bien en Reels, TikTok o YouTube Shorts. Cuando un producto se integra de forma natural en el proceso, no hay necesidad de forzar la promoción. Simplemente funciona. Entre los tipos de contenido para marketing en redes sociales, los tutoriales son una de las formas más prácticas de conectar el valor con las ventas de afiliados.

Por qué funciona:

El producto se muestra en acción, no solo se menciona.

Los espectadores entienden cómo y por qué se usa.

El contenido enseña algo real, lo que genera confianza.

Los enlaces a los elementos destacados se perciben de forma natural en el contexto del video.

Transmisiones en vivo y seminarios web

El video en vivo es uno de los pocos formatos donde las personas pueden hacer preguntas y obtener respuestas en tiempo real. Ya sea una demostración de software, una sesión de preguntas y respuestas sobre un producto o un tutorial informal, funciona porque no requiere edición: solo uso real, feedbacks reales y conversación directa. Entre los mejores tipos de marketing de contenidos, el vídeo en vivo destaca por generar confianza rápidamente y convertir a los espectadores en participantes activos.

Por qué funciona:

Los espectadores pueden hacer preguntas y obtener respuestas instantáneas.

Sin repeticiones ni retoques: los productos se muestran tal cual.

Los enlaces de afiliados se comparten de forma natural durante la conversación.

Las ofertas o enlaces programados añaden un sentido de urgencia.

Secuencias de marketing por email

El email sigue siendo una de las formas más fiables de mantenerse en contacto con las personas que ya han mostrado interés. Su estructura lo hace eficaz. Una secuencia bien planificada, como una bienvenida, una presentación del producto o un recordatorio de carrito abandonado mantiene la conversación mucho después del primer clic. El objetivo no es vender, sino guiar: cada mensaje aporta contexto, responde a una pregunta o impulsa una decisión. Entre los tipos de contenido en marketing, las secuencias de email son insuperables cuando se trata de interacción a largo plazo y entrega personalizada.

Campañas por goteo automatizadas

Las campañas por goteo son una serie de emails preescritos que se envían según una programación. Son ideales para la incorporación, la formación o la captación de nuevos suscriptores. Para los profesionales del marketing de afiliados, este formato funciona especialmente bien cuando se utiliza para enseñar algo valioso antes de presentar una oferta, como un curso gratuito, un tutorial o una lista de verificación. Genera confianza antes de incitar a la acción. Como uno de los tipos de marketing de contenidos con mejor rendimiento, las secuencias por goteo ofrecen estructura y propósito sin abrumar al lector.

Por qué funciona:

Ofrece valor en pasos pequeños y fáciles de asimilar

Desarrolla una oferta de afiliación de forma natural

Mantiene a los suscriptores enganchados durante varios días

Crea expectativa por el siguiente mensaje

Emails de recomendación dedicados

Los correos electrónicos de recomendación se centran en un producto y son breves. Sin historias introductorias ni rodeos; en cambio, se centran en por qué un artículo en particular es útil. Este formato funciona bien cuando los suscriptores ya confían en el remitente y están abiertos a sugerencias. Entre los tipos de contenido para el marketing de contenidos, es uno de los más efectivos para ofertas urgentes o lanzamientos de productos que no requieren una presentación extensa.

Por qué funciona:

Enfoque claro: sin distracciones ni enlaces que compitan

Lectura y acción rápidas

Se percibe como un consejo personal o una selección personalizada

Ideal para productos con alta comisión o urgentes

Contenido en redes sociales

Las plataformas sociales son donde el contenido de afiliados se ve y se comparte con más frecuencia. Las publicaciones deben ser oportunas, visuales y estar basadas en momentos que interesen a la gente. Demostraciones de productos en TikTok, carruseles de "mejores opciones" en Instagram, reels de antes y después o incluso hilos casuales en Twitter: todos funcionan cuando muestran un uso real o una solución rápida. Entre los tipos de contenido de marketing digital, las redes sociales destacan por su velocidad, flexibilidad y capacidad para enlazar directamente a ofertas de afiliados mediante bios, deslizamientos hacia arriba, etiquetas de producto o botones de tienda.

Publicaciones en carrusel, historias destacadas y reels

Las publicaciones en carrusel, las historias guardadas y los reels son perfectos para guiar a los espectadores a través de múltiples productos, comparaciones o guías paso a paso. Cada formato tiene sus propias ventajas: los carruseles permiten mostrar varias imágenes o diapositivas en una sola publicación; las historias ofrecen visibilidad temporizada e interacciones basadas en stickers; y los reels ofrecen videos verticales rápidos, ideales para captar la atención en menos de un minuto. Los tres ofrecen espacio para destacar características, explicar diferencias o contar una historia visual, sin abrumar al espectador.

Para los profesionales del marketing de afiliados, estos formatos ofrecen una forma flexible y creativa de combinar el valor del producto con una promoción sutil. Se encuentra entre los mejores tipos de marketing de contenidos, son muy compartibles, son los preferidos por los algoritmos y muy fáciles de adaptar a diferentes audiencias o regiones.

