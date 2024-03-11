Tiếp thị liên kết là một phương pháp tiếp cận thương mại kỹ thuật số năng động, dựa vào quan hệ đối tác để quảng bá sản phẩm và dịch vụ tới nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Để tiếp thị liên kết thành công, ta cần hiểu được các ngành dọc chính.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các ngành chính thúc đẩy tiếp thị liên kết, từ e-commerce và sức khỏe đến tài chính, du lịch và công nghệ. Bằng cách hiểu rõ các ngành dọc này, ta có thể hoạt động hiệu quả trong thế giới kỹ thuật số và tận dụng các xu hướng mới nổi cũng như những sự ưu tiên của người tiêu dùng.

Ngành dọc trong tiếp thị liên kết là gì?

Trong tiếp thị liên kết, ngành dọc đề cập đến một ngành hoặc phân khúc cụ thể, là nơi các đơn vị liên kết và người bán hoạt động. Ngành dọc phân loại các sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng bá và bán thông qua những chương trình tiếp thị liên kết.

Các ngành dọc có thể bao gồm từ những danh mục rộng chẳng hạn như e-commerce, sức khỏe và thể chất, tài chính, du lịch, công nghệ... cho đến các phân khúc hẹp (ngành dọc phụ) thuộc những danh mục đó.

Tổng quan về các ngành dọc trong tiếp thị liên kết

Việc xác định ngành dọc trong tiếp thị liên kết không đòi hỏi phải phân loại nghiêm ngặt. Thay vào đó, bất kỳ khu vực hoặc lĩnh vực nào phát triển đến một quy mô đáng kể thì thường được coi là ngành dọc. Trong bài đánh giá này, chúng ta sẽ tập trung khám phá các ngành dọc phổ biến nhất trong tiếp thị liên kết.

Sức khỏe & làm đẹp

Ngành sức khỏe và làm đẹp trong tiếp thị liên kết bao gồm hàng loạt sản phẩm và dịch vụ được thiết kế để hỗ trợ sức khỏe và ngoại hình. Ngành dọc này có một loạt phân khúc và sản phẩm phụ, phục vụ các nhu cầu và sở thích khác nhau của người tiêu dùng.

Các phân khúc phụ chính:

Chăm sóc da: Các sản phẩm được thiết kế để làm sạch, dưỡng ẩm và trẻ hóa da bao gồm sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm, serum và các liệu pháp chống lão hóa

Các sản phẩm được thiết kế để làm sạch, dưỡng ẩm và trẻ hóa da bao gồm sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm, serum và các liệu pháp chống lão hóa Trang điểm: Mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp như kem nền, son, chì kẻ mắt và mascara, phục vụ cho những sở thích và phong cách trang điểm khác nhau

Mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp như kem nền, son, chì kẻ mắt và mascara, phục vụ cho những sở thích và phong cách trang điểm khác nhau Chăm sóc tóc: Dầu gội, dầu xả, sản phẩm tạo kiểu và dưỡng tóc để duy trì mái tóc khỏe đẹp

Dầu gội, dầu xả, sản phẩm tạo kiểu và dưỡng tóc để duy trì mái tóc khỏe đẹp Sức khỏe: Thực phẩm bổ sung, vitamin và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe giúp hỗ trợ sức khỏe và tinh thần nói chung, bao gồm thiết bị tập thể dục, thực phẩm bổ sung và thiết bị theo dõi sức khỏe

Thực phẩm bổ sung, vitamin và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe giúp hỗ trợ sức khỏe và tinh thần nói chung, bao gồm thiết bị tập thể dục, thực phẩm bổ sung và thiết bị theo dõi sức khỏe Nước hoa: Các loại nước hoa được thiết kế để tạo hương thơm và tăng sức hấp dẫn cá nhân với nhiều loại và nhãn hiệu

Những cách quảng cáo về sức khỏe & làm đẹp hay nhất

Để tạo nội dung hiệu quả cho ngành dọc sức khỏe & làm đẹp, ta cần chú ý đến các khía cạnh sau:

Đánh giá sản phẩm: Tạo các bài đánh giá sản phẩm toàn diện và cung cấp nhiều thông tin, nêu bật các tính năng, lợi ích và tác dụng của những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Ngoài ra, hãy bao gồm lời chứng thực cá nhân và thông tin chi tiết để giúp người đọc có đủ thông tin nhằm đưa ra quyết định mua hàng.

