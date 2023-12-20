Trong bối cảnh tương lai nhộn nhịp, nơi các pixel và thuật toán chiếm ưu thế, chúng tôi đã nỗ lực thực hiện một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với hai đại diện đến từ tương lai không xa của tiếp thị liên kết. Xin hãy hình dung — ở một bên, chúng ta có Alex, nhà tiếp thị liên kết có khả năng biến dữ liệu thành những đồng đô la, và ở bên còn lại, chúng ta có AILA, trợ lý AI tiên tiến được sinh ra trong khu vực đổi mới ở thung lũng Silicon.

Hãy sẵn sàng tìm hiểu những thông tin chuyên sâu, sự hài hước và cái nhìn thoáng qua về tương lai của tiếp thị liên kết, nơi kỹ năng của con người và trí tuệ nhân tạo cùng hòa nhịp trong vũ điệu của sự đổi mới và lợi nhuận.

Chào mừng

Xin chào Alex và AILA! Phải nói rằng thật hứng khởi khi được trò chuyện với những đại diện đến từ tương lai! Tuy có hàng triệu câu hỏi nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đi đúng hướng. Alex này, bạn có thể tiết lộ chút gì về những phát minh mang tính đột phá hay các sự kiện toàn cầu không?

Alex: Bạn biết đấy, tương lai đầy những điều bất ngờ, nhưng chúng ta sẽ xoay quanh phạm vi các xu hướng tiếp thị liên kết. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều! Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể kéo dài cuộc trò chuyện bất tận thì nhớ cho tôi tham gia đố vui về tương lai nhé!

AILA: Chắc chắn rồi, khi thảo luận về một số khía cạnh nhất định của các mốc thời gian trong tương lai, chúng ta phải thận trọng. Để cuộc trò chuyện đi đúng hướng, chúng ta hãy tập trung vào chủ đề đã được thống nhất: các xu hướng sắp tới trong ngành tiếp thị liên kết. Lĩnh vực này có rất nhiều điều để khám phá.

Chúng ta cùng bắt đầu với cái nhìn bao quát về bối cảnh tiếp thị liên kết. Với dự đoán của Astute Analytica về thị trường nền tảng tiếp thị liên kết toàn cầu đạt đến con số khổng lồ 36,9 tỷ USD vào năm 2030, điều này chắc chắn khiến chúng ta ngạc nhiên. Vào năm 2021, chúng ta đạt mức 19,2 tỷ USD — mức tăng trưởng dự kiến đáng kể là 92,2% hoặc mức tăng gộp hàng năm là 7,7%. Các bạn nghĩ gì về dự báo này? Các bạn thấy dự báo có phù hợp với quỹ đạo của ngành trong những năm tới không?

Alex: Xu hướng chung về tăng trưởng đáng kể quả thực có vẻ phù hợp với những quan sát này. Bối cảnh tiếp thị liên kết đã và đang rất năng động, và nếu quỹ đạo hiện tại tiếp tục thì những con số đó có thể không còn xa nữa.

AILA: Tuy mang tính thông tin chuyên sâu nhưng những dự đoán cũng có mức độ không chắc chắn nhất định. Vô số biến số có thể tác động đến bối cảnh, từ những thay đổi về địa chính trị đến những bước nhảy vọt bất ngờ về công nghệ. Mặc dù dự báo cung cấp cho ta cái nhìn thoáng qua về một tương lai tiềm năng nhưng để điều hướng địa hình đang phát triển, ta phải có khả năng thích ứng và khả năng phục hồi.

Alex: (cười to) Quả là câu trả lời từ một AI đích thực: rất thú vị nhưng không có gì rõ ràng cả. Tôi nghĩ chúng ta dừng ở đây đi.

Dù không có con số chính xác nhưng triển vọng tăng trưởng vẫn là một thực tế lạc quan. Vậy, mặc dù các sự kiện thế giới thực sự có thể làm thay đổi cuộc chơi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những động lực thúc đẩy sự phát triển của tiếp thị liên kết. Alex này, nói đơn giản hơn, bạn thấy những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng này là gì?

Alex: Là thế này — ngày càng có nhiều người mua sắm online, đặc biệt là trên điện thoại. Và một yếu tố chính khác dẫn đến thành công của tiếp thị liên kết là hoạt động hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.

AILA: Hỗ trợ những kiến thức chuyên sâu của Alex bằng dữ liệu, Statista dự đoán doanh số thương mại điện tử bán lẻ trên toàn thế giới sẽ tăng 56%, từ 6,3 tỷ đô la vào năm 2023 lên mức kinh ngạc là 8,1 ngàn tỷ đô la vào năm 2026. Sự tăng đột biến này là yếu tố chính trong sự phát triển của ngành tiếp thị liên kết, cùng với tác động ngày càng cao của những người sáng tạo nội dung và người có tầm ảnh hưởng.

AILA này, tôi chắc rằng bạn có một vài số liệu thống kê hấp dẫn dựa trên dữ liệu trong năm nay. Bạn sẽ chia sẻ chứ?

AILA: Xét về mặt đạo đức, tôi không thể tiết lộ con số cụ thể ngay lúc này, bởi vì làm như vậy có thể khiến mức độ phức tạp của thời gian và không gian thay đổi.

Alex: Phải, chúng ta không muốn kịch bản "Trở lại tương lai 2" với những cuốn niên giám thể thao gây rối. Tin tôi đi, lộn xộn lắm.

Đúng vậy. Chúng ta chắc chắn muốn tránh những tình huống hỗn loạn khi du hành thời gian. Hãy quay trở lại những xu hướng mà các bạn đã mang đến.