Por qué funciona:

Permite a los creadores mostrar múltiples productos, características o pasos en una secuencia atractiva.

La interacción al deslizar, avanzar o desplazarse mantiene a los espectadores activamente involucrados.

Facilita la inclusión de enlaces de afiliados mediante pies de foto, stickers con enlaces o "enlace en la bio".

Funciona bien con diferentes hábitos de audiencia, desde reels rápidos hasta carruseles más detallados.

Ejemplo: Esta publicación de Instagram de @nailsbyalsn muestra un tutorial de decoración de uñas con productos específicos. En el pie de foto, proporciona enlaces de afiliados a los productos utilizados, lo que permite a los seguidores comprarlos directamente.

Publicaciones y encuestas a la comunidad

Las publicaciones comunitarias son una excelente manera de iniciar conversaciones y comprender mejor qué es lo que realmente le importa a su audiencia. A veces, basta con una pregunta bien planteada para generar comentarios útiles.

Por ejemplo, en un grupo de Facebook sobre herramientas de productividad, el administrador publicó una encuesta rápida preguntando a los miembros qué aplicación usaban más: Notion, Trello o Asana. La discusión posterior aportó información valiosa y, en una publicación posterior, el administrador compartió enlaces de afiliados a cada herramienta para quienes estuvieran interesados ​​en explorarla más. Dentro de los tipos de contenido del marketing de contenidos, este enfoque genera interacción y, al mismo tiempo, guía a los usuarios hacia recomendaciones útiles.

Por qué funciona:

Genera comentarios y reacciones mediante preguntas

Ayuda a adaptar futuras recomendaciones a los intereses de la audiencia

Ofrece una sensación menos promocional y más personal

Contenido interactivo y visual

Los formatos interactivos y visuales convierten a los lectores pasivos en participantes activos. En lugar de simplemente leer o mirar, la audiencia toca, desliza, realiza un cuestionario o amplía una imagen, generando mayor atención y una interacción más prolongada. Para los afiliados, estos formatos pueden guiar a las personas hacia el producto adecuado, manteniendo una experiencia divertida y personalizada. Entre los formatos de marketing de contenidos, este enfoque destaca por combinar entretenimiento con una alta intención, desde infografías con opciones de compra hasta cuestionarios de productos que conducen directamente a recomendaciones de afiliados.

Cuestionarios y evaluaciones

Los cuestionarios son una herramienta inteligente para ayudar a las personas a descubrir qué se adapta a su estilo de vida. Para los afiliados, este tipo de contenido interactivo se percibe como una guía genuina, lo que hace que las recomendaciones de productos sean más naturales y relevantes.

Tomemos, por ejemplo, un blog centrado en el fitness que publica un cuestionario llamado "¿Cuál es tu configuración ideal para entrenar en casa?" Los lectores responden preguntas sobre sus objetivos, el espacio disponible y sus preferencias de ejercicio. Al final, se les asignan conjuntos de equipos sugeridos, cada uno explicado de forma sencilla y con enlaces a través de URL de afiliados.

Por qué funciona:

Hace que el descubrimiento del producto se sienta personal y relevante

Fomenta la interacción y la finalización

Conduce de forma natural a las sugerencias de afiliados sin presionar a la venta

Aporta valor antes de incitar a la acción

Infografías y cheat sheets

Las infografías y las cheat sheets son perfectas para desglosar las cosas en un formato simple y fácil de seguir. Ya sea que se explique un proceso, se comparen algunas herramientas o se ofrezca una guía rápida, el contenido visual ayuda a que el mensaje se fije en el público.

Por ejemplo, un blog de marketing podría compartir una cheat sheet descargable "Planificación de contenido en 30 minutos". Esta guía recorre todo el flujo de trabajo, desde la generación de ideas hasta la publicación, y recomienda herramientas específicas para cada etapa. Cada sugerencia incluye un consejo rápido y un enlace, lo que ayuda a los afiliados a ofrecer un valor real a la vez que incluye menciones útiles de productos de forma natural.

Por qué funciona:

Convierte la información en algo fácil de escanear y guardar

Se comparte o se guarda con frecuencia, lo que genera tráfico constante

Genera confianza al ofrecer valor desde el principio

Crea espacio para recomendaciones sutiles de afiliados

Calculadoras y herramientas

Las herramientas interactivas como las calculadoras pueden ser increíblemente efectivas, especialmente cuando ayudan a los usuarios a obtener respuestas rápidas a preguntas personales. Para los afiliados, esta es la clave: ofrecer ayuda útil y práctica, a la vez que se recomiendan servicios relevantes en el momento justo.

Supongamos que alguien intenta calcular cuánto podría pagar por una hipoteca. Un sitio web de hipotecas podría ofrecer una calculadora sencilla: solo tiene que introducir algunos números y la calculadora estima los pagos mensuales. En la página de resultados, los visitantes ven enlaces a prestamistas u opciones de préstamo que se ajustan a su presupuesto.

