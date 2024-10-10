Chúng tôi rất vui được thông báo về bản cập nhật quan trọng cho giao diện Selective Bidding (được gọi là Widget Optimization tab trong bảng điều khiển MGID Ads mới). Bởi MGID cam kết liên tục cải thiện tính minh bạch và cung cấp cho quý vị khả năng kiểm soát các chiến dịch quảng cáo tốt hơn, chúng tôi đang chuyển từ hiển thị widget UIDs sang hiển thị nguồn lưu lượng truy cập. Sự thay đổi này bao gồm domain, tên ứng dụng và các identifier lưu lượng truy cập có liên quan khác. Sự thay đổi này nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn về nguồn lưu lượng truy cập của mình và đưa ra quyết định sáng suốt hơn khi điều chỉnh CPC multipliers hay kích hoạt/hủy kích hoạt các nguồn lưu lượng truy cập cụ thể.

Thay đổi gì?

Trước đây, giao diện của chúng tôi hiển thị các nguồn lưu lượng truy cập bằng cách dùng widget UIDs — các identifier dạng số như 14971149. Mặc dù các identifier này hữu ích cho việc kiểm soát kỹ thuật nhưng lại thường tạo cảm giác tách biệt khỏi môi trường thực tế nơi quảng cáo được hiển thị, dù là trên website, ứng dụng di động hay nền tảng khác. Giờ đây, chúng tôi chuyển sang hiển thị nguồn lưu lượng truy cập, chẳng hạn như tên domain hoặc tên ứng dụng.

Sự thay đổi này không chỉ cung cấp góc nhìn rõ ràng hơn về vị trí đặt quảng cáo mà còn mang đến những kiến thức chuyên sâu mới về đối tượng khán giả. Khi nhìn thấy các nguồn lưu lượng truy cập rõ ràng hơn, ta sẽ được trang bị để hiểu được ai tương tác với quảng cáo của mình và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp. Thay vì đơn thuần phản ứng với các con số và identifier, giờ đây ta có thể tiếp cận các chiến dịch với nhận thức sâu sắc hơn về đối tượng khán giả đằng sau các nguồn đó.

Tại sao sự thay đổi này lại quan trọng

Sự thay đổi từ widget UIDs sang nguồn lưu lượng truy cập đánh dấu bước cải thiện đáng kể về tính minh bạch và tính rõ ràng của các nỗ lực quảng cáo. Ta sẽ không còn quản lý các bid (CPC multipliers) dựa trên các identifier ẩn danh và trừu tượng nữa. Thay vào đó, ta sẽ làm việc với các nguồn lưu lượng truy cập có thể nhận dạng, giúp theo dõi, đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất dễ dàng hơn.

Quan trọng hơn, sự thay đổi này giúp ta tập trung vào đối tượng khán giả của mỗi nguồn lưu lượng truy cập. Ta không còn đơn thuần tối ưu hóa dựa trên tên trang hay identifier ứng dụng nữa mà sử dụng tính minh bạch này để hiểu rõ hơn đối tượng khán giả mà quảng cáo đang tiếp cận. Dữ liệu này tạo điều kiện cho ta đưa ra quyết định thông minh hơn, điều chỉnh các bid (CPC multipliers) và nội dung dựa trên hành vi, sở thích và kiểu gắn kết của đối tượng khán giả tương tác với chiến dịch.

Cách hoạt động

Hoạt động điều hướng giao diện mới cập nhật vẫn mang tính trực quan, với một cải tiến lớn: thay vì nhìn thấy widget UIDs thì giờ đây ta sẽ thấy nguồn lưu lượng truy cập trực tiếp trong giao diện. Điều này có nghĩa là mọi hành động — xem số liệu thống kê, điều chỉnh CPC multipliers, kích hoạt hoặc hủy kích hoạt nguồn lưu lượng truy cập — giờ đây đều được liên kết trực tiếp với các nguồn lưu lượng truy cập này, từ đó giúp toàn bộ quy trình trở nên thân thiện với người dùng và minh bạch hơn.

Để tạo điều kiện cho những cải tiến này, chúng tôi sẽ giới thiệu một phần mới trong chiến dịch có tên Sources Optimization (Tối ưu hóa nguồn). Đây là nơi cung cấp mọi công cụ cần thiết để quản lý các nguồn lưu lượng truy cập với khả năng hiển thị được cải thiện. Trong phần này, ta có thể:

Xem số liệu thống kê chi tiết cho từng nguồn lưu lượng truy cập (domain, tên ứng dụng...), nhờ đó theo dõi hiệu suất hiệu quả hơn;

cho từng nguồn lưu lượng truy cập (domain, tên ứng dụng...), nhờ đó theo dõi hiệu suất hiệu quả hơn; Điều chỉnh CPC multipliers dựa trên hiệu suất của nguồn lưu lượng truy cập, từ đó kiểm soát tốt hơn nơi quảng cáo hiển thị và mức giá mà ta sẵn sàng trả cho lưu lượng truy cập từ các nguồn cụ thể;

dựa trên hiệu suất của nguồn lưu lượng truy cập, từ đó kiểm soát tốt hơn nơi quảng cáo hiển thị và mức giá mà ta sẵn sàng trả cho lưu lượng truy cập từ các nguồn cụ thể; Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các nguồn lưu lượng truy cập cụ thể, từ đó kiểm soát chi tiết các nguồn hiển thị quảng cáo.

