Khi quảng cáo kỹ thuật số tiếp tục mở rộng trên nhiều kênh và định dạng, mức độ tự động hóa đã vượt xa khả năng minh bạch, khiến việc xác định giá trị được tạo ra hay thất thoát trở nên khó khăn hơn.

Nghiên cứu của GeoEdge cho thấy, qua hàng tỷ lượt hiển thị được phân tích, số lượng quảng cáo độc hại tăng lên hàng tháng và đạt đến đỉnh điểm vào tháng 6 năm 2025 – mức cao nhất được ghi nhận trong 12 tháng qua. Mức tăng đột biến này trùng khớp với sự gia tăng toàn cầu của hoạt động tự động chuyển hướng.

Minh bạch lập trình & tổn thất chuỗi cung ứng

Mặc dù hệ sinh thái lập trình vào năm 2025 vận hành dựa trên tự động hóa nhưng vẫn phải đối mặt với vấn đề thiếu minh bạch. Mỗi lượt hiển thị quảng cáo đều đi qua một chuỗi trung gian — từ các sàn giao dịch quảng cáo, nền tảng phía cung (SSP), nền tảng phía cầu (DSP) đến các nhà cung cấp dịch vụ xác minh. Mỗi phân lớp đều góp phần nâng cao hiệu quả nhưng đồng thời cũng tạo ra những “điểm mù” — nơi tiền bạc có thể thất thoát và các tác nhân độc hại dễ dàng ẩn náu.

Chỉ số quảng cáo độc hại lập trình toàn cầu của GeoEdge cho thấy 23 quốc gia trên toàn thế giới hiện vượt quá ngưỡng an toàn người dùng 0.5%. Đây là bằng chứng cho thấy quảng cáo độc hại không còn mang tính cục bộ mà đã là vấn đề toàn cầu.

Rủi ro nghiêm trọng (5%+) — Nga, Croatia

— Nga, Croatia Rủi ro cao (1-5%) — Vương quốc Anh, Canada, Úc, Malaysia, Việt Nam, Ả Rập Xê Út, Đan Mạch, Ma-rốc

— Vương quốc Anh, Canada, Úc, Malaysia, Việt Nam, Ả Rập Xê Út, Đan Mạch, Ma-rốc Rủi ro trung bình (0,5-1%) — Mỹ, Tây Ban Nha, Mexico, Singapore, UAE

Tình trạng lan rộng này cho thấy hoạt động độc hại đã thâm nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng lập trình.

Những phát hiện gần đây của ANA cho thấy các nhà quảng cáo vẫn mất 15–25% mỗi đô la lập trình cho các khoản phí ẩn, không gian quảng cáo không thể xác minh hoặc lưu lượng truy cập hoàn toàn không hợp lệ. Những chi phí ẩn này là nguyên nhân trực tiếp gây thất thoát doanh thu chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề thiếu hiệu quả.

Để hiểu vấn đề này diễn tiến sâu như thế nào, chúng ta cần xem xét từ chính phía cung.

Nền tảng phía cung (SSP) là hệ thống kết nối không gian quảng cáo của nhà phát hành với người mua trên các sàn giao dịch. Mỗi SSP xử lý hàng tỷ lượt hiển thị quảng cáo mỗi tháng và hiệu suất bảo mật của các nền tảng này có thể khác nhau rất nhiều.

Báo cáo chất lượng quảng cáo quý 2 năm 2025 của GeoEdge đã tiết lộ những điểm khác biệt lớn giữa các SSP hàng đầu:

Một số SSP, chẳng hạn như các SSP tư nhân quy mô nhỏ, duy trì tỷ lệ quảng cáo độc hại gần như bằng không.

Các SSP khác, bao gồm các nền tảng toàn cầu được những nhà phát hành cao cấp sử dụng, đã gặp tình trạng quảng cáo độc hại tràn lan với tỷ lệ đáng báo động.