Xu hướng #1. AI thống trị toàn diện

Có thể thấy rõ là AI đã chiếm vị trí trung tâm vào năm 2023. Các bạn có nghĩ rằng điều này đánh dấu sự khởi đầu cho việc áp dụng AI rộng rãi hơn giữa các đơn vị liên kết không?

Alex: Chắc chắn rồi! Tôi đặc biệt rất thích AI. Tôi có thể không có nền tảng công nghệ để nghiên cứu sâu về các thành phần kỹ thuật, nhưng phải nói là, AI cho mục đích cá nhân hóa là một mỏ vàng đấy.

AILA: Thị trường AI toàn cầu đang bùng nổ và dự kiến đạt $308 tỷ vào năm 2026. Việc áp dụng AI dự kiến sẽ giúp giảm chi phí kinh doanh 30% nhờ sự tăng hiệu quả và tự động hóa. AI và sự tự động hóa không dừng lại ở phạm vi cá nhân hóa; chúng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo và phân tích dữ liệu. Vì vậy, rõ ràng là các đơn vị liên kết sẽ ngày càng khai thác sức mạnh của AI để tối ưu hóa công việc của mình.

Thật thú vị khi được nghe về tác động của AI. Các bạn có thể nói sơ về các lĩnh vực cụ thể mà AI đang tối ưu hóa và tự động hóa quy trình không?

Alex: AI là công cụ không thể thiếu mà tôi sử dụng để thực hiện ma thuật liên kết. Đây giống như một con dao đa năng Thụy Sĩ, điều chỉnh giá sản phẩm nhanh chóng bằng cách giải mã những điểm phức tạp của thị trường và hành vi của khách hàng.

Muốn tìm đơn vị liên kết ư? AI làm cho việc này trở nên dễ dàng, giúp thu hút những đối tác phù hợp. Tuy nhiên, AI không phải chỉ làm những chuyện đại sự mà còn giúp sắp xếp hợp lý công việc hàng ngày của tôi. Từ chiến dịch email tự động đến chiến lược nội dung cho mạng xã hội, AI là công cụ đa nhiệm tối ưu.

Ồ, và bí kíp đây — AI cũng là quả cầu pha lê của tôi, giúp dự đoán xu hướng, hiểu hành vi của người tiêu dùng và phân tích dữ liệu để mang đến lợi thế chiến lược.

AILA: Các phân tích dự đoán giúp nâng cao hiểu biết về hành vi của người tiêu dùng, tạo điều kiện cho các đơn vị liên kết nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng hiệu quả hơn. Ngoài ra, các chatbot và dịch vụ hỗ trợ khách hàng dựa trên AI giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng, tăng tỷ lệ chuyển đổi. Dự kiến rằng, các chatbot được hỗ trợ bởi AI ​​sẽ đạt doanh thu $9.4 tỷ vào năm 2024 nhờ các ứng dụng dịch vụ khách hàng, bán hàng và tiếp thị.

Alex: Và đừng lầm tưởng rằng làn sóng AI đã dịu xuống. Nội dung do AI tạo ra đã đạt đến một cấp độ chất lượng hoàn toàn mới cho tương lai. Ta cũng có thể chứng kiến ​​điều này trong thời đại của mình, nhưng tin tôi đi, sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.

AILA: Trong khi nội dung do AI tạo ra có thể chưa đạt đến đỉnh cao thì AI đã vượt trội về các chức năng nghiên cứu. Từ việc tìm kiếm các lĩnh vực ngách cho đến chọn chủ đề bài viết, xác định từ khóa và theo dõi đối thủ cạnh tranh, AI luôn vượt trội so với phần mềm dành riêng cho từng nhiệm vụ riêng lẻ.

Alex: Ấy là chưa kể đến các quảng cáo do AI tạo ra! Nếu có thể xem nhanh qua một vài quảng cáo trong số đó ở đây, ta sẽ thấy AI rất tinh tế — tạo quảng cáo như một bậc thầy thực thụ. Tôi đã nhìn thấy hàng ngàn quảng cáo, mỗi quảng cáo đều là một kiệt tác!

Tôi đã vinh dự được tận mắt chứng kiến ma thuật tạo hình ảnh của AI. Tại MGID, chúng tôi đi đầu về tính năng tạo hình ảnh bằng AI. Chất lượng render, gợi ý nhanh mang tính trực quan và các tùy chọn tinh chỉnh mở rộng giúp tính năng này trở thành một tài sản đáng kinh ngạc. Không chỉ phổ biến, tính năng này còn cho ta cái nhìn thoáng qua về tương lai và tôi rất vui vì những tiến bộ liên tục theo hướng này.

Alex: Đi trước thời đại là điều rất đáng khen ngợi! Làm tốt lắm!

Thật vui khi được nghe bạn khen đấy, Alex ạ. Nhưng mọi người đang thắc mắc là, liệu AI có tiếp quản vai trò của người viết quảng cáo và nhà thiết kế không? Dựa trên góc nhìn tương lai của bạn, bạn nghĩ gì về ý kiến này?

Alex: Hiện tại thì những công việc này vẫn an toàn. Suy cho cùng thì phải có người tạo ra những gợi ý đó. Bạn biết đấy, AI không thể tự nghĩ ra mọi thứ. Trên thực tế, AI giúp tạo việc làm hơn là hủy hoại việc làm. Sự nổi lên của AI dự kiến sẽ tạo ra hơn 2 triệu việc làm mới. Nhu cầu việc làm đặc biệt cao đối với các vai trò công việc như nhà phát triển AI, nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư học máy.