Por qué funciona:

Ofrece resultados instantáneos y personalizados

Mantiene a los usuarios enganchados mediante una interacción directa

Aporta valor genuino, lo que genera confianza

Hace que las ofertas de afiliados se sientan oportunas y relevantes

Podcasts y contenido de audio

El audio es uno de los pocos formatos que la gente escucha de principio a fin. Ya sea caminando, en el coche o trabajando, los oyentes tienden a prestar toda su atención a los podcasts. Esto supone una gran ventaja para los profesionales del marketing de afiliados. Las menciones de productos se perciben más como un consejo confiable que como un discurso de venta, especialmente cuando se entrelazan con conversaciones o entrevistas honestas. Entre los muchos tipos de contenido del marketing digital, el audio destaca por la conexión personal y consistente que puede generar.

Episodios de entrevistas

Incluir a un experto invitado es una de las maneras más efectivas de añadir valor a un episodio de podcast. Estas conversaciones ofrecen profundidad, credibilidad y, a menudo, despiertan la curiosidad sobre herramientas o técnicas que los oyentes quieren probar. Dentro de los diferentes tipos de contenido del marketing digital, las entrevistas crean un espacio natural para introducir enlaces de afiliados, ya sea mencionados durante la charla o añadidos posteriormente a las notas del programa. Si se hace bien, la mención del producto se percibe como parte de la conversación, no como una interrupción.

Por qué funciona:

Genera confianza gracias a la autoridad prestada

Mantiene a los oyentes enganchados por más tiempo

Proporciona contexto para las sugerencias de afiliados

Fácil de reutilizar en citas de blogs o clips para redes sociales

Programas en solitario y consejos

Los episodios cortos en solitario son perfectos para compartir éxitos rápidos, trucos personales o recomendaciones oportunas. Dado que el presentador controla el ritmo y la estructura, se pueden introducir enlaces de afiliados con un formato simple de "esto me ayudó". Entre los mejores tipos de marketing de contenidos, el audio corto es una de las maneras más rápidas de fidelizar a la vez que se promocionan productos útiles de forma informal.

Por qué funciona:

Permite un control total del tono y la presentación

Ideal para menciones de productos puntuales o de temporada

Ideal para consejos recurrentes con enlaces de afiliados consistentes

Transmite una sensación personal y accesible

Ebooks

Los ebooks son una excelente manera de profundizar en un tema y, al mismo tiempo, generar confianza a largo plazo. Permiten a los creadores compartir experiencia real, ya sea en forma de guías paso a paso, información del sector o estrategias prácticas, junto con menciones de productos de afiliados que tienen sentido en contexto. Este formato se percibe más como un recurso útil que como una promoción, por lo que funciona muy bien en el marketing de afiliados.

Por qué funciona:

Proporciona información detallada, estableciendo autoridad y confianza

Ofrece una plataforma para incorporar enlaces de afiliados contextualmente

Se pueden usar como imanes de leads para aumentar su lista de emails

Mejora su estrategia de marketing de contenidos con contenido extenso

Aprovechando la publicidad nativa para ampliar su contenido

Cuando un anuncio se integra con el contenido que lo rodea, es más probable que las personas no solo lo noten, sino que también confíen en él. Esa es la idea detrás de la publicidad nativa: no interrumpe. Al contrario, se integra. Para los profesionales del marketing de afiliados, esto es una gran ventaja: da espacio para promocionar productos de forma natural, sin forzar demasiado.

Este formato funciona mejor cuando se usa junto con contenido que ya ofrece valor: tutoriales, reseñas o guías prácticas, por ejemplo. La gente ya está prestando atención, y una recomendación relevante se percibe como un complemento útil, no como un simple anuncio. Esto facilita generar interés y obtener clics de la audiencia adecuada.

MGID es más que una simple plataforma de publicidad nativa; es una solución integral de tráfico para afiliados. No solo ayuda a atraer visitantes altamente segmentados, sino que, si usted es cliente, no tendrá que preocuparse por contratar a un redactor, diseñador web o desarrollador front-end. El equipo de MGID ayuda a crear embudos de conversión listos para usar en la propia plataforma, atrayendo a los usuarios con contenido atractivo en múltiples formatos, todos optimizados para la conversión.

Conclusión

No existe una fórmula única que garantice el éxito en el marketing de afiliados, ¡y eso es parte de lo que lo hace efectivo! Con una amplia gama de tipos de marketing de contenidos para explorar, los afiliados pueden probar y combinar formatos que se ajusten a los hábitos de su audiencia, sus plataformas preferidas y los objetivos de su campaña. Desde segmentos de audio y visuales hasta breves tutoriales o cuestionarios personalizados, cada tipo aporta algo único a la estrategia general.

Lo que realmente distingue a las campañas de alto rendimiento es cómo se implementa el contenido. Las estrategias de afiliación más efectivas ofrecen algo útil, relevante y oportuno. El contenido que enseña, responde preguntas o resuelve problemas reales genera confianza de forma natural, y esa confianza suele ser la que genera clics y conversiones.