🟦 Hộp thông tin — Tình hình chuỗi cung ứng (Quý 2 năm 2025)

Danh mục SSP Tỷ lệ quảng cáo độc hại Tóm tắt Hiệu suất cao nhất (ví dụ như SSP06) ~0.03% Thuộc nhóm sạch nhất trong hệ sinh thái với ít sự cố bảo mật nhất. Trung bình (ví dụ như SSP03, SSP04) 0.6–1% Thỉnh thoảng có quảng cáo độc hại, chủ yếu là chuyển hướng và lừa hỗ trợ kỹ thuật. Rủi ro cao (ví dụ như SSP18) Lên đến 7.5% Mật độ tấn công dựa trên chuyển hướng cao, đặc biệt là ở Nhật Bản.

Vương quốc Anh và Canada là những điểm nóng toàn cầu, với lần lượt 1/40 và 1/35 lượt hiển thị bị đánh dấu là độc hại. Cả hai thị trường này đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ các chiến dịch chuyển hướng và hỗ trợ kỹ thuật xuất phát từ cơ sở hạ tầng gian lận dùng chung. Ngay cả ở những khu vực vốn được xem là rủi ro thấp như Nhật Bản và Đức, tỷ lệ quảng cáo độc hại cũng đã tăng gấp ba lần theo quý. Những con số này cho thấy chất lượng quảng cáo có thể suy giảm mạnh khi không gian quảng cáo phải đi qua quá nhiều tầng trung gian. Ngay cả các chuỗi cung ứng đáng tin cậy cũng chỉ mạnh bằng mắt xích yếu nhất của chúng.

Đối với các nhà quảng cáo, điều này có nghĩa là dù chỉ một SSP bị xâm phạm cũng có thể làm ảnh hưởng đến hàng ngàn chiến dịch.

Đối với các nhà phát hành, điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu bị tác động có thể làm xói mòn lợi nhuận và niềm tin của khán giả. Giờ đây, tính minh bạch đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn thương hiệu. Bằng cách giữ cho đường dẫn cung ứng luôn sạch, các doanh nghiệp có thể bảo vệ doanh thu, mối quan hệ và danh tiếng của mình.

Truyền hình kết nối (CTV) và các kênh mới nổi

Truyền hình kết nối vốn được xem là “vùng an toàn” của quảng cáo kỹ thuật số: môi trường cao cấp, nội dung dài và mức độ tin cậy cao từ khán giả. Tuy nhiên, ngay cả CTV cũng không tránh khỏi tình trạng gian lận. Khi ngân sách quảng cáo được chuyển từ web và di động sang các nền tảng phát trực tuyến, những kẻ gian lận cũng nhanh chóng bám theo dòng tiền này. Cấu trúc phân phối CTV mang tính khép kín, dựa trên mô hình server-to-server (SSAI), tạo ra những kẽ hở mới để kẻ tấn công che giấu lưu lượng truy cập không hợp lệ dưới dạng các lượt xem có vẻ hợp pháp. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc các luồng phát trực tuyến giả mạo, thiết bị giả mạo và lượt hiển thị không đến người thật bị trộn lẫn vào các báo cáo trông hoàn toàn bình thường. Dữ liệu ngành cho thấy khoảng 18% tổng số lượt hiển thị quảng cáo CTV trong Quý 2 năm 2025 là không hợp lệ, với phần lớn đến từ hành vi giả mạo SSAI và thiết bị. Điều này đồng nghĩa với việc gần một phần năm số quảng cáo chưa từng được xem bởi người dùng thật — một khoảng cách rất lớn về hiệu quả đối với các nhà quảng cáo và là một vấn đề uy tín đối với các nền tảng.