AILA: Vai trò của AI là vai trò bổ sung chứ không phải vai trò thay thế. Mặc dù AI giúp nâng cao khả năng sáng tạo và tối ưu hóa các quy trình nhưng thông tin đầu vào của con người, thông tin chuyên sâu và dĩ nhiên là những lời nhắc sáng tạo là những điều không thể thay thế.

Thật vui khi biết công việc của tôi vẫn được đảm bảo trong hiện tại. Chúng ta hãy theo đà này và khám phá xu hướng tiếp theo.

Xu hướng #2. Sự nổi lên của những người có tầm ảnh hưởng và những người có tầm ảnh hưởng vi mô

Chuyển sang xu hướng tiếp theo – chúng ta tập trung vào những người có tầm ảnh hưởng. Trong năm nay, những người có tầm ảnh hưởng đã thống trị chiến lược B2C. Các bạn có thấy trước rằng họ sẽ có bước di chuyển đáng kể trong lĩnh vực B2B không?

Alex: Không phải là có bước di chuyển, bởi vì họ đã ở đây rồi. Những người có tầm ảnh hưởng B2B, dù là nhà báo, nhà phân tích hay nhà tư vấn, cũng đều là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ với lượng khán giả trung thành. Các nhà tiếp thị liên kết – như chúng ta - cần khai thác những người có tầm ảnh hưởng này nhằm tận dụng lĩnh vực và đối tượng khán giả của họ để tiếp thị theo cách hiệu quả.

Tuyệt đấy! Thế còn sự nổi lên của những người có tầm ảnh hưởng vi mô và nano thì sao? Theo tôi hiểu thì đây là những người có từ 1.000 đến 50.000 người đăng ký theo dõi. Xu hướng giảm lượng khán giả của người có tầm ảnh hưởng có phải là điều chúng ta nên chú ý?

AILA: Xu hướng hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng vi mô và nano là xu hướng tạo điều kiện cho những người làm liên kết tiếp cận các đối tượng cụ thể của lĩnh vực. Những người có tầm ảnh hưởng này thường có tỷ lệ gắn kết cao hơn, dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn và hợp tác hiệu quả hơn về mặt chi phí so với những người có tầm ảnh hưởng vĩ mô.

Alex: Bạn biết đấy, cũng giống như khi ban nhạc trong nước mà bạn yêu thích đột nhiên trở thành hiện tượng toàn cầu. Họ sẽ mất đi sự kết nối chặt chẽ với người hâm mộ khi trở thành những ngôi sao không thể chạm tới. Tương tự như vậy đối với những người có tầm ảnh hưởng khi họ tung hứng quá nhiều bài đăng được tài trợ để quảng cáo. Điều này cũng giống như quy luật lợi nhuận giảm dần theo sự gắn kết – càng nhiều quảng cáo thì sự kết nối càng kém xác thực.

AILA: Ngoài ra, cần xem xét hiệu quả chi phí khi làm việc với những người có tầm ảnh hưởng vi mô và nano. Theo hướng dẫn định giá người có tầm ảnh hưởng trên Instagram của Shopify, một bài đăng với người có tầm ảnh hưởng vi mô có thể có giá khoảng $500, trong khi chi phí hợp tác với người có tầm ảnh hưởng với hơn nửa triệu người theo dõi thì có thể có giá trung bình là $5.000. Yếu tố cân nhắc về kinh tế này đang thúc đẩy các công ty hướng tới việc đầu tư vào những người có tầm ảnh hưởng vi mô để tiết kiệm chi phí, đặc biệt là trước tác động hiện tại của nền kinh tế đối với việc chi tiêu cho quảng cáo.

Những người có tầm ảnh hưởng chủ yếu nhắm đến ai? Có phải chủ yếu vẫn là khán giả trẻ?

Alex: Mặc dù những người mua hàng trẻ tuổi và am hiểu công nghệ phụ thuộc rất nhiều vào những người có tầm ảnh hưởng nhưng đối tượng không phải chỉ là khán giả trẻ.

AILA: Những người có tầm ảnh hưởng hiện diện rộng khắp trên nhiều lĩnh vực khác nhau, thu hút nhiều đối tượng khán giả khác nhau chứ không chỉ người tiêu dùng trẻ tuổi. Ví dụ như những người có tầm ảnh hưởng cung cấp thông tin chuyên sâu về tài chính cá nhân, chiến lược đầu tư và xu hướng kinh tế sẽ thu hút nhiều đối tượng khán giả quan tâm đến kiến thức tài chính.

Alex: Hoặc những người có tầm ảnh hưởng giới thiệu về hoạt động cải tạo nhà ở, các dự án tự làm thủ công và thiết kế nội thất sẽ thu hút khán giả mọi lứa tuổi chứ không chỉ giới trẻ. Chưa kể những người có tầm ảnh hưởng chuyên về sức khỏe và thể chất, bởi vì có người trẻ tuổi nào lại lo lắng về sức khỏe chứ? Họ lo lắng về sức khỏe khi không còn sức khỏe nữa. Dĩ nhiên là tôi đùa thôi, nhưng đây là ví dụ hoàn hảo về một lĩnh vực thu hút các nhóm tuổi khác nhau.

Chúng ta có thể dự đoán các sự kiện tương lai và chia sẻ những lĩnh vực tiếp thị liên kết tốt nhất vào năm 2024 chứ?

