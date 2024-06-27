Bạn là người yêu thích sản phẩm tái chế? Ý tưởng tối đa hóa khả năng sử dụng không chỉ áp dụng cho các sản phẩm vật chất. Trong Content Syndication (phát tán nội dung), ta có thể cải thiện tác động mọi bài viết của mình. Giờ đây, có thể bạn đang hỏi: chẳng phải đó là mục đích của SEO sao? Tuy nhiên, nỗ lực gấp đôi cũng không có gì sai cả, và hơn nữa, Content Syndication sẽ mang đến cho ta cơ hội tiếp cận nhiều khán giả hơn thông qua việc sử dụng cùng một nội dung và ý tưởng.

Đúng vậy, chúng tôi vừa nói rằng Content Syndication cũng giống như tái chế, nhưng đừng quá để tâm! Thực ra, hoạt động này giống như biến sản phẩm cũ thành sản phẩm mới. Khi thực hiện Content Syndication, ta có được nhiều lợi ích hơn là đơn thuần sử dụng lại nội dung chữ nào đó trên website của mình. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu xem công cụ tuyệt vời này có thể nâng cao mức độ hiện diện kỹ thuật số của ta như thế nào.

Bắt đầu với những điều cơ bản: Định nghĩa và tổng quan về Content Syndication

Content Syndication là quá trình xuất bản lại một dạng nội dung kỹ thuật số ở một nơi nào đó ngoài website của ta. Và ta nên cung cấp loại nội dung nào? Các chủ sở hữu website muốn tham gia tiếp thị Content Syndication thường sử dụng nội dung phổ biến nhất của họ, cho dù đó là video, audio, podcast hay một bài blog thú vị. Sở dĩ sự dàn xếp này được ưa chuộng là vì đôi bên cùng có lợi: website của bên thứ ba nơi nội dung được xuất bản sẽ nhận nội dung phân phối miễn phí; trong khi đó, ta sẽ thu hút được nhiều người chú ý hơn cho sản phẩm nội dung ban đầu của mình.

Lợi ích của Content Syndication là gì?

Chúng tôi quả thực nghiêm túc khi nói rằng sự dàn xếp này mang lại lợi ích tuyệt vời cho tất cả. Content Syndication thực sự có rất nhiều lợi ích. Vậy, nếu bạn vẫn chưa chắc liệu mình có nên thêm chiến lược này vào những nỗ lực hiện tại hay không, chúng tôi hy vọng bạn hãy đọc tiếp. Trong các phần phụ sau, chúng tôi sẽ nói về những lợi ích có được từ Content Syndication và tập trung vào những gì ta có thể đạt được với tư cách là chủ sở hữu thương hiệu, doanh nghiệp hoặc website muốn sử dụng tính năng xuất bản với bên thứ ba.

Tiếp cận đối tượng khán giả rộng hơn

Content Syndication cho ta cơ hội tiếp cận khán giả thông qua các website của bên thứ ba. Phương pháp này hay ở chỗ ta hầu như không phải làm việc gì bởi chỉ sử dụng nội dung mà mình đã viết. Ta không cần phải làm tất cả những việc quảng bá website hoặc điều chỉnh chiến lược SEO. Chủ sở hữu website bên thứ ba sẽ thực hiện tất cả những việc đó. Ngoài ra, xét về số lượt xem bài viết, kết quả gần như đạt được ngay lập tức. Tất cả những gì ta cần làm là xuất bản và gặt hái lợi ích.

Có cơ hội kiếm tiền

Xin nói rõ rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có sẵn cơ hội kiếm tiền với Content Syndication. Tuy nhiên, một khi đã thiết lập thương hiệu của mình, ta có thể được chi trả. Đúng vậy, ngay cả các website phát hành lớn cũng có thể đưa ra một số hình thức chi trả nào đó. Ta cần làm gì để có được lợi ích này? Thông thường, cần có một trong ba điều sau:

Ta đã nâng cao uy tín và nhận thức về thương hiệu của mình đến mức có thể thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn bằng cách cung cấp nội dung ở đâu đó;

Chủ đề nội dung của ta rất thú vị đối với nhà phát hành nội dung;

Website của bên thứ ba trả tiền cho các đối tác Content Syndication.

