Nếu hỏi bất kỳ nhà tiếp thị liên kết giàu kinh nghiệm nào về những điều thúc đẩy họ, ta gần như luôn nhận được cùng một câu trả lời — đó là cách họ được trả thưởng. Cách ta được khen thưởng cho nỗ lực của mình có thể định hình hoàn toàn cách ta tiếp cận lưu lượng truy cập, tối ưu hóa chuyển đổi hay thậm chí triển khai ý tưởng sáng tạo. Một số nhà phát hành theo đuổi những “chiến thắng nhanh” với hoa hồng một lần, trong khi những người khác thì lại chọn con đường dài hạn hơn, ưu tiên các ưu đãi mang lại thu nhập định kỳ hàng tháng. Đây chính là lúc RevShare — mô hình chia sẻ doanh thu — phát huy giá trị.

Nếu đang thắc mắc RevShare thực sự là gì, quý vị hãy hình dung nó như một mô hình hợp tác mang lại lợi ích cho đôi bên. Thay vì được trả tiền cho mỗi cú click hoặc khách hàng tiềm năng, nhà quảng cáo sẽ chia sẻ một phần trăm doanh thu mà lưu lượng truy cập của quý vị giúp tạo ra. Đây là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi: quý vị cung cấp người dùng, doanh nghiệp thu về doanh thu, và quý vị được chia lợi nhuận — đôi khi kéo dài suốt thời gian khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Các mô hình chi trả khác nhau có những cách hợp tác khác nhau giữa đơn vị liên kết và nhà quảng cáo. CPA hay CPL có thể mang lại cảm giác vừa lòng tức thì, còn tiếp thị RevShare thì dựa trên sự tin tưởng lâu dài và mục tiêu chung. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt ngày nay, hiểu rõ cách mỗi mô hình này vận hành — và lựa chọn đúng mô hình cho mình — không chỉ giúp ta kiếm thêm thu nhập mà còn xây dựng một nền tảng bền vững.

RevShare là gì?

Nói đơn giản, RevShare — viết tắt của revenue share — là một mô hình thanh toán trong tiếp thị liên kết. Trong mô hình này, ta không nhận một khoản phí cố định cho mỗi lượt click hoặc khách hàng tiềm năng. Thay vào đó, ta được hưởng một phần phần trăm doanh thu thực tế mà nhà quảng cáo thu về từ những khách hàng mà ta giới thiệu.

Hãy hình dung như sau: nhà quảng cáo có một sản phẩm hoặc dịch vụ, còn đơn vị liên kết thì mang lại khách hàng trả phí. Khi những khách hàng đó mua hàng hoặc gia hạn đăng ký, lợi nhuận được chia theo tỷ lệ — phân chia công bằng cho cả hai bên. Trong một số chương trình, ta nhận phần trăm từ giao dịch đầu tiên; trong các chương trình khác thì khoản chia biến thành dòng thu nhập đều đặn trong thời gian người dùng tiếp tục hoạt động.

Chính cấu trúc này mang lại sức hấp dẫn dài hạn cho mô hình RevShare. Mô hình này thưởng cho những đơn vị liên kết đầu tư phát triển khán giả trung thành — những người tạo ra giá trị lặp lại theo thời gian — thay vì chỉ tập trung vào các chiến dịch tức thời.

Cách mô hình RevShare vận hành trong thực tế

Nếu chưa từng làm việc với RevShare thì khi thoạt nghe, ta cảm thấy mô hình này có vẻ phức tạp. Trên thực tế, đây là một chuỗi hành động đơn giản — chỉ khác ở chỗ kết quả thường xuất hiện chậm hơn so với các mô hình thanh toán ngay như CPA. Dưới đây là cách quy trình này thường diễn ra:

Bước 1. Người dùng click vào link

Quý vị đăng nội dung, chạy chiến dịch tự nhiên, chạy quảng cáo hoặc gửi email — bất kể nguồn lưu lượng truy cập là gì. Khi người dùng click vào link liên kết (affiliate link), lượt click đó được gắn thẻ cho quý vị thông qua tham số theo dõi hoặc cookie.

Bước 2. Người dùng mua hàng hoặc đăng ký

Khi giao dịch được thực hiện, nền tảng sẽ tự động liên kết doanh số đó với lượt giới thiệu của quý vị. Không có gì phức tạp — đây là quy trình theo dõi liên kết tiêu chuẩn.