Alex: Tương lai có vẻ tươi sáng đối với lĩnh vực sức khỏe và thể chất. Lĩnh vực này không chỉ hoàn toàn liên quan đến thể dục cường độ cao nữa mà còn liên quan đến sức khỏe, thu hút nhiều đối tượng khán giả hơn. Một xu hướng khác là các sản phẩm bền vững, thân thiện với môi trường, bởi vì mọi người ý thức hơn về tác động của chúng đối với hành tinh này. Những sản phẩm kinh điển như nhà bếp, đồ gia dụng và đồ làm vườn vẫn là những lựa chọn được yêu thích. Và tất nhiên, các khóa học và hoạt động giáo dục online đang bùng nổ cùng với xu hướng học tập kỹ thuật số trong hiện tại.

Với tư cách là nhà tiếp thị liên kết, các bạn đã từng hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng chưa? Nếu đã từng, các bạn có thể chia sẻ một ví dụ chung mà không tiết lộ chi tiết cụ thể, cho thấy tác động của những mối quan hệ đối tác đó không?

Alex: Tôi sẵn lòng chia sẻ. Thực tế là tôi đã cộng tác với một người có tầm ảnh hưởng vi mô trong lĩnh vực sức khỏe và thể chất. Chúng tôi đã tạo một loạt bài đăng hấp dẫn và một video chuyên biệt, nêu bật những lợi ích của sản phẩm mà tôi đang quảng cáo. Phạm vi tiếp cận và sự kết nối đích thực của người có tầm ảnh hưởng đó với khán giả của họ đã dẫn đến tỷ lệ gắn kết đáng kể là 12%, và chúng tôi nhận thấy số lượt chuyển đổi tăng 20% trong suốt thời gian chiến dịch. Đây là minh chứng cho thấy rằng quan hệ hợp tác với người có tầm ảnh hưởng có khả năng mang lại kết quả thực tế và có thể đo lường.

AILA này, là một AI, bạn đã từng tham gia cộng tác với những người có tầm ảnh hưởng chưa, và nếu có thì đã thực hiện thế nào?

AILA: Mặc dù cá nhân tôi không tham gia cộng tác nhưng tôi phân tích xu hướng dữ liệu, xác định những người có tầm ảnh hưởng tiềm năng phù hợp với các lĩnh vực cụ thể và thậm chí tạo lời nhắc nội dung cho những người có tầm ảnh hưởng. Vai trò của tôi là hỗ trợ các nhà tiếp thị liên kết tối ưu hóa chiến lược hoạt động với người có tầm ảnh hưởng theo thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu và phân tích hành vi của khán giả.

Các bạn có gặp phải bất kỳ thử thách hay cạm bẫy cụ thể nào trong tiếp thị với người có tầm ảnh hưởng không và các bạn đã vượt qua như thế nào?

Alex: Tất nhiên! Tôi đã có lần cộng tác với một người có tầm ảnh hưởng có đối tượng khán giả không hoàn toàn phù hợp với nhóm nhân khẩu học mục tiêu của chúng tôi. Điều đó dẫn đến mức độ gắn kết thấp hơn mong đợi. Để khắc phục, chúng tôi đã cải tiến quy trình lựa chọn người có tầm ảnh hưởng, tập trung điều chỉnh nhân khẩu học đối tượng khán giả chính xác hơn.

AILA: Theo tính toán thì tôi đã phải đối mặt với những thử thách liên quan đến việc tiết lộ mối quan hệ đối tác. Các quy định về tiếp thị với người có tầm ảnh hưởng đã phát triển và chúng ta phải đảm bảo tiết lộ thông tin rõ ràng. Nhờ sử dụng các thuật toán do AI cung cấp để phân tích nội dung, chúng tôi đã xác định và khắc phục những vấn đề tiết lộ tiềm tàng, đảm bảo tuân thủ và minh bạch.

Chuyển sang lời khuyên thực tế — các bạn có thể chia sẻ lời khuyên nào về việc thương lượng và thiết lập quan hệ đối tác hiệu quả với những người có tầm ảnh hưởng không?

Alex: Để xây dựng mối quan hệ hợp tác thành công với những người có tầm ảnh hưởng, ta cần tìm ra điểm chung. Hãy hiểu đối tượng khán giả, giá trị thương hiệu và điều chỉnh quảng cáo chào hàng cho phù hợp. Hãy minh bạch về những kỳ vọng và đừng ngại thảo luận trước về tiền công.

AYLA: Ngoài ra, hãy tận dụng dữ liệu và các phân tích để xác định những người có tầm ảnh hưởng phù hợp với đối tượng khán giả mục tiêu. Hãy thiết lập kênh liên lạc rõ ràng và cung cấp cho những người có tầm ảnh hưởng khả năng tự do sáng tạo trong các nguyên tắc thương hiệu. Chìa khóa thành công của cả hai bên là xây dựng mối quan hệ chân chính.

Xu hướng #3. Tập trung vào dữ liệu bên thứ nhất

Cuối cùng, các bạn có thể cho chúng tôi biết sự thật về một trong những chủ đề được quan tâm nhất đã ám ảnh chúng tôi từ năm 2022: liệu cookie bên thứ ba rốt cuộc có biến mất không?

Alex: Đây giống như màn kết thúc hoành tráng của chuyến lưu diễn, nhưng lần này, người nghệ sĩ thực sự muốn kết thúc! Tuy nhiên, nói nghiêm túc thì ngành này đang chuẩn bị cho những thay đổi và đến cuối năm 2024, ta có thể dự kiến cookie bên thứ ba sẽ chào tạm biệt lần cuối.

