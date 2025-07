Tác giả

Olha Surynets

Giám đốc Nhân sự

Olha Surynets là Giám đốc Quản lý Vốn Nhân lực tại MGID Group, với hơn 18 năm kinh nghiệm đa dạng trong các lĩnh vực CNTT, tư vấn, khu vực công và giáo dục. Cô là chuyên gia được chứng nhận bởi Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) tại London, sở hữu chứng chỉ SHRM-SCP từ Society for Human Resource Management, và là Chuyên gia Toàn cầu về Thù lao (Global Remuneration Professional) được chứng nhận bởi WorldatWork. Olga cũng là chuyên gia trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp quản lý cho APT, cơ quan đầu tư vào vốn nhân lực của Ukraine. Bên cạnh vai trò trong doanh nghiệp, cô còn giảng dạy với tư cách giảng viên thỉnh giảng tại Trường Kinh tế Kyiv và Trường Kinh doanh KROK. Ngoài ra, cô còn là huấn luyện viên tổ chức được chứng nhận (ACSTH, ICF), thực hành trò chơi (game practitioner) và thực hành NLP (NLP practitioner).