Bước 3. Quý vị nhận phần doanh thu của mình

Phần hấp dẫn là đây. Thay vì nhận một khoản phí cố định một lần, quý vị được hưởng một khoản phần trăm từ số tiền khách hàng chi tiêu. Đôi khi điều này chỉ áp dụng cho giao dịch đầu tiên nhưng trong nhiều chương trình, quý vị sẽ tiếp tục nhận thanh toán định kỳ hàng tháng suốt thời gian khách hàng hoạt động.

Ví dụ như quý vị quảng bá một công cụ SaaS có giá 40 đô la/tháng và chương trình liên kết RevShare cung cấp mức chia 25%. Với mỗi người đăng ký mà quý vị mang về, quý vị kiếm được 10 đô la mỗi tháng. Như vậy nếu có 100 người dùng đang hoạt động thì quý vị được 1.000 đô la mỗi tháng — mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu.

Đây là lý do nhiều đơn vị liên kết ưu tiên RevShare hơn CPA khi nghĩ đến chiến lược dài hạn. RevShare mang lại sự đều đặn, khả năng duy trì chứ không chỉ sự tăng đột biến về lưu lượng truy cập.

RevShare so với các mô hình tiếp thị liên kết khác

Để hiểu rõ giá trị thực sự của RevShare, ta đặt nó lên bàn cân để so sánh với các mô hình thanh toán phổ biến khác trong tiếp thị liên kết. Mỗi mô hình đều có ưu và nhược điểm riêng, nhưng lựa chọn của ta cần phụ thuộc vào mục tiêu — muốn “ăn ngay” hay xây dựng bền vững về lâu dài.

RevShare vs. CPA (Cost Per Action - Chi phí cho mỗi hành động)

Với CPA, ta được trả tiền cho một hành động cụ thể — chẳng hạn như gửi biểu mẫu, cài đặt ứng dụng hoặc thực hiện mua hàng. Ngay khi hành động cụ thể đó xảy ra, ta nhận được hoa hồng và kết thúc phi vụ. Đây là mô hình nhanh chóng, rõ ràng và dễ dự đoán.

Ngược lại, RevShare kéo dài thu nhập của ta theo thời gian. Ta nhận được một khoản phần trăm trên tổng số tiền khách hàng chi trả, suốt thời gian họ tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ. Điểm khác biệt? CPA mang lại sự hài lòng tức thì; RevShare mang lại thu nhập kép.

RevShare vs. CPL (Cost Per Lead - Chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng)

CPL trả thưởng mỗi khi ta tạo ra một khách hàng tiềm năng — bất kể họ có chuyển đổi thành khách hàng trả tiền hay không. Mô hình này mạnh về số lượng nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo chất lượng.

Trong khi đó, RevShare tập trung vào kết quả thực sự mang lại doanh thu. Lưu lượng truy cập của ta càng chuyển đổi tốt và khả năng giữ chân người dùng càng lâu, ta càng kiếm được nhiều tiền. Điều này hẳn nhiên khuyến khích đơn vị liên kết quan tâm đến hiệu suất sau khi click chứ không chỉ chăm chăm vào lượt click.

Mô hình lai ghép: Điểm cân bằng hoàn hảo

Nhiều nhà quảng cáo hiện đang thử nghiệm mô hình kết hợp — CPA trả trước + RevShare. Ta nhận được một khoản hoa hồng nhỏ ngay khi khách hàng tiềm năng chuyển đổi, đồng thời nhận thêm khoản chia định kỳ từ doanh thu tương lai. Đây là sự kết hợp lý tưởng: vừa có khoản thưởng nhanh để bù chi phí quảng cáo vừa có tiềm năng thu nhập dài hạn nếu người dùng gắn bó.

Vì vậy, trong khi CPA vượt trội về tốc độ và CPL hấp dẫn nhờ sự đơn giản thì RevShare lại nổi bật nhờ tính bền vững. Đây là mô hình có thể tiếp tục mang lại lợi nhuận lâu dài — ngay cả sau lần chuyển đổi đầu tiên.

Ưu và nhược điểm của RevShare đối với đơn vị liên kết

Giống như bất kỳ mô hình chi trả nào, RevShare có những điểm mạnh và điểm hạn chế riêng. Mô hình này có thể mang lại lợi nhuận ấn tượng nhưng cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin vào khả năng giữ chân người dùng của nhà quảng cáo. Chúng ta cùng xem xét hai mặt của vấn đề.

Ưu điểm

Thu nhập định kỳ. Khi thu hút được khách hàng trung thành, ta có thể tiếp tục kiếm tiền từ họ mỗi tháng — ngay cả khi đang triển khai các chiến dịch mới.