🟦 Hộp thông tin — Tổng quan về CTV (Quý 2 năm 2025) 💡 18% tổng số lượt hiển thị quảng cáo trên truyền hình kết nối (CTV) được xác định là lưu lượng truy cập không hợp lệ (IVT), chủ yếu do giả mạo thiết bị và thao túng SSAI. 💡 Giả mạo SSAI vẫn là phương thức gian lận CTV hàng đầu vì kẻ gian thường bắt chước các yêu cầu quảng cáo hợp lệ server-to-server. 💡 Không gian trao đổi mở có khả năng chứa IVT cao hơn khoảng 3 lần so với các giao dịch trên thị trường riêng (PMP). 💡 Mặc dù tình trạng gian lận ngày càng gia tăng, khoản chi cho quảng cáo trên CTV toàn cầu đã tăng ~20% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2025.

Nguồn: ANA Programmatic Transparency Report 2025, HUMAN CTV Threat Landscape 2025, eMarketer Global Ad Spend Forecast, Q2 2025

Bất chấp những con số đáng báo động này, nhận thức về “khu vườn có tường bao” của CTV thường mang lại cho người mua cảm giác an toàn giả tạo. Trên thực tế, các kênh mới nổi như CTV, video trong ứng dụng và audio kỹ thuật số đều đang bị ảnh hưởng bởi những yếu tố đã định hình lại web mở nhiều năm trước: tự động hóa, tính mờ ám và quy mô.

Đối với các nhà phát hành, điều này đồng nghĩa với việc cần thực thi các biện pháp kiểm soát SSP và đối tác một cách chặt chẽ hơn.

Đối với các nhà quảng cáo, cần phải đặt ra những câu hỏi khó hơn: Ai sở hữu lưu lượng truy cập? Lưu lượng được xác minh ra sao? Bao nhiêu phần trong khoản chi tiêu thực sự được xem bởi con người thật?

Không gian tạo ra để quảng cáo (Made-for-Advertising - MFA) và không gian giá trị thấp

Không phải mọi mối đe dọa đối với quảng cáo kỹ thuật số đều xuất phát từ những kẻ lừa đảo dùng bot. Một số mối đe dọa được tạo ra bởi chính ngành này dưới dạng các trang dành cho quảng cáo (MFA). Đây là những trang được thiết kế chủ yếu để lưu trữ quảng cáo thay vì nội dung có giá trị: các slideshow, trang tự động làm mới, tiêu đề câu view và các chuỗi vị trí quảng cáo lập trình chỉ tồn tại nhằm tạo lượt hiển thị.

Không gian cao cấp vs không gian MFA

Chỉ số Không gian cao cấp Không gian MFA Tương tác của người dùng 🟩 Cao 🟥 Thấp ROI 🟩 Mạnh, nhất quán 🟥 Không ổn định, ngắn hạn Mật độ quảng cáo 🟩 Cân bằng 🟥 Quá mức Niềm tin thương hiệu 🟩 Cao 🟥 Thấp Mức độ rủi ro 🟩 Thấp 🟥 Cao

Không gian MFA có thể không bị coi là gian lận nhưng hoạt động của nó lại mang tính gian lận, khiến ngân sách bị cạn kiệt và niềm tin bị xói mòn.

Đối với nhà quảng cáo, các chỉ số như khả năng hiển thị và CTR có thể cao nhưng đối tượng khán giả lại không tương tác, thoát trang chỉ sau vài giây hoặc hoàn toàn bỏ qua quảng cáo.

Đối với nhà phát hành, MFA làm giảm lợi nhuận dài hạn do khuyến khích người mua ưu tiên khối lượng quảng cáo giá rẻ thay vì ưu tiên chất lượng thực sự.

🟦 Hộp thông tin — MFA qua các con số (2025) 💡 Quảng cáo MFA chiếm khoảng 12–15% tổng số lượt hiển thị lập trình trên toàn cầu. 💡 Các nhà quảng cáo báo cáo ROI thấp hơn tới 20% trên các vị trí đặt quảng cáo MFA so với các trang nội dung cao cấp. 💡 70% người mua cho biết nội dung MFA “gây tổn hại đến nhận thức thương hiệu” ngay cả khi đáp ứng các tiêu chuẩn về khả năng hiển thị.

