Коронавірусна криза прискорила темпи запуску нових рекламних продуктів і змусила рекламодавців і вебмайстрів ставати гнучкішими. Тепер ресурси конкурують за набагато нижчі бюджети, а рекламодавці миттєво скорочують неефективні канали.

У зв'язку зі зміною попиту з боку рекламодавців, прибуток від стандартних рекламних форматів і спонсорського контенту схильний до істотних коливань. Наприклад, відеореклама, один з найбільш високодохідних до карантину форматів, сильніше за все постраждав від нещодавньої кризи.

За минулі шість місяців найбільше постраждали програми з брендованим контентом і рекламні майданчики преміумкласу, що змусило вебмайстрів запускати нові продукти, щоб і далі генерувати дохід і забезпечити хороші результати рекламодавцям. Наприклад, Trusted Media Brands припинив роботу над виробництвом складного брендованого контенту, на створення якого пішли тижні роботи, і запропонували швидшу інтеграцію контенту рекламодавців до вже існуючих редакційних сторінок.

Однак для забезпечення стабільного потоку доходів недостатньо просто додавання нових рекламних форматів або тематичних програм. Майданчики повинні мати можливість постійно визначати і вибирати типи реклами, які приноситимуть найбільший дохід, і легко переключатись між цими форматами.

MGID розробив унікальне рішення: нативна оптимізація прибутковості. Воно допоможе вебмайстрам реалізувати кілька рекламних форматів у межах одного розміщення і збільшить їх потенціал монетизації та здатність відповідати різноманітним потребам і цілям кампанії.

Використовуйте кілька форматів у межах одного розміщення за допомогою MGID

Нативна оптимізація прибутковості дозволяє обирати тип реклами для розміщення по ходу справи, що надає вебмайстрам можливість підвищити цінність свого рекламного інвентаря і поліпшити взаємодію з користувачем на вебсайті. Алгоритм на основі штучного інтелекту враховує як прямий попит, так і programmatic-попит і оптимізує ефективність розміщення для вебмайстра і його аудиторії.

Типи попиту в екосистемі оптимізації прибутковості MGID:

нативна реклама від прямих рекламодавців

нативний programmatic-попит як з боку преміальних бірж, так і від прямих угод з рекламодавцями і агентствами

попит на programmatic-рекламу в результаті прямого партнерства з провідними локальними і світовими платформами

пряма і programmatic відеореклама

Екосистема оптимізації прибутковості працює у такий спосіб: в момент запиту реклами алгоритм MGID на основі штучного інтелекту аналізує вебсайт, зміст сторінки і конкретного користувача, при цьому враховуються доступні дані MGID, вебмайстра, а також інших постачальників. Одночасно відправляються запити всім programmatic-партнерам і перевіряється потенційний дохід від різних видів попиту.

Як тільки алгоритм отримує всі необхідні вхідні дані, проводиться аукціон на основі розрахунку цін за тисячу показів і ступеня ймовірності конверсії користувача. У межах одного розміщення вибирають найоптимальніший формат залежно від рівня попиту на нативну, дисплейну і відеорекламу, у такий спосіб гарантована найвища ціна за тисячу показів і кращий користувальницький досвід для аудиторії. Весь процес відбувається із урахуванням захисту особистих даних користувачів.

Заключна думка

У наш час, гравці в сфері рекламних технологій повинні вміти адаптуватися до постійних змін, і долати конкуренцію з боку тріополії Google, Facebook і Amazon. Тоді коли рекламодавці змушені доводити, що кошти, які витрачаються на кожен канал, призводять до відчутних результатів, вебмайстри прагнуть додати якомога більше форматів і розкрити весь потенціал свого рекламного інвентарю.

Для забезпечення постійного успіху в такому швидко мінливому середовищі, паблішерам необхідна нова стратегія. Ми у MGID розробили рішення: нативна оптимізація прибутковості, яка коригує формат реклами одразу з урахуванням потенційних доходів і ймовірності конверсії конкретного користувача.