Khi thu hút được khách hàng trung thành, ta có thể tiếp tục kiếm tiền từ họ mỗi tháng — ngay cả khi đang triển khai các chiến dịch mới. Lợi ích song hành. Thu nhập của ta tăng cùng với doanh thu của nhà quảng cáo. Nếu họ cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng hoặc điều chỉnh giá, ta cũng hưởng lợi theo.

Giá trị vòng đời (lifetime value - LTV) cao hơn. Trong khi CPA chỉ mang lại khoản chi trả một lần, RevShare giúp ta tạo thu nhập kép, tăng dần theo độ trung thành của người dùng.

Nhược điểm

Thanh toán chậm. Ta không thấy kết quả ngay lập tức — thu nhập sẽ tăng dần khi khách hàng tiếp tục chi trả.

Ta không thấy kết quả ngay lập tức — thu nhập sẽ tăng dần khi khách hàng tiếp tục chi trả. Rủi ro mất khách hàng. Nếu người dùng hủy đăng ký hoặc dừng chi tiêu, doanh thu của ta sẽ giảm theo.

Nếu người dùng hủy đăng ký hoặc dừng chi tiêu, doanh thu của ta sẽ giảm theo. Phụ thuộc vào hiệu suất của nhà quảng cáo. Kết quả của ta gắn liền với khả năng giữ chân khách hàng và chất lượng dịch vụ của thương hiệu.

Tóm lại, RevShare là lựa chọn lý tưởng cho những đơn vị liên kết tư duy như một người đồng hành kinh doanh chứ không chỉ là nhà cung cấp lưu lượng truy cập. RevShare tưởng thưởng cho chiến lược dài hạn, tính ổn định và khả năng lựa chọn các ưu đãi thực sự mang lại giá trị cho người dùng. Những ai sẵn sàng chờ đợi kết quả thường nhận được phần thưởng xứng đáng.

Các ngành mà RevShare hoạt động hiệu quả nhất

Không phải mọi thị trường ngách đều phù hợp với các chương trình RevShare. Mô hình này hoạt động tốt nhất trong những ngành mà mối quan hệ khách hàng kéo dài hơn một giao dịch đơn lẻ — nơi một chuyển đổi có thể tiếp tục tạo ra lợi nhuận trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Dưới đây là một số lĩnh vực mà RevShare thường mang lại kết quả vượt trội.

SaaS và các dịch vụ đăng ký

Software-as-a-Service (Phần mềm dưới dạng dịch vụ) vốn được thiết kế hoàn hảo cho RevShare. Dù là công cụ CRM, nền tảng marketing hay dịch vụ lưu trữ đám mây, người dùng đều thanh toán theo tháng hoặc theo năm. Mỗi lần gia hạn mang lại doanh thu mới cho doanh nghiệp và cho đơn vị liên kết.

Nền tảng Tài chính và Giao dịch

Các ngân hàng, công ty môi giới và sản phẩm công nghệ tài chính thường sử dụng mô hình RevShare để thưởng cho các đơn vị liên kết vì đã giới thiệu khách hàng lâu dài. Khi nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư tiếp tục sử dụng nền tảng, đơn vị liên kết sẽ tiếp tục nhận được phần chia từ phí giao dịch hoặc hoa hồng.

Hẹn hò và cộng đồng thành viên

Các nền tảng thành viên — từ website hẹn hò đến các trung tâm học tập — đều phụ thuộc rất nhiều vào việc gia hạn gói. Điều này khiến RevShare trở thành lựa chọn lý tưởng: đơn vị liên kết hưởng thu nhập định kỳ, trong khi thương hiệu xây dựng được cộng đồng trung thành và gắn bó.

Streaming, gaming và giải trí

Trong lĩnh vực giải trí, người dùng thường mua gói premium, thực hiện nâng cấp trong trò chơi hoặc đăng ký dịch vụ phát trực tuyến. Các đơn vị liên kết quảng bá những ưu đãi này có thể nhận được dòng thu nhập ổn định hàng tháng dựa trên đăng ký và mức độ tương tác của người dùng.

Điểm chung của tất cả các ngành trên là gì? Họ đều thưởng cho những đơn vị liên kết RevShare ưu tiên giữ chân khách hàng và xây dựng niềm tin thay vì những cú click nhanh. Người dùng ở lại càng lâu, mối quan hệ hợp tác càng sinh lợi.