Nguồn: ANA “Made for Advertising Report 2025”, Jounce Media, IAS Market Insights Q2 2025

Nội dung MFA cũng khiến hệ sinh thái dễ gặp phải các vấn đề về chất lượng quảng cáo: các định dạng xâm phạm, chuyển hướng ẩn và kiểm soát biên tập kém — tất cả đều tạo điều kiện thuận lợi cho quảng cáo độc hại. Nói cách khác, tuy MFA không phải lúc nào cũng vi phạm quy tắc nhưng chắc chắn làm suy yếu niềm tin.

Bên cạnh chất lượng nội dung, môi trường MFA còn là nơi trải nghiệm người dùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Dữ liệu về tác động trải nghiệm người dùng quý 2/2025 của GeoEdge cho thấy quảng cáo floating đã tăng gấp tám lần kể từ năm 2024, đặc biệt ở Bắc Mỹ và châu Âu, trong khi **quảng cáo heavy thì đạt mức cao kỷ lục vào tháng 6. Những định dạng quá khổ hoặc gây khó chịu này làm chậm hiệu suất trang (LCP, CLS) và khiến tỷ lệ thoát tăng cao, trực tiếp làm giảm mức độ tương tác và doanh thu dài hạn của nhà phát hành.

Khi thị trường tiếp tục phát triển, các nhà quảng cáo thông minh nhất chuyển trọng tâm từ “tiếp cận giá rẻ” sang các môi trường đã được xác minh — nơi sự chú ý thực sự của con người, tính minh bạch và sự an toàn luôn song hành. Đối với các nhà phát hành, hướng đi phía trước rất rõ ràng: doanh thu bền vững phụ thuộc vào trải nghiệm quảng cáo tôn trọng cả thương hiệu lẫn khán giả.

Bối cảnh chất lượng quảng cáo

Nếu 2024 là năm gian lận quảng cáo lắng xuống thì 2025 là năm tình trạng này quay trở lại một cách mạnh mẽ và thông minh hơn. Quảng cáo độc hại, che giấu và các định dạng quảng cáo gây khó chịu đã phát triển vượt bậc. Giờ đây, chúng gây rủi ro thực sự về tài chính và uy tín cho mọi bên trong hệ sinh thái.

Trên hàng tỷ lượt hiển thị được phân tích trong nửa đầu năm 2025, các quảng cáo độc hại và chất lượng thấp đang gia tăng nhanh và tràn ngập toàn bộ hệ sinh thái.

Dữ liệu từ GeoEdge cho thấy các cuộc tấn công dựa trên chuyển hướng tiếp tục chiếm ưu thế trong bối cảnh đáng ngại, tăng từ 48% trong Quý 1 lên 66% trong Quý 2, trong khi các vụ lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật và tiện ích mở rộng độc hại tăng mạnh trên cả thiết bị di động lẫn máy tính để bàn.

Trong Quý 2 năm 2025, hoạt động quảng cáo độc hại đã tăng gấp đôi trên năm thị trường hàng đầu. Các vụ tấn công dựa trên chuyển hướng tăng 37%, hiện chiếm 66% tổng số quảng cáo độc hại, trong khi các vụ tấn công công nghệ — đặc biệt là lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật — tăng lên 18%. Quảng cáo floating tiếp tục bùng nổ, tăng gấp tám lần so với năm 2024, trở thành yếu tố phá hoại trải nghiệm người dùng hàng đầu trên toàn cầu.

Những vụ tấn công này thường ngụy trang thành các nội dung quảng cáo vô hại nhưng lại chiếm đoạt phiên làm việc của người dùng, kích hoạt chuyển hướng giả hoặc cài đặt phần mềm không mong muốn. Người dùng thiết bị di động vẫn là mục tiêu lớn nhất: gần ba phần tư tổng số vụ việc trong quý 2 xảy ra trên thiết bị di động và xu hướng này vẫn đang tiếp tục gia tăng.