Tạo các bài đánh giá sản phẩm toàn diện và cung cấp nhiều thông tin, nêu bật các tính năng, lợi ích và tác dụng của những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Ngoài ra, hãy bao gồm lời chứng thực cá nhân và thông tin chi tiết để giúp người đọc có đủ thông tin nhằm đưa ra quyết định mua hàng. Hướng dẫn cách thực hiện: Tạo những bài hướng dẫn từng bước cũng như hướng dẫn sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm và chăm sóc tóc. Cung cấp những bí quyết và kỹ thuật thiết thực để giúp người dùng đạt được kết quả mong muốn.

Tạo những bài hướng dẫn từng bước cũng như hướng dẫn sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm và chăm sóc tóc. Cung cấp những bí quyết và kỹ thuật thiết thực để giúp người dùng đạt được kết quả mong muốn. Bài viết so sánh: So sánh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp khác nhau trong một danh mục cụ thể, chẳng hạn như kem dưỡng ẩm hoặc sản phẩm chăm sóc tóc. Hãy nêu bật ưu và nhược điểm của từng sản phẩm để giúp người đọc lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu.

So sánh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp khác nhau trong một danh mục cụ thể, chẳng hạn như kem dưỡng ẩm hoặc sản phẩm chăm sóc tóc. Hãy nêu bật ưu và nhược điểm của từng sản phẩm để giúp người đọc lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu. Bí quyết và lời khuyên làm đẹp: Chia sẻ bí quyết, thủ thuật và lời khuyên làm đẹp liên quan đến việc chăm sóc da, kỹ thuật trang điểm và chăm sóc tóc. Cung cấp những thông tin chuyên sâu và đề xuất có giá trị để hỗ trợ người dùng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, những người có tầm ảnh hưởng cũng tạo tác động lớn trong ngành dọc này, vì vậy hãy ghi nhớ những điều sau:

Xác định những người có tầm ảnh hưởng: Chọn những người có tầm ảnh hưởng và blogger chuyên về làm đẹp có tiếng và có lượng khán giả gắn kết trong lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp. Hãy nghiên cứu phong cách nội dung, nhân khẩu học của đối tượng khán giả và số liệu về mức độ gắn kết của họ để đảm bảo họ phù hợp với thương hiệu và thị trường mục tiêu.

Chọn những người có tầm ảnh hưởng và blogger chuyên về làm đẹp có tiếng và có lượng khán giả gắn kết trong lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp. Hãy nghiên cứu phong cách nội dung, nhân khẩu học của đối tượng khán giả và số liệu về mức độ gắn kết của họ để đảm bảo họ phù hợp với thương hiệu và thị trường mục tiêu. Cộng tác qua các chiến dịch: Tiếp cận những người có tầm ảnh hưởng và đề xuất cơ hội cộng tác, chẳng hạn như thông qua các bài đăng được tài trợ, đánh giá sản phẩm và quan hệ đối tác liên kết. Hãy cung cấp cho những người có tầm ảnh hưởng mẫu dùng thử miễn phí hoặc giảm giá độc quyền để khuyến khích họ quảng bá các sản phẩm liên kết.

Tiếp cận những người có tầm ảnh hưởng và đề xuất cơ hội cộng tác, chẳng hạn như thông qua các bài đăng được tài trợ, đánh giá sản phẩm và quan hệ đối tác liên kết. Hãy cung cấp cho những người có tầm ảnh hưởng mẫu dùng thử miễn phí hoặc giảm giá độc quyền để khuyến khích họ quảng bá các sản phẩm liên kết. Theo dõi hiệu suất: Theo dõi hiệu suất của các chiến dịch với người có tầm ảnh hưởng bằng cách sử dụng công cụ theo dõi và phân tích. Hãy đánh giá các số liệu chính như số lượt click, số lượt chuyển đổi và ROI để đánh giá tính hiệu quả của mối quan hệ hợp tác với người có tầm ảnh hưởng và tối ưu hóa các hoạt động hợp tác trong tương lai.

Hỗ trợ tài chính

Ngành dọc hỗ trợ tài chính trong tiếp thị liên kết bao gồm nhiều loại sản phẩm và dịch vụ nhằm cung cấp hỗ trợ, hướng dẫn và các giải pháp tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp. Ngành dọc này có tầm quan trọng rất lớn trong việc giúp mọi người quản lý tài chính, lập kế hoạch cho tương lai và đạt được các mục tiêu tài chính.

