САНТА-МОНІКА, Каліфорнія, 23 вересня 2020 р. - Компанія MGID, світовий лідер у області нативної реклами, перемогла в номінації «Краща компанія в сфері рекламних технологій» у рамках третьої щорічної програми MarTech Breakthrough Awards, що проводиться MarTech Breakthrough. Ця провідна організація з аналізу ринку відзначає найкращі компанії, технології і продукти в галузі міжнародного маркетингу, продажів і рекламних технологій. Це друга нагорода MGID за останні два роки.

MGID розробила першу в галузі платформу, яка дозволяє рекомендувати контент через власний віджет. Тепер, охоплюючи до мільярда людей по всьому світу щомісяця, платформа допомагає веб-майстрам монетизувати і плекати аудиторію, а також підвищувати ефективність і впізнаваність брендів. Об'єднуючи в собі як прямий, так і programmatic-попит, технологія MGID використовує алгоритм штучного інтелекту (ШІ) для оптимізації розміщення реклами та економії ресурсів брендів, видавців і аудиторії.

У момент запиту реклами складний алгоритм MGID аналізує безліч факторів, таких, як конкретні веб-сайти, контент, користувачі, і порівнює велику кількість власних даних зі своєї платформи, від вебмайстрів та інших постачальників. Ці дані мають більше 50 характеристик і використовуються для точної оцінки безлічі ймовірностей. Сюди входить оцінка ймовірності того, що реклама буде стимулювати кліки та конверсії, можлива заповнюваність від прямих і сторонніх постачальників, а також різні елементи, орієнтовані на відео; наприклад, видимість реклами, або те, який контент буде найбільш релевантним для конкретного користувача і ймовірність того, що рекламу буде переглянуто. Одночасно MGID відправляє всім партнерам по programmatic запити, які включають інформацію платформи управління даними MGID.

За рахунок розширеної між-форматної оптимізації прибутковості між нативною, дисплейною і відеорекламою в рамках одного розміщення також гарантується найвища ціна за тисячу показів (CPM) для ресурсів і кращий користувальницький досвід для аудиторії; все це при забезпеченні захисту особистих даних користувачів. В результаті, ціна за тисячу показів збільшується на 230% в порівнянні з традиційною нативною рекламою на платформі MGID.

«З відмовою від сторонніх cookie файлів, веб-майстри неминуче зіткнуться з необхідністю зберегти стабільний прибуток і ефективність рекламних показів, захищаючи при цьому особисті дані користувачів», - каже Сергій Денисенко, генеральний директор MGID. «Щоб допомогти паблішерам подолати ці труднощі, MGID пропонує альтернативне рішення по створенню власної екосистеми оптимізації прибутковості і надає інструменти, які допоможуть розробити більш розумні стратегії монетизації і залучення аудиторії в середовищі без cookie файлів. Зрештою, ключова роль галузевих технологій полягає в стимулюванні зростання доходів для всіх учасників екосистеми, і MGID виконує цю обіцянку».

Місія MarTech Breakthrough Awards - відзначати видатні досягнення та інновації, наполегливу працю і успіх у різних категоріях маркетингових, торгових і рекламних технологій. До них відносяться автоматизація маркетингу, дослідження ринку і клієнтського досвіду, AdTech, SalesTech, маркетингова аналітика, контентний і соціальний маркетинг, мобільний маркетинг тощо. У програмі цього року було представлено понад 2750 номінантів з більш ніж 15 країн.

«Простір AdTech стає все більш складним, і такі новатори, як MGID, пропонують проривні рішення, за допомогою яких створюються потужні платформи нативної реклами з доступом до унікальної аудиторії по всьому світу. Завдяки здатності компанії розкривати потенціал монетизації за допомогою крос-форматної оптимізації прибутковості, а також універсальності даного рішення, MGID стає ідеальним кандидатом для отримання нашої нагороди «Краща компанія в сфері рекламних технологій», і ми дуже раді оголосити їх переможцями премії MarTech Breakthrough Award 2020» - каже Джеймс Джонсон, керуючий директор MarTech Breakthrough .

Про MGID

Компанія MGID - світовий новатор в області нативної реклами, яка сприяє зростанню доходів всіх учасників екосистеми. З моменту свого заснування в 2008 році MGID стала провідною платформою для рекомендацій по контенту, орієнтованою на 850 мільйонів унікальних читачів зі 185 мільярдами рекомендацій в місяць. Платформа MGID допомагає веб-майстрам утримувати і монетизувати аудиторію, одночасно підвищуючи ефективність і впізнаваність брендів, пов'язуючи їх з унікальною аудиторією в потрібний час за допомогою потрібного контенту.

Про MarTech Breakthrough

Програма MarTech Breakthrough Awards є частиною Tech Breakthrough, провідної платформи для вивчення ринку і визнання глобальних технологічних інновацій і лідерства і присвячена нагородженню передових досягнень в області маркетингу та реклами, а також технологічних компаній, продуктів і людей. Премія MarTech Breakthrough Awards надає платформу для суспільного визнання досягнень компаній і продуктів, що займаються передовими маркетинговими технологіями, в таких категоріях, як автоматизація маркетингу, AdTech, SalesTech, маркетингова аналітика, управління взаємодією з клієнтами, контентний і соціальний маркетинг, веб-сайти, пошуковий маркетинг, мобільний маркетинг і багато іншого.

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт MarTechBreakthrough.com.