Thiết lập uy tín và quyền lực của thương hiệu

Với Content Syndication, ta nâng cao uy tín và quyền lực cho thương hiệu của mình vì phương pháp này cung cấp sự xác nhận của bên thứ ba. Mặc dù Content Syndication là điều mà hầu như những người năng động trong giới tiếp thị đều đã nghe nói đến nhưng những người bình thường ngoài giới thì không. Vì vậy, nếu nhìn thấy thương hiệu của ta ở nhiều nơi trên internet, họ sẽ nghĩ rằng hẳn là thương hiệu này phải có gì đó đặc biệt. Điều này đặc biệt đúng nếu ta có thể hợp tác thực hiện Content Syndication với một nhà phát hành đã có uy tín. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp ta có cơ hội thể hiện chuyên môn. Nếu chất lượng nội dung mà chúng ta trình bày thông qua nền tảng của bên thứ ba gây ấn tượng với khán giả thì họ có thể sẽ tin tưởng chúng ta.

Cải thiện SEO

Content Syndication và SEO đi đôi với nhau! Đóng góp kỹ thuật quan trọng nhất của việc sử dụng website bên thứ ba chính là sự liên kết ngược, giúp website của chúng ta trông như một nguồn cấp đáng tin cậy. Tuy nhiên, Content Syndication cũng có thể hỗ trợ SEO theo những cách sau:

Tăng số lượng cụm từ tìm kiếm về thương hiệu;

Cải thiện lưu lượng truy cập website;

Xây dựng mức độ phù hợp với SEO trong các lĩnh vực cụ thể và điều này có thể hữu ích đối với SEO nội bộ.

SEO của nội dung được phân phối sẽ làm được những điều kỳ diệu, miễn sao ta đảm bảo nội dung không bị coi là trùng lặp. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cách thực hiện việc này ở một phần riêng.

Phân phối nguồn lực hiệu quả hơn

Giả sử ta cần một ngày để viết, chỉnh sửa và trau chuốt nội dung. Content Syndication lấy giá trị của ngày đó và nhân lên nhiều lần. Nếu có thể nhờ một trang của bên thứ ba đăng nội dung cần phân phối của mình thì ta hoàn toàn có khả năng đạt được những lợi ích sau thông qua Content Syndication:

Mở rộng lượng độc giả tiềm năng mà không cần viết thêm;

Tăng mức độ hiển thị;

Phân bổ nguồn lực cho các hoạt động khác.

Nếu chúng ta muốn mở rộng quy mô mà không tốn nhiều nguồn lực trước mắt thì Content Syndication chính là phương pháp phù hợp. Sử dụng ít nguồn lực thường có nghĩa là ít rủi ro hơn, và khi ít rủi ro hơn, ta tự tin vào kỹ năng của chính mình hơn.

Hướng dẫn chung về quy trình Content Syndication

Bạn có thấy phấn khởi vì những lợi ích tiềm năng có thể có được không? Tuyệt vời! Bạn sẽ rất vui khi biết rằng Content Syndication là một quá trình khá đơn giản. Ta có thể thực hiện quá trình này với chỉ ba bước – sẽ được thảo luận trong các phần phụ sau. Chúng ta đang tiến gần hơn đến những lợi ích thu được từ việc sử dụng nội dung được phân phối!

1. Quyết định nội dung mà mình muốn phân phối

Về cơ bản, ta có hai tùy chọn Content Syndication.

Nội dung gốc, chưa xuất bản: Đây có thể là một lựa chọn đúng nếu ta có chủ đề không hoàn toàn phù hợp với website của mình. Một số website tìm kiếm đối tác Content Syndication cũng yêu cầu nội dung gốc, vì vậy chọn lựa này cũng có thể phù hợp trong những trường hợp như thế.