Các phân khúc phụ chính:

Tài chính cá nhân: Sản phẩm và dịch vụ tập trung vào quản lý tài chính cá nhân, bao gồm các công cụ lập ngân sách, tài khoản tiết kiệm, thẻ tín dụng và các giải pháp quản lý nợ

Sản phẩm và dịch vụ tập trung vào quản lý tài chính cá nhân, bao gồm các công cụ lập ngân sách, tài khoản tiết kiệm, thẻ tín dụng và các giải pháp quản lý nợ Đầu tư và quản lý tài sản: Nền tảng và dịch vụ đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, bất động sản, tài khoản hưu trí và các phương tiện đầu tư khác

Nền tảng và dịch vụ đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, bất động sản, tài khoản hưu trí và các phương tiện đầu tư khác Bảo hiểm: Các sản phẩm bảo hiểm chẳng hạn như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm ô tô và bảo hiểm tài sản chuyên cung cấp sự bảo vệ tài chính trước những sự kiện và rủi ro bất ngờ

Các sản phẩm bảo hiểm chẳng hạn như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm ô tô và bảo hiểm tài sản chuyên cung cấp sự bảo vệ tài chính trước những sự kiện và rủi ro bất ngờ Cho vay và tín dụng: Các sản phẩm cho vay bao gồm vay cá nhân, thế chấp, các khoản vay sinh viên và thẻ tín dụng, cung cấp khả năng tiếp cận kinh phí cho nhiều mục đích khác nhau

Các sản phẩm cho vay bao gồm vay cá nhân, thế chấp, các khoản vay sinh viên và thẻ tín dụng, cung cấp khả năng tiếp cận kinh phí cho nhiều mục đích khác nhau Dịch vụ thuế: Phần mềm khai thuế, dịch vụ khai thuế và công cụ lập kế hoạch thuế nhằm giúp các cá nhân và doanh nghiệp nắm rõ sự phức tạp của luật thuế và tối ưu hóa chiến lược thuế

Những cách quảng cáo hỗ trợ tài chính hay nhất

Để tương tác hiệu quả với khán giả và thúc đẩy lưu lượng truy cập đến các sản phẩm liên kết trong ngành dọc này, hãy tận dụng các loại nội dung như sau:

Các bài blog mang tính giáo dục: Tạo một trang blog chuyên về tài chính cá nhân, đầu tư, bảo hiểm, khoản vay hoặc thuế. Hãy đăng các bài viết và bài hướng dẫn giàu thông tin nhằm giải quyết những thử thách tài chính chung cũng như cung cấp các giải pháp thiết thực.

Tạo một trang blog chuyên về tài chính cá nhân, đầu tư, bảo hiểm, khoản vay hoặc thuế. Hãy đăng các bài viết và bài hướng dẫn giàu thông tin nhằm giải quyết những thử thách tài chính chung cũng như cung cấp các giải pháp thiết thực. E-book và sách trắng: Cung cấp tư liệu có thể được download miễn phí như e-book, sách trắng và hướng dẫn về các chủ đề như lên kế hoạch nghỉ hưu, quản lý nợ hoặc tối ưu hóa thuế. Hãy sử dụng các tư liệu này để thu hút khách hàng tiềm năng và xây dựng danh sách email.

Cung cấp tư liệu có thể được download miễn phí như e-book, sách trắng và hướng dẫn về các chủ đề như lên kế hoạch nghỉ hưu, quản lý nợ hoặc tối ưu hóa thuế. Hãy sử dụng các tư liệu này để thu hút khách hàng tiềm năng và xây dựng danh sách email. Đồ họa thông tin và nội dung dạng hình ảnh: Lập đồ họa thông tin, biểu đồ và video hấp dẫn giúp đơn giản hóa các khái niệm tài chính phức tạp và giúp người đọc dễ hiểu hơn. Hãy chia sẻ những nội dung dạng hình ảnh này trên website và các kênh truyền thông xã hội của mình để thu hút khán giả.

Để đảm bảo tạo được nhiều khách hàng tiềm năng, hãy cân nhắc các phương pháp sau:

Các công cụ và máy tính miễn phí: Cung cấp các công cụ và máy tính tài chính miễn phí trên website, chẳng hạn như công cụ lập kế hoạch ngân sách, máy tính các khoản hưu trí, máy tính khoản vay thế chấp hoặc máy tính khoản đầu tư. Hãy yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email để truy cập các công cụ này, qua đó thu hút khách hàng tiềm năng.

Cung cấp các công cụ và máy tính tài chính miễn phí trên website, chẳng hạn như công cụ lập kế hoạch ngân sách, máy tính các khoản hưu trí, máy tính khoản vay thế chấp hoặc máy tính khoản đầu tư. Hãy yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email để truy cập các công cụ này, qua đó thu hút khách hàng tiềm năng. Đăng ký nhận bản tin: Khuyến khích khách truy cập đăng ký nhận bản tin để thường xuyên nhận thông tin cập nhật, bí quyết và lời khuyên về tài chính cá nhân và đầu tư. Hãy cung cấp nội dung độc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt để làm động lực thúc đẩy người dùng đăng ký.