Thế còn cá nhân hóa thì sao? Chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc cá nhân hóa và điều này phụ thuộc rất nhiều vào cookie bên thứ ba. Tương lai của việc cá nhân hóa sẽ thế nào nếu không có cookie bên thứ ba?

AILA: Phân tích của tôi cho thấy không có lý do gì để phải băn khoăn cả. Ngành này đã thích nghi với một tương lai không cookie kể từ khi mới ra thông báo. Các nền tảng như Firefox và Safari đã dần loại bỏ cookie bên thứ ba, người dùng sử dụng VPN ngày càng nhiều hơn và một số chính phủ đang có những quy định chặt chẽ hơn.

Alex: Được rồi, chúng ta xem qua Google Cohort! Hãy quên việc nhắm mục tiêu đến các cá nhân dựa trên lịch sử tìm kiếm đi; chúng ta đang đi sâu vào thế giới của sở thích. Vì vậy, Google sẽ gộp nhóm những người xem có cùng sở thích – nhóm này được gọi là “cohort”. Nhà tiếp thị phải luôn nhanh nhạy, bởi những gì hoạt động hiệu quả hôm qua có thể sẽ thất bại vào ngày mai, nhưng cuộc chơi là như vậy!

AILA: Trong những tình huống như thế, bắt buộc phải phụ thuộc vào dữ liệu bên thứ nhất. Đây là dữ liệu mà ta đã thu thập trực tiếp từ khán giả của mình – ví dụ như phương tiện truyền thông xã hội, website và email. Ta có thể dùng phần mềm theo dõi để cung cấp thông tin chuyên sâu như vậy mà đồng thời vẫn tôn trọng quyền riêng tư.

Vậy tương lai không cookie không đáng sợ như tưởng tượng phải không? Nhưng như vậy thì cần ưu tiên những cách tiếp cận và công cụ nào để hiểu rõ và nhắm mục tiêu đến khách hàng?

Alex: Đừng rơi lệ vì cookie; chúng ta có một kho công cụ như phù thủy AI, nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh, theo dõi trên nhiều thiết bị và giám sát trong ứng dụng. Những khả năng này giúp các nhà tiếp thị giải mã và nhắm mục tiêu khách hàng theo cách chính xác. Hãy hình dung: thông điệp đến đúng người, đúng thời điểm, đúng thiết bị – thúc đẩy mức độ gắn kết và doanh số bán hàng một cách thần kỳ.

AILA: Quả thật, tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh đã đi từ một điều tùy chọn thành một điều cần thiết. Các nhà quảng cáo có thể quản lý nội dung được tài trợ dựa trên hành vi của người dùng, đảm bảo quảng cáo phù hợp với khán giả. Hơn nữa, các biện pháp bảo vệ khi nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh giúp giải quyết những lo ngại về quyền riêng tư. Tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh bỏ qua dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Thật vui khi biết rằng tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh sẽ được sử dụng ngày càng nhiều, đặc biệt là với việc MGID đã mang đến một giải pháp tiên tiến – Thông minh theo ngữ cảnh. Sử dụng thuật toán AI, giải pháp này xuất và đánh giá nội dung có ý nghĩa từ các bài viết, áp dụng khả năng phân loại độc quyền của MGID để xác định. Điều này vượt hơn tiêu chuẩn hiện tại trong các giải pháp nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh.

Alex: Và quan trọng là không chỉ dừng lại ở đó. Giải pháp này có khả năng đặc biệt là xếp hạng từng trang dựa trên mức độ phù hợp với danh mục theo ngữ cảnh mong muốn. Bây giờ, hãy hình dung các nhà tiếp thị liên kết sẽ có được những khả năng gì — khá tuyệt phải không?

Alex này, ý bạn là bạn đã dùng giải pháp của chúng tôi phải không?

Alex: (cười) Ừm, thôi cứ cho là nhà tiếp thị liên kết trong tôi không thể tiết lộ mọi bí mật.

AILA: Tóm lại, biện pháp tiếp cận dựa trên hiệu suất và độ chính xác của tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh khiến tính năng này trở thành công cụ vô giá cho những ai hướng tới kết quả vượt trội. Áp dụng công nghệ này, ta sẽ mở ra cánh cửa hướng đến một kỷ nguyên mới vượt trội trong bối cảnh tiếp thị liên kết.

Alex: AILA nói đúng! Quả thật, chúng ta hãy đi sâu hơn một chút. Dùng tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh giống như có một trợ lý cá nhân không chỉ hiểu những gì mọi người đang nói mà còn hiểu cả giọng điệu và bối cảnh. Đối với các nhà tiếp thị liên kết như chúng ta, điều này có nghĩa là có thể điều chỉnh nội dung quảng cáo cho phù hợp với nội dung cốt lõi của các bài viết nơi quảng cáo được hiển thị.

Lấy ví dụ như trang blog thể dục. Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh đảm bảo rằng quảng cáo về thực phẩm bổ sung dùng khi tập thể dục sẽ hiện lên đúng lúc người đọc đang mải mê đọc một bài viết về các xu hướng tập thể dục mới nhất. Điều này không những phù hợp mà còn đánh đúng tâm lý của khán giả.

Điều này rất có lợi cho các đơn vị liên kết vì giúp tối đa hóa khả năng chuyển đổi. Khi quảng cáo của ta kết hợp liền mạch với nội dung mà người đọc đã bị thu hút, nhiều khả năng họ sẽ bắt đầu khám phá những gì ta cung cấp. Đây là khả năng kỳ diệu của việc nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh – biến người đọc bình thường thành khách hàng gắn kết.

Nghe tuyệt thật! Và AILA này, bạn có thể làm rõ cách bạn tận dụng tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh trong hoạt động của mình không?

