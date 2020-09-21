Ця колаборація дозволяє клієнтам MGID отримувати вимірювання з нативної та дисплейної реклами від незалежного постачальника рішень для оцінки якості розміщень.

В серпні цього року в Лос-Анджелесі світовий новатор з нативної реклами MGID здійснив впровадження Oracle Moat у свою платформу. Тепер клієнти компанії зможуть переконатися в надійності розміщень та відстежувати результати рекламних кампаній.

Oracle Moat Analytics забезпечить рекламодавцям, які співпрацюють з MGID, доступ до вимірювань з кожного аспекту проведених нативних та дисплейних рекламних кампаній: активність у переглядах, залучення уваги, охоплення та частота появи, а також сплеск продажів. Завдяки інтеграції рішення від Moat, можна отримати підтвердження, чи це насправді працює, пройшовши перевірку в одній з найнадійніших світових компаній, що займається вимірюванням.

«Вимірювання результативності та ефективності реклами має вирішальне значення для рекламодавців, які бажають поліпшити якість своєї пропозиції й забезпечити кращий клієнтський досвід», — зазначає глава департаменту розробки Oracle Moat Марк Копер. «Завдяки тому, що ми можемо надавати надійні вимірювання та аналітику, бренди можуть інвестувати в нативну рекламу з більшою впевненістю, а також чіткіше розуміти, наскільки ефективними є витрати. Ми раді й надалі допомагати MGID підвищувати цінність їхньої платформи для рекламодавців з усього світу».*

Сергій Денисенко, генеральний директор MGID, прокоментував: «Оскільки наші рекламні технології продовжують розвиватися, ми можемо запевнити, що будемо й надалі надавати рішення, необхідні нашим рекламодавцям для оптимізації кампаній та вимірювання їх успіху. Постійно перевіряємо оцінку інструментів і партнерів, з яким співпрацюємо, у такий спосіб бренди можуть бути впевненими в ефективності вкладених коштів у MGID. Ми раді представити нову інтеграцію, яка зможе забезпечити нашим рекламодавцям повну прозорість у відстеженні успіху нативних і дисплейних рекламних кампаній, та й надалі бути впевненими щодо якості нашого трафіку».