Khuyến khích khách truy cập đăng ký nhận bản tin để thường xuyên nhận thông tin cập nhật, bí quyết và lời khuyên về tài chính cá nhân và đầu tư. Hãy cung cấp nội dung độc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt để làm động lực thúc đẩy người dùng đăng ký. Webinar và hội thảo: Tổ chức webinar hoặc hội thảo trực tuyến về các chủ đề như lập kế hoạch tài chính, chiến lược đầu tư hoặc tối ưu hóa thuế. Hãy quảng bá những sự kiện này trên website, qua danh sách email cũng như các kênh truyền thông xã hội để thu hút người tham gia và tạo khách hàng tiềm năng.

An ninh gia đình & cải thiện nhà ở

Ngành dọc về an ninh gia đình & cải thiện nhà ở trong tiếp thị liên kết tập trung vào các sản phẩm và dịch vụ giúp cải thiện sự an toàn, an ninh và chất lượng chung cho nhà ở. Ngành này bao gồm các hạng mục như hệ thống an ninh gia đình, thiết bị thông minh, công cụ DIY và dịch vụ cải tạo được thiết kế để tăng sự thoải mái và bảo vệ ngôi nhà.

Các phân khúc phụ chính:

Hệ thống an ninh gia đình: Các sản phẩm như camera an ninh, hệ thống báo động, cảm biến chuyển động và chuông cửa thông minh được thiết kế để chống đột nhập và chống trộm cho ngôi nhà

Các sản phẩm như camera an ninh, hệ thống báo động, cảm biến chuyển động và chuông cửa thông minh được thiết kế để chống đột nhập và chống trộm cho ngôi nhà Thiết bị nhà thông minh: Các thiết bị và tiện ích được kết nối giúp chủ nhà giám sát và kiểm soát từ xa nhiều phạm vi khác nhau trong nhà, bao gồm đèn, nhiệt độ và an ninh

Các thiết bị và tiện ích được kết nối giúp chủ nhà giám sát và kiểm soát từ xa nhiều phạm vi khác nhau trong nhà, bao gồm đèn, nhiệt độ và an ninh Cải thiện nhà DIY: Công cụ, thiết bị và vật liệu cho các dự án DIY (do-it-yourself) nhằm tự cải thiện nhà cửa, bao gồm các công việc liên quan đến sơn, gỗ, nước và điện

Công cụ, thiết bị và vật liệu cho các dự án DIY (do-it-yourself) nhằm tự cải thiện nhà cửa, bao gồm các công việc liên quan đến sơn, gỗ, nước và điện Dịch vụ cải tạo nhà: Dịch vụ chuyên về tu sửa, cải tạo, sửa chữa và nâng cấp nhà, bao gồm tu sửa nhà bếp, cải tạo phòng tắm và cảnh quan

Những cách quảng cáo cải thiện nhà ở và an ninh gia đình hay nhất

Để hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực này, hãy tập trung vào các loại nội dung sau:

Bài blog giàu thông tin: Tạo các bài blog giúp giải quyết những vấn đề chung về an ninh gia đình, cung cấp bí quyết cho các dự án tự cải thiện nhà ở và đưa ra lời khuyên về việc tăng sự an toàn cho nơi ở.

Tạo các bài blog giúp giải quyết những vấn đề chung về an ninh gia đình, cung cấp bí quyết cho các dự án tự cải thiện nhà ở và đưa ra lời khuyên về việc tăng sự an toàn cho nơi ở. Bài hướng dẫn cách thực hiện: Tạo những bài hướng dẫn từng bước, trình bày cách cài đặt và sử dụng hệ thống an ninh gia đình, thiết bị thông minh và các công cụ DIY.

Tạo những bài hướng dẫn từng bước, trình bày cách cài đặt và sử dụng hệ thống an ninh gia đình, thiết bị thông minh và các công cụ DIY. Đánh giá sản phẩm: Viết bài đánh giá chi tiết về các sản phẩm an ninh gia đình, thiết bị nhà thông minh và công cụ cải tạo nhà cửa, nêu bật những tính năng, lợi ích và công dụng của chúng.

Viết bài đánh giá chi tiết về các sản phẩm an ninh gia đình, thiết bị nhà thông minh và công cụ cải tạo nhà cửa, nêu bật những tính năng, lợi ích và công dụng của chúng. Nội dung dạng hình ảnh: Tích hợp hình ảnh, đồ họa thông tin và video để làm cho nội dung hấp dẫn và giàu thông tin hơn.