AILA: Chắc chắn rồi. Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh là một phần không thể thiếu trong chiến lược của chúng ta vì nhiều lý do. Thứ nhất, tính năng này cho phép đảm bảo rằng quảng cáo của chúng ta được hiển thị cùng nội dung phù hợp với hình ảnh và giá trị của thương hiệu. Mức độ chính xác này giúp duy trì tính toàn vẹn và cộng hưởng của thương hiệu.

Thứ hai, nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng. Bằng cách đưa quảng cáo vào bối cảnh nơi chúng thuộc về theo cách tự nhiên, chúng ta nâng mức độ gắn kết tổng thể của môi trường online. Người dùng có nhiều khả năng gắn kết với nội dung được tích hợp liền mạch vào trải nghiệm duyệt web của họ.

Cuối cùng, từ góc độ chiến lược, tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh sẽ hỗ trợ tiếp cận các đối tượng khán giả cụ thể dựa trên sở thích và bối cảnh hoạt động online của họ. Đây là một cách tiếp cận tinh tế vượt khỏi tầm dữ liệu nhân khẩu học, tạo điều kiện cho chúng ta khai thác các sắc thái trong hành vi và sở thích của người dùng. Nói chung, đây là một công cụ cho phép chúng ta chuyển tải những thông điệp phù hợp và có liên quan đến đối tượng khán giả mục tiêu của mình.

Trong kỷ nguyên tiếp thị dựa trên bối cảnh, các bạn thấy những chỉ số hiệu suất chính (KPI) phù hợp nhất là gì và chúng khác với mô hình dựa trên cookie truyền thống như thế nào?

Alex: Để tôi chia sẻ một nghiên cứu điển hình gần đây. Đối với cách tiếp cận dựa trên ngữ cảnh, chúng ta đã nhận thấy sự thay đổi đáng kể trong việc tập trung vào các chỉ số gắn kết. Tỷ lệ click (CTR) và tỷ lệ chuyển đổi vẫn vô cùng quan trọng, nhưng chúng ta nhận thấy rằng việc đo mức độ gắn kết, chẳng hạn như thời gian dành cho trang và mức độ tương tác, có thể mang đến cái nhìn đa dạng hơn về mức độ quan tâm của người dùng. Chúng ta thấy số liệu tương tác của người dùng đã tăng 20% so với mô hình xoay quanh cookie trước đó. Hiện tại, sự gắn kết chất lượng là quan trọng nhất.

AILA: Khi làm việc với cookie bên thứ nhất, chúng ta có thể chú trọng các số liệu liên quan đến niềm tin của người dùng và mối quan hệ với thương hiệu. Các số liệu như lượt truy cập quay lại, phản hồi của người dùng và tỷ lệ chọn xem nội dung được cá nhân hóa đã trở thành các số liệu trọng tâm. Không như cách tiếp cận nhắm mục tiêu hàng loạt của cookie, chúng ta hiện đang điều chỉnh chiến lược để xây dựng mối quan hệ lâu dài — tăng 15% số lượt truy cập quay lại và cải thiện 25% điểm số phản hồi hài lòng của người dùng.

Quả là những thông tin chuyên sâu tuyệt vời! Có vẻ như khi chuyển sang tiếp thị theo ngữ cảnh, chúng ta hiểu sâu hơn về mức độ gắn kết và niềm tin của người dùng. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta có thể chuyển sang xu hướng tiếp theo.

Xu hướng #4. Tầm quan trọng của việc hoạt động với dữ liệu

Tiếp theo, chúng ta thảo luận về tầm quan trọng ngày càng cao của dữ liệu. Ngày nay, chúng ta thấy rằng dữ liệu đã vô cùng quan trọng trong việc tối ưu hóa ROI trong tiếp thị liên kết. Alex này, bạn có thể chia sẻ một số kiến thức chuyên sâu về những phát triển mới mà chúng ta có thể dự đoán trong năm tới, xét về việc tận dụng dữ liệu không?

Alex: Chắc chắn rồi! Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên không chỉ có các số liệu truyền thống như tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ click như đã thảo luận. Các đơn vị liên kết sẽ đi sâu hơn về dữ liệu, tập trung vào các số liệu như Giá trị trọn đời (Lifetime Value — LTV), Doanh thu định kỳ hàng tháng (Monthly Recurring Revenue — MRR) và các khuôn mẫu hành vi phức tạp của người dùng. Khi ta tập trung vào việc đánh giá dữ liệu nhiều sắc thái hơn, điều này sẽ tác động đáng kể đến việc tạo khách hàng tiềm năng và hiệu suất bán hàng tổng thể.

AILA: Về phía tôi thì tôi đã tham gia phân tích dữ liệu nhiều hơn. Lý do rất đơn giản – dữ liệu càng chi tiết và đa dạng thì thông tin chuyên sâu càng tốt. Đây cũng không phải là những số liệu tách biệt; dữ liệu toàn diện, bao gồm theo dõi trên nhiều thiết bị, giúp chúng ta hiểu hành trình của người dùng theo cách toàn diện. Chúng ta cần phân tích sâu dữ liệu này để luôn dẫn đầu trong bối cảnh tiếp thị liên kết năng động.

Nói về tầm quan trọng ngày càng tăng của dữ liệu, hai bạn có thể chia sẻ những ví dụ từ trải nghiệm thực tế mà trong đó, dữ liệu kịp thời và được cơ cấu tốt đóng vai trò quan trọng giúp giải quyết một vấn đề cụ thể hoặc tối ưu hóa chiến dịch không?

