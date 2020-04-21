Quảng cáo tự nhiên được thiết kế để phù hợp với nội dung gốc của trang web hay ứng dụng. Nó cho phép những quảng cáo này xuất hiện mà không mang tính xâm nhập đối với người dùng, tránh các trình chặn quảng cáo và chỉ thu hút lượng chú ý vừa đủ của người dùng. Kết quả là, khán giả có thể khám phá các ưu đãi được quảng cáo và tỷ lệ CTR tăng cao hơn, so với các chiến dịch tương tự với quảng cáo hiển thị.

Là một nhà tiếp thị hiểu biết, quý vị có thể đang tìm các kênh mới để mở rộng chiến dịch của mình và xem quảng cáo tự nhiên là một lựa chọn. Chúng tôi ở đây để giúp quý vị bước vào quảng cáo tự nhiên và rút ngắn con đường dẫn đến thành công cho quý vị.

Hãy đọc tiếp nếu quý vị muốn biết thêm về cách tạo chiến dịch quảng cáo tự nhiên của riêng mình, cũng như tìm hiểu về các công cụ cụ thể và các tính năng mới của nền tảng tự phục vụ của chúng tôi.

Những lợi ích của nền tảng MGID

Tại MGID, chúng tôi sử dụng giải pháp chống gian lận được chứng nhận TAG

và

công cụ phát hiện gian lận Anura để đảm bảo tính bền vững của chất lượng lưu lượng truy cập. Ngoài ra, chúng tôi có một đội ngũ phân tích nội bộ, là những người thường xuyên kiểm tra lưu lượng truy cập theo cách thủ công. Kết quả là, chúng tôi có thể đảm bảo rằng 96% lưu lượng truy cập MGID là không gian lận.

Chúng tôi hoạt động không ngừng để bổ sung các tính năng mới và các khả năng tối ưu hóa cho nền tảng của mình. Bên trong bảng điều khiển, quý vị có thể tìm thấy một vài công cụ thật sự độc đáo - thông tin chuyên sâu về lưu lượng truy cập và bidding có chọn lọc. Công cụ thông tin chuyên sâu về lưu lượng truy cập là niên giám của lưu lượng truy cập MGID. Với công cụ này, quý vị có thể đánh giá trước những gì MGID có thể làm cho mình và sẽ phải trả bao nhiêu.

Bidding có chọn lọc, công cụ quyền lực thứ hai của chúng tôi, cho phép quý vị tăng hay giảm bid cho các nguồn lưu lượng truy cập nhất định. Sử dụng nó, quý vị có thể đặt giá bid cho các vị trí khác nhau dựa trên hiệu suất của chúng và tối ưu hóa các chiến dịch của mình ở cấp độ chi tiết. Nó cũng tính toán lượng lưu lượng truy cập có thể nhận được nếu tăng giá bid và giúp mở rộng chiến dịch theo cách phù hợp.

Gần đây, chúng tôi đã thêm hai tính năng mới vào nền tảng, tiếp cận khán giả tiềm năng và công cụ đề xuất giá dự đoán. Công cụ đầu tiên cho phép quý vị thấy số lần hiển thị tương đối mà chiến dịch của mình có thể mang lại (với các cập nhật động). Và công cụ sau giúp kiểm tra tiềm năng của quảng cáo và đề xuất giá bid trước khi khởi chạy chiến dịch.

Chạy chiến dịch

Khi đặt mục tiêu và ước tính ngân sách, quý vị phải nạp khoản hợp lý vào số dư tài khoản và chọn tên cụ thể cho chiến dịch để có thể theo dõi và điều hướng các chiến dịch khác nhau trong tương lai. Bước tiếp theo là chọn loại chiến dịch, là quảng cáo sản phẩm hay nội dung. Cũng hãy chú ý đến việc chọn đúng loại vì điều này sẽ hợp lý hóa quá trình kiểm duyệt hơn nữa.