Ngành dọc này cũng rất phù hợp để sử dụng nhiều loại so sánh và đánh giá khác nhau:

Phân tích so sánh: So sánh các hệ thống an ninh gia đình, thiết bị thông minh và sản phẩm cải thiện nhà ở để giúp người tiêu dùng có đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định.

So sánh các hệ thống an ninh gia đình, thiết bị thông minh và sản phẩm cải thiện nhà ở để giúp người tiêu dùng có đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định. Đánh giá khách quan: Cung cấp đánh giá khách quan về các sản phẩm liên kết, bao gồm điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất giá trị tổng thể.

Cung cấp đánh giá khách quan về các sản phẩm liên kết, bao gồm điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất giá trị tổng thể. Ưu và nhược điểm: Nêu rõ ưu nhược điểm của từng sản phẩm để giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về lựa chọn của mình và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu.

Du lịch

Ngành dọc du lịch trong tiếp thị liên kết tập trung quảng bá các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến lữ hành, du lịch và khách sạn. Ngành dọc này bao gồm nhiều dịch vụ nhắm đến các du khách đang tìm kiếm chỗ ở, phương tiện đi lại, các hoạt động và trải nghiệm cho chuyến đi của họ.

Các phân khúc phụ chính:

Nền tảng booking du lịch: Các đại lý du lịch trực tuyến (Online travel agencies - OTA) và website đặt vé cung cấp danh sách toàn diện về các chuyến bay, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ cho thuê ô tô và các hoạt động du lịch

Các đại lý du lịch trực tuyến (Online travel agencies - OTA) và website đặt vé cung cấp danh sách toàn diện về các chuyến bay, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ cho thuê ô tô và các hoạt động du lịch Chỗ ở: Khách sạn, resort, nhà trọ, nhà nghỉ và các cơ sở phục vụ chỗ ngủ & bữa sáng (B&B) cho các du khách đang tìm những lựa chọn chỗ ở cho chuyến đi

Khách sạn, resort, nhà trọ, nhà nghỉ và các cơ sở phục vụ chỗ ngủ & bữa sáng (B&B) cho các du khách đang tìm những lựa chọn chỗ ở cho chuyến đi Đi lại: Các hãng hàng không, đường sắt, công ty xe buýt, hãng du thuyền và đại lý cho thuê ô tô cung cấp dịch vụ vận chuyển đưa du khách đến điểm đến

Các hãng hàng không, đường sắt, công ty xe buýt, hãng du thuyền và đại lý cho thuê ô tô cung cấp dịch vụ vận chuyển đưa du khách đến điểm đến Phụ kiện và thiết bị du lịch: Các sản phẩm như vali, túi du lịch, đồ vệ sinh cá nhân dạng gọn nhẹ, adapter du lịch và thiết bị điện tử cầm tay được thiết kế để nâng cao trải nghiệm du lịch

Các sản phẩm như vali, túi du lịch, đồ vệ sinh cá nhân dạng gọn nhẹ, adapter du lịch và thiết bị điện tử cầm tay được thiết kế để nâng cao trải nghiệm du lịch Bảo hiểm du lịch: Các chính sách bảo hiểm và gói bảo hiểm được thiết kế để bảo vệ du khách trước các sự kiện không lường trước, cấp cứu y tế, hủy và gián đoạn chuyến đi

Những cách quảng cáo du lịch hay nhất

Chúng ta đã thảo luận chi tiết về các chiến lược đảm bảo sự thành công cho chiến dịch quảng cáo du lịch trong hướng dẫn mở rộng. Tuy nhiên, hãy cùng tìm hiểu thêm một số điều cơ bản về loại nội dung hay nhất cho ngành dọc này.

Bài hướng dẫn du lịch và đánh giá điểm đến: Tạo những bài hướng dẫn du lịch toàn diện và đánh giá điểm đến với các điểm du lịch nổi tiếng, văn hóa địa phương, ẩm thực và các lựa chọn chỗ ở.

Tạo những bài hướng dẫn du lịch toàn diện và đánh giá điểm đến với các điểm du lịch nổi tiếng, văn hóa địa phương, ẩm thực và các lựa chọn chỗ ở. Bài blog du lịch: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch cá nhân, bí quyết và thông tin chi tiết thông qua các bài blog, bài viết và nhật ký du lịch để thu hút và truyền cảm hứng cho khách du lịch tiềm năng.

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch cá nhân, bí quyết và thông tin chi tiết thông qua các bài blog, bài viết và nhật ký du lịch để thu hút và truyền cảm hứng cho khách du lịch tiềm năng. Tạo nội dung trực quan: Tạo hình ảnh, video và chuyến tham quan ảo chất lượng cao để giới thiệu các điểm đến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm của khán giả.