Đây có thể là một lựa chọn đúng nếu ta có chủ đề không hoàn toàn phù hợp với website của mình. Một số website tìm kiếm đối tác Content Syndication cũng yêu cầu nội dung gốc, vì vậy chọn lựa này cũng có thể phù hợp trong những trường hợp như thế. Nội dung hiện có: Nhiều thương hiệu quyết định sử dụng bài viết hoặc video phổ biến nhất của họ cho hoạt động Content Syndication. Chúng tôi khuyên nên sử dụng nội dung phổ quát sao cho dù đã được đăng một thời gian dài, nội dung ấy vẫn phù hợp.

Khi gặp nhiều đối tác tiềm năng hơn, ta sẽ thấy rằng không nhất thiết phải là đối tác này hay đối tác kia. Hãy sử dụng lựa chọn phù hợp nhất với tình hình!

2. Chọn đối tác Content Syndication

Các đối tác cũng có tác động lớn đến thành công của chúng ta. Trên thực tế, điều này quan trọng đến mức chúng tôi dành riêng một phần để nói về việc lựa chọn đối tác Content Syndication! Bạn có thể chuyển qua đọc phần đó nếu muốn biết mọi chi tiết ngay bây giờ. Tuy nhiên, đây là tóm tắt nhanh về những điều nên cân nhắc:

Độ uy tín của website;

Hệ thống Content Syndication;

Định dạng nội dung được chấp nhận;

Lĩnh vực của website;

Khả năng kiếm tiền hoặc chi phí đăng.

Còn yếu tố cân nhắc nào khác quan trọng với bạn không? Nếu có thì hãy thêm chúng vào danh sách! Bởi đây không phải là danh sách cuối cùng, ta phải luôn xem xét kết quả mà mình muốn có được thông qua Content Syndication.

3. Phát hành nội dung

Đôi khi, việc này cũng dễ dàng như gửi sản phẩm cho nhà phát hành bên thứ ba. Tuy nhiên, tình hình không phải lúc nào cũng khả thi, bởi họ có thể có các tiêu chuẩn liên quan đến nội dung phát hành thông qua Content Syndication. Các yêu cầu gửi bài viết phổ biến nhất bao gồm:

Độ dài bài viết;

Số lượng link có thể sử dụng trong nội dung chữ;

Chủ đề của nội dung chữ.

Các nhà phát hành thường thông báo trước các chi tiết này nên hãy chú ý kỹ. Nếu ta cho rằng việc đáp ứng các yêu cầu của họ sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm của mình thì hãy xem xét các đối tác bên thứ ba khác. Chúng ta có nhiều đối tác để lựa chọn!

Các loại Content Syndication

Chúng ta đã thảo luận rất nhiều về lợi ích của Content Syndication và thậm chí cả quy trình mà ta có thể thực hiện. Tuy nhiên, còn một mảnh ghép cuối cùng mà chúng ta cần thảo luận trước khi có thể triển khai Content Syndication một cách đầy đủ, đó là các loại Content Syndication.

Toàn phần: Nội dung chữ được đăng nguyên văn giống như trên website của ta.

Nội dung chữ được đăng nguyên văn giống như trên website của ta. Một phần: Đây là loại chỉ trình bày tóm tắt nội dung gốc hoặc một đoạn trích của nội dung đó. Đây là một lựa chọn phù hợp nếu ta đang thực hiện Content Syndication để thu hút mọi người click vào một đường link nhất định.

Mặc dù chúng ta không có phân loại cố định hoặc chính thức nào nhưng chí ít, đối với hầu hết các mục đích, sau đây là những loại quan trọng.

Content Syndication tiếp thị B2B: Cỗ máy thu hút khách hàng tiềm năng

Ở phần trước của bài viết, chúng ta đã nói về những lợi ích liên quan đến việc phát tán nội dung. Tuy nhiên, nếu ta đang ở trong thị trường B2B thì Content Syndication là điều bắt buộc. Phương pháp này hoạt động tuyệt vời trong việc tạo khách hàng tiềm năng, cho phép chúng ta thêm một nguồn khách hàng tiềm năng đáng tin cậy. Cách hoạt động ra sao?