🟦 Hộp thông tin — Tổng quan về chất lượng quảng cáo (H1/2025) 💡 Cứ 130 lượt hiển thị quảng cáo thì có 1 lượt là quảng cáo độc hại. 💡 66% hoạt động độc hại đến từ chuyển hướng tự động. 💡 21% quảng cáo độc hại sử dụng kỹ thuật che giấu để che giấu nội dung thực sự. 💡 Quảng cáo floating tăng gấp đôi so với quý trước (58% trên thiết bị di động, 40% trên máy tính để bàn) và hiện là một trong những khiếu nại hàng đầu về trải nghiệm người dùng (UX).

Nguồn: GeoEdge Ad Quality Reports Q1 & Q2 2025

Kỹ thuật che giấu đã trở thành một vấn đề đặc biệt khó xử lý. Những kẻ lừa đảo hiện sử dụng tráo đổi nội dung và dấu vân tay dựa trên AI để hiển thị nội dung sáng tạo “sạch” trong giai đoạn kiểm duyệt, sau đó khi đã được phê duyệt thì thay thế chúng bằng quảng cáo lừa đảo hoặc thông điệp gây hiểu lầm. Trong khi đó, quảng cáo floating và quảng cáo tự động phát tiếp tục làm niềm tin của người dùng giảm mạnh. Trong Quý 2, 60% người dùng cho biết các định dạng này làm hỏng trải nghiệm của họ — ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ tương tác, thời gian trên trang và sau hết là doanh thu của nhà phát hành. Kết quả là một “cơn bão hoàn hảo”: quảng cáo độc hại lan rộng nhanh trước khi bị phát hiện, trong khi sự kiên nhẫn của người dùng thì đã chạm đáy. Đối với cả nhà quảng cáo lẫn nhà phát hành, thông điệp rất rõ ràng: chất lượng quảng cáo là điều kiện sống còn.

Tiêu chuẩn và tuân thủ

Trong một hệ sinh thái kỹ thuật số phát triển nhanh hơn bất kỳ quy định nào, các tiêu chuẩn là điểm tựa đáng tin cậy nhất mà chúng ta có. Những tổ chức như TAG (Trustworthy Accountability Group - Nhóm Trách nhiệm Giải trình Đáng tin cậy), IAB (Interactive Advertising Bureau - Cục Quảng cáo Tương tác) và Media Rating Council - Hội đồng Xếp hạng Truyền thông (MRC) tồn tại là có lý do: giúp nhà quảng cáo và nhà phát hành chứng minh rằng họ đang hoạt động minh bạch, an toàn và nhất quán.

Chẳng hạn, chứng nhận TAG yêu cầu các công ty áp dụng những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt về chống gian lận, chống phần mềm độc hại và bảo đảm an toàn thương hiệu.

Các hướng dẫn của IAB và MRC thậm chí còn đi xa hơn, quy định rõ cách đo lường lượt hiển thị, khả năng hiển thị và lưu lượng truy cập không hợp lệ để mọi bên cùng tuân thủ một bộ tiêu chuẩn thống nhất.

Bản đồ Hệ sinh thái chuẩn

🧩 TAG → 🔍 IAB → 📏 MRC → ⚙️ MGID × GeoEdge

Phân lớp Tiêu điểm Mô tả TAG (Trustworthy Accountability Group) 🛡️ Phòng chống gian lận Thiết lập các tiêu chuẩn chống gian lận và khuôn khổ chứng nhận để bảo mật chuỗi cung ứng quảng cáo. IAB (Interactive Advertising Bureau) 📖 Tính minh bạch & chính sách Xác định chính sách quảng cáo, nguyên tắc minh bạch và tiêu chuẩn đạo đức cho hoạt động mua phương tiện truyền thông có trách nhiệm. MRC (Media Rating Council) 📊 Đo lường & Xác minh Kiểm toán và công nhận các số liệu, đảm bảo số lượt hiển thị và mức độ gắn kết được đo chính xác và minh bạch. MGID × GeoEdge ⚙️ Lớp triển khai Áp dụng các tiêu chuẩn này theo thời gian thực, xác minh chất lượng quảng cáo, ngăn chặn gian lận và duy trì môi trường an toàn cho thương hiệu.