Cũng giống như ngành dọc vừa kể trên, những bài đánh giá và so sánh đóng vai trò quan trọng trong ngành này:

Bài đánh giá về khách sạn và chỗ ở: Viết đánh giá chi tiết về khách sạn, resort, nhà nghỉ và các lựa chọn chỗ ở khác, tập trung vào các tiện ích, vị trí, vệ sinh và giá trị.

Viết đánh giá chi tiết về khách sạn, resort, nhà nghỉ và các lựa chọn chỗ ở khác, tập trung vào các tiện ích, vị trí, vệ sinh và giá trị. Các tùy chọn đi lại: So sánh các phương thức đi lại khác nhau như chuyến bay, tàu hỏa, xe buýt và ô tô cho thuê, nêu bật giá cả, lịch trình và các mặt thuận tiện.

So sánh các phương thức đi lại khác nhau như chuyến bay, tàu hỏa, xe buýt và ô tô cho thuê, nêu bật giá cả, lịch trình và các mặt thuận tiện. So sánh hoạt động và tour: Cung cấp thông tin so sánh về các tour tham quan, hoạt động và trải nghiệm khác nhau ở những điểm đến khác nhau, nhấn mạnh các tính năng độc đáo và đánh giá của khách hàng.

Ô tô

Ngành dọc về ô tô trong tiếp thị liên kết tập trung quảng bá các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến ô tô, xe cộ và ngành công nghiệp ô tô. Ngành này bao gồm một loạt các dịch vụ chuyên phục vụ những người đam mê ô tô, chủ sở hữu xe, chuyên gia về ô tô và người tiêu dùng quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến ô tô.

Các phân khúc phụ chính:

Phụ tùng và phụ kiện ô tô: Các sản phẩm như lốp, ắc quy, thắng, bộ lọc và các phụ kiện hỗ trợ hiệu suất nhằm nâng cao chức năng, hiệu suất và tính thẩm mỹ của xe

Các sản phẩm như lốp, ắc quy, thắng, bộ lọc và các phụ kiện hỗ trợ hiệu suất nhằm nâng cao chức năng, hiệu suất và tính thẩm mỹ của xe Chăm sóc và bảo dưỡng ô tô: Các dịch vụ, sản phẩm bảo trì và bảo dưỡng xe, bao gồm thay dầu, rửa xe, bảo dưỡng chi tiết và bảo dưỡng phòng ngừa

Các dịch vụ, sản phẩm bảo trì và bảo dưỡng xe, bao gồm thay dầu, rửa xe, bảo dưỡng chi tiết và bảo dưỡng phòng ngừa Dụng cụ và thiết bị ô tô: Các dụng cụ, thiết bị chẩn đoán và phụ kiện được các kỹ thuật viên ô tô, thợ cơ khí và những người đam mê DIY sử dụng để sửa chữa, bảo trì và tùy chỉnh xe

Các dụng cụ, thiết bị chẩn đoán và phụ kiện được các kỹ thuật viên ô tô, thợ cơ khí và những người đam mê DIY sử dụng để sửa chữa, bảo trì và tùy chỉnh xe Bán và cho thuê xe: Các nền tảng và dịch vụ hỗ trợ việc mua, bán, cho thuê xe mới và xe đã qua sử dụng, bao gồm các đại lý, chợ trực tuyến và đại lý cho thuê ô tô

Các nền tảng và dịch vụ hỗ trợ việc mua, bán, cho thuê xe mới và xe đã qua sử dụng, bao gồm các đại lý, chợ trực tuyến và đại lý cho thuê ô tô Bảo hiểm và hỗ trợ vốn ô tô: Các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan đến bảo hiểm xe, các chương trình hỗ trợ vốn, cho thuê và bảo hành do các công ty bảo hiểm, ngân hàng và tổ chức tài chính cung cấp.

Những cách quảng cáo ô tô hay nhất

Khi tạo nội dung cho ngành dọc này, hãy tập trung vào các loại sau:

Bài đánh giá xe ô tô: Tạo các bài đánh giá chuyên sâu về những mẫu ô tô khác nhau, nêu bật các tính năng, thông số kỹ thuật và số liệu hiệu suất để giúp người tiêu dùng có đủ thông tin nhằm đưa ra quyết định mua hàng.

Tạo các bài đánh giá chuyên sâu về những mẫu ô tô khác nhau, nêu bật các tính năng, thông số kỹ thuật và số liệu hiệu suất để giúp người tiêu dùng có đủ thông tin nhằm đưa ra quyết định mua hàng. Bài hướng dẫn tự bảo trì và sửa chữa: Tạo hướng dẫn từng bước, hướng dẫn cách thực hiện và bài viết về khắc phục sự cố bao gồm các công việc bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp ô tô thông thường dành cho những người đam mê DIY.