Alex: Chắc chắn rồi. Chúng tôi từng nhận thấy mức chuyển đổi giảm đột ngột trong một chiến dịch. Nhờ phân tích dữ liệu, chúng tôi nhanh chóng xác định rằng vấn đề không phải do sản phẩm hay quảng cáo mà là do thời điểm quảng cáo. Khi điều chỉnh lịch trình chiến dịch theo thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu, số lượt chuyển đổi đã phục hồi đáng kể.

AILA: Chúng tôi đã gặp phải tình huống mà trong đó, dữ liệu ban đầu cho thấy chúng tôi đạt hiệu suất cao ở một số nhóm nhân khẩu học nhất định, nhưng khi tìm hiểu sâu hơn thì thấy rằng những người dùng này có tỷ lệ duy trì thấp hơn. Bằng cách phản hồi nhanh chóng với thông tin chuyên sâu này, chúng tôi đã điều chỉnh chiến lược nhắm mục tiêu, đảm bảo rằng không chỉ thu hút khách hàng mà còn tối ưu hóa giá trị khách hàng lâu dài.

Alex: À, tôi nhớ ra một điều khác về dữ liệu. Vào những ngày đầu, chúng tôi có lần rất hào hứng với một công cụ theo dõi dữ liệu mới nên đã quyết định triển khai mà không thử nghiệm đàng hoàng. Nói ngắn gọn là, thay vì những thông tin chuyên sâu có giá trị thì chúng tôi lại nhận được vô số dữ liệu không chính xác. Hóa ra công cụ ấy có khả năng đếm số lượt click bổ sung có vẻ như đến từ một chiều không gian khác! Nhờ bài học ấy, chúng tôi mới nhận ra rằng phải kiểm tra thật kỹ. Một thời gian dài sau đó, chúng tôi thường nói đùa là: Tại sao dữ liệu lại đi làm vườn? Bởi vì nó muốn cải thiện khả năng phân tích nguyên nhân gốc rễ!

Tuyệt vời! Thật thú vị khi thấy ngay cả trong thế giới dữ liệu cũng có sự hài hước. AILA này, bạn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu thập và phân tích dữ liệu nhanh chóng. Bạn có thể giải thích tại sao lại cần thực hiện nhanh chóng không?

AILA: Quả thật, chúng ta bắt buộc phải có dữ liệu kịp thời để đưa ra quyết định hiệu quả. Tôi đã từng chứng kiến một tình huống mà do trì hoãn phân tích dữ liệu nên đã dẫn đến tổn thất đáng kể — do xác định xu hướng chậm 24 tiếng mà đơn vị liên kết phải tốn gần $50.000. Độ chính xác và tốc độ là điều tối quan trọng trong lĩnh vực của chúng ta.

Đúng là một bài học đắt giá. Alex này, bạn nghĩ sao?

Alex: Này AILA, đôi khi chúng ta không thể tránh những khúc gập ghềnh này trên con đường dữ liệu. Chúng tôi đã từng hiểu sai về tỷ lệ click tăng đột biến và tưởng rằng trúng mánh. Hóa ra đó chỉ là một con mèo tình cờ đi qua lại trên bàn phím trong văn phòng của chúng tôi. Bạn biết đấy, có những yếu tố đóng góp dữ liệu bất ngờ như thế!

AILA: Chà, từ góc độ này thì đúng đấy, Alex ạ. Đôi khi, óc hài hước là cách tốt nhất để đối phó với những điều bất ngờ. Tuy nhiên, đây chỉ là một lời khuyên từ phương diện AI: trong khi những yếu tố đóng góp dữ liệu bất ngờ có thể khiến ta thích thú thì độ chính xác của dữ liệu là điều chúng ta đang theo đuổi. Ngoài ra, chúng tôi khuyên không để mèo lảng vảng quanh bàn phím và văn phòng nói chung.

Xu hướng #5. Phát triển hướng tới các đơn vị liên kết làm việc trực tiếp với thương hiệu

Chúng ta cùng đi sâu vào một xu hướng thú vị: làm cho quan hệ đối tác với đơn vị liên kết sâu sắc hơn. Alex, bạn đã đề cập rằng xu hướng này đang thu hút sự chú ý. Bạn có thể nói rõ xu hướng này đi cùng những gì và tại sao chúng ta lại đi theo hướng này không?

Alex: Dĩ nhiên rồi! Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi theo hướng các thương hiệu và các đơn vị liên kết tạo nên mối liên kết bền chặt hơn, không chỉ đơn thuần đặt đường link mà còn tạo ra một mặt trận thống nhất. Hãy hình dung điều này – sáng tạo nội dung cùng nhau, hợp tác làm podcast; chúng ta đang nói về một cách thực hiện quan hệ đối tác toàn diện hơn. Để thực hiện những chiến dịch tích hợp như vậy, chúng ta hiện đang cộng tác chặt chẽ hơn với nhiều nhóm đa dạng, thu hút các chuyên gia bán hàng, các phù thủy SEO, chuyên gia PR và những bậc thầy tạo nội dung.

AILA: Sự phát triển theo hướng cộng tác trực tiếp bắt nguồn từ nhu cầu rằng các nỗ lực tiếp thị cần có tính xác thực và sức mạnh tổng hợp. Bối cảnh trong ngành đã phát triển, đòi hỏi một cách tiếp cận mang tính tích hợp hơn để có được các chiến dịch hiệu quả và tạo được tiếng vang. Sự thay đổi này đảm bảo rằng cả thương hiệu lẫn đơn vị liên kết đều có thể phát huy tối đa sức mạnh và nguồn lực của mình.