Giá trị thực sự nằm ở uy tín chứ không chỉ ở việc tuân thủ. Các nhà quảng cáo ngày càng ưu tiên những chuỗi cung ứng được chứng nhận TAG, trong khi các nhà phát hành thì hợp tác với những đối tác đã được xác minh ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về CPM và tỷ lệ gia hạn. Theo Khảo sát minh bạch năm 2025 của IAB, các nhà quảng cáo có khả năng phân bổ ngân sách cho những nền tảng đã được TAG xác minh cao hơn 30% vì họ có thể theo dõi dòng tiền một cách rõ ràng.

🟦 Hộp thông tin — Tại sao chứng nhận lại quan trọng 💡 Các kênh được TAG chứng nhận báo cáo IVT thấp hơn tới 80% so với các kênh không được chứng nhận. 💡 30% các nhà quảng cáo cho biết việc tuân thủ TAG/IAB hiện là một tiêu chí thu hút quan trọng. 💡 Sự đo lường được MRC công nhận cải thiện tính minh bạch của chiến dịch và độ chính xác của báo cáo ROI 25–40%.

Nguồn: TAG “Fraud Benchmark 2025”, IAB Europe Transparency Report, MRC Accreditation Summary

Dữ liệu mới nhất từ GeoEdge cho biết lý do tại sao chứng nhận và giám sát liên tục là hai yếu tố phải đi đôi với nhau. Ngay cả những SSP đáng tin cậy như SSP03 và SSP04 cũng gặp tình trạng quảng cáo độc hại gia tăng trong Quý 2. Điều này cho thấy rằng việc xác minh theo tiêu chuẩn TAG và chặn quảng cáo theo thời gian thực là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ riêng chứng nhận thôi thì chưa đủ. Những kẻ gian lận luôn thích nghi với tốc độ nhanh hơn tốc độ phát triển của các tiêu chuẩn, vì vậy hoạt động giám sát liên tục, thông tin tình báo về mối đe dọa và quét quảng cáo chủ động vẫn đóng vai trò thiết yếu.

Đây là lý do quan hệ hợp tác giữa MGID và GeoEdge đặt ra một tiêu chuẩn mới về tuân thủ: kết hợp xác minh quảng cáo theo thời gian thực với các chính sách được xây dựng dựa trên khuôn khổ TAG và IAB. Điều này đảm bảo mọi lượt hiển thị trong mạng lưới MGID đều sạch, an toàn và có thể xác minh theo tiêu chuẩn ngành. Bởi vì ngày nay, niềm tin chỉ tồn tại khi có thể được chứng minh.

Bối cảnh chính sách quảng cáo khu vực

Các hạn chế về nội dung quảng cáo đang trở thành trọng tâm trong chiến lược an toàn thương hiệu. Theo báo cáo của GeoEdge, trong Quý 2 năm 2025, các biện pháp hạn chế nội dung quảng cáo đã được siết chặt trên toàn cầu. Quảng cáo liên quan đến sức khỏe vẫn là danh mục bị chặn nhiều nhất tại Bắc Mỹ (36%), trong khi nội dung về đánh bạc thì chiếm ưu thế ở châu Âu (85%) và châu Á – Thái Bình Dương (54%).

Việc thực thi các chính sách nhắm vào những ngành có mức rủi ro cao ngày càng nhiều cho thấy quy định và chính sách nền tảng đang từng bước định hình lại không gian quảng cáo — ảnh hưởng trực tiếp đến cả nhà quảng cáo lẫn nhà phát hành.