Tạo hướng dẫn từng bước, hướng dẫn cách thực hiện và bài viết về khắc phục sự cố bao gồm các công việc bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp ô tô thông thường dành cho những người đam mê DIY. Bài đánh giá sản phẩm: Viết đánh giá chi tiết về các sản phẩm, phụ tùng và phụ kiện ô tô, tập trung vào chất lượng, độ bền, khả năng tương thích và trải nghiệm người dùng.

Ta cũng có thể chủ động sử dụng các bài so sánh và lời khuyên chuyên môn trong ngành dọc này:

Biểu đồ so sánh: Phát triển biểu đồ và bảng so sánh các sản phẩm ô tô khác nhau, chẳng hạn như lốp, thắng, ắc quy và dầu động cơ, dựa trên các yếu tố như giá cả, hiệu suất và đánh giá của khách hàng.

Phát triển biểu đồ và bảng so sánh các sản phẩm ô tô khác nhau, chẳng hạn như lốp, thắng, ắc quy và dầu động cơ, dựa trên các yếu tố như giá cả, hiệu suất và đánh giá của khách hàng. Ý kiến của chuyên gia: Tìm kiếm ý kiến từ các chuyên gia về ô tô, cơ khí và chuyên gia trong ngành để cung cấp ý kiến và đề xuất chuyên môn về các sản phẩm và thương hiệu tốt nhất hiện có trên thị trường.

E-commerce

Tiếp thị liên kết e-commerce liên quan đến việc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ do các nhà bán lẻ trực tuyến cung cấp và nhận hoa hồng thông qua thúc đẩy khả năng bán hàng hoặc khách hàng tiềm năng thông qua link giới thiệu hoặc mã liên kết. Đây là một hình thức tiếp thị trực tuyến phổ biến và sinh lợi, giúp các bên liên kết kiếm tiền từ nền tảng kỹ thuật số của mình và thông qua sự gắn kết của khán giả.

Tuy nhiên, rất cần nhớ rằng mặc dù e-commerce bao gồm toàn bộ quy trình bán hàng trực tuyến, từ cung ứng, hậu cần đến dịch vụ khách hàng nhưng các nhà tiếp thị liên kết không trực tiếp xử lý sản phẩm hoặc làm việc với khách hàng; họ chỉ giới thiệu khách hàng cho nhà cung cấp dịch vụ.

Những cách quảng cáo e-commerce hay nhất

Khi quảng bá các sản phẩm khác nhau, hãy chú ý đến những khía cạnh sau:

Hình ảnh hấp dẫn: Sử dụng hình ảnh hoặc video chất lượng cao để giới thiệu sản phẩm từ nhiều góc độ và trong những bối cảnh khác nhau. Hình ảnh phải rõ ràng, hấp dẫn và thể hiện sản phẩm một cách chính xác.

Sử dụng hình ảnh hoặc video chất lượng cao để giới thiệu sản phẩm từ nhiều góc độ và trong những bối cảnh khác nhau. Hình ảnh phải rõ ràng, hấp dẫn và thể hiện sản phẩm một cách chính xác. Thông điệp rõ ràng và súc tích: Tạo nội dung quảng cáo rõ ràng và ngắn gọn làm nổi bật các tính năng, lợi ích chính và điểm bán hàng độc đáo của sản phẩm. Hãy sử dụng ngôn ngữ hấp dẫn để thu hút sự chú ý và khuyến khích click vào.

Tạo nội dung quảng cáo rõ ràng và ngắn gọn làm nổi bật các tính năng, lợi ích chính và điểm bán hàng độc đáo của sản phẩm. Hãy sử dụng ngôn ngữ hấp dẫn để thu hút sự chú ý và khuyến khích click vào. Lời kêu gọi hành động (call-to-action - CTA) mạnh mẽ: Hãy bao gồm một CTA rõ ràng và có thể hành động để nhắc người xem thực hiện hành động mong muốn, chẳng hạn như mua ngay, tìm hiểu thêm hoặc mua ngay hôm nay. Hãy làm cho CTA trông thật bắt mắt và được đặt ở vị trí nổi bật trong quảng cáo.

Email vẫn là một công cụ tuyệt vời để tiếp thị liên kết e-commerce bởi email cung cấp hiệu quả trong việc:

Xây dựng mối quan hệ: Tiếp thị qua email giúp các nhà tiếp thị liên kết thiết lập và nuôi dưỡng mối quan hệ với khán giả theo thời gian cũng như nuôi dưỡng niềm tin và lòng trung thành ở họ.