Cách tối đa hóa thu nhập với RevShare

Thu nhập ổn định từ RevShare không dựa vào may mắn mà dựa vào việc xây dựng các hệ thống mang lại giá trị lâu dài. Vì thu nhập của ta phụ thuộc vào thời gian người dùng gắn bó nên mọi phần trong kênh bán hàng cần được thiết kế để thu hút, chuyển đổi và giữ chân lưu lượng truy cập chất lượng.

Tập trung vào giá trị trọn đời chứ không phải những thành công chớp nhoáng

Không giống như CPA, nơi mỗi chuyển đổi chỉ là kết quả tức thời, các đơn vị liên kết RevShare được hưởng lợi từ sự gắn bó lâu dài của khách hàng. Hãy xây dựng các kênh bán hàng nuôi dưỡng niềm tin — từ các trang pre-sale đến email giới thiệu — để khách hàng không chỉ đăng ký mà còn trung thành lâu dài.

Giữ liên lạc với người dùng

Sử dụng email tiếp thị, nhắm mục tiêu lại hoặc các kênh cộng đồng để luôn hiện diện trong tâm trí khách hàng. Một lời nhắc đơn giản như “Bạn sao rồi?” hay thông báo cập nhật sản phẩm có thể giúp giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ và khiến thu nhập định kỳ của ta được ổn định.

Chọn các offer có tỷ lệ giữ chân khách hàng cao

Không phải sản phẩm nào cũng bền vững. Hãy ưu tiên các dịch vụ SaaS, tài chính hoặc giải trí khuyến khích sử dụng lâu dài. Trước khi quyết định quảng bá một offer, hãy xem xét tỷ lệ hoàn tiền và thời gian đăng ký trung bình — đây là những chỉ số quan trọng hơn cả tỷ lệ hoa hồng ban đầu.

Theo dõi hiệu suất theo thời gian

ROI ngắn hạn có thể gây hiểu lầm. Một chiến dịch có thể trông bình thường trong tuần đầu tiên nhưng lại vượt trội so với các chiến dịch khác vào tháng thứ ba. Hãy theo dõi các chỉ số như EPC, tỷ lệ rời bỏ (churn) và LTV — đây mới là những yếu tố thể hiện thành công thực sự của RevShare.

Lý tưởng nhất, RevShare biến các đơn vị liên kết thành đối tác thực sự. Khi đối xử với mỗi người dùng như một khách hàng lâu dài chứ không chỉ là một khách hàng tạm thời, thu nhập của ta sẽ bắt đầu tăng một cách tự nhiên.

Những thử thách và cách quản lý rủi ro trong các chiến dịch RevShare

Kỳ thực, RevShare vừa thú vị vừa có thể gây khó chịu. Về lý thuyết, ý tưởng kiếm thu nhập thụ động từ người dùng lâu dài nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng thực tế thì tình hình không phải lúc nào cũng suôn sẻ. So với CPA hay CPL, nơi tiền đổ vào túi rất nhanh, RevShare đòi hỏi ta phải kiên nhẫn — và sự chờ đợi này có thể thử thách bất kỳ ai.

Tình trạng rời đi và hoàn tiền

Vấn đề lớn nhất với các đơn vị liên kết là khách hàng rời đi. Ta nỗ lực thu hút một người dùng trả phí nhưng chỉ một tháng sau, họ hủy đăng ký hoặc yêu cầu hoàn tiền. Điều này xảy ra thường xuyên hơn ta tưởng. Cách phòng ngừa tốt nhất? Chọn các nhà quảng cáo biết chăm sóc khách hàng — với quy trình làm quen hiệu quả, hỗ trợ tốt và sản phẩm mà khách hàng thực sự muốn gắn bó.

Phụ thuộc vào nhà quảng cáo

Thu nhập của ta phụ thuộc vào cách đối tác vận hành doanh nghiệp. Sản phẩm tốt, doanh thu tăng; sản phẩm mất sức hấp dẫn, lợi nhuận giảm theo. Đây là lý do tại sao các đơn vị liên kết RevShare giàu kinh nghiệm luôn nghiên cứu kỹ các thương hiệu trước khi quảng bá.

Thời gian hoàn vốn dài

Với RevShare, ROI của ta tăng dần theo thời gian. Ta có thể chi tiền cho quảng cáo hôm nay nhưng phải vài tháng sau mới thấy lợi nhuận thực tế — điều này là hoàn toàn bình thường. Hãy theo dõi hiệu suất trong khoảng thời gian dài và đánh giá thành công dựa trên giá trị trọn đời của khách hàng thay vì chỉ nhìn vào kết quả hàng ngày.