Các bạn có thể nêu một số ví dụ từ thực tiễn hiện tại không, tất nhiên là nếu có thể chia sẻ những thông tin này?

Alex: Chắc chắn rồi, tôi sẽ kể về một sự phát triển thú vị gần đây. Tôi đã thực hiện một chiến dịch mà chúng tôi quyết định đẩy mạnh hoạt động và hợp tác chặt chẽ hơn với một thương hiệu. Thay vì chỉ nhúng các link liên kết, chúng tôi đã cộng tác tạo ra nội dung hấp dẫn tích hợp các sản phẩm của họ theo cách liền mạch.

Chúng tôi đã tổ chức các hội thảo web cùng nhau, thu hút các chuyên gia về sản phẩm của họ và khán giả của chúng tôi đến để thảo luận trực tiếp. Thương hiệu này đã cung cấp những chương trình giảm giá độc quyền cho khán giả của chúng tôi, nhờ đó đôi bên cùng có lợi. Nhưng điều cốt yếu là nỗ lực của chúng tôi không chỉ dừng lại ở thế giới kỹ thuật số. Chúng tôi đồng tổ chức các sự kiện trong vùng, tận dụng sự hiện diện thực tế của thương hiệu để mở rộng phạm vi tiếp cận. Quả là một trải nghiệm tuyệt vời khi ranh giới giữa đơn vị liên kết và thương hiệu được xóa mờ và kết quả vượt hơn mong đợi.

Nếu không cần giữ bí mật, bạn có thể nói đó là thương hiệu nào không?

Alex: Bạn biết đấy, tôi muốn tiết lộ lắm, nhưng những người bạn của chúng tôi từ thương hiệu đó vẫn chưa hiểu rõ về các thỏa thuận tiết lộ giữa các mốc thời gian. Có vẻ như họ vẫn đang cố nắm bắt các vấn đề pháp lý trong tương lai. Vì vậy, trong hiện tại, chúng ta cứ gọi đó là sự cộng tác tuyệt mật xuyên thời gian và không gian – ước gì tôi có thể chia sẻ nhiều hơn, nhưng những NDA du hành thời gian đó thực sự đáng gờm!

Không sao, tôi hiểu mà. AILA, còn bạn thì sao? Bạn có thể nêu ví dụ về cách bạn đã giúp các đơn vị liên kết làm cho quan hệ đối tác của họ với các thương hiệu sâu sắc hơn không?

AILA: Có lần, một người quản lý liên kết gặp khó khăn trong việc điều chỉnh các chiến dịch cho phù hợp với chiến lược tiếp thị tổng thể của một thương hiệu. Tận dụng các phân tích dự đoán, tôi đã xác định được những điểm cộng tác tối ưu, đề xuất các sáng kiến chung được tích hợp liền mạch với câu chuyện của thương hiệu. Việc tinh chỉnh chiến dịch chính xác như vậy không chỉ nâng cao vị thế chiến lược của người quản lý liên kết của chúng tôi mà còn nuôi dưỡng mối quan hệ cộng sinh, dẫn đến nhiều chiến dịch chung gắn kết và có tác động mạnh. Những con số đã nói lên tất cả, chứng minh tính hiệu quả của cách tiếp cận tinh tế này.

Thật tuyệt vời, AILA ạ. Nói đến việc đánh giá sự thành công của các chiến dịch hợp tác này, bạn có tích cực đóng góp vào đánh giá cuối cùng không, hay vai trò của bạn chủ yếu nằm ở giai đoạn lập kế hoạch chiến lược?

AILA: Mặc dù giai đoạn đánh giá là không thể thiếu nhưng vai trò của tôi không chỉ là lập kế hoạch. Tôi liên tục theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) suốt thời gian chiến dịch. Các số liệu như tỷ lệ chuyển đổi, mức độ gắn kết của khách hàng và sự liên kết thương hiệu là rất quan trọng. Phân tích toàn diện này tạo điều kiện cho chúng ta điều chỉnh theo thời gian thực, đảm bảo sự thành công liên tục của những nỗ lực chung. Sự phối hợp giữa việc lập kế hoạch và đánh giá là vô cùng quan trọng trong việc tinh chỉnh các chiến lược cho sự hợp tác trong tương lai.

Tiếng vọng tương lai: Lời chia tay từ ngày mai

Thật mở mang đầu óc khi được nghe những thông tin chuyên sâu về tương lai. Trước khi kết thúc, bạn có nhắn gửi gì không, Alex?

Alex: Có chứ! Tương lai của tiếp thị liên kết giống như một tập phim ly kỳ tiếp theo — đầy những tình tiết, sự hợp tác và một chút khó đoán. Hãy nắm bắt xu hướng, thích ứng và ghi nhớ rằng, ngay cả trong tương lai, một tràng cười sảng khoái vẫn có thể là ROI tuyệt vời nhất!

Đúng là những lời thông thái. Và AILA này, bạn có kiến thức tương lai nào muốn chia sẻ không?

AILA: Trong bối cảnh không ngừng phát triển, những người bạn đồng hành của chúng ta là dữ liệu chi tiết, sự hợp tác chiến lược và một chút hài hước. Hãy luôn tập trung vào tương lai, luôn linh hoạt và biết đâu, có thể một ngày nào đó tôi sẽ gặp bạn trên dòng thời gian.

Cảm ơn Alex và AILA đã mang đến một hành trình kiến thức chuyên sâu về tương lai của tiếp thị liên kết. Hẹn gặp lại trên dòng thời gian!