Tiếp thị qua email giúp các nhà tiếp thị liên kết thiết lập và nuôi dưỡng mối quan hệ với khán giả theo thời gian cũng như nuôi dưỡng niềm tin và lòng trung thành ở họ. Giao tiếp có mục tiêu: Bằng cách phân khúc email, nhà tiếp thị có thể điều chỉnh tin nhắn dựa trên sở thích, lịch sử mua hàng và ưu tiên của người đăng ký, đảm bảo phù hợp và gắn kết.

Bằng cách phân khúc email, nhà tiếp thị có thể điều chỉnh tin nhắn dựa trên sở thích, lịch sử mua hàng và ưu tiên của người đăng ký, đảm bảo phù hợp và gắn kết. Thúc đẩy doanh số bán hàng: Các chiến dịch email có thể quảng bá sản phẩm e-commerce theo cách hiệu quả, thúc đẩy lưu lượng truy cập đến các link liên kết và khuyến khích chuyển đổi thông qua các offer và khuyến mãi hấp dẫn.

Các chiến dịch email có thể quảng bá sản phẩm e-commerce theo cách hiệu quả, thúc đẩy lưu lượng truy cập đến các link liên kết và khuyến khích chuyển đổi thông qua các offer và khuyến mãi hấp dẫn. Hiệu quả về chi phí: So với các kênh tiếp thị khác, tiếp thị qua email mang lại lợi tức đầu tư (return on investment - ROI) cao và tương đối hiệu quả về mặt chi phí, tạo điều kiện cho các nhà tiếp thị liên kết có ngân sách hạn hẹp.

So với các kênh tiếp thị khác, tiếp thị qua email mang lại lợi tức đầu tư (return on investment - ROI) cao và tương đối hiệu quả về mặt chi phí, tạo điều kiện cho các nhà tiếp thị liên kết có ngân sách hạn hẹp. Cơ hội tự động hóa: Sự tự động hóa email giúp các nhà tiếp thị liên kết thiết lập quy trình làm việc tự động, chẳng hạn như thủ tục chào mừng, lời nhắc xem giỏ hàng chưa xử lý và đề xuất sản phẩm, nâng cao hiệu quả và khả năng mở rộng.

Sự tự động hóa email giúp các nhà tiếp thị liên kết thiết lập quy trình làm việc tự động, chẳng hạn như thủ tục chào mừng, lời nhắc xem giỏ hàng chưa xử lý và đề xuất sản phẩm, nâng cao hiệu quả và khả năng mở rộng. Kết quả có thể đo lường: Các nền tảng tiếp thị qua email cung cấp số liệu phân tích chi tiết, giúp nhà tiếp thị theo dõi các số liệu như tỷ lệ mở, tỷ lệ click và tỷ lệ chuyển đổi, hỗ trợ các chiến lược tối ưu hóa và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Các nền tảng tiếp thị qua email cung cấp số liệu phân tích chi tiết, giúp nhà tiếp thị theo dõi các số liệu như tỷ lệ mở, tỷ lệ click và tỷ lệ chuyển đổi, hỗ trợ các chiến lược tối ưu hóa và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nhận thức thương hiệu: Khi giao tiếp qua email thường xuyên, các nhà tiếp thị liên kết sẽ được những người đăng ký chú ý đến, tăng khả năng hiển thị thương hiệu và củng cố uy tín của họ trong thị trường.

May mắn thay, bài viết Mastering Affiliate Email Marketing đã trình bày các bước chính để chạy chiến dịch tiếp thị qua email liên kết thành công, cùng những lời khuyên, thử thách và cách khắc phục.

Kết luận

Tóm lại, các nhà tiếp thị cần hiểu được bối cảnh đa dạng của những ngành dọc trong tiếp thị liên kết để xác định những cơ hội sinh lợi và điều chỉnh chiến lược phù hợp với đối tượng khán giả mục tiêu của họ. Mỗi ngành dọc mang đến những thử thách và cơ hội riêng để các nhà tiếp thị liên kết khám phá.

Tại MGID, chúng tôi chuyên làm việc với tất cả các ngành dọc phổ biến nhất, sử dụng kiến thức chuyên môn và giải pháp quảng cáo sáng tạo để giúp các nhà tiếp thị liên kết đạt được mục tiêu chiến dịch. Cho dù quý vị muốn thúc đẩy chuyển đổi, tăng mức độ nhận thức về thương hiệu hay tăng doanh thu, đội ngũ của chúng tôi luôn tận tâm cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn từng bước.

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