Mô hình RevShare không dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, đối với các nhà tiếp thị liên kết có tầm nhìn dài hạn, đây là một trong những cách hiếm hoi để xây dựng nguồn thu nhập ổn định và định kỳ — loại thu nhập không biến mất khi chiến dịch kết thúc.

Tương lai của RevShare trong tiếp thị liên kết

Tiếp thị liên kết luôn thay đổi và RevShare cũng không ngoại lệ. Khi các nhà quảng cáo tập trung vào giá trị trọn đời thay vì các chỉ số ngắn hạn, mô hình chia sẻ doanh thu trở thành lựa chọn mang tính chiến lược hơn, đem lại lợi ích dài hạn cho đôi bên.

Dữ liệu và dự đoán AI thông minh hơn

Một trong những thay đổi lớn sắp tới chính là thay đổi về phân tích dữ liệu. Với các công cụ theo dõi tiên tiến và dự đoán dựa trên AI, các nhà tiếp thị liên kết giờ đây có thể ước tính giá trị trọn đời của người dùng trước khi triển khai chiến dịch. Hãy tưởng tượng ta biết được phân khúc khách hàng nào sẽ duy trì đăng ký trong sáu tháng thay vì chỉ một tháng — đây chính là loại thông tin chuyên sâu mà tiếp thị RevShare hiện đại hướng tới.

Mô hình lai ghép ngày càng phổ biến

Chúng ta thấy ngày càng nhiều offer kết hợp CPA và RevShare. Các đơn vị liên kết nhận được khoản thưởng trả trước khi người dùng chuyển đổi, đồng thời hưởng phần trăm doanh thu liên tục. Đây là sự cân bằng lý tưởng: ta vừa trang trải chi phí quảng cáo nhanh hơn vừa tận dụng được lợi ích dài hạn từ việc giữ chân khách hàng.

Quyền riêng tư và sự tuân thủ giúp định hình mô hình này

Khi các quy định về dữ liệu người dùng trở nên nghiêm ngặt hơn, các nền tảng liên kết tập trung vào việc theo dõi minh bạch, dựa trên sự đồng ý của khách hàng. Sự thay đổi này thực sự có lợi cho các đơn vị liên kết RevShare vì họ hướng đến xây dựng mối quan hệ lâu dài dựa trên niềm tin thay vì chỉ dựa vào các cú click ngắn hạn.

Mọi dấu hiệu đều chỉ ra một điều: các chương trình RevShare đang chuyển từ phân khúc hẹp sang phổ biến. Khi công nghệ ngày càng cải thiện và các nhà quảng cáo tập trung vào giá trị lâu dài của khách hàng, chia sẻ doanh thu có thể trở thành yếu tố thiết yếu cho sự tăng trưởng bền vững của các đơn vị liên kết.

Kết luận – Tại sao RevShare đáng để đầu tư lâu dài

Bài học quan trọng nhất chính là RevShare tưởng thưởng cho sự kiên nhẫn. Đây không phải là cách kiếm tiền nhanh nhất trong tiếp thị liên kết nhưng lại là một trong những cách bền vững nhất. Thay vì chỉ chạy theo hoa hồng một lần, ta xây dựng một nguồn thu nhập tăng trưởng dựa trên từng người dùng trung thành mà ta mang về.

Dĩ nhiên, mô hình này đi kèm rủi ro — hoàn tiền, khách hàng rời đi, thanh toán chậm — nhưng lợi ích dài hạn thường vượt trội. Các đơn vị liên kết hiểu giá trị người dùng, chọn nhà quảng cáo uy tín và duy trì sự nhất quán sẽ thấy RevShare là một “cỗ máy” ổn định, hoạt động âm thầm nhưng hiệu quả.

Cuối cùng, vấn đề không phải là so sánh RevShare và CPA xem cái nào tốt hơn hay tệ hơn, mà vấn đề là ta muốn liên kết kiểu nào. Nếu muốn kết quả nhanh, CPA có thể phù hợp, nhưng nếu theo đuổi sự ổn định, hợp tác và tăng trưởng thực sự thì RevShare chính là nơi mà nỗ lực của ta được tưởng thưởng.

Vì vậy, hãy thử nghiệm một vài chương trình RevShare, bắt đầu với các offer có tỷ lệ giữ chân khách hàng cao và cho chúng thời gian để phát triển. Kết quả sẽ không xuất hiện ngay lập tức — nhưng khi kết quả xuất hiện, ta sẽ hiểu tại sao rất nhiều đơn vị liên kết hàng đầu không bao giờ quay lưng với chương trình này.