Người đọc đọc nội dung được phát tán trên website của bên thứ ba. Người đọc click vào link đến website của ta. Ta đưa họ xuống cuối kênh (cách thực hiện do chính ta quyết định!)

Content Syndication vẫn sẽ giúp nâng cao uy tín của ta trong ngành, ngay cả khi ta rốt cuộc không click vào bất kỳ thứ gì trên website của bên thứ ba. Và một khi bài đăng đã được đưa lên đó, ta có thể được lợi vĩnh viễn.

Vấn đề với nội dung trùng lặp: SEO Content Syndication hoạt động như thế nào?

Khi thảo luận về lợi ích của Content Syndication, chúng ta đã đề cập đến tác động đối với SEO. Tuy nhiên, chúng ta biết Google và các công cụ tìm kiếm lớn khác không thích nội dung trùng lặp. Vậy, ta làm cách nào để có thể ngăn họ đánh giá bài đăng Content Syndication của mình là bản sao?

Sử dụng canonical tags (thẻ chuẩn) trên các phiên bản nội dung được phát tán. Ở đây, ta cho biết rằng nội dung đó không phải là bản gốc. Tuy nhiên, nội dung sẽ được cân nhắc khi xác định giá trị SEO tổng thể của bản gốc.

Ở đây, ta cho biết rằng nội dung đó không phải là bản gốc. Tuy nhiên, nội dung sẽ được cân nhắc khi xác định giá trị SEO tổng thể của bản gốc. Không sử dụng index tags (thẻ chỉ mục). Ngoài ra, ta có thể ngăn công cụ tìm kiếm lập chỉ mục nội dung không phải là nội dung gốc.

Ngoài ra, ta có thể ngăn công cụ tìm kiếm lập chỉ mục nội dung không phải là nội dung gốc. Sử dụng rel=alternate tag. Với tag này, Google sẽ coi đây là chọn lựa thay thế cho bản gốc.

Các yếu tố cần lưu ý khi tìm đối tác Content Syndication

Tìm kiếm đối tác là quá trình dễ dàng. Ta chỉ cần tìm các website online. Chúng sẽ:

Có sẵn hệ thống để phê duyệt các bài đăng Content Syndication, hoặc

Thường xuyên tạo ra tài liệu riêng.

Ngay cả khi chủ sở hữu website chưa bao giờ nghe nói đến phương pháp phát tán này, họ vẫn có thể là đối tác tiềm năng. Phần khó thực sự chính là thu hẹp danh sách vô số website để chỉ giữ lại những trang phù hợp nhất. Vậy, hãy tự hỏi bản thân điều này: Đối với mình, Content Syndication là gì? Câu trả lời của bạn sẽ xác định cách bạn ưu tiên đối tác dựa trên các yếu tố mà chúng ta sẽ thảo luận bên dưới.

Độ uy tín của website

Syndication là một chiến lược tuyệt vời để tận dụng một lượng độc giả có sẵn trong khi ta vẫn đang phát triển lượng độc giả của mình. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là ta sẽ làm việc với mọi đối tác tiềm năng chấp nhận nội dung gửi của mình. Danh tiếng của ta chắc chắn sẽ liên kết với danh tiếng của họ thông qua Content Syndication. Và mặc dù không kỳ vọng hợp tác ngay với New York Times hoặc các ấn phẩm lớn khác, ta cũng phải đặt ra một số tiêu chuẩn về những nơi phát hành nội dung. Sau đây là một số điều nên tránh ở đối tác Content Syndication tiềm năng:

Lượng độc giả quá ít;

Website có quá nhiều quảng cáo;

Nội dung chất lượng thấp và/hoặc đạo văn;

Cơ quan quản lý domain (ta có thể kiểm tra thông tin này miễn phí!).