Bắt đầu với Giao diện mới

Giao diện Sources Optimization mới chỉ khả dụng trong MGID Ads và không có trong bảng điều khiển cũ. Theo mặc định, khi điều hướng đến bất kỳ chiến dịch nào đang hoạt động, ta sẽ thấy cả giao diện Widget Optimization (Tối ưu hóa widget) truyền thống (được gọi là Selective Bidding trong bảng điều khiển cũ) và giao diện Sources Optimization mới.

Đối với các chiến dịch quảng cáo hiện có:

Trường hợp thứ nhất: Giao diện Widget Optimization được kích hoạt theo mặc định cho các chiến dịch quảng cáo hiện hữu, tức là ta có thể tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo bằng cách đặt multipliers dựa trên widget IDs. Giao diện Source optimization mới hiện có ở chế độ chỉ đọc, tức là ta có thể xem hiệu suất của các domain khác nhau nhưng không thể điều chỉnh các bid.

Giao diện Widget Optimization được kích hoạt theo mặc định cho các chiến dịch quảng cáo hiện hữu, tức là ta có thể tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo bằng cách đặt multipliers dựa trên widget IDs. Giao diện Source optimization mới hiện có ở chế độ chỉ đọc, tức là ta có thể xem hiệu suất của các domain khác nhau nhưng không thể điều chỉnh các bid. Trường hợp thứ hai: Để sử dụng Source Optimization, ta cần tiến hành quá trình di chuyển sang giao diện này. Ta có thể thực hiện trực tiếp trong bảng điều khiển. Quá trình di chuyển chỉ mất hai phút, sau đó ta sẽ có thể sử dụng mọi tính năng Source Optimization và Widget Optimization tab sẽ biến mất.

Đối với các chiến dịch quảng cáo mới:

Trường hợp thứ nhất: Đối với các chiến dịch mới, trong quá trình thiết lập trên MGID Ads, ta sẽ thấy một tùy chọn trong khối đầu tiên có tên Sources Optimization . Tùy chọn này được mặc định kích hoạt và nếu ta chọn tiếp tục, giao diện “Sources Optimization” sẽ hoạt động toàn diện, giúp ta xem và quản lý các nguồn lưu lượng truy cập theo domain. Giao diện Widget Optimization truyền thống với widget UIDs sẽ không hiển thị; ta sẽ chỉ làm việc với giao diện mới.

Đối với các chiến dịch mới, trong quá trình thiết lập trên MGID Ads, ta sẽ thấy một tùy chọn trong khối đầu tiên có tên . Tùy chọn này được mặc định kích hoạt và nếu ta chọn tiếp tục, giao diện “Sources Optimization” sẽ hoạt động toàn diện, giúp ta xem và quản lý các nguồn lưu lượng truy cập theo domain. Giao diện Widget Optimization truyền thống với widget UIDs sẽ không hiển thị; ta sẽ chỉ làm việc với giao diện mới. Trường hợp thứ hai: Nếu chọn không kích hoạt Sources Optimization cho chiến dịch mới, giao diện sẽ mặc định là Widget Optimization tab truyền thống, nơi ta có thể chủ động điều chỉnh multipliers dựa trên widget UIDs. Giao diện Sources Optimization vẫn khả dụng nhưng ở chế độ chỉ đọc. Thiết lập này cho ta linh hoạt lựa chọn cách quản lý các chiến dịch, dù bằng cách tiếp tục với giao diện dựa trên widget ID quen thuộc hay bằng cách áp dụng Sources Optimization dựa trên domain mới để có sự minh bạch và kiểm soát tốt hơn. Ta có thể chọn chuyển sang giao diện Sources Optimization mới bất cứ lúc nào.

Kết luận: Kiểm soát các chiến dịch ngay hôm nay

Việc chuyển đổi từ widget UIDs sang nguồn lưu lượng truy cập thể hiện bước tiến đáng kể trong cách quản lý các chiến dịch quảng cáo. Với tính minh bạch cao hơn, mức độ kiểm soát được tăng cường và kiến thức chuyên sâu hơn về lưu lượng truy cập, giờ đây ta có thể tối ưu hóa chính xác và đưa ra quyết định thông minh hơn dựa trên dữ liệu. Dù quý vị đang tinh chỉnh bid hay nhắm mục tiêu đến đối tượng khán giả cụ thể, bản cập nhật này cũng sẽ giúp quý vị đạt được hiệu suất tốt hơn và tối đa hóa ROI.

Đừng chần chừ — hãy bắt đầu sử dụng giao diện Source Optimization mới ngay hôm nay và khai phóng toàn bộ tiềm năng của các chiến dịch. Hãy đăng nhập vào MGID Ads, bắt đầu quá trình di chuyển và trực tiếp trải nghiệm sự khác biệt!