Bước tiếp theo là nhắm mục tiêu. Chúng tôi đã đề cập đến các tính năng tối ưu hóa MGID mà quý vị có thể sử dụng trong quá trình này, tức là thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập, đặt giá bid có chọn lọc, tiếp cận khán giả và công cụ đề xuất giá. Bằng cách sử dụng công cụ thông tin chuyên sâu về lưu lượng truy cập, quý vị có thể thấy các nhóm mục tiêu và địa lý hoạt động tốt nhất, cũng như mức độ cạnh tranh trong từng vùng địa lý.

Theo mặc định, quý vị có thể điều chỉnh khán giả mục tiêu theo lưu lượng truy cập từ một số vùng địa lý, quốc gia, trình duyệt, thiết bị nhất định... Chúng tôi khuyên nên thử nghiệm một số phương pháp trước khi tiếp cận nghiêm túc trong nền tảng của chúng tôi. Những cách tiếp cận này nên được khởi chạy dưới dạng các chiến dịch riêng biệt và được phân biệt dựa trên các đặc điểm chính của lưu lượng truy cập, ví dụ: lưu lượng truy cập trên di động và máy tính bàn.

Tiếp theo, quý vị nên lên lịch chiến dịch. Để bắt đầu, chúng tôi khuyên nên đặt ít nhất vài ngày làm khoảng thời gian thử nghiệm cho chiến dịch của mình để có thể đánh giá những giờ hoạt động tốt nhất trong ngày cho sản phẩm của mình. Sau đó, quý vị có thể đặt khung thời gian theo số liệu thống kê đã thu thập lần đầu.

Để đảm bảo không vượt quá ngân sách, quý vị sẽ có thể đặt giới hạn cho chiến dịch của mình - theo ngân sách đã chi tiêu, số lượng chuyển đổi hoặc số lần nhấp chuột. Quý vị cũng có thể thiết lập cảm biến chuyển đổi hoặc sử dụng các link UTM để theo dõi lưu lượng nhận được từ nền tảng MGID.

Khi đã hoàn tất việc đặt nhắm mục tiêu chiến dịch, quý vị phải chuyển sang tạo quảng cáo và qua quy trình kiểm duyệt nội dung. Các yếu tố chính của bất kỳ quảng cáo nào là bản sao hoặc tiêu đề, hình thu nhỏ và link. Chúng phải được kết hợp một cách cân đối và bắt mắt, cũng như tuân thủ các hướng dẫn về sáng tạo - quý vị có thể tìm thấy các yêu cầu này trên bảng điều khiển của mình.

Quảng cáo bằng tiếng Anh được kiểm tra trong vòng 24 giờ sau khi tải lên nền tảng, trong khi việc kiểm duyệt nội dung bằng các ngôn ngữ khác có thể mất đến ba ngày làm việc. Hãy xem bài viết của chúng tôi về việc kiểm duyệt nội dung, nếu quý vị muốn hợp lý hóa quy trình và loại bỏ nguy cơ chiến dịch bị từ chối.

Chốt lại

Tùy vào sản phẩm và mục tiêu tiếp thị của quý vị, quảng cáo tự nhiên có thể là kênh và nguồn lưu lượng truy cập hoạt động tốt nhất. Sử dụng nền tảng MGID, quý vị có thể dễ dàng điều chỉnh nhắm mục tiêu bằng các công cụ bidding có chọn lọc và thông tin chuyên sâu về lưu lượng truy cập, quảng cáo với các nhà phát hành cao cấp, và nhận được lưu lượng truy cập chất lượng cao ở bất kỳ khu vực nào quý vị chọn.

Như quý vị có thể thấy từ hướng dẫn này, khởi chạy chiến dịch và bắt đầu quảng cáo trên nền tảng của chúng tôi là điều rất đơn giản. Đừng ngần ngại hỏi người quản lý tài khoản hoặc người quản lý hỗ trợ nếu quý vị không rõ về cách làm việc với các công cụ trên bảng điều khiển, nhắm mục tiêu hoặc tạo quảng cáo cho chiến dịch của mình.