Hệ thống hiện có cho Content Syndication

Chúng ta đã nói bên trên rằng một website có thể có hệ thống chấp nhận bài đăng hoặc chưa có hệ thống nào. Đây là điều rất quan trọng bởi vì có thể ảnh hưởng đến:

Việc ta có nhận được phản hồi hay không;

Toàn bộ quá trình đàm phán phi vụ;

Khả năng họ sẽ phê duyệt nội dung.

Đối với các trang đối tác phát hành Content Syndication, quá trình này sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều bởi vì họ đã thiết lập toàn bộ quá trình. Họ biết mình đang tìm kiếm những gì, và vì họ cần nội dung của bên thứ ba nên khả năng chấp thuận sẽ cao hơn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng dịch vụ Content Syndication, chúng tôi khuyên nên dùng lộ trình này để đưa nội dung vào nhiều website khác nhau nhanh hơn.

Định dạng và nội dung được chấp nhận

Điều cơ bản cần biết là định dạng nội dung nào được chấp nhận. Ta có thể dễ dàng tìm hiểu điều này ngay từ trang chủ của đối tác tiềm năng. Nếu thấy các bài đăng dạng chữ thì có thể nội dung dạng chữ là dạng nội dung mà họ đang tìm kiếm. Nếu có thể, hãy xem qua mọi mẫu Content Syndication mà họ đã đăng cho đến hiện tại. Làm như vậy, ta sẽ biết được họ đang tìm kiếm những gì ngoài các nguyên tắc mà họ có thể đã đăng. Dưới đây là một số câu hỏi cần đặt ra để tìm hiểu xem đối tác có phù hợp hay không.

Họ có phát hành định dạng Content Syndication mà ta quan tâm không?

Có phải họ đang tìm kiếm một tiếng nói cụ thể không?

Nội dung hiện tại trên trang có phù hợp với những gì ta đang hướng tới không?

Những lĩnh vực mà họ phục vụ

Đối tượng khán giả của các đối tác Content Syndication phải phù hợp với thương hiệu, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của ta. Hãy tưởng tượng nếu thương hiệu của ta được đăng nội dung trên một tạp chí lớn về chăm sóc da, có bao nhiêu độc giả sẽ quan tâm? Content Syndication có thể mang lại cơ hội mở rộng đối tượng khán giả nhưng chúng ta phải xác định hướng mở rộng đó. Ngày nay, có rất nhiều website phát hành nội dung ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong trường hợp này, hãy cân nhắc hỏi họ về số liệu thống kê có liên quan cụ thể đến lĩnh vực mà ta quan tâm.

Kiếm tiền và chi phí

Hoạt động Content Syndication có thể được thực hiện theo một số mô hình kiếm tiền. Ta có thể được trả theo tỷ lệ cố định hoặc một phần doanh thu được tạo ra từ bài viết. Tuy nhiên, không phải trang nào cũng trả tiền khi ta đăng nội dung trên nền tảng của họ. Trong một số trường hợp, ta có thể phải trả tiền để đăng nội dung. Tuy nhiên, ta cũng có thể tìm thấy các tùy chọn Content Syndication miễn phí. Về cơ bản, ta sẽ có ba lựa chọn:

Trả tiền

Được trả tiền

Thực hiện miễn phí

Hãy cân nhắc những lợi ích. Trả tiền để đăng nội dung cũng vẫn chấp nhận được, miễn sao điều này đồng nghĩa với việc mở rộng lượng khán giả.

Các phương pháp Content Syndication hay nhất và giúp tăng hiệu quả

Đến thời điểm này, bạn đã biết qua tất cả những thông tin cơ bản. Bạn đã có một cuốn cẩm nang khá chi tiết để áp dụng cho những nỗ lực Content Syndication. Tuy nhiên, lý thuyết khác xa với thực tế. Chúng tôi xin được hướng dẫn và chỉ cho bạn những điều có thể làm ngoài việc thực hiện theo các bước trong những phần trước của bài viết này. Bạn có đang cố gắng triển khai chiến lược B2B Content Syndication hay làm gì đó cho một website nhỏ? Dù thế nào, bạn cũng có thể triển khai các phương pháp khả thi này để gặt hái được nhiều hơn từ nỗ lực của mình.

Quảng bá nội dung được phát tán trên nền tảng riêng của mình

Ý nghĩa của Content Syndication nằm ở sự hợp tác của hai bên – những người sẽ được hưởng lợi nhiều từ hoạt động này. Tuy nhiên, sự hợp tác này không dừng lại ở việc cung cấp nội dung chữ. Ta có thể quảng cáo nội dung thông qua các tài sản kỹ thuật số của mình, chẳng hạn như các trang truyền thông xã hội và thậm chí cả các link email. Tại sao ta nên nỗ lực thực hiện những việc này?

Lưu lượng truy cập vào website của bên thứ ba càng lớn thì nội dung của ta sẽ càng có tiềm năng được chú ý. Ta có tư liệu để quảng cáo trên các trang mạng xã hội.

Việc này vừa không tốn nhiều công sức bởi vì nội dung chính đã được tạo sẵn vừa có thể ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của chiến dịch.

Không chỉ là nội dung chữ

Nội dung dạng chữ là loại nội dung phổ biến nhất mà mọi người sử dụng, nhưng nếu chỉ tập trung vào các bài viết thì ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Trong hoạt động Content Syndication, chúng ta phải nhớ rằng nội dung ở đây bao gồm mọi loại nội dung hiện có. Vậy, làm thế nào để hoạt động hiệu quả? Ta có thể:

Sử dụng bài đăng hiện có làm tài liệu tham khảo cho podcast;

Cải tiến một bài blog phổ biến thành định dạng video;

Làm audio cho một bài viết hiện có.

Cái hay chính là phần lớn công việc đã được thực hiện từ trước và ta chỉ cần định dạng nội dung dựa trên phương tiện và nền tảng, thế là xong!

Thực hiện mọi thứ dạng văn bản

Suy cho cùng, việc phát tán nội dung hoặc bài viết vẫn là một thỏa thuận và cần được xử lý phù hợp với thỏa thuận. Trước khi gửi bất cứ nội dung gì, hãy đảm bảo các điều khoản đều rõ ràng. Đây là một số vấn đề cần nêu rõ trong thỏa thuận Content Syndication:

Một trong hai bên có phải thanh toán cho bên kia không?

Nội dung có phải tuân theo một khuôn mẫu nhất định như số lượng từ, số lượng hình ảnh không?

Ta được phép đặt bao nhiêu backlink trong nội dung chữ?

Ai có quyền đối với nội dung được đăng tải?

Bạn hoặc nhà phát hành bên thứ ba có nghĩa vụ nào khác với nhau không?

Nhiều website uy tín đã có các điều khoản riêng và ta sẽ phải đồng thuận các điều khoản này thì mới có thể đăng nội dung ở những website đó.

Content Syndication SEO có ý nghĩa gì đối với thương hiệu của ta? Rất nhiều điều tuyệt vời!

Mặc dù đây có thể là phương pháp chủ lực trong thị trường B2B nhưng ai cũng có thể hưởng lợi từ việc phát tán nội dung, chẳng hạn như tăng lượng độc giả và nhận được nhiều lưu lượng truy cập hơn vào website. Chúng ta đã nói về mọi thứ, từ định nghĩa Content Syndication đến cách triển khai tốt nhất cho thương hiệu hoặc doanh nghiệp. Bạn có muốn nội dung của mình được những người có nhiều khả năng quan tâm và gắn kết nhất nhìn thấy không? Content Syndication và quảng cáo tự nhiên với MGID là một sự kết hợp tuyệt vời! Hãy đăng ký trên nền tảng MGID để được tiếp cận các công cụ nâng cao, nội dung sáng tạo chuyên nghiệp và người quản lý cá nhân. Content Syndication sẽ giúp ích gì cho bạn? Hãy cho phép chúng tôi tham gia hành trình và góp phần vào thành công của bạn. Chúng tôi nóng lòng nhìn thấy những lợi ích mà